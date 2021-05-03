Разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах: главные соперники - Китай и Россия
Разведывательное управление Министерства обороны США подготовило доклад о глобальных угрозах в 2021 году. В нем внимание уделяется угрозам, которые представляют для Соединенных Штатов и их союзников Китай и Россия.
Документ опубликован на сайте сенатского комитета по делам вооруженных сил, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
В нем упоминается отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. В документе сказано, что Россия, по-видимому, располагает запасом незадекларированного химического оружия, такого как нервно-паралитическое отравляющее вещество "Новичок", которым, предположительно, был отравлен политик.
Главные соперники США, а это Китай и Россия, как сказано в документе, разрабатывают средства, чтобы бросить вызов военному превосходству США. Речь идет, в частности, о действиях в "серой зоне" и использовании прокси-войск и наемников, кибератаках, манипуляциях с информацией, подрыве экономической мощи соперников и так далее.
Российские вооруженные силы названы в документе как потенциальная угроза самому существованию США, а также как инструмент поддержки влияния в странах по периметру российских границ, при помощи которого Москва может бросать вызов глобальному лидерству Вашингтона.
В докладе подробно рассказано о модернизации ядерных и неядерных российских сил. Ожидается, в частности, что Россия в ближайшие годы серьезно увеличит свой ядерный арсенал за счет нестратегических средств.
Авторы доклада приходят к выводу, что Россия в настоящий момент вряд ли заинтересована в прямом столкновении с Соединенными Штатами, однако и не откажется от конфронтации с Западом. "Кремль, скорее всего, будет пытаться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убежден, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают российским стратегическим интересам".
Отдельное внимание в докладе уделено попыткам влияния России на внутреннюю политику своих соседей и стран – членов НАТО, а также информационной кампании на фоне эпидемии коронавируса, "используя ее для ведения информационной борьбы с целью подорвать правительства стран Запада".
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а уж китайцы, у которых нет школы приличного ракетостроения и они до сих пор с южмаша наработки стараются тырить...нюню
И это правильно...."
М.С.Горбачев
можно говорить по какому-либо поводу или даже без него
но стереть рашку с политического поля можно и между делом, легким движением руки
Ох, как же они польстили самолюбию кремлевского карлика... А потом очередной американский президент звонит ***** и начинает с ним о чем-то договариваться. Ибо его разведка ему доложила об экзистенциальной угрозе существования США.
но ведь таким макаром и индия через 30 лет разбогатеет и перестанет работать за еду, а больше стран бедных и с большим населением и нет,
а работающие негры ? ну даже не смешно
и кто тогда будет дешевыми смартфонами обеспечивать цивилизованный мир ?
И пошёл, командою взметён
По родной земле дальневосточной
Броневой ударный батальон