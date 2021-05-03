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Разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах: главные соперники - Китай и Россия

Разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах: главные соперники - Китай и Россия

Разведывательное управление Министерства обороны США подготовило доклад о глобальных угрозах в 2021 году. В нем внимание уделяется угрозам, которые представляют для Соединенных Штатов и их союзников Китай и Россия.

Документ опубликован на сайте сенатского комитета по делам вооруженных сил, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

В нем упоминается отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. В документе сказано, что Россия, по-видимому, располагает запасом незадекларированного химического оружия, такого как нервно-паралитическое отравляющее вещество "Новичок", которым, предположительно, был отравлен политик.

Главные соперники США, а это Китай и Россия, как сказано в документе, разрабатывают средства, чтобы бросить вызов военному превосходству США. Речь идет, в частности, о действиях в "серой зоне" и использовании прокси-войск и наемников, кибератаках, манипуляциях с информацией, подрыве экономической мощи соперников и так далее.

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Российские вооруженные силы названы в документе как потенциальная угроза самому существованию США, а также как инструмент поддержки влияния в странах по периметру российских границ, при помощи которого Москва может бросать вызов глобальному лидерству Вашингтона.

В докладе подробно рассказано о модернизации ядерных и неядерных российских сил. Ожидается, в частности, что Россия в ближайшие годы серьезно увеличит свой ядерный арсенал за счет нестратегических средств.

Авторы доклада приходят к выводу, что Россия в настоящий момент вряд ли заинтересована в прямом столкновении с Соединенными Штатами, однако и не откажется от конфронтации с Западом. "Кремль, скорее всего, будет пытаться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убежден, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают российским стратегическим интересам".

Отдельное внимание в докладе уделено попыткам влияния России на внутреннюю политику своих соседей и стран – членов НАТО, а также информационной кампании на фоне эпидемии коронавируса, "используя ее для ведения информационной борьбы с целью подорвать правительства стран Запада".

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Автор: 

Китай (2909) россия (95308) США (26313) угрозы (850)


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Топ комментарии
+11
а ты госдолг США видела...?)
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03.05.2021 18:11
+8
Споконвічна війна між євроцивілізацією та московською ордою триває !!!)))
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03.05.2021 18:04
+8
Та и доллар вот-вот рухнет...
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03.05.2021 18:21
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Правила форума Совет форумчан
А без докладу це було таємницею ???
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03.05.2021 18:02 Ответить
Китай должен срочно решать вопрос расширения своих территорий за счет террористического международного беспредельщика - бандита - РФ, сейчас РФ - террористическое государство, нападающее на соседей, оккупировала Украину, фактически ведет войну, оккупировала часть Грузии, часть Молдовы, угрожает всему миру и т.д. И при всем при этом в РФ проживает менее 90 млн человек на такую огромную территорию, ее земли фактически пустые, армия не боеспособная, население нищее, мужчин как зайцев в поле. Свою армию Путин скопил у границ Украины и ЕС. Что мешает забрать у наглого международного террориста земли Дальнего Востока, Сибири, до Урала, может и до Московской области? Ничего. Кто сидит и ничего не делает будет в проигрыше. Нужно использовать все возможности которые даются свыше. И Китаю и Японии нечего сидеть и жевать сопли.
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03.05.2021 18:18 Ответить
к примеру ядерное оружие мешает, ничто не помешает накрыть войска китая серией тактических боеголовок
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03.05.2021 20:23 Ответить
У Китая есть некислая ПРО. Китай может себе позволить наступать весьма широким фронтом, который россия вряд ли осилит. Китайские вооружённые силы регулярно принимают участие в различного рода учениях на территории россии и это может послужить... Ну и весь ядерный фарш, у Китая, тоже имеется.
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03.05.2021 20:52 Ответить
даже американцы говорят что их про не поймают толком ничего, особенно новые гиперзвуковые ракеты
а уж китайцы, у которых нет школы приличного ракетостроения и они до сих пор с южмаша наработки стараются тырить...нюню
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03.05.2021 21:05 Ответить
Хотелось бы почитать где они такое говорят ? То что на публику для хомячков через пресу от военных уходит так это только для того что бы оправдывать и выбивать увеличение финансирования силовиков
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04.05.2021 06:50 Ответить
Оченята протри - Китай уже на дальнем востоке эрефии делает все что хочет - у них там больше прав чем у рабсиянов . Тер-рии отданые китаю на 50 лет в аренду это считай навсегда
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04.05.2021 06:53 Ответить
ШО ТАКОЕ И ПЕРЕЗАГРУЗКА НЕ ПОМОГЛА?
Разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах: главные соперники - Китай и Россия - Цензор.НЕТ 163
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03.05.2021 18:03 Ответить
Кнопка второй раз перегрузки не выдержит....
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03.05.2021 18:08 Ответить
Споконвічна війна між євроцивілізацією та московською ордою триває !!!)))
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03.05.2021 18:04 Ответить
Недолгий период глобального лидерства США скоро уйдёт в прошлое и мир вернётся к ситуации начала 20 века с несколькими сильными игроками, пытающимися выстроить какие-то союзы вроде Антанты и Тройственного.
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03.05.2021 18:05 Ответить
а ты госдолг США видела...?)
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03.05.2021 18:11 Ответить
Та и доллар вот-вот рухнет...
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03.05.2021 18:21 Ответить
Смейтесь-смейтесь. Лет через 10 вспомните мои слова.
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03.05.2021 18:22 Ответить
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03.05.2021 18:25 Ответить
а ти оптимістка
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03.05.2021 18:25 Ответить
Та оно просто накуреное...
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03.05.2021 18:32 Ответить
ага))...почем нынче на московии?
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03.05.2021 19:01 Ответить
Мне маскавитские ржубли без интересу...
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03.05.2021 19:34 Ответить
Московська шовіністична загроза зникне лише разом з Московською ордою !!!)))
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03.05.2021 18:06 Ответить
"И это хорошо!
И это правильно...."
М.С.Горбачев

можно говорить по какому-либо поводу или даже без него
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03.05.2021 18:07 Ответить
Когда они эти янки наконец-то поймут что с китаеси еще можно как-то договорится, припугнуть и те немного остынут в прыти напакостить, а вот кацапов нужно только стирать с лица Земли !!!
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03.05.2021 18:08 Ответить
с китайцами договориться нельзя - их слишком много,
но стереть рашку с политического поля можно и между делом, легким движением руки
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03.05.2021 18:10 Ответить
НАТО не позволит стереть рашку, ибо Китай от Жёлтого до Балтийского моря самый страшный их кошмар. И Китай это знает, поэтому в этом направлении рыпаться не будет.
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03.05.2021 18:15 Ответить
Ты думаешь, што если, к примеру, Татарстан или Чечня с Сибирской Народной Республикой захотят стать независимыми от бензоколонки, то НАТО вместе со Штатами станут запрещать им это делать ??? Ты што-нибудь слышал о Збигневе Бжезинском, не ???
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03.05.2021 18:31 Ответить
Это будет поощряться, но только в той мере, при которой допустим сибирские республики не уйдут под влияние Китая. Но тут уже Китай не заинтересован в появлении проамериканской Бурятии у своих границ и будет делать всё, чтобы этого не произошло. Короче всё сложно с рашкой. Пока существует противостояние Китая и НАТО её уничтожение любой из сторон откладывается.
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03.05.2021 18:38 Ответить
для начала вернуть китаю его исторические земли по Урал, но без северов, это не ихнее и они не претендуют...таймыр - штатам, немного северов побережья- японам, да там всем хватит...
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03.05.2021 19:07 Ответить
Бедные китайцы строили великую стену чуть севернее Пекина. Не знали горемыки, что Урал их историческая земля
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03.05.2021 19:33 Ответить
а причем тут стена?))...карты исторические в гугле посмотри...
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03.05.2021 19:42 Ответить
Ну смотрю.
Розвідка США опублікувала доповідь про глобальні загрози: головні суперники - Китай і Росія - Цензор.НЕТ 1821
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03.05.2021 19:45 Ответить
и что видишь?..где китай по северу?
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03.05.2021 19:46 Ответить
Розвідка США опублікувала доповідь про глобальні загрози: головні суперники - Китай і Росія - Цензор.НЕТ 4437
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03.05.2021 19:46 Ответить
плохая карта..не видно нифига...
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03.05.2021 19:48 Ответить
Розвідка США опублікувала доповідь про глобальні загрози: головні суперники - Китай і Росія - Цензор.НЕТ 1378
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03.05.2021 19:52 Ответить
пипец!...тартарии ни на одной карте такой не видел, а видел я их дофига..)))
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03.05.2021 19:58 Ответить
Давай свою древнюю карту с Китаем до Урала, умник
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03.05.2021 19:59 Ответить
блиинн времени сейчас нет, давай попозже...у них на уроках дети по этим картам по урал которые, географию в школах изучают...
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03.05.2021 20:13 Ответить
Давай позже. Только бесполезно. Все древние карты Китая рисуют его северные границы по Великой китайской стене. Отсюда собственно и славянское название Китая - примерно переводится как "за стеной", как московский китай-город.
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03.05.2021 20:21 Ответить
А при чём тут именно проамериканская Бурятия ??? Просто и со вкусом - Бурятская Народная Языческая Республика. Всего делов...
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03.05.2021 19:40 Ответить
БНЯР? Круто! Вот только буряты буддисты. Так что БНБР.
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03.05.2021 19:47 Ответить
Не, тогда лучче БРБ - Буддистская Республика Бурятия !!! А !!! Звучит, ******* ???
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03.05.2021 21:48 Ответить
Самый страшный их кошмар начнется это когда эти двое (паРаша и китай) войдут в официальный союз против сша !!! (правда такой союз есть но он неофициальный и на взаимовыгодных условиях и если что-то случится - то дальше каждый будет сам за себя)
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03.05.2021 23:42 Ответить
И как же это интересно сделать?
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03.05.2021 19:01 Ответить
Хто его знает. Думаю просто скопировать историю про сересер.
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03.05.2021 19:36 Ответить
способов очень много, главное желание... русню можно потушить за 3 месяца на глушняк !!! и так что будут шо мыши обосцанные лазить и просить о пощаде..
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03.05.2021 23:44 Ответить
Китай заселить росію а потім займеться остальними
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03.05.2021 18:10 Ответить
Партія Путіна вже доволі стара, та й Цзіпінь немолодий. Навряд чи у них ще лишився порох в порохівницях для якоїсь агресії. Та й всі ці агресії більше схожі не на війни на смерть, а на торги з вихвалянням своєї військової потужності.
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03.05.2021 18:14 Ответить
Разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах: главные соперники - Китай и Россия - Цензор.НЕТ 3900
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03.05.2021 18:14 Ответить
Скоріше вони могли б позмагатися на хто кого переїсть, чи переп'є, ніж в якусь військову агресію.
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03.05.2021 18:16 Ответить
Российские вооруженные силы названы в документе как потенциальная угроза самому существованию США, а также как инструмент поддержки влияния в странах по периметру российских границ, при помощи которого Москва может бросать вызов глобальному лидерству Вашингтона.


Ох, как же они польстили самолюбию кремлевского карлика... А потом очередной американский президент звонит ***** и начинает с ним о чем-то договариваться. Ибо его разведка ему доложила об экзистенциальной угрозе существования США.
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03.05.2021 18:18 Ответить
А хто дав їм піднятися цим головним небезпекам? Люди дивні створіння, замість того щоб вирішувати проблеми в зародку, вони затягують час, думають, що воно якось пройде боком, перемелиться або і ще гірше самі собі створюють проблеми, а потім з дурнуватими переляканими мордами бігають і верещать з піднятими до гори руками - Боже, за що ти нас так караєш?!
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03.05.2021 18:24 Ответить
США та Європі захотілося дешевої робочої сили та дешевих природніх ресурсів, от ця "дешевість" влазить тепер боком..... І коштуватиме людству дуже дорого. Та хто коли про це думав?....
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03.05.2021 18:34 Ответить
забавно, сейчас пытаются переехать в индию и африку крупные корпорации тк китай уже не хочет работать за плошку риса
но ведь таким макаром и индия через 30 лет разбогатеет и перестанет работать за еду, а больше стран бедных и с большим населением и нет,
а работающие негры ? ну даже не смешно
и кто тогда будет дешевыми смартфонами обеспечивать цивилизованный мир ?
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03.05.2021 20:28 Ответить
Пока существует паРАША цивилизация будет в опасности.
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03.05.2021 18:26 Ответить
А в нас у всіх гілках влади кітайці - то друзі.
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03.05.2021 18:34 Ответить
чим зайнята розвідка у нормальних людей і чим у зеленського
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03.05.2021 18:35 Ответить
Копирсатись в Порошенковій білизні ,це найнагальніша державна справа !!!))))
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03.05.2021 18:55 Ответить
Но разведка доложила точно
И пошёл, командою взметён
По родной земле дальневосточной
Броневой ударный батальон
Розвідка США опублікувала доповідь про глобальні загрози: головні суперники - Китай і Росія - Цензор.НЕТ 2865
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03.05.2021 18:53 Ответить
Китай скорее экономическая угроза чем военная,им воевать незачем так как они возьмут весь мир экономически,правда не надолго как и Япония..А вот для кацапии действительно угрожают териториальной ее целостностью.Только вот еще неизвестно как возьмут себе кацапию экономически или военным путем.
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03.05.2021 19:42 Ответить
Американская доктрина превосходства. Любой потенциально способный бросить вызов этому превосходству США объявляется врагом. Это очень опасная иллюзия способная довести мир до глобальной ядерной войны.
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03.05.2021 19:53 Ответить
"Любой потенциально способный бросить вызов этому превосходству США" это ты про кацапскую рванину ???
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03.05.2021 21:55 Ответить
 
 