Разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах: главные соперники - Китай и Россия

Разведывательное управление Министерства обороны США подготовило доклад о глобальных угрозах в 2021 году. В нем внимание уделяется угрозам, которые представляют для Соединенных Штатов и их союзников Китай и Россия.

Документ опубликован на сайте сенатского комитета по делам вооруженных сил, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

В нем упоминается отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. В документе сказано, что Россия, по-видимому, располагает запасом незадекларированного химического оружия, такого как нервно-паралитическое отравляющее вещество "Новичок", которым, предположительно, был отравлен политик.

Главные соперники США, а это Китай и Россия, как сказано в документе, разрабатывают средства, чтобы бросить вызов военному превосходству США. Речь идет, в частности, о действиях в "серой зоне" и использовании прокси-войск и наемников, кибератаках, манипуляциях с информацией, подрыве экономической мощи соперников и так далее.

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Российские вооруженные силы названы в документе как потенциальная угроза самому существованию США, а также как инструмент поддержки влияния в странах по периметру российских границ, при помощи которого Москва может бросать вызов глобальному лидерству Вашингтона.

В докладе подробно рассказано о модернизации ядерных и неядерных российских сил. Ожидается, в частности, что Россия в ближайшие годы серьезно увеличит свой ядерный арсенал за счет нестратегических средств.

Авторы доклада приходят к выводу, что Россия в настоящий момент вряд ли заинтересована в прямом столкновении с Соединенными Штатами, однако и не откажется от конфронтации с Западом. "Кремль, скорее всего, будет пытаться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убежден, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают российским стратегическим интересам".

Отдельное внимание в докладе уделено попыткам влияния России на внутреннюю политику своих соседей и стран – членов НАТО, а также информационной кампании на фоне эпидемии коронавируса, "используя ее для ведения информационной борьбы с целью подорвать правительства стран Запада".

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