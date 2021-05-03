Еврокомиссия и Служба внешних действий ЕС вызывает представителя РФ при Евросоюзе из-за санкций против восьми чиновников, - Стано

Европейская Комиссия и Служба внешних действий ЕС вызвали посла, представителя РФ при Евросоюзе после объявления персонами нон грата восьми официальных лиц ЕС.

Об этом во время брифинга для прессы заявил представитель ЕС Питер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы вызвали посла России. Он будет принят во второй половине дня Генеральным секретарем Европейской Комиссии и Европейской Службы внешних действий. Мы доведем до него решительное осуждение и неприятие такого решения Российской Федерации, которое является безосновательным и необоснованным. Эти действия России, так называемые "контр-санкции", не имеют никакого правового обоснования и являются очевидно политически мотивированными", - сказал Стано.

Он напомнил, что руководители трех ключевых евроинституций - Европейского Совета, Еврокомиссии и Европарламента, как и все страны ЕС, решительно осудили такие действия России, которые четко показывают, что Россия намерена продолжать враждебный путь конфронтации.

"ЕС будет на это реагировать. Дискуссии между странами-членами продолжаются, и не только по поводу решения (РФ. - Ред.), произошедшего в пятницу, но также по результатам того, что Россия делала в отношении отдельных стран-членов до того - последний такой случай произошел с Чешской Республикой. Это касается и других стран, когда речь идет о безосновательной и непропорциональной высылке дипломатов", - добавил он.

Кроме этого, он отметил, что такие действия РФ должны встретить объединенный ответ со стороны Евросоюза. Именно поэтому сейчас обсуждения продолжаются на уровне Высокого представителя ЕС, всех евроинституций и национальных правительств. Проблемы в отношениях между ЕС и РФ, по словам пресс-секретаря, будут обсуждены во время следующего заседания Совета министров ЕС по иностранным делам уже в следующий понедельник, чтобы определить лучший и наиболее эффективный путь реагирования Европы на недружественные действия Российской Федерации, которые она совершила в течение прошедших недель и месяцев.

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Отвечая на вопрос журналистов, Питер Стано отметил, что ЕС также выступает за обсуждение агрессивного поведения России на международном уровне, например, в формате Совета Европы, членом которого является Россия, и перед которым Российская Федерация несет договорные правовые обязательства.

Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.