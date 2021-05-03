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Еврокомиссия и Служба внешних действий ЕС вызывает представителя РФ при Евросоюзе из-за санкций против восьми чиновников, - Стано

Еврокомиссия и Служба внешних действий ЕС вызывает представителя РФ при Евросоюзе из-за санкций против восьми чиновников, - Стано

Европейская Комиссия и Служба внешних действий ЕС вызвали посла, представителя РФ при Евросоюзе после объявления персонами нон грата восьми официальных лиц ЕС.

Об этом во время брифинга для прессы заявил представитель ЕС Питер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы вызвали посла России. Он будет принят во второй половине дня Генеральным секретарем Европейской Комиссии и Европейской Службы внешних действий. Мы доведем до него решительное осуждение и неприятие такого решения Российской Федерации, которое является безосновательным и необоснованным. Эти действия России, так называемые "контр-санкции", не имеют никакого правового обоснования и являются очевидно политически мотивированными", - сказал Стано.

Он напомнил, что руководители трех ключевых евроинституций - Европейского Совета, Еврокомиссии и Европарламента, как и все страны ЕС, решительно осудили такие действия России, которые четко показывают, что Россия намерена продолжать враждебный путь конфронтации.

"ЕС будет на это реагировать. Дискуссии между странами-членами продолжаются, и не только по поводу решения (РФ. - Ред.), произошедшего в пятницу, но также по результатам того, что Россия делала в отношении отдельных стран-членов до того - последний такой случай произошел с Чешской Республикой. Это касается и других стран, когда речь идет о безосновательной и непропорциональной высылке дипломатов", - добавил он.

Кроме этого, он отметил, что такие действия РФ должны встретить объединенный ответ со стороны Евросоюза. Именно поэтому сейчас обсуждения продолжаются на уровне Высокого представителя ЕС, всех евроинституций и национальных правительств. Проблемы в отношениях между ЕС и РФ, по словам пресс-секретаря, будут обсуждены во время следующего заседания Совета министров ЕС по иностранным делам уже в следующий понедельник, чтобы определить лучший и наиболее эффективный путь реагирования Европы на недружественные действия Российской Федерации, которые она совершила в течение прошедших недель и месяцев.

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Отвечая на вопрос журналистов, Питер Стано отметил, что ЕС также выступает за обсуждение агрессивного поведения России на международном уровне, например, в формате Совета Европы, членом которого является Россия, и перед которым Российская Федерация несет договорные правовые обязательства.

Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Автор: 

россия (95308) санкции (11247) Евросоюз (17052) Стано (92)


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Топ комментарии
+4
нафіга викликати?
Введіть ембарго на нафту та метан.
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03.05.2021 19:15
+3
и пороть московита...)) и на море Лапотных на отдых...
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03.05.2021 19:10
+3
Да определитесь вы там в ЕС наконец-то какой курс принимаете а не занимайтесь примитивной дипломатией на уровне дома умолишенных.
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03.05.2021 19:13
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и пороть московита...)) и на море Лапотных на отдых...
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03.05.2021 19:10 Ответить
Да определитесь вы там в ЕС наконец-то какой курс принимаете а не занимайтесь примитивной дипломатией на уровне дома умолишенных.
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03.05.2021 19:13 Ответить
Венгры гады блокируют .. финно-угры .. пля
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03.05.2021 20:50 Ответить
Да нет,Венгры на удивление последние три месяца просто молчат.Наверное раритетные Т34 на Будапешт готовят.
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03.05.2021 20:53 Ответить
нафіга викликати?
Введіть ембарго на нафту та метан.
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03.05.2021 19:15 Ответить
Они идиоты?
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03.05.2021 20:48 Ответить
Ну просють казламорді полєзних санкцій.
Так дайте.
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03.05.2021 19:24 Ответить
побольше .. и разных ..
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03.05.2021 20:52 Ответить
В 1939 году, после нападения России на Финляндию, Россию сразу Нах выбросили из Лиги Наций (теперешняя ООН) А сейчас ЕС сопли жуют, пока не повторится 2-Мировая 1939 в виде 3-Мировой 2021 и опять только благодаря России со своими имперскими замашками.
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03.05.2021 19:49 Ответить
реміняки їм, реміняки!
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03.05.2021 19:56 Ответить
Єврокомісія і Служба зовнішніх дій ЄС викликає представника РФ при Євросоюзі через санкції проти восьми чиновників, - Стано - Цензор.НЕТ 5592

Зєля молоток у цьому випадку.
- My, obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej zdajemy sobie sprawę, że wolni możemy być tylko razem; wiemy, że to wielkie pragnienie podzielają nasi przyjaciele z Białorusi - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
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03.05.2021 20:15 Ответить
 
 