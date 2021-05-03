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В Кременчуге мужчина напал на местного журналиста, который фиксировал браконьеров на Днепре

В Кременчуге мужчина напал на местного журналиста, который фиксировал браконьеров на Днепре

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который напал на журналиста в городе Кременчуг Полтавской области. Работник медиа в тот момент фиксировал незаконное занятие рыбным промыслом на реке Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В полицию Полтавской области 5 марта обратился 41-летний журналист. Он сообщил, что во время профессиональной деятельности в городе Кременчуг на него напал неизвестный мужчина.

Следователи установили, что в тот день журналист фиксировал браконьерство на реке Днепр. В этот момент один из мужчин, вероятно, причастный к браконьерству, напал на работника СМИ.

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Дело открыли по ч. 2 статьи 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса. Нападающему грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Правоохранители нашли нападающего, ему уже объявили подозрение. Также полиция опросила свидетелей и изъяла вещественные доказательства. Материалы досудебного расследования в ближайшее время направят в суд.

Автор: 

браконьерство (147) журналистика (3285) Кременчуг (350) МВД (9316) нападение (2206) Полтавская область (1144)


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Топ комментарии
+14
Бо немає в Україні правоохоронних органів, є організовані злочинні угруповання, що привласнили правоохоронні функції.
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03.05.2021 19:39
+13
Раджу журналісту у містечко Градіжськ під Кременчуком заїхати. Там тільки з цього і живуть.
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03.05.2021 19:37
+12
Люто плюсую. Мы стремимся в Европу, но нам там не будут рады, пока мы не научимся жить по законам. Уважение к закону означает прежде всего уважение к себе и окружающим.
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03.05.2021 19:38
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Раджу журналісту у містечко Градіжськ під Кременчуком заїхати. Там тільки з цього і живуть.
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03.05.2021 19:37 Ответить
Там уже одна разруxа - дорога разбомблена и базарчик умер. Последний раз проезжал так из 30+ точек где торговали шашлыком из сома осталось в живыx только три
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04.05.2021 11:08 Ответить
Давно там не був. Схоже дари природи вже скінчились.
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04.05.2021 11:11 Ответить
Люто плюсую. Мы стремимся в Европу, но нам там не будут рады, пока мы не научимся жить по законам. Уважение к закону означает прежде всего уважение к себе и окружающим.
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03.05.2021 19:38 Ответить
В Україні нема державної влади ,як і самої держави !! Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація влади !!!))
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03.05.2021 19:45 Ответить
Цю владу вибрали ми. Вибори були чесними.
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03.05.2021 22:58 Ответить
Хіба я заперечую ,що це вибір "мудрого наріда" !!! Тому,як казав першеобраний "мудрим нарідом" -"Маємо те що маємо" !!!)))
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03.05.2021 23:03 Ответить
Жити по закону неможливо в олігархічній країні.
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03.05.2021 19:53 Ответить
100% поддерживаю, только вот проблема в том, что пример должны подавать люди во власти, а они и есть самыми ярыми нарушителями законов.
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03.05.2021 20:41 Ответить
Таки да. Но кто эту власть выбирает - разве не мы? Была надежда на Майдан - сначала в 2004-м, потом в 2014-м - - обычно революция поднимает новых людей. Имеем то, что имеем.
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03.05.2021 23:02 Ответить
Біда в тому, що ми відігнавши злодіїв від влади думаємо, що на хвилі народного гніву прийшли порядні люди і ми, як кажуть, складаємо лапки і думаємо, що далі все буде по закону та по совісті. А приходять такі ж самі виродки тільки з іншого угрупування. І так по колу вже 30 років.
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03.05.2021 23:13 Ответить
Революцію замислюють генії, роблять її фанатики, а користуються її плодами мерзотники (Томас Карлейль).

От тільки де вихід? Ще один Майдан - ще один виток циклу із слабкою надією на спіраль. Правильна відповідь - не знаю.
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03.05.2021 23:21 Ответить
Бо немає в Україні правоохоронних органів, є організовані злочинні угруповання, що привласнили правоохоронні функції.
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03.05.2021 19:39 Ответить
Відносно привласнили помиляєшься ,це ,на жаль,"мудрий нарід" ім делегував владні повноваження !!!))
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03.05.2021 19:42 Ответить
Проблема системна. У тих краях було найбільше рибне господарство у Європі. Зараз - руїна. Село Бугаївка. Людям треба якось виживати.
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03.05.2021 19:45 Ответить
То так,будь-яка палиця має два кінця !!!))
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03.05.2021 19:49 Ответить
Так. Я не маю ніяких ілюзій стосовно совдепу, але кому заважали усі ці господарства? У тещі на селі вже скоро і сліду не залишиться від молочної ферми. Заважала? Тільки не місцевим. А зараз польське модоко та риба хто зна звідки. Сумно.
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03.05.2021 20:00 Ответить
Оперативненько,ясна річ ,це не корумповану гниду на шконку запроторити !!)))
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03.05.2021 19:41 Ответить
Вудка з двома гачками??
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03.05.2021 19:44 Ответить
Видать местный депутат разбушевался
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03.05.2021 19:57 Ответить
Обвинение какое-то расплывчатое.Сперва надо указать место где он снимал ,,браконьеров,,затем посмотреть кадастровую карту Украины не приватизирован ли участок реки потом кем является нападавший не охранником ли этой частной собственности который доблестно охранял и исполнял свои обязанности.
Да не все так просто из юридической стороны.
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03.05.2021 20:18 Ответить
а Халк атошник бегал по Ватутина ,заглядывал прохожим в глаза ..Это не он ?
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03.05.2021 20:59 Ответить
Справу відкрили за ч. 2 статті 345-1 (загроза або насильство щодо журналіста)... В нього на лобі написано шо він журналіст? Я ні в якому разі не виправдовую бракон'єрів та насильство, але мабуть терміни за побиття звичайного чоловіка менші
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04.05.2021 07:44 Ответить
 
 