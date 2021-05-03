В Кременчуге мужчина напал на местного журналиста, который фиксировал браконьеров на Днепре
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который напал на журналиста в городе Кременчуг Полтавской области. Работник медиа в тот момент фиксировал незаконное занятие рыбным промыслом на реке Днепр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
В полицию Полтавской области 5 марта обратился 41-летний журналист. Он сообщил, что во время профессиональной деятельности в городе Кременчуг на него напал неизвестный мужчина.
Следователи установили, что в тот день журналист фиксировал браконьерство на реке Днепр. В этот момент один из мужчин, вероятно, причастный к браконьерству, напал на работника СМИ.
Дело открыли по ч. 2 статьи 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса. Нападающему грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.
Правоохранители нашли нападающего, ему уже объявили подозрение. Также полиция опросила свидетелей и изъяла вещественные доказательства. Материалы досудебного расследования в ближайшее время направят в суд.
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От тільки де вихід? Ще один Майдан - ще один виток циклу із слабкою надією на спіраль. Правильна відповідь - не знаю.
Да не все так просто из юридической стороны.