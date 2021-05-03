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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидемиолог Иванченко о новых симптомах COVID-19: Тошнота, боль в животе, незначительное повышение температуры, кашель

Эпидемиолог Иванченко о новых симптомах COVID-19: Тошнота, боль в животе, незначительное повышение температуры, кашель

Симптомы коронавируса изменились по сравнению с началом эпидемии.

Об этом рассказала эпидемиолог, и.о. гендиректора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Нельзя сказать, что абсолютно никто сегодня не жалуется на чувство отсутствия запаха или вкуса. Но часть людей, попадающих в больницы, рассказывает о повышении температуры, общую слабость, ощущение недостатка кислорода, и человек понимает, что дома, самостоятельно, не разберется, а лечение требует дополнительной кислородной поддержки. Есть люди, у которых течение легкое или средней тяжести, у кого-то проявляется тошнота, у кого-то боль в животе, жидкий стул, незначительное повышение температуры тела, кашель. Но из-за того, что сатурация нормальная и не нужно дополнительной кислородной поддержки, человек может оставаться дома", - рассказала она.

По словам Иванченко, у заболевших бывает всего один-два симптома.

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"У части людей вроде бы нет никаких симптомов, кроме выраженной слабости и головокружения, они находятся дома на самоизоляции. В последнее время в Украине и во Львовской области, в частности, встречался британский штамм, с ним связывают более высокую заразность, меньший инкубационный период", — рассказала она.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Чего только не придумывают, лишь бы не лечить людей.
Теперь уже температура 38, тошнота, одышка, кашель, боль в животе, слабость на несколько недель и при этом положительный тест на ковид - теперь всего лишь легкое недомогание. Протокол лечения - оставайтесь дома, пейте больше водички, принимайте лекарства какие хотите. Если верующий - молитесь. Как почувствуете, что загибаетесь - звоните 103.
Аминь.
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03.05.2021 22:34
+8
Нет, зебил, ты пользуешься сейчас медициной от Степашки... 66 тыс врачей покинули страну только за последний год ... В следующий раз продолжай голосовать за Клоуна!
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04.05.2021 00:15
+7
Непосредственно сейчас испытываю прелесть лечения от "реформированной" *********** медицины....реально ждут ПЯТЬ !!!! дней что бы была температура и ттолько тогда КТ ...если воспаление то прописывают антибиотик, когда ты уже неделю с пневмонией. семейные врачи устранились и чуть что "Звоните в скорую" вот и молись ибо хрен знает какой билет ты вытянул в этой лотерее.
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03.05.2021 22:55
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Правила форума Совет форумчан
Чего только не придумывают, лишь бы не лечить людей.
Теперь уже температура 38, тошнота, одышка, кашель, боль в животе, слабость на несколько недель и при этом положительный тест на ковид - теперь всего лишь легкое недомогание. Протокол лечения - оставайтесь дома, пейте больше водички, принимайте лекарства какие хотите. Если верующий - молитесь. Как почувствуете, что загибаетесь - звоните 103.
Аминь.
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03.05.2021 22:34 Ответить
Непосредственно сейчас испытываю прелесть лечения от "реформированной" *********** медицины....реально ждут ПЯТЬ !!!! дней что бы была температура и ттолько тогда КТ ...если воспаление то прописывают антибиотик, когда ты уже неделю с пневмонией. семейные врачи устранились и чуть что "Звоните в скорую" вот и молись ибо хрен знает какой билет ты вытянул в этой лотерее.
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03.05.2021 22:55 Ответить
Меня лечил семейный врач (точнее, ее замена на время отпуска) сразу же с появлением симптомов.
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03.05.2021 23:09 Ответить
Скорейшего Вам выздоровления!
Мы, в семье это уже прошли, оба отделались "легкой" формой. Все описанное мною выше - из личного опыта.
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03.05.2021 23:27 Ответить
Вибачте, я може щось пропустив.. а що КТ - лікує Ковід? Бігти КТ робити, відразу вилікуюсь???
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04.05.2021 00:03 Ответить
В нього ще гірше, йому антибіотик за результатом КТ прописали. І чого раніше до такого ніхто не додумавсь? А дітям вони теж КТ роблять?
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04.05.2021 00:32 Ответить
Нет, зебил, ты пользуешься сейчас медициной от Степашки... 66 тыс врачей покинули страну только за последний год ... В следующий раз продолжай голосовать за Клоуна!
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04.05.2021 00:15 Ответить
Дик при короні пневмонія раніше, ніж на 6-7 день і не розвивається!
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04.05.2021 00:20 Ответить
Скучив за чергами? За взятками? Раніше було краще? безплатна медицина? Лікарі кофе в ліжко приносили?
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04.05.2021 00:25 Ответить
не обобщайте. Не все семейные врачи устраняются. Меня лечит семейный врач. Первая неделя была очень тяжелая, но сатурация ниже 94 не падала, поэтому лечусь дома. Врач звонит каждых два дня, контролирует состояние. Так что просто врачи разные.
Ну а Супрун как раз реформировала только первичку, до больниц она дойти не успела..
Думаю, что если бы она сейчас была министром здравоохранения, то вакцинами она, в отличие от Степанова, страну обеспечила.
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04.05.2021 02:19 Ответить
Очень рекомендую найти и послушать интервью израильского врача Бориса Бриля. У них, в отличие от нас, больницы работали в обычном режиме, врачи не заражались, антибиотики тоннами не жрались и гормоны тоже, летальность от Ковида одна из самых низких в мире, избыточной смертности нет. Так вот основные тезисы:
1. Большинство людей при Ковиде не требуют госпитализации. Высокая температура не является показанием для госпитализации, назначения антибиотиков или КТ. Единственными показателями для госпитализации являются падение сатурации и увеличение частоты дыхания.
2. Назначение антибиотиков и гормонов при неосложненном ковиде (см. пункт 1) УВЕЛИЧИВАЕТ летальность и частоту развития осложнений. У больных ковидной пневмонией шансы подхватить бактериальное осложнение практически такие же, как и у здоровых людей. Поэтому антибиотикотерапии требует лишь незначительная часть пациентов в стационаре. Единственным основанием для назначения антибиотиков является бакпосев и анализ крови. Врачей, которые назначают антибиотики без этого нужно гнать ссаными тряпками - они не нужны (врачи).
3. В Израиле эксперименты над больными проводились весной прошлого года, потом утвердили протокол, от которого никто не отступает. Нет разницы, к какому врачу попадешь, любой назначит правильное лечение, которое четко прописано в протоколе. Потому что там каждый врач несет ответственность за свои назначения. По телефону никто никого лечить не будет и лекарства выписывать без анализов тоже. И, повторюсь, КТ просто из-за высокой температуры делать Вам тоже никто не будет.
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04.05.2021 02:40 Ответить
В Израиле есть медицинская СИСТЕМА.
У нас приходится каждому выкручиваться как получится. КТ говорите не повод назначать? Сугубо из личного опыта - после положительного теста и всех основных симптомов (температура 38, сатурация 93, потеря запахов и т.п.) семейный врач направляет на рентген, который ничего не показал лечения НЕ назначает, говорит надо повторить рентген через несколько дней. Тогда едем в тот же день на КТ, которое и показало двухстороннюю пневмонию с 25% поражением лёгких. Только после этого семейный врач назначает лечение. Подозреваю, что несколько дней до следующего рентгена дали бы уже 50%.
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04.05.2021 09:31 Ответить
Если рентген пневмонии не показывает - значит пневмонии нет. Это тот диагноз, который ставят не только на основании картины, но и по симптомам. То, что видно на КТ - небольшой отек интерстиция, стенок альвеол, а не истинная пневмония. Обычно это проходит без последствий, да и ранее столько КТ не проводили, а серьезными вирусными пневмониями с одышкой и нарушением газообмена занимались лишь в реанимации.
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04.05.2021 10:50 Ответить
Я не врач. Но Вы пытаетесь меня убедить, что все это мне померещилось с испуга? И температура две недели, которая ничем не сбивалась и одышка и потеря обоняния и положительный результат теста.
Если бы не КТ, то так и лечились бы витаминами и большим количеством воды, до полной победы короновируса.
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04.05.2021 11:07 Ответить
Не в том дело, что померещилось. Наличие ковида никто не отрицает. Просто специфического лечения реально нет. Как раз в Израиле лечат водой и витаминами. Все остальное - симптоматическое. В Вашем случае, конечно, нужно было лечить, так как снизилась сатурация.
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04.05.2021 11:51 Ответить
А при чем здесь Супрун? Ты с ковидом припрешься в поликлинику? А к степаше и кловану у тебя претензий нет?
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04.05.2021 05:29 Ответить
У ковіда вже налічується близько 200 симптомів. У тому числі крововиливи у мозок та потяг до самогубства.
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03.05.2021 22:41 Ответить
Це шо, істерички і зі сра..кою-рига..кою сатурацію виміряють?
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03.05.2021 22:50 Ответить
Є такий девайс який вимірює сатурацію. Я вже писав про це.
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03.05.2021 23:00 Ответить
Прямо зараз хворію, хоча вже були антитела... Кволість, дійсно є, і голова, так, болить і все кружляє... Але ж лікування все одно нема... Як і рік тому...
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03.05.2021 23:03 Ответить
Выздоравливайте.
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03.05.2021 23:19 Ответить
До лікаря звернулись? Нас з дружиною сімейний лікар витягнув. До речі - безкоштовно, тільки ліки ми самі купляли.
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03.05.2021 23:33 Ответить
Дружина зверталася, але... Ну, їй так не пощастило з лікарем, як вам... Зараз вона вже одужує... А я, взагалі, не маю підписаного договору з лікарем, бо завжди мав непогане здоров'я, та завжди був "ледарем" та трохи пофігистом...
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03.05.2021 23:48 Ответить
Все одно маєте право звертатись у будь-яку клініку в Україні. Я дізнавався щодо свого знайомого, який приїхав до Києва з іншого міста.
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04.05.2021 00:28 Ответить
Дякую! Сподіваюсь - не знадобиться! Відчуваю себе вже набагато краще... А можливо, й не ковід взагалі! Після другого тижня зроблю тест на інтерферони... Подивимось, що він покаже...
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04.05.2021 00:41 Ответить
ДППГ( доброкачественное позиционное, пароксизмальное головокружение) Оно возникает из-за того, что отолиты( камешки во внутреннем ухе) не туда прилипли. Лечится только специальными маневрами. Они есть в интернете. Для профилактики принимают бетасерк 24 мг 2 раза в день 1 месяц. У жены тоже сильно кружится голова, упражнения, нерволог, и семейный тоже прописала бетасерк
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04.05.2021 05:04 Ответить
Почти такое же (кроме боли в животе) у меня было прошлым летом.
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03.05.2021 23:07 Ответить
Вперше в житті?
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03.05.2021 23:25 Ответить
Меркава - я згадав вас, ковідоскептик. Я багато разів застуджувався, але те, що ми з дружиною пережили минулого літа - навіть схожого не було.
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03.05.2021 23:31 Ответить
Головне - це не боятись решти респіраторних вірусів, їх там всього близько двох сотень, ну, і кишкових різних. Чи ти застрахований від ускладнень?
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04.05.2021 00:46 Ответить
Так, ОРВІ нараховуються десятки чи сотні, з них коронавірусів - трохи більше чи трохи менше 40, а з цих чотирьох десятків коронавірусів - 7 чіпляються до людини. Кожен з них може дати ускладнення, але саме зараз практично одночасно такі ускладнення отримали мільйони людей по всьому світу. Досі ймовірність пневмонії як ускладнення від ОРЗ дуже мала, а для КОВІД-19 це чи не стандартно, та й ШВЛ перестало вистачати.
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04.05.2021 10:46 Ответить
Ваші лякалки починались з ковідної пневмонії, як і за курячего-свинячого грипу, а зараз вже - якісь ускладнення. Це вже навіть не смішно, це просто нецікаво.
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04.05.2021 13:53 Ответить
Ми з дружиною та наші численні знайомі пройшли через це, багато з них опинилась в лікарнях, на минулому тижні батько одного з моїх знайомих після цієї хвороби помер. Не було такого від застуд до 2019 р. Для на це не "лякалки", а сувора реальність.
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04.05.2021 15:04 Ответить
Ти спізнивсь майже на рік, бо таких перехворівших вже достатньо з лікарнями і без у кожного, а в себе просто не шукаю, бо не бачу сенсу.
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04.05.2021 15:31 Ответить
PS Пневмонія - це не ускладнення після КОВІДу-19 (тобто, не "супутня" хвороба), а, в багатьох випадках - безпосередній прояв КОВІДу. Перепрошую, якщо неточно вживаю медичні терміни. Я не медик, але в змозі оцінити важкість протікання застуди.
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04.05.2021 15:08 Ответить
Первые симптомы которые вы почувствуете сразу и поймете что у вас "джек-пот" - Ковид, это когда у вас будут те симптомы которых у вас НИКОГДА в жизни ни при одной болезни не было !!! (т.к. это биологический и искусственно созданный боевой вирус !!!) ...
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04.05.2021 00:49 Ответить
Від страху і померти можна.
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04.05.2021 01:02 Ответить
я тут свое имею мненье - и ваше кстати поимел...
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04.05.2021 01:10 Ответить
А чому віспою не обмежились, і створювати нічого не треба, і летальність на рівні, навіть вакцина - не проблема? Бо якось гонконгські, свиняче-курячі з 50-х минулого ст. якось несерйозно.
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04.05.2021 01:22 Ответить
у Ковида - долгоиграющие последствия, и инкуб период до 1 месяца (без каких либо первых симптомов) с возможностью заражения в этот период по полной ... и тут у вирусняка главное не убить тебя сразу а постепенно - оставить полностью больное поколение людей(побочки и от вакцинации тоже), да и плюс разрушенные экономики с укладом жизни граждан ..и т.д. и т.п.
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04.05.2021 01:31 Ответить
До такого навіть Голубовська ще не додумалася.
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04.05.2021 01:51 Ответить
А может, природа решила, что гомо сапиенсы ей как-то лишние, планета-то ведь без нас прекрасно обойдётся, а вот мы без неё нет.
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04.05.2021 02:23 Ответить
Мне тоже такие мысли в башку приходили. Почитайте А. Конан-Дойля "Отравленный пояс" и "Когда Земля вскрикнула" (2-я и 3-я части трилогии про профессора Челленджера). Очень впечатляет, особенно "Отравленный пояс".
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04.05.2021 15:12 Ответить
https://ufospace.net/news-2021-05-03
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04.05.2021 15:21 Ответить
Не думаю, что боевой, но за последний год два раза ловил симптомы, которых раньше не было. Причем, 100% вирусное, так как болела вся семья, только все по-разному.
Осенью прошлого года началось с внезапной тошноты, рвоты, болей в животе. Рвота однократная, остальные симптомы тоже быстро ушли. Думал, что банальное отравление, но через пару дней заболели остальные члены семьи. У меня неделю была пониженная температура 35.5 и жуткая слабость. В больницу не обращались.
Этой весной началось с жуткого упадка сил, першения в горле и странного ощущения в носу. Ощущение, как будто у тебя сильный насморк, но при этом никаких выделений из носа нет. Наоборот, как будто бы слизистые горят. Вечером температура поднялась до 39.5, практически не сбивалась, постоянный кашель, и боли в суставах. 4 дня пролежал пластом (реально даже не вставал), еще неделю ходил, как в тумане, ну и потом в себя приходил еще долго. Запахи пропадали всего на несколько дней. У моих симптомы были не так явно выражены, а температура, кроме меня была только у сына, но невысокая.
Что это было - х.з. В больницу не обращался, анализы не сдавал, но думаю, что оно. Раньше ничего такого не испытывал. Я гриппом за всю жизнь раза 3 болел, а обычными простудными вообще не болею. А такого, чтобы не было сил даже по квартире передвигаться, вообще никогда не было.
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04.05.2021 03:07 Ответить
Я після важкого грипу в Україні (який дав бронхіт як ускладення) по квартирі перейти не могла: до кухні лізла по стіні і потім сиділа по півгодини, не маючи сил піднятися, щоб поставити чайник.
Відновлювалася 2 місяці: дуже сильна слабкість була.
Зі стрептококом тут лежала трупом (без температури), добре, що фармацевт попередив, що легесенькі симптоми покращення почнуть відчуватися після трьох днів прийому антибіотика.
Буває важке протікання хвороби.
А слабкість - організм не відновлюється за день, б*є ж по всьому.
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04.05.2021 08:08 Ответить
Грип - це так - по стіночці ходити, то всі раптом забули.
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04.05.2021 08:28 Ответить
Я багато читаю і чую, що люди скаржаться на слабкість після ковіду і чомусь подають це як щось виняткове і притаманне саме йому. (Так само, як і міокардит, наприклад - =відкриття= ж робили)
Але це зовсім не так.
І про свою температуру 35,2 я теж писала ... Думала, термометр зламався.
Звичайно, що не те, що встати, я очі відкритими тримати не могла. Зведу - і заплющую, засинаю.
Це було кілька років тому.

На жаль, дуже багато спекуляцій з усим цим ...
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04.05.2021 08:46 Ответить
Нещодавно був сюжет про дівчинку з важким ураженням серця і інсультом після вітрянки. Безпечних вірусів не існує, сприймаю це як даність.
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04.05.2021 09:09 Ответить
Да я ж не спорю, что грипп - тяжелое заболевание. Но никогда у нас грипп не приводил к забитым больницам и реанимациям. Кроме того, ни разу у меня грипп не начинался постепенно. Ощущения спаленных слизистых при гриппе у меня тоже никогда не было. "Горело" все - от носа до бронхов.
И да, я повторюсь, я в больницу не обращался, так как сатурация была нормальной. Это считается легкой формой. А есть знакомые которые болели в тяжелой...
У родственника после ковида давление с нормального стало 170-180 (у знакомых такая же ситуация), кровь густая. Назначили что-то разжижающее кровь. Если бы забили на лечение, то уверен, закончилось бы инфарктом-инсультом. Когда грипп вызывал изменения в составе крови?
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04.05.2021 12:09 Ответить
Я знаю, що Ви досить глибоко і детально ознайомлюєтеся з новинами та деталями по вірусу.
Не можу Вам нічого сказати щодо змін складу крові при грипі. Хіба тоді брали аналізи ?
Насправді спалахи були і з ускладненнями (традиційними пневмоніями) госпіталізували завжди.
Я писала минулого року, що знайомі з України (не Житомирщина) розказували, що у них восени 2019 і на самому початку 2020 було дуже багато важких пневмоній ... Син знайомих моїх батьків помер. Його тестували - ковіду не знайшли. Пневмонія. Пізно звернувся до лікарів.
Є знайомі і далекі родичі, які померли від таких же пневмоній (як кажуть - згоріли легені) багато років тому.
Віруси завжди були і є - різні, і =гуляють= постійно. Одні - сезонні, інші - цілорічні. І Ви ж розумієте, за наявності ковідного, вони нікуди не поділися. Я думаю, що Ви зіштовхнулися з двома різними. Тому й симптоми різні.
А те, що в нас так люди хворіють, уже говорили: ослаблені, на жаль. Погане харчування, екологія, стреси ..
І Ви, зокрема, писали (цілком підтримую) - безконтрольне вживання антибіотиків. Не сприяє зміцненню організму.
+ одних не лікують і тоді вже пізно, інших - =заліковують=.
У мене склалося таке враження. Можу помилятися.
Не хворійте !
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04.05.2021 21:07 Ответить
да , это вирус гриппа но в него кацапо-вирусологами были произведены искусственные вставки для усугубления летальности и заражаемости !!! (об этом говорили вирусологи и врачи как только он появился - что этот вирус искусственный - а потом с этой темы ушли..)
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04.05.2021 15:20 Ответить
Звичайно, що змінились, бо це симптоми індійського штаму. Його вже майже в усіх країнах Європи зафіксували. Вчора польського дипломата з родиною із Індії евакуювали, всі хворі на новий штам.
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04.05.2021 01:02 Ответить
И шо, ни один шмурдяк не помог ?
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04.05.2021 01:03 Ответить
Шо живий ще, муділко?
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04.05.2021 01:06 Ответить
Я ещё поплАчу на похоронах ВОЗ.
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04.05.2021 01:28 Ответить
А вони за тобою точно плакати не будуть.
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04.05.2021 01:34 Ответить
Мало ли какие клопы по мне плакать не будут ?
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04.05.2021 01:43 Ответить
Клопи тебе лайкають, а у ВОЗ «рулить» головний чиповатєль-вакцинатель та по сумісництву головний спонсор - Біл Гейц.
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04.05.2021 01:59 Ответить
Сегодня главная новость: он со своей Мелиндой разводится.
Конец спецоперации "ковид".
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04.05.2021 02:04 Ответить
Та ти шо? Какоє горє!
Аніхдот згадала:
- Абрам Моисеевич! Вам скоро исполнится 80 лет, ви прожили с Сарой 60 лет вместе. Шо это вам на старости лет захотелось разводиться?
- Ви даже не представляете, шо она мне вытворяет.
- И шо она вам вытворяет?
- Пока я сплю, она берет мои зубы и ест ими чеснок.
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04.05.2021 02:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LvEkfF3HtfE
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04.05.2021 02:12 Ответить
🤣
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04.05.2021 21:22 Ответить
Второй год пошёл, а они продолжают версии сочинять.
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04.05.2021 01:03 Ответить
Другий рік пішов, а ти все продовжуєш болтать єрундой.
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04.05.2021 01:09 Ответить
Жду появления нового набора симптомов, для габонского штамма.
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04.05.2021 01:27 Ответить
А шо індійські симптоми не влаштовують? Вони такі різноманітні, вірус там так хитровироблено змутував, шо науковці разом з індусами у шоці. А курці-паломники та любителі пірнати у свячених водах Гангу розвезли цей штам по всім Європам, незабаром і на расєю привезуть туристи.
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04.05.2021 01:39 Ответить
Постановочное шоу. Какая-то внутренняя разборка между брахманами.
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04.05.2021 01:42 Ответить
Знищують дрібних аграріїв на користь великих плюс міграційна реформа, шось таке.
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04.05.2021 02:00 Ответить
Похоже что так и есть.
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04.05.2021 02:03 Ответить
Пффф, звичайно, що «постановочноє шоу». «Вєсь мір - тєатр».
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04.05.2021 02:02 Ответить
голова болить,борщу хочется, мабуть грип.Так было до коронобесия. Теперь грипа нет ,осталась одна корона но симптоматика та же,но с брехливими тестами.
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04.05.2021 05:02 Ответить
Переболел ковид в январе этого года в тяжелой форме 80% поражения легких, в больнице проыел 21 день, 4 в реанимации, лечение обошлось в 50 000 примерно, столько и матери которая в больнице 35 дней пробыла.
Сейчас отец в больнице за 10 дней 2000$ вот такое лечение.
Лечат двумя видами антибиотиков, солу-медрол, ю-трип, кроворазжижающие препараты, в эктреных слычаях ремдесивир (которого нет в аптеках), сейчас назначают какой-то препарат хумира (2 укола 14 000) вот такая вот "простуда". Честно не знаю, что проиходит с людьми у которых нет денег, наверное черный мешок и все.
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04.05.2021 13:38 Ответить
Нічого не відбувається. Полежать вдома кілька днів на воді, вітамінах та парацетамолі, та й знову на роботу. Навіщо лікарям злидарі?
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04.05.2021 21:15 Ответить
Это британский вариант,я в марте переболел!
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04.05.2021 20:55 Ответить
 
 