Эпидемиолог Иванченко о новых симптомах COVID-19: Тошнота, боль в животе, незначительное повышение температуры, кашель

Симптомы коронавируса изменились по сравнению с началом эпидемии.

Об этом рассказала эпидемиолог, и.о. гендиректора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Нельзя сказать, что абсолютно никто сегодня не жалуется на чувство отсутствия запаха или вкуса. Но часть людей, попадающих в больницы, рассказывает о повышении температуры, общую слабость, ощущение недостатка кислорода, и человек понимает, что дома, самостоятельно, не разберется, а лечение требует дополнительной кислородной поддержки. Есть люди, у которых течение легкое или средней тяжести, у кого-то проявляется тошнота, у кого-то боль в животе, жидкий стул, незначительное повышение температуры тела, кашель. Но из-за того, что сатурация нормальная и не нужно дополнительной кислородной поддержки, человек может оставаться дома", - рассказала она.

По словам Иванченко, у заболевших бывает всего один-два симптома.

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"У части людей вроде бы нет никаких симптомов, кроме выраженной слабости и головокружения, они находятся дома на самоизоляции. В последнее время в Украине и во Львовской области, в частности, встречался британский штамм, с ним связывают более высокую заразность, меньший инкубационный период", — рассказала она.