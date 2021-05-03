В международных инстанциях единый процесс "Украина против России" невозможен, потому что каждый поданный иск основан на разных конвенциях, - Енин

В связи с агрессией Российской Федерации Украина отстаивает свои права во всех международных инстанциях, и продолжает собирать доказательства нарушения Россией международного права. В этом помогают западные партнеры.

Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что иски поданы в Международный суд ООН, в Европейский суд по правам человека, в международные морские трибуналы, в коммерческие арбитражи. А также в Международный уголовный суд, прокурор которого Фату Бенсуда в декабре 2020 года заявила, что открывает кейс по Украине, "о котором мы попросили еще пять лет назад".

"Результат уже начинает ощущаться, и будет очевиден, чем дальше - тем больше. Безусловно, у нас нет никаких иллюзий относительно того, что существующие международные институты или нормы международного права далеко не всегда являются эффективными. Далеко не всегда они дают сиюминутный результат. Мы, как дипломаты, понимаем, что наиболее важно здесь терпение и очень скрупулезный труд по сбору доказательств, по убеждению всех наших партнеров, по усилению коалиции тех партнеров, которых мы имеем", - сказал Енин.

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Он добавил, что последние события, связанные с усилением российских провокаций вокруг украинской границы и на временно оккупированных территориях в Крыму очень чётко показывает, что коалиция международных партнеров вокруг Украины сильна, как никогда.

Несмотря на несовершенство международных правовых институтов, Украина находит механизмы, чтобы привлечь РФ к ответственности.

"Яркий пример - это "Боинг" MH17. Да, мы видели, что все наши попытки создать международный трибунал под зонтиком ООН по расследованию сбития этого "Боинга" обречены на неудачу, потому что Россия имеет право вето в Совете безопасности ООН. Но нам на помощь пришли наши голландские партнеры, которые любезно согласились на основе своей юрисдикции начать уголовный процесс по привлечению ответственных лиц к сбитию "Боинга"", - привел пример Енин.

И такие действия шаг за шагом ведут Украину к намеченной цели.

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"Рано или поздно, эта удавочка вокруг России сомкнется. И она уже смыкается. Все говорили: ай, когда это будет?! А посмотрите. Британия вводит санкции против России за убийство Скрипаля. Американское правительство вводит очередную порцию санкций против РФ, в том числе, "крымский пакет". Очередные санкции… Польша - Смоленск. Германия - дезинформация", - перечислил замминистра.

Енин отметил, что все эти действия имеют "очень такой серьезный накопительный эффект, это все подтверждает массовый характер грубого нарушения международных конвенций российской стороной".

"Да, мы на сегодняшний день не имеем единого суда, или единого какого-то международного документа, который бы имел перечень всех нарушений международного права. Поэтому это разбито сразу на несколько процессов. Они на разной стадии рассмотрения. Это дает нам иногда даже большую свободу маневра. Самое главное - результат", - подчеркнул он.

Енин пояснил, что сегодня невозможно иметь единый процесс "Украина против России", потому что каждый поданный иск основан на той или иной конвенции. Каждая из этих конвенций имеет тот или иной конкретный отдельный механизм защиты нарушенных прав.

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"Если мы говорим о Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма - это Международный суд ООН. Если мы говорим о Конвенции ООН по морскому праву - это международные морские трибуналы. Это коммерческие арбитражи, это Европейский суд по правам человека, это Международный уголовный суд. Кирпичик за кирпичиком мы собираем доказательства и идем вперед", - резюмировал он.