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Исторические вопросы, существующие между Украиной и Польшей, вскоре будут решены, поскольку этого хотят обе стороны, - Зеленский

Исторические вопросы, существующие между Украиной и Польшей, вскоре будут решены, поскольку этого хотят обе стороны, - Зеленский

Польша готова всесторонне поддерживать европейские и евроатлантические устремления Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП. В частности, важной является подписанная сегодня лидерами Украины и Польши совместная декларация о поддержке Варшавой европейских устремлений Киева.

"Наша сегодняшняя двусторонняя встреча завершилась подписанием совместной декларации о европейской перспективе для Украины, то есть принадлежности к ЕС. В этом вопросе Польша все время непрерывно поддерживает Украину", - отметил Анджей Дуда на совместном брифинге по результатам двусторонних переговоров.

Владимир Зеленский от имени украинского народа поздравил Польшу с 230-летием Конституции 3 мая и подчеркнул, что эта дата является большим праздником как для польского народа, так и для всей Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда и Зеленский подписали совместную декларацию о европейской перспективе для Украины

Глава Украинского государства также сообщил, что пригласил президента и первую леди Польши к участию в саммите Крымской платформы, который состоится во время празднования 30-летия независимости Украины в августе текущего года.

"Для нас это также очень важно, потому что это будет первый важный саммит с участием наших друзей и партнеров, связанный с деоккупацией украинского полуострова Крым", - сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, по словам президента Украины, в ходе переговоров польский коллега в очередной раз отметил поддержку европейских и евроинтеграционных устремлений Украинского государства.

"Это очень важный сигнал. Я благодарен за то, что Польша во главе с президентом Дудой всегда защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает оккупации украинского полуострова", - отметил глава государства.

Также читайте: Украину не надо приглашать 20 лет в ЕС. Нас должны там видеть как равноправного партнера, - Зеленский

Он также подчеркнул, что те исторические вопросы, которые существуют между двумя странами, вскоре будут решены, поскольку этого хотят обе стороны.

"Потому что мы действительно друг друга прекрасно понимаем", - отметил Владимир Зеленский.

Автор: 

Зеленский (20196) история (2017) Польша (8393)


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Топ комментарии
+16
Исторические вопросы, существующие между Украиной и Польшей, вскоре будут решены, поскольку этого хотят обе стороны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2594
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03.05.2021 23:52
+15
трєпло родам с есесесер...

https://twitter.com/Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1389298926940004365 2 ч

Попробував би Зеленський в срср 4 рази відкосити від повістки, попробував би назвати срср зі сцени актрисою з німецьких фільмів для дорослих, попробував би купити 285000 доларів готівкою (згідно декларації)
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04.05.2021 00:21
+12
Історичні питання, які існують між Україною і Польщею, незабаром будуть вирішені, оскільки цього хочуть обидві сторони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5727
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04.05.2021 01:12
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
так ты лох и тебе как вавию 43 года
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04.05.2021 03:32 Ответить
Так, немає у мене перекладача, який би пороховатну маячню перекладав.
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04.05.2021 02:06 Ответить
від кацапів хромосому підхопив
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04.05.2021 14:21 Ответить
Для довідки: Україна є однією з країн-засновниць ООН у 1945 році.
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04.05.2021 01:31 Ответить
це полдоляковським не пояснювали
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04.05.2021 01:33 Ответить
Може воно хоч тепер знатиме, як, до речі і Білорусь теж одна з країн-засновниць ООН.
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04.05.2021 01:43 Ответить
Не "годуй" того "ксерокса".
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04.05.2021 07:54 Ответить
Засновниками ООН від пострадянського простору раніше була Українська РСР, Білоруська РСР і Союз РСР. Росією (РСФРС) там не воняло.
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04.05.2021 11:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/485379 - "Держави Україна ще тоді не було."

Але ж ти міг написати - окупована, але так не зробив.
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04.05.2021 01:35 Ответить
0 злився
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04.05.2021 01:38 Ответить
Можна все написати. Але є фактом те, що я народився у державі СРСР, все інше вигадки. До речі, якраз зараз сепари, які проживають на окупованих територіях теж заперечують, що вони народились в державі Україна, і кажуть, що вони народились у "ДНР", і з пороховатної логіки вони праві.
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04.05.2021 01:58 Ответить
ага зразу за 18 віком так сказав тівй ввава
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04.05.2021 02:01 Ответить
во ти бевзя совковий
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04.05.2021 02:07 Ответить
У чому моя "совковість"? Совки - це прихильники Порошенка, як я вже сказав вище. Просто є проросійські совки, а є проукраїнські, лише у цьому між вами відміннсть.
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04.05.2021 02:12 Ответить
А ще Порох ворог для *****. Я тобі навіть більше скажу, відкрию таємниця; Порохобот став президентом США.
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04.05.2021 02:16 Ответить
Ще раз повторю, що стверджувати, що при СРСР існувала держава Україна - це стверджувати, що Сталін був демократом, який дозволив існування української держави.
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04.05.2021 02:13 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3263441/01921459-dc3b-72f6-873e-3dfd99951e4f а да мак адреса твоя Донецк тай славетний домік де твій дург згорів від джмелика
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04.05.2021 02:16 Ответить
"а да мак адреса твоя Донецк"... Тобто, коли ти бачиш, що не маєш аргументів у спорі, твоя тактика прикидатися дурником і писати маячню? Але, це типова тактита пороховати, тому я не здивований. Тоді ще раз напишу, щоб ти запам'ятав. Стверджувати, що при СРСР існувала держава Україна - це стверджувати, що Сталін був демократом, який дозволив існування української держави.
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04.05.2021 02:25 Ответить
так бягом за іваой бо у ного поачался ссср у 90 е
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04.05.2021 02:28 Ответить
Знову у тебе СРСР та Сталін великими літерами..... У тебе розуму не вистачає навіть на те, щоб не виставляти на показ його моральну якість.
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04.05.2021 02:31 Ответить
Історичні питання, які існують між Україною і Польщею, незабаром будуть вирішені, оскільки цього хочуть обидві сторони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7039 https://censor.net/ru/user/422151 він з дідом на палці побежить
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04.05.2021 02:33 Ответить
Прізвища людей пишуться з великої літери. Це перший клас початкової школи. Бо це потрібно для того, щоб розрізняти прізвища і прізвиська. І назви держав теж пишуться з великої літери. Чи безграмотність - це принципова ознака прихильників Порошенка?
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04.05.2021 02:49 Ответить
Ти, https://censor.net/ru/user/485379, хоч розумієшь, що у такий спосіб ти не тільки визнаєшь себе ватным петухом та ідіотом, а ще й намагаєшся вихвалятимуться цим?
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04.05.2021 02:57 Ответить
ЗачЬОт, шьерт побьери
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04.05.2021 03:30 Ответить
Я у такий спосіб лише грамотно пишу українською мовою. А от навпаки, "ватные петухи" - прихильники Порошенка та Путіна, до грамоти ставляться з особистою неприязню.
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04.05.2021 03:33 Ответить
I CePeCePу ви мастак написати грамотно?
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04.05.2021 04:23 Ответить
ти совко звичайцний- ти такий як захченко гывы чепушило зрозумів вони теж так починали волати так що ти просто чужий ксенос котрий повіний згоріти як в Одесі
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04.05.2021 02:32 Ответить
А по суті у тебе є що написати? Чи ти, Шаріков, крім "абирвалг", вже нічого написати не можеш? )
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04.05.2021 02:52 Ответить
бевзику ти даже ник себя взял - чужой с латыни а с ксеносами у нас сожжения как в Одесе
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04.05.2021 02:56 Ответить
Добре, що у тебе справжній, український нік.
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04.05.2021 03:01 Ответить
Да это и мой позывной был в 2014м когда твой братик с колорадкой ставал обрубком и биомусором было приятно выполнять заказы с опорников ЗСУ
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04.05.2021 03:04 Ответить
"позывной был"

А "Van - Basten" - мій (2014 - 2017р.).
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04.05.2021 03:17 Ответить
с 15го по сей день другой- перевод в 15 в новый артдив
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04.05.2021 03:26 Ответить
Шановнi, в цему сенсi? тримайте язика за зубами
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04.05.2021 03:33 Ответить
Знаю
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04.05.2021 03:34 Ответить
Тримай СРСРщик. Роздрукуй і .... у рамочку:
Історичні питання, які існують між Україною і Польщею, незабаром будуть вирішені, оскільки цього хочуть обидві сторони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1837
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04.05.2021 02:41 Ответить
Так, дуже слушне фото, бо тобі ще бачити Зеленського на другому президентському терміні.
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04.05.2021 02:50 Ответить
да молодецты ему глубоко лизнул готовишся носить синий кант и малиновый околышь а как вавин делд мобик криврожским военкоматом в 1942 м
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04.05.2021 03:00 Ответить
Я знав, що тобі сподобається. Ось ще одне (скрін):

Історичні питання, які існують між Україною і Польщею, незабаром будуть вирішені, оскільки цього хочуть обидві сторони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8839
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04.05.2021 03:00 Ответить
Питання: А на який термін вона заслуговує?
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04.05.2021 03:05 Ответить
5ку по минимуму
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04.05.2021 03:06 Ответить
"Маловато будет."
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04.05.2021 03:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/485379
Так, дуже слушне фото, бо тобі ще бачити Зеленського на другому президентському терміні
=============================

13.09.2019 https://interfax.com.ua/news/political/613013.html
Президент Украины Владимир Зеленский вновь повторил свою позицию, что пришел на пост главы государства на один пятилетний срок и хочет максимально использовать это время для реализации своих планов.
"Я говорил, что иду на один срок. У меня очень мало лет и я уже чувствую, что у меня очень мало времени. Поэтому каждый день моя задача, и я делаю хоть что-то, чтобы в конце дня сказать себе, что хотя бы один человек стал счастливее", - сказал он, выступая на Форуме YES в пятницу в Киеве.
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04.05.2021 10:09 Ответить
Блин, бровь как у мендельши, бо у Брежнева была сплошной дугою.
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04.05.2021 03:35 Ответить
Ти зебіле,піди це розкажи це на кладовищах загиблих та закатованих в цей час за Україну.Тоді, можливо,навіть такому раждьонному в сєсєсєрє і щось дійде,але навряд чи,тому що для адептів зеленої мавпи лицемірство то друге я.
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04.05.2021 06:57 Ответить
ідіот, сересер формально був союзом держав, навіть більше, Україна була однією з засновником цього союзу, УРСР була членом ООН майже з моменту його створення, тому навіть у складі союзу сересеру Україна була державою, не вільною, не незалежною, бо була диктатура маскви, союзного центру, але відмовлятися від спадщини УРСР може тільки ідіот, так саме, як і від спадщини Русі, нащадком якої Україна також є, першоправним нащадком, на відміну від азіопської рассєї-паРаші.
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04.05.2021 09:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/485379 - "Але є фактом те, що я народився у державі СРСР, все інше вигадки."

Так казати - ну це вже.... дно.
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04.05.2021 02:44 Ответить
Дно, що я у державі СРСР народився? Так. це не назвеш щасливою подією, але від цього нікуди не дінешся...
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04.05.2021 03:03 Ответить
да то что ты себя считаешь рождёным в СССР зашквар
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04.05.2021 03:05 Ответить
Ватный петух https://censor.net/ru/user/485379, з тобою все вже зрозуміло і твоє викручування ще більш доводить, що ти таки ватный петух + малорос.
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04.05.2021 03:10 Ответить
Це ж яким треба бути ватним совковим придурком, щоб розказувати про "плюси і мінуси" СРСР полякам чи балтам. Це як в Ізраїлі розказувати про плюси-мінуси Третього рейху
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04.05.2021 03:12 Ответить
Шимус, на добраніч! Треба хоч трохи поспати. О шостій ранку у мене - підйом.

Слава Україні!
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04.05.2021 03:21 Ответить
Героям Слава
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04.05.2021 03:28 Ответить
У мене по лінії батька у єс-єс-єс-єр, вся його рідня, і навіть його бабуся, а значить моя прабабуся- розстріляні та зниклі без вісти. Знайшов тільки одну могилу - у Криму (Бахчісарай).
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04.05.2021 03:37 Ответить
моих по материнской линии вообще выселили аж в Хакссию и я должен любить совок где миллионы убитых ради оружия которое побросали в1941 м
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04.05.2021 03:41 Ответить
Історичні питання, які існують між Україною і Польщею, незабаром будуть вирішені, оскільки цього хочуть обидві сторони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5727
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04.05.2021 01:12 Ответить
выпал наушник и вова сыграл бездарно може то он ещё брякнет в Израиле что он любит форму СС Історичні питання, які існують між Україною і Польщею, незабаром будуть вирішені, оскільки цього хочуть обидві сторони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1594
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04.05.2021 01:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/143313 - "выпал наушник и вова сыграл бездарно"

И тогда понёсся его экспромт..... Какой позор был .... бляха муха......... Испанский стыд!
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04.05.2021 01:18 Ответить
Плюси СРСР: гандони коштували 2 копійки Мінуси СРСР: мамаРіма і папаСаша не могли собі дозволити їх купити
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04.05.2021 01:40 Ответить
запобiжники здоров`я тодi коштували 1 коп. Тодi був повальний дефiцит на кольоровi кульки для параду на перше Травня. Учням ставили двiйки за поведiнку, якшо на парад до школи ти прийшоа без кульок. Був один выпадок. Зарюмсаний першокласник, засспокоiвся тiльки тодi , коли класна мамко вiддала йому своi кульки, а його забрала й кудись вiднесла, бо вдуплила по уцiлiлим кулькам учня, що то були надутi презервативи , розписанi мов крашанка, словами МИР! ТРУД! МАЙ! старшокласники, коли зрозумiли в чiм рiч, почали тi кульки розстрiлювати з рогатки.
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04.05.2021 04:05 Ответить
Ви бачили ті кондоми та яка в них була якість?)
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04.05.2021 18:26 Ответить
Історичні питання, які існують між Україною і Польщею, незабаром будуть вирішені, оскільки цього хочуть обидві сторони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9195
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04.05.2021 02:20 Ответить
Стиль Залдостанова.
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04.05.2021 07:35 Ответить
Я не змогла дослухать до кінця його промову, соромно слухать!
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04.05.2021 08:26 Ответить
Про ЙОлку...

У ЛiСi НАРОДИЛАСЯ,Зеленою була,
У нiй погибель моя е -Така , ось, маячня.
I треба ж, народилася,У нiй бiду й знайшов,
А звалась вона "ЙОЛОЧКОЙ",До неi довго йшов.
Мене яйце не взяло, ось:Там голки не було -
Воно для слабакiв лиш е,То й шлепера взяло.
Та що ж еднае "ЙОЛОЧКУ" З проклятим тим яйцем?
Вона уся - в "IГОЛОЧКАХ",Не думав я про це.
Тепер жахаюсь "ЙОЖИКА",Нахабненьке "ЛИЦО":
Вiн так вже хоче вжалити,Щоб то було "КОНЦОМ".
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04.05.2021 03:43 Ответить
Ну вообще-то антиукраинскую истерию у себя в стране раздувают сами пшеки, так что от нас они ждут только исторической капитуляции, мы по их мнению должны осудить ОУН-УПА, а пшексикх карателей из армии краевой зачислить в распятые проклятыми бандеровцами мальчики в трусиках, ну и конечно же покаяться за "волынскую резню". Так что от нас зависит только насколько адекватно мы будем реагировать на действия пшекских шовинистов и нацистов, потому что как показывает практика примирение они воспринимают как слабость и повод для уничтожения украинских могил и любой исторической памяти об Украине на оккупированных ими украинских землях.
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04.05.2021 01:31 Ответить
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------І
І історичні питання? У середні століття все Червенські міста (Червона Русь) входили до складу Волинського і Галицько- князівства Київської Русі (давня назва України - Русі) а потім до Королевства Русі і включали в себе такі міста як: Червен, Волинь, Холм, Белз, Сутейск, Комов, Ярослав, Угровеськ, Щекарев, Столпье, Всеволож, Верещин, Васильків, Дорогичин, Володава, Мельник, Брінеск, Перемишль, Жешув, Грубешів, Любачів, Санок, Переворск, Городло, Коросно.... і інші. Майже всі ці міста були віддані кремлівськими окупантами після зруйнування суверенної Української держави (УНР) і знищення та депортовання українського населення ,були злочинно подаровані кривавим катом Сталіним в той час комуно-фашистській Польщі, і тепер заходятся в її складі.
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04.05.2021 01:48 Ответить
кто выпустил этого мка заграницу, он же м*дак
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04.05.2021 03:58 Ответить
він просто втік. Сказав всім сидіти дома, сам з Лєнкою дунув у Прикарпаття, а звідти до Польщі.
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04.05.2021 07:19 Ответить
Історичні питання, які існують між Україною і Польщею, незабаром будуть вирішені, оскільки цього хочуть обидві сторони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5645
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04.05.2021 06:00 Ответить

Польські державницькі керівники завжди мріяли про відновлення Великої Польщі в кордонах 1772 року, з окупованої усією Правобережною Україною. А з 31 липня 1924 року у Західній Україні польська окупаційна адміністрація повнiстю заборонила використовувати українську мову в державних установах.
"March, marsz, Piłsudski, z tobą miłosierdzie Boga,
Zbudujemy Polskę z morza i morza ",
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей популярний польський куплет пісні на мотив національного гімну «Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект величезної польської конфедерації «Міжимор'я», яка б об'єднувала всi країни від Фінляндії до Румунії - тобто всю Прибалтику, Польщу, Угорщину, Югославію, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак націоналісти країн зокрема, Прибалтики, Білорусії і України) вчинили сильний опір, бо в результаті чого народи цих країн стали би в дуже пригнобленому становищі щодо поляків. Також проти нього категорично виступили США, Великобританія і ін., вони аж ніяк не бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної слов'яно-балтської конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим .. А зараз таку величезну Польщу мабуть знову мріють створити вже ******* польські націоналісти. Звісно, надіємся що це нездійсненна маніакальна мрія, тiльки наших ворогiв польскiх націоналістів, але не всього дружнього нам українцям як і ми слов'янського польського народу.-
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04.05.2021 06:12 Ответить
Між іншим, Пілсудський обіцяв українцям автономію після Ризького миру1921 року, яка і не було надана, що теж викликало протистояння між українцями і поляками. Як результат Польща втратила свою державність в 1939 році.
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04.05.2021 07:27 Ответить
за любым текстом про страшныx националистов (в любой стране) торчат рога кремля
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04.05.2021 12:02 Ответить
Вава найвеличніший рішатєль важливих справ міжнародної політики.
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04.05.2021 06:22 Ответить
...разруліло
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04.05.2021 07:14 Ответить
Мовчи дурню - розумнішим виглядаєш.
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04.05.2021 07:13 Ответить
Поки що його "неділя", поки що.
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04.05.2021 07:37 Ответить
Господи яке ж воно ТУПЕ навіть для ролі клоуна!!!
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04.05.2021 08:05 Ответить
Тільки дурні розчарувалися в Зе, упороті іді
оти ще ні.Історичні питання, які існують між Україною і Польщею, незабаром будуть вирішені, оскільки цього хочуть обидві сторони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9862
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04.05.2021 08:32 Ответить
https://litgazeta.com.ua/news/zelenskyj-u-polshchi-pereplutav-konstytutsii-ukrainy-ta-pylypa-orlyka/ Зеленський у Польщі переплутав Конституції України та Пилипа Орлика (https://www.ukr.net/source/literaturna-gazeta-1547.html Літературна газета ).
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04.05.2021 08:39 Ответить
то вiн вiд мэндельшi чув про дзвiн, та не знае де вiн...
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04.05.2021 19:49 Ответить
-
Можна порівняти і зробити висновки ! Безповоротні втрати українського населення під окупаційним режимом Польщі в першій половині 20 століття становили в декілька сотень людей. А загибель українського народу в цей же самий час від кривавого і також окупаційного сталінського режима кремлівських комуно-фашистів в поневоленій українській державі УНР (окупаційна назва урср) від розстрілів, голодомору, репресій і геноциду..) були незрівнянно набагато більші в кілька мільйонів чоловік.
Видно не слов'яни москалі -кацапи які чомусь записалися в нібито нам слов'янам українцям в брати (каїни), і вони дуже таки шалено до безтями по своєму по кацапськи "любили" нас українців - слов'ян, на відміну від таких як і ми слов'ян поляків.
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04.05.2021 08:52 Ответить
Ну каков, а? Пришел и сразу все решил! Нелох одним словом ни разу
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04.05.2021 10:47 Ответить
Он также подчеркнул, что те исторические вопросы, которые существуют между двумя странами, вскоре будут решены, поскольку этого хотят обе стороны. Источник: https://censor.net/ru/n3263441

ЯКЕ ТИ ТУПЕ КРИВОРІЖСЬКЕ МУРЛО

ТІ ІСТОРИЧНІ ПИТАННЯ КРАЩЕ І НЕ ЧІПАТИ...
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04.05.2021 15:53 Ответить
ОТЕ придебiлкувате в своi 42 рочки хоч розумiе, що йому подають руку тiльки iз-за спiвчуття...до нас... при цему вкрай нiяковiючи, у тому сенсi, що гiпотетично б не мали ось так робити.
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04.05.2021 19:54 Ответить
Я представляю какая шугань ща у амеров, шобы клоун чего-нить не так отчубучил, на почве своей ограниченности в знаниях , да хотя бы по IQ, при тесте на который ему не нужно будет тужиться, шобы изобразить из себя дурака.
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04.05.2021 20:01 Ответить
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