Исторические вопросы, существующие между Украиной и Польшей, вскоре будут решены, поскольку этого хотят обе стороны, - Зеленский

Польша готова всесторонне поддерживать европейские и евроатлантические устремления Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП. В частности, важной является подписанная сегодня лидерами Украины и Польши совместная декларация о поддержке Варшавой европейских устремлений Киева.

"Наша сегодняшняя двусторонняя встреча завершилась подписанием совместной декларации о европейской перспективе для Украины, то есть принадлежности к ЕС. В этом вопросе Польша все время непрерывно поддерживает Украину", - отметил Анджей Дуда на совместном брифинге по результатам двусторонних переговоров.

Владимир Зеленский от имени украинского народа поздравил Польшу с 230-летием Конституции 3 мая и подчеркнул, что эта дата является большим праздником как для польского народа, так и для всей Европы.

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Глава Украинского государства также сообщил, что пригласил президента и первую леди Польши к участию в саммите Крымской платформы, который состоится во время празднования 30-летия независимости Украины в августе текущего года.

"Для нас это также очень важно, потому что это будет первый важный саммит с участием наших друзей и партнеров, связанный с деоккупацией украинского полуострова Крым", - сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, по словам президента Украины, в ходе переговоров польский коллега в очередной раз отметил поддержку европейских и евроинтеграционных устремлений Украинского государства.

"Это очень важный сигнал. Я благодарен за то, что Польша во главе с президентом Дудой всегда защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает оккупации украинского полуострова", - отметил глава государства.

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Он также подчеркнул, что те исторические вопросы, которые существуют между двумя странами, вскоре будут решены, поскольку этого хотят обе стороны.

"Потому что мы действительно друг друга прекрасно понимаем", - отметил Владимир Зеленский.