Исторические вопросы, существующие между Украиной и Польшей, вскоре будут решены, поскольку этого хотят обе стороны, - Зеленский
Польша готова всесторонне поддерживать европейские и евроатлантические устремления Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП. В частности, важной является подписанная сегодня лидерами Украины и Польши совместная декларация о поддержке Варшавой европейских устремлений Киева.
"Наша сегодняшняя двусторонняя встреча завершилась подписанием совместной декларации о европейской перспективе для Украины, то есть принадлежности к ЕС. В этом вопросе Польша все время непрерывно поддерживает Украину", - отметил Анджей Дуда на совместном брифинге по результатам двусторонних переговоров.
Владимир Зеленский от имени украинского народа поздравил Польшу с 230-летием Конституции 3 мая и подчеркнул, что эта дата является большим праздником как для польского народа, так и для всей Европы.
Глава Украинского государства также сообщил, что пригласил президента и первую леди Польши к участию в саммите Крымской платформы, который состоится во время празднования 30-летия независимости Украины в августе текущего года.
"Для нас это также очень важно, потому что это будет первый важный саммит с участием наших друзей и партнеров, связанный с деоккупацией украинского полуострова Крым", - сказал Владимир Зеленский.
Кроме того, по словам президента Украины, в ходе переговоров польский коллега в очередной раз отметил поддержку европейских и евроинтеграционных устремлений Украинского государства.
"Это очень важный сигнал. Я благодарен за то, что Польша во главе с президентом Дудой всегда защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает оккупации украинского полуострова", - отметил глава государства.
Он также подчеркнул, что те исторические вопросы, которые существуют между двумя странами, вскоре будут решены, поскольку этого хотят обе стороны.
"Потому что мы действительно друг друга прекрасно понимаем", - отметил Владимир Зеленский.
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Але ж ти міг написати - окупована, але так не зробив.
А "Van - Basten" - мій (2014 - 2017р.).
Так, дуже слушне фото, бо тобі ще бачити Зеленського на другому президентському терміні
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13.09.2019 https://interfax.com.ua/news/political/613013.html
Президент Украины Владимир Зеленский вновь повторил свою позицию, что пришел на пост главы государства на один пятилетний срок и хочет максимально использовать это время для реализации своих планов.
"Я говорил, что иду на один срок. У меня очень мало лет и я уже чувствую, что у меня очень мало времени. Поэтому каждый день моя задача, и я делаю хоть что-то, чтобы в конце дня сказать себе, что хотя бы один человек стал счастливее", - сказал он, выступая на Форуме YES в пятницу в Киеве.
Так казати - ну це вже.... дно.
Слава Україні!
И тогда понёсся его экспромт..... Какой позор был .... бляха муха......... Испанский стыд!
У ЛiСi НАРОДИЛАСЯ,Зеленою була,
У нiй погибель моя е -Така , ось, маячня.
I треба ж, народилася,У нiй бiду й знайшов,
А звалась вона "ЙОЛОЧКОЙ",До неi довго йшов.
Мене яйце не взяло, ось:Там голки не було -
Воно для слабакiв лиш е,То й шлепера взяло.
Та що ж еднае "ЙОЛОЧКУ" З проклятим тим яйцем?
Вона уся - в "IГОЛОЧКАХ",Не думав я про це.
Тепер жахаюсь "ЙОЖИКА",Нахабненьке "ЛИЦО":
Вiн так вже хоче вжалити,Щоб то було "КОНЦОМ".
І історичні питання? У середні століття все Червенські міста (Червона Русь) входили до складу Волинського і Галицько- князівства Київської Русі (давня назва України - Русі) а потім до Королевства Русі і включали в себе такі міста як: Червен, Волинь, Холм, Белз, Сутейск, Комов, Ярослав, Угровеськ, Щекарев, Столпье, Всеволож, Верещин, Васильків, Дорогичин, Володава, Мельник, Брінеск, Перемишль, Жешув, Грубешів, Любачів, Санок, Переворск, Городло, Коросно.... і інші. Майже всі ці міста були віддані кремлівськими окупантами після зруйнування суверенної Української держави (УНР) і знищення та депортовання українського населення ,були злочинно подаровані кривавим катом Сталіним в той час комуно-фашистській Польщі, і тепер заходятся в її складі.
Польські державницькі керівники завжди мріяли про відновлення Великої Польщі в кордонах 1772 року, з окупованої усією Правобережною Україною. А з 31 липня 1924 року у Західній Україні польська окупаційна адміністрація повнiстю заборонила використовувати українську мову в державних установах.
"March, marsz, Piłsudski, z tobą miłosierdzie Boga,
Zbudujemy Polskę z morza i morza ",
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей популярний польський куплет пісні на мотив національного гімну «Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект величезної польської конфедерації «Міжимор'я», яка б об'єднувала всi країни від Фінляндії до Румунії - тобто всю Прибалтику, Польщу, Угорщину, Югославію, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак націоналісти країн зокрема, Прибалтики, Білорусії і України) вчинили сильний опір, бо в результаті чого народи цих країн стали би в дуже пригнобленому становищі щодо поляків. Також проти нього категорично виступили США, Великобританія і ін., вони аж ніяк не бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної слов'яно-балтської конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим .. А зараз таку величезну Польщу мабуть знову мріють створити вже ******* польські націоналісти. Звісно, надіємся що це нездійсненна маніакальна мрія, тiльки наших ворогiв польскiх націоналістів, але не всього дружнього нам українцям як і ми слов'янського польського народу.-
оти ще ні.
Можна порівняти і зробити висновки ! Безповоротні втрати українського населення під окупаційним режимом Польщі в першій половині 20 століття становили в декілька сотень людей. А загибель українського народу в цей же самий час від кривавого і також окупаційного сталінського режима кремлівських комуно-фашистів в поневоленій українській державі УНР (окупаційна назва урср) від розстрілів, голодомору, репресій і геноциду..) були незрівнянно набагато більші в кілька мільйонів чоловік.
Видно не слов'яни москалі -кацапи які чомусь записалися в нібито нам слов'янам українцям в брати (каїни), і вони дуже таки шалено до безтями по своєму по кацапськи "любили" нас українців - слов'ян, на відміну від таких як і ми слов'ян поляків.
ЯКЕ ТИ ТУПЕ КРИВОРІЖСЬКЕ МУРЛО
ТІ ІСТОРИЧНІ ПИТАННЯ КРАЩЕ І НЕ ЧІПАТИ...