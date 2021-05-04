Набсовет "Нафтогаза" в письме Шмыгалю изложил позицию относительно увольнения Коболева: Мы не можем поддерживать советские методы

Независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" перед сложением полномочий в письме премьер-министру Украины Денису Шмыгалю указали на нарушение стандартов корпоративного управления при увольнении главы правления компании Андрея Коболева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не можем поддерживать советские методы, которыми наблюдательный совет лишают компетенции на небольшое время для того, чтобы сменить председателя правления. И все это произошло на основании одного и того же решения общего собрания акционеров в день, когда наблюдательный совет не имел полномочий. Это просто издевательство над основополагающими практиками корпоративного управления", - говорится в письме за подписью независимых членов НС "Нафтогаза".

В набсовете также напомнили ранее озвученное пояснение полученного по итогам 2020 года убытка, который был указан причиной увольнения Коболева, согласно которому без учета списанного резерва сомнительных долгов и компенсации за выполнение возложенных КМУ на компанию специальных обязанностей (ПСО) нормализованная прибыль "Нафтогаза" составляет 3,2 млрд грн. При этом компания по итогам года направила в бюджет 141 млрд грн, что составляет около 13% общих поступлений.

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"Сомнительные долги преимущественно включают задолженность, во-первых, региональных газоснабжающих компаний, которые не платят за газ, полученный до отмены режима ПСО для бытовых потребителей; и, во-вторых, от теплокоммунэнерго, подвергшихся воздействию неблагоприятных экономических условий, в результате чего медленно платят свои долги", - пояснили члены НС.

Независимые директора "Нафтогаза" также указали на наличие конфликта интересов у новоназначенного главы компании Юрия Витренко, поскольку он перед назначением занимал должность министра энергетики, тогда как существующее законодательство запрещает трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние.

"Единственная наша рекомендация заключается в том, чтобы правительство и президент изучили пути оперативного устранения последствий ущерба, причиненного компании и репутации страны с точки зрения корпоративного управления. Существует риск, что цена такого вреда будет намного выше, чем финансовый ущерб 2020 года, который Нафтогаз был вынужден отразить для надлежащего применения требований МСФО", - резюмировали члены НС НАК.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

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Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая.