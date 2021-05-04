Набсовет "Нафтогаза" в письме Шмыгалю изложил позицию относительно увольнения Коболева: Мы не можем поддерживать советские методы
Независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" перед сложением полномочий в письме премьер-министру Украины Денису Шмыгалю указали на нарушение стандартов корпоративного управления при увольнении главы правления компании Андрея Коболева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы не можем поддерживать советские методы, которыми наблюдательный совет лишают компетенции на небольшое время для того, чтобы сменить председателя правления. И все это произошло на основании одного и того же решения общего собрания акционеров в день, когда наблюдательный совет не имел полномочий. Это просто издевательство над основополагающими практиками корпоративного управления", - говорится в письме за подписью независимых членов НС "Нафтогаза".
В набсовете также напомнили ранее озвученное пояснение полученного по итогам 2020 года убытка, который был указан причиной увольнения Коболева, согласно которому без учета списанного резерва сомнительных долгов и компенсации за выполнение возложенных КМУ на компанию специальных обязанностей (ПСО) нормализованная прибыль "Нафтогаза" составляет 3,2 млрд грн. При этом компания по итогам года направила в бюджет 141 млрд грн, что составляет около 13% общих поступлений.
"Сомнительные долги преимущественно включают задолженность, во-первых, региональных газоснабжающих компаний, которые не платят за газ, полученный до отмены режима ПСО для бытовых потребителей; и, во-вторых, от теплокоммунэнерго, подвергшихся воздействию неблагоприятных экономических условий, в результате чего медленно платят свои долги", - пояснили члены НС.
Независимые директора "Нафтогаза" также указали на наличие конфликта интересов у новоназначенного главы компании Юрия Витренко, поскольку он перед назначением занимал должность министра энергетики, тогда как существующее законодательство запрещает трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние.
"Единственная наша рекомендация заключается в том, чтобы правительство и президент изучили пути оперативного устранения последствий ущерба, причиненного компании и репутации страны с точки зрения корпоративного управления. Существует риск, что цена такого вреда будет намного выше, чем финансовый ущерб 2020 года, который Нафтогаз был вынужден отразить для надлежащего применения требований МСФО", - резюмировали члены НС НАК.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая.
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Всё у мамы, в Америке.
Співпраця з корумпованою Україною цікава і зрозуміла лише кацапам, їх шісткам та криміналітету.
За такі вибрики, за великим рахунком, треба садити.
Я представляю...
https://censor.net/ru/news/3259327/bez_transha_mvf_pridetsya_zadeyistvovat_plan_b_sokratit_rashody_gosbyudjeta_i_odaljivat_pod_bolee_vysokie
Слікують
МВФ отозвал из Украины своего советника, названа причина:полный провал реформы корпоративного управления (после увольнения Андрея Коболева), а также отсутствие перспектив подписания SLA соглашения и дальнейшего финансирования со стороны МВФ.
Ранее в Евросоюзе выразили серьезную обеспокоенность последними изменениями в составе руководства НАК «Нафтогаз Украины» и готовят по этому поводу отдельное заявление, о чем заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.
https://replyua.net/show/251662-i-chto-tam-pryatat-vot-eto-otkrovennoe-foto-irina-soponaru-sfotografirovala-polnostyu-goloy-prikryvaya-grud-rukami.html
https://replyua.net/show/251662-i-chto-tam-pryatat-vot-eto-otkrovennoe-foto-irina-soponaru-sfotografirovala-polnostyu-goloy-prikryvaya-grud-rukami.html
Хто це був? Підкажіть, 73/43%зебіли!
"https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/27/7216221/ Коломойский: Мы с Тимошенко друзья, будем ей помогать "
"https://ua-news.liga.net/economics/news/vitrenko-zaproponuvav-kolomoyskomu-stvoriti-naftovogo-giganta Вітренко запропонував Коломойському створити нафтового гіганта"
Да Я сдавал.
Точьно?
Фірташ та такі ж як він бариги, власники облгазів, не платять за газ, по-суті, вкрадений ними в Нафтогазі.
І до Фірташ в зелених претензій немає, він при них ще й прибарахляється родовищами.
Ваша Зеля їх звільнила і зразу ж ,після афери з призначенням вітренка, поновила на роботі. Це, якщо ви не в курсі.
Які в нього досягнення?
Источник: https://censor.net/ru/n3263442
Замість того, щоб шугати фірташів за нерозрахунок з Нафтогазом і несанкціонований відбір газу, маріонетки олігархів та кацапів розганяють керівництво Нафтогазу.
При этом компания по итогам года направила в бюджет 141 млрд грн, что составляет около 13% общих поступлений."
Источник: https://censor.net/ru/n3263442
Питання друге: навіщо "члена ОПГ" Вітренка Шмигаль та Ко знову призначили керувати Нафтогазом?
"За підсумками роботи 2016-2020 року АТ «Укргазвидобування» продемонструвало такі результати видобутку природного газу:
у 2016 році - 14,6 млрд куб. метрів
у 2017 році - 15,3 млрд куб. метрів
у 2018 році - 15,5 млрд куб. метрів
у 2019 році - 14,9 млрд куб. метрів
у 2020 році (очік.) - близько 14,6 млрд куб. метрів.
І ви вказуєте суму 110 млрд. як просто викинуту на вітер за 5 років. Це не так.
Ще й в казну держави Нафтогаз ЩОРІЧНО перераховув більшу суму.
При попередниках Коболєва Нафтогаз був чорною, збитковою дірою.
Наприклад, за прем'єрства Тимошенко, видатної спеціалістки по газу, якими були підсумкові, річні показники роботи Нафтогазу?
Зазомбовані бєнінсько-рашистським ТВ та недолугими або продажними журналістами,блогерам продовжують марити злочинами Свинарчуків.
Так точно були зазомбовані пропагандою проти Мазепи та Бандери.
В ній автор пише і про кричуще недофінансування геологічної галузі, яка і має проводити дослідження, розвідку, навіть припускає, що це робиться на догоду конкурентам.
Але Шмигаль незаконно звільняє Коболєва, хоча і сам винен в тому, в чому ви звинувачуєте Коболєва.
Із статті:
"В новій стратегії зовсім не передбачено збільшення фінансування на розвиток геологічної галузі, без нормального функціонування якої неможливо забезпечити необхідні темпи зростання видобутку.
Проте наш Уряд фінансує її в 20 разів менше мінімальної потреби. Допустити, що це некомпетентність - виключається, напрошується інше - цілеспрямовані дії з метою розвалу економіки країни в угоду нашим конкурентнам
Сидит на миллионах и горько плачет ...
От навіщо писати таку ..ню , не розумію .
Если нету у человека совести и понимания законности то другие его качества отсутствуют.
Дело не в Коболеве, дело в подлости и беззаконности ЗЕ и его шайки
А тепер деталі:
- ХТО і коли утворили у даному складі раду? - 2016-2017 рр.
- чому 3 чл., повноваження який завершилося, продовжили на 6 міс. (передбачували)
- адже і продовжений термін завершується 14 червня і саме ці члени ради МАЮТЬ ОКРЕМУ ДУМКУ (чи не для цього їх затримали в раді).
Але головне, ТРЕБА показати РІШЕННЯ РАДИ, а не окремі думки.