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Набсовет "Нафтогаза" в письме Шмыгалю изложил позицию относительно увольнения Коболева: Мы не можем поддерживать советские методы

Набсовет

Независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" перед сложением полномочий в письме премьер-министру Украины Денису Шмыгалю указали на нарушение стандартов корпоративного управления при увольнении главы правления компании Андрея Коболева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не можем поддерживать советские методы, которыми наблюдательный совет лишают компетенции на небольшое время для того, чтобы сменить председателя правления. И все это произошло на основании одного и того же решения общего собрания акционеров в день, когда наблюдательный совет не имел полномочий. Это просто издевательство над основополагающими практиками корпоративного управления", - говорится в письме за подписью независимых членов НС "Нафтогаза".

В набсовете также напомнили ранее озвученное пояснение полученного по итогам 2020 года убытка, который был указан причиной увольнения Коболева, согласно которому без учета списанного резерва сомнительных долгов и компенсации за выполнение возложенных КМУ на компанию специальных обязанностей (ПСО) нормализованная прибыль "Нафтогаза" составляет 3,2 млрд грн. При этом компания по итогам года направила в бюджет 141 млрд грн, что составляет около 13% общих поступлений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Следует уважать независимость госпредприятий": ПОЛНЫЙ ТЕКСТ письма Международных финансовых учреждений Шмыгалю. ДОКУМЕНТ

"Сомнительные долги преимущественно включают задолженность, во-первых, региональных газоснабжающих компаний, которые не платят за газ, полученный до отмены режима ПСО для бытовых потребителей; и, во-вторых, от теплокоммунэнерго, подвергшихся воздействию неблагоприятных экономических условий, в результате чего медленно платят свои долги", - пояснили члены НС.

Независимые директора "Нафтогаза" также указали на наличие конфликта интересов у новоназначенного главы компании Юрия Витренко, поскольку он перед назначением занимал должность министра энергетики, тогда как существующее законодательство запрещает трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние.

"Единственная наша рекомендация заключается в том, чтобы правительство и президент изучили пути оперативного устранения последствий ущерба, причиненного компании и репутации страны с точки зрения корпоративного управления. Существует риск, что цена такого вреда будет намного выше, чем финансовый ущерб 2020 года, который Нафтогаз был вынужден отразить для надлежащего применения требований МСФО", - резюмировали члены НС НАК.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Читайте: Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов, - заявление

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая.

Автор: 

Нафтогаз (3112) увольнение (2671) Коболев (458) Шмыгаль Денис (2666)


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Топ комментарии
+28
Така поведінка зе-влади - це наруга над глуздом. Це також наруга над довірою міжнародних партнерів України. Сподіваюсь, для влади кловунів та клептократів це так просто не минется!
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04.05.2021 00:45
+19
Зеленые ждут транш МВФ? Стремятся в ЕС? ну-ну....
МВФ отозвал из Украины своего советника, названа причина:полный провал реформы корпоративного управления (после увольнения Андрея Коболева), а также отсутствие перспектив подписания SLA соглашения и дальнейшего финансирования со стороны МВФ.

Ранее в Евросоюзе выразили серьезную обеспокоенность последними изменениями в составе руководства НАК «Нафтогаз Украины» и готовят по этому поводу отдельное заявление, о чем заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.
https://replyua.net/show/251662-i-chto-tam-pryatat-vot-eto-otkrovennoe-foto-irina-soponaru-sfotografirovala-polnostyu-goloy-prikryvaya-grud-rukami.html

https://replyua.net/show/251662-i-chto-tam-pryatat-vot-eto-otkrovennoe-foto-irina-soponaru-sfotografirovala-polnostyu-goloy-prikryvaya-grud-rukami.html
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04.05.2021 01:21
+18
Тепер будемо мати проблеми з МВФ. А проблеми з МВФ призводять до збільшенної відсоткової ставки при отриманні кредитів. Ну, а це врешті-решт зменшить заплати та пенсії.
За такі вибрики, за великим рахунком, треба садити.
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04.05.2021 00:56
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Правила форума Совет форумчан
Кому-то перекрыли канал отмыва бабла и кому-то приоткрыли. Вот и все.
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04.05.2021 00:43 Ответить
Вы комсомолец? Это же не Ваш метод. Хехехе но суть в самом прецеденте.... Это также 4а4 с тупицким)))
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04.05.2021 00:46 Ответить
не понял. Каком прецеденте?
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04.05.2021 00:47 Ответить
Де Юре там та же схема как с Укр нафтой при порохе.... Колобок хотел какбы правильно выразиться - упорядочить - нефть с газом.... Тоесть все мощности газодобывающих «Объектов» которые формально ппод укр нафтой подчинить какбы под юрисдикцию Нафтогаза.... Он понимал что есть принцип независимого управления тоесть « наб совет» и слишком сложная и опасная перед западными коллегами процедура. ( по этой теме минюську отчитали прямо на свободе слова .... ) А зедебилы сделали тупо как зедебилы....
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04.05.2021 00:59 Ответить
У меня все проще. Вы думаете Коболев оставляет такие зарплаты и бонусы себе в карман? Да Коболев и гроша за собой не имеет. Захотят - он останется жить в хрущовке до конца дней, если повезет.
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04.05.2021 01:12 Ответить
Ну вот я так и думал - отнять и поделить это классика Булгаков
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04.05.2021 01:56 Ответить
Ни гроша за душой.
Всё у мамы, в Америке.
Набсовет "Нафтогаза" в письме Шмыгалю изложил позицию относительно увольнения Коболева: Мы не можем поддерживать советские методы - Цензор.НЕТ 6617
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04.05.2021 04:37 Ответить
А что Конотопская ведьма социалистка Наталья Витренко в США?
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04.05.2021 06:06 Ответить
Да, проживает под Бруклинским мостом в картонной коробке от холодильника со своим напарником, уже не помню его фамилию, кажется Марченко. А живут на то, что выпросят на паперти.
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04.05.2021 06:50 Ответить
А из-за таких дур, как Витренчиха Украина до сих пор не в НАТО
Набсовет "Нафтогаза" в письме Шмыгалю изложил позицию относительно увольнения Коболева: Мы не можем поддерживать советские методы - Цензор.НЕТ 1050
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04.05.2021 06:46 Ответить
таких "дур" 40 % населения
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04.05.2021 18:04 Ответить
Така поведінка зе-влади - це наруга над глуздом. Це також наруга над довірою міжнародних партнерів України. Сподіваюсь, для влади кловунів та клептократів це так просто не минется!
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04.05.2021 00:45 Ответить
Це схоже на всідомі, цілеспрямовані дії, по знищенню міжнародної підтримки та інвестицій.
Співпраця з корумпованою Україною цікава і зрозуміла лише кацапам, їх шісткам та криміналітету.
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04.05.2021 10:08 Ответить
Неужели не хватает образования сделать все по-уму, но НЕТ - через Ж..пу лучше. С этой властью профессионалам не по пути, через Ж..пу для власть имущим понятнее и ближе...Стыдно как-то
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04.05.2021 00:54 Ответить
Тепер будемо мати проблеми з МВФ. А проблеми з МВФ призводять до збільшенної відсоткової ставки при отриманні кредитів. Ну, а це врешті-решт зменшить заплати та пенсії.
За такі вибрики, за великим рахунком, треба садити.
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04.05.2021 00:56 Ответить
Кто же их посадит ,если 💩🤡🤢👃🏻🎹👹😈 купили и шантажируют всех ? *********** 100% « очко государево « и быдломасса верящая в говнобородька, пославшего МВФ
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04.05.2021 01:43 Ответить
Вика, ты точно Вика?
Я представляю...
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04.05.2021 04:39 Ответить
Гляди ладони до крови не сотри, фантазер😀
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04.05.2021 08:26 Ответить
Вони вже все продумали. Подбали про майбутнє наріду та його нащадків.
https://censor.net/ru/news/3259327/bez_transha_mvf_pridetsya_zadeyistvovat_plan_b_sokratit_rashody_gosbyudjeta_i_odaljivat_pod_bolee_vysokie
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04.05.2021 10:21 Ответить
Яке там "продумали", то вони мій https://censor.net/ru/news/3263442/nabsovet_naftogaza_v_pisme_shmygalyu_izlojil_pozitsiyu_otnositelno_uvolneniya_koboleva_my_ne_mojem_podderjivat/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76171326 прочитали
Слікують
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04.05.2021 10:29 Ответить
От млин новость, у нас все везде ложили на законы и их исполнение в стране, начиная от любых мелких чиновников, но тут просто организовали пародию на законы, решили использовать русский способ закон-дышло.
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04.05.2021 01:01 Ответить
Все превратилось в пародию на само себя. Сказывается школа плоских и тупеньких реприз в Кварталах. Как грится, шо ни делают "младоолигархи"- все пародия. Токо выгребать эти пародии будет все население, а не только зебилы, выбравшие нам это.
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04.05.2021 01:11 Ответить
Зеленые ждут транш МВФ? Стремятся в ЕС? ну-ну....
МВФ отозвал из Украины своего советника, названа причина:полный провал реформы корпоративного управления (после увольнения Андрея Коболева), а также отсутствие перспектив подписания SLA соглашения и дальнейшего финансирования со стороны МВФ.

Ранее в Евросоюзе выразили серьезную обеспокоенность последними изменениями в составе руководства НАК «Нафтогаз Украины» и готовят по этому поводу отдельное заявление, о чем заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.
https://replyua.net/show/251662-i-chto-tam-pryatat-vot-eto-otkrovennoe-foto-irina-soponaru-sfotografirovala-polnostyu-goloy-prikryvaya-grud-rukami.html

https://replyua.net/show/251662-i-chto-tam-pryatat-vot-eto-otkrovennoe-foto-irina-soponaru-sfotografirovala-polnostyu-goloy-prikryvaya-grud-rukami.html
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04.05.2021 01:21 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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04.05.2021 06:36 Ответить
Хтось там запитував, чого в Євросоюз Україну не зовуть... Ааааа, і в НАТО - також; але трохи раніше це було.
Хто це був? Підкажіть, 73/43%зебіли!
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04.05.2021 02:18 Ответить
Да, странно... шо-та тюлька молчит , шо рыба об лед...
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04.05.2021 03:25 Ответить
А шо їй казати коли країною рулять дилетанти широкого профілю?
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04.05.2021 06:04 Ответить
Бо баба хитра. Чекає куди телега поверне.
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04.05.2021 06:48 Ответить
Нічого дивного.
"https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/27/7216221/ Коломойский: Мы с Тимошенко друзья, будем ей помогать "

"https://ua-news.liga.net/economics/news/vitrenko-zaproponuvav-kolomoyskomu-stvoriti-naftovogo-giganta Вітренко запропонував Коломойському створити нафтового гіганта"
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04.05.2021 10:12 Ответить
Мля, наконец-то прорезались белые и пушистые, радетели Украины, ее верные кормильцы и беспредельные патриоты!
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04.05.2021 05:03 Ответить
Давай, Зеля, быстрее на белых пушистиков всю мощь, ГПУ, НАБУ, СБУ и прочая, пока с них наши доблестные суды и иностранные организации политически преследуемых истинных патриотов и героев Украины не сделали! А цены на газ уже падать начали?
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04.05.2021 05:06 Ответить
Гляди не залежи дупу Ослу Оманскому
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04.05.2021 08:29 Ответить
Вы сдавали?
Да Я сдавал.
Точьно?
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04.05.2021 05:40 Ответить
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04.05.2021 06:06 Ответить
По себе о других не суди, грамматику подучи и губы от остатка шоколада регулярно вытирай! Впрочем, он и зеленым бывает!
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04.05.2021 12:24 Ответить
мы не можем поддерживать советские методы- МЫ ХОТИМ ПОЛУЧАТЬ СОТНИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗАРПЛАТЫ , НИ ХЕРА НЕ ДЕЛАЯ, ТОЛЬКО ПОВЫШАЯ ЦЕНЫ НА ГАЗ, НАЗЫВАЯ ЭТО РЕФОРМОЙ
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04.05.2021 06:08 Ответить
Що змінить вітренко?
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04.05.2021 10:14 Ответить
Фирташ из Австрии вам что хочешь повысит... даже не на газ,дятлы....
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04.05.2021 06:10 Ответить
Розвалилася схема, створена при Пєці рошенівському для відмиву бабла в особливо великих розмірах. Дурнею маятися, набивати кишені, грабувати українців - це "РЕФОРМИ"?
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04.05.2021 07:04 Ответить
Звичайно розвалюється.
Фірташ та такі ж як він бариги, власники облгазів, не платять за газ, по-суті, вкрадений ними в Нафтогазі.
І до Фірташ в зелених претензій немає, він при них ще й прибарахляється родовищами.
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04.05.2021 07:57 Ответить
Лапоть, и шо, цена на газ упала? Кстати тебе как денег каких дают, или бочрой платят?
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04.05.2021 08:30 Ответить
Ви думати не намагались?
Ваша Зеля їх звільнила і зразу ж ,після афери з призначенням вітренка, поновила на роботі. Це, якщо ви не в курсі.
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04.05.2021 10:16 Ответить
Як справжній дебіл, ви будете за газ платити більше, а отримувати меньше.
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04.05.2021 11:56 Ответить
Коболев оказался не просто горой а горой навоза и как только его тронули..
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04.05.2021 07:50 Ответить
Ахмєткін Шмигаль не навоз?
Які в нього досягнення?
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04.05.2021 08:02 Ответить
Какие могут быть достижения у ничтожества?
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04.05.2021 08:07 Ответить
Хто для вас тоді не нічтожества?
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04.05.2021 08:08 Ответить
"Сомнительные долги преимущественно включают задолженность, во-первых, региональных газоснабжающих компаний, которые не платят за газ, полученный до отмены режима ПСО для бытовых потребителей; и, во-вторых, от теплокоммунэнерго, подвергшихся воздействию неблагоприятных экономических условий, в результате чего медленно платят свои долги", - пояснили члены НС.

Источник: https://censor.net/ru/n3263442

Замість того, щоб шугати фірташів за нерозрахунок з Нафтогазом і несанкціонований відбір газу, маріонетки олігархів та кацапів розганяють керівництво Нафтогазу.
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04.05.2021 07:54 Ответить
"В набсовете также напомнили ранее озвученное пояснение полученного по итогам 2020 года убытка, который был указан причиной увольнения Коболева, согласно которому без учета списанного резерва сомнительных долгов и компенсации за выполнение возложенных КМУ на компанию специальных обязанностей (ПСО) нормализованная прибыль "Нафтогаза" составляет 3,2 млрд грн.
При этом компания по итогам года направила в бюджет 141 млрд грн, что составляет около 13% общих поступлений."

Источник: https://censor.net/ru/n3263442
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04.05.2021 08:00 Ответить
Прям невинного человека обидели,только где деньги испарились выделенные на добычу украинского газа и где прирост самой добычи?
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04.05.2021 08:10 Ответить
Сколько выделили и каким структурам конкретно?
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04.05.2021 08:18 Ответить
Ага , щас він так прямо й назве - кому і скільки . Звідки ж йому знати ? .
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04.05.2021 09:39 Ответить
на питання скліьки я можу відповісти - планувалось підвищення видобутку на 5 млрд кубів. Термін окупності інвестицій 5 років. На ковиряння дірок в землі ОПГ Коболев - Вітренко була витрачена вартість 25 млрд. кубів. по чотири гривні за куб - 100 млрд грн, або 3,5 млрд. доларів. Цифра співвідносна до банковської кризи Привату.
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04.05.2021 10:09 Ответить
Питання перше: в яких офіційних джерелах, за яким посиланням можна прочитати про вказані вами цифри?
Питання друге: навіщо "члена ОПГ" Вітренка Шмигаль та Ко знову призначили керувати Нафтогазом?
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04.05.2021 10:27 Ответить
в Вас відсутній доступ до пошукових систем інтернету? добре. ось посилання на думку ассоціаціі буровиків Украіни. Академіки, професора. не Шмигаль, конешно. Але по 40-50 років в галузі. 2019 рік. Вони попереджають по бесперпективність і марнотратство https://www.zhitomir.info/post_2601.html
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04.05.2021 10:39 Ответить
Ось аналтична записка по рокам - скільки в землю зарило "Укргазвидобування" і чому "надобувало" зменшення видобутку. ну і не так вже я і помилився - 110 млрд вартує украінському народу недолуге керівництво ОПГ Коболев - Вітренко https://iclub.energy/program2020_analytics
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04.05.2021 10:55 Ответить
А за цим посиланням написано, що видобуток став падати при Зеленському та його прем'єрах.

"За підсумками роботи 2016-2020 року АТ «Укргазвидобування» продемонструвало такі результати видобутку природного газу:
у 2016 році - 14,6 млрд куб. метрів
у 2017 році - 15,3 млрд куб. метрів
у 2018 році - 15,5 млрд куб. метрів
у 2019 році - 14,9 млрд куб. метрів
у 2020 році (очік.) - близько 14,6 млрд куб. метрів.
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04.05.2021 11:12 Ответить
Видобуток став падати після підвищення темпів підняття газу. Діючі скважини виснажуються. І незабаром добича з них впаде ще більш суттево. Системна геологорозівідка не проводиться. Нові скважини ставлять без належних геологічних вишукувань. На краю діючих родовищ, сподіваючись вцілити в газоносний пласт. Але то специфічні деталі. Просте запитання - дайте характеристику менеджменту, який з 2016 по 2020 рік марно витратив 110 млрд. доларів, зібравши іх у народу бідної воюючої краіни.
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04.05.2021 11:26 Ответить
Як видно з оцінок експерта, статтю якого запропонували ви, в такому становищі винен і Кабмін Шмигаля. Але він лишається на посаді, ще й призначає лузерів-ригів керувати енергетикою.
І ви вказуєте суму 110 млрд. як просто викинуту на вітер за 5 років. Це не так.
Ще й в казну держави Нафтогаз ЩОРІЧНО перераховув більшу суму.
При попередниках Коболєва Нафтогаз був чорною, збитковою дірою.
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04.05.2021 11:39 Ответить
І звідки ж ці добрі люди брали грошву, що б перераховувати в казну - продавали мільонами власноруч розроблені мобільні телефони типу "Апл" чи іх ракети обслуговували польоти на місяць типу Маска? Ні, всі іх кошти зібрані у украінського народу за рахунок продажу украінському народу його надр за завищеними цінами. І іх марнотратство і іх зарплати цілком влаштовували і кабміни і президентів. тому що вони оббирали украінський народ прихованим податком і за рахунок цього податку фінансувались заплати думи та наміри всіх урядів. аж допоки Коболев відмовився обслуговувати чергову забіганку президента - велике крадівництво.
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04.05.2021 11:52 Ответить
Чому ДО Коболєва Нафтогаз був хронічно збитковим?
Наприклад, за прем'єрства Тимошенко, видатної спеціалістки по газу, якими були підсумкові, річні показники роботи Нафтогазу?
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04.05.2021 11:56 Ответить
З тієї ж причини, чому збиткове наше міське тролейбусне управління - загравання з електоратом. З ранку через пенсов - пільговиків не пропхаєшься. Але, якщо призначити в тролейбусне управління керівника за мільон доларів, наглядову раду та підняти вартість проізду з 5 до 20 грн - чи буде прибуток з тролейбусів свідчити про ефективність менеджменту? Навряд. Чи наприклад борги нашого теплоенерго через відмову НКРЕКП підняти тарифи до ринкових склали 160 мільйонів - чи це питання до менеджменту? Якщо навеличніший лідер краіни сказав не підіймати тарифи. Комунальні підприємства - це завжди межа достатньості існування та розвитку. А підприємство, що має можливість зарити в землю 110 млн зібраних у народу коштв явно перегодоване. Свинарчуки!
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04.05.2021 13:48 Ответить
Все ніби більш-менш нормально, якби не свинарчуки в кінці.
Зазомбовані бєнінсько-рашистським ТВ та недолугими або продажними журналістами,блогерам продовжують марити злочинами Свинарчуків.
Так точно були зазомбовані пропагандою проти Мазепи та Бандери.
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04.05.2021 14:09 Ответить
За які видатні показники в роботі риг Галущенко призначений міністром енергетики?
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04.05.2021 11:14 Ответить
За цим посиланням стаття від травня 2020 року.
В ній автор пише і про кричуще недофінансування геологічної галузі, яка і має проводити дослідження, розвідку, навіть припускає, що це робиться на догоду конкурентам.
Але Шмигаль незаконно звільняє Коболєва, хоча і сам винен в тому, в чому ви звинувачуєте Коболєва.

Із статті:
"В новій стратегії зовсім не передбачено збільшення фінансування на розвиток геологічної галузі, без нормального функціонування якої неможливо забезпечити необхідні темпи зростання видобутку.

Проте наш Уряд фінансує її в 20 разів менше мінімальної потреби. Допустити, що це некомпетентність - виключається, напрошується інше - цілеспрямовані дії з метою розвалу економіки країни в угоду нашим конкурентнам
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04.05.2021 11:05 Ответить
Походу ты обосрался. Зебилы по друному не умеют
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04.05.2021 08:39 Ответить
Хрєнь несе govtva. Без жодної цифри, саме розмазування хрєні.
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04.05.2021 11:59 Ответить
Цифры на заборе,а живые люди работающие на скважинах это совсем таки другое,а статистика эта ничего не стоит.
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04.05.2021 17:11 Ответить
Где-то в Америке плачет мама .
Сидит на миллионах и горько плачет ...
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04.05.2021 08:12 Ответить
Мама не плачет, а вот из-за поднятия процентов по внешним кредитам скулить будешь ты
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04.05.2021 08:37 Ответить
Сидячи на мільйонах - плаче .??? Ти б теж плакав , сидячи на мільйонах .. ?

От навіщо писати таку ..ню , не розумію .
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04.05.2021 09:28 Ответить
Какое же ЗЕ тупорылое быдло. Имея власть и гамнобольшинство не способен наводить порядок законным способом. Был по-жизни мелким преступником, таким и остался.
Если нету у человека совести и понимания законности то другие его качества отсутствуют.
Дело не в Коболеве, дело в подлости и беззаконности ЗЕ и его шайки
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04.05.2021 08:36 Ответить
А вони прийшли порядок наводити? Я думаю, якраз навпаки.
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04.05.2021 09:16 Ответить
Так это только при барыга так было! Вова, ты же обещал!😁😁😁
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04.05.2021 08:53 Ответить
Еще бы в Спортлото написали. Кто такой этот шмыга? Шнурок Ахмева, не более.
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04.05.2021 09:03 Ответить
"Это просто издевательство над основополагающими практиками корпоративного управления" - Зеленое нахальство и их безпризорная тупость понятия не имеют про корпоративное упаравление...
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04.05.2021 09:34 Ответить
независимость директоров нафтогаза в части собственной зарплаты мы хорошо прочувствовали.
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04.05.2021 09:41 Ответить
х\з, такие чувствствительные... не чуствуют рост цен, тотальное зубожиння народу, заточувствуют з\п в "нафтогазе"... зависть ест из нутри..
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04.05.2021 09:46 Ответить
НАК Нафтогаз є найбільшим платником податків. 15% ВВП. фактично це новий ПДВ - з кожної буханки хліба, з кожного кіловата.
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04.05.2021 10:01 Ответить
перша частина(речення) зрозуміла... як розуміти 2 частину?? що фактично??, чи може фантазія?? чому приклад буханки, може краще трусів???
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04.05.2021 11:00 Ответить
в кожній буханці хліба є енергетична складова. газ в собівартості виробництва. Тому, закладаючи в газ націнку в 100% влада фактично оподатковує все, що з цього газу виробляється. За труси не хвилюйтесь. На трусах використання газу мінімальне.
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04.05.2021 11:17 Ответить
по цій, вашій логіці, люба націнка на товари тягне за собою підвищення частки пдв в інших продуктах... може тоді краще здійснювати натуральний обмін... і вернемся в кам,яний вік. Біржові товари відповідають біржовим цінам... якщо ці ціни не будуть відповідати біржі, товари попливуть туда, де за них платять... і будемо без газу.., на дровах хліб пекти.
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04.05.2021 11:33 Ответить
"навтогазовий" "експерт" висрався.... пора знати, "нафтогаз" в державній власності був і є.
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04.05.2021 11:03 Ответить
"Мы не можем поддерживать советские методы" ... и советские зарплаты
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04.05.2021 10:17 Ответить
"Мы не можем поддерживать рашистско- "капутинские диктаторские" методы, которыми наблюдательный совет лишают компетенции на небольшое время для того, чтобы сменить председателя правления
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04.05.2021 10:56 Ответить
Як в Україні тиражують маніпулятивні матеріали і придумують якісь СОБІ проблеми. Звичайно, можна писати про все і як замовляється. Адже хто ТАМ знає деталі. Разом з тим, МЕХАНІЗМ прийняття рішень повинен бути ЗРОЗУМІЛИМ, що РАДА приймає рішення в результаті голосування та підтримкою БІЛЬШІСТЮ членів ради.
А тепер деталі:
- ХТО і коли утворили у даному складі раду? - 2016-2017 рр.
- чому 3 чл., повноваження який завершилося, продовжили на 6 міс. (передбачували)
- адже і продовжений термін завершується 14 червня і саме ці члени ради МАЮТЬ ОКРЕМУ ДУМКУ (чи не для цього їх затримали в раді).

Але головне, ТРЕБА показати РІШЕННЯ РАДИ, а не окремі думки.
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04.05.2021 11:15 Ответить
Не радянські методи - пристроїти в різні наглядові ради різних "друзів України" і виплачувати їм величезні зарплати і премії. І тоді Європа настільки сильно допоможе Україні - що аж почне давати кредити під відсотки. Ніхто ще не відчував такої потужної підтримки.
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04.05.2021 12:56 Ответить
Советские методы им не нравятся! А 19 миллиардов прямых убытков госпредприятия - нравятся?
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04.05.2021 13:47 Ответить
Газову мафію розстріляти без суда.
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04.05.2021 16:33 Ответить
Советские методы? При "советских методах" не было никаких Набсоветов. Была расстрельная статья за хищения в особо крупных размерах
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04.05.2021 16:45 Ответить
Почему приват бене списал десятки лярдов? Вы совсем там ох... мы последнее доедаем, и платим за газ по двойным тарифам. А вы Гопники! Против кажого чиновника нужно вводить санкции. Мандель уже не выездная?
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05.05.2021 06:04 Ответить
 
 