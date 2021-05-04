Для вакцинации от COVID-19 большинства взрослых людей в мире в будущем году потребуется до $45 млрд, - Гебрейесус
В 2022 году для обеспечения вакцинации против COVID-19 необходимо до 45 миллиардов долларов.
Такие данные обнародовали в Twitter Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что вакцинация нужна для достижения популяционного иммунитета.
"По нашим оценкам, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, в будущем году потребуется дополнительно от 35 до 45 млрд долларов", - сказал глава ВОЗ.
Глава ВОЗ отметил, что для достижения иммунитета необходимо вакцинировать большую часть взрослого населения мира и для этого понадобится увеличить производство препаратов от коронавируса.
Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения призвала к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator. В настоящее время программа требует средств в размере 19 миллиардов долларов.
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- навмисне використання в науковій практиці псевдонаукових методів;
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/florida-governor-lifts-all-covid-19-restrictions-1.5412886
Florida Gov. DeSantis invalidates COVID-19 restrictions statewide, says there's no need 'to be policing people at this point'
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/05/03/florida-covid-restrictions-gov-ron-desantis-lifts-rules-statewide/4923900001/
The measure, Senate Bill 2006, also makes permanent DeSantis' executive order that prohibits "vaccine passports," saying it is unnecessary "to be policing people at this point."