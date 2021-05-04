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Новости Коронавирус и карантин
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Для вакцинации от COVID-19 большинства взрослых людей в мире в будущем году потребуется до $45 млрд, - Гебрейесус

Для вакцинации от COVID-19 большинства взрослых людей в мире в будущем году потребуется до $45 млрд, - Гебрейесус

В 2022 году для обеспечения вакцинации против COVID-19 необходимо до 45 миллиардов долларов.

Такие данные обнародовали в Twitter Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что вакцинация нужна для достижения популяционного иммунитета.

"По нашим оценкам, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, в будущем году потребуется дополнительно от 35 до 45 млрд долларов", - сказал глава ВОЗ.

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Глава ВОЗ отметил, что для достижения иммунитета необходимо вакцинировать большую часть взрослого населения мира и для этого понадобится увеличить производство препаратов от коронавируса.

Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения призвала к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator. В настоящее время программа требует средств в размере 19 миллиардов долларов.

Автор: 

вакцина (3814) ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Шарлатани.
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04.05.2021 00:48
+9
А у 2023 в двічі більше.Якщо хтось не знає.то вакцинуватися постійно потрібно буде.Це не одноразова акція.
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04.05.2021 00:51
+8
Тебя ещё не прогнали обратно в Эфиопию, дятел ?
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04.05.2021 01:02
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стєпашка ще купе багато курточьок.
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04.05.2021 00:46 Ответить
Шарлатани.
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04.05.2021 00:48 Ответить
Як би просто шарлатани, то то ще півбіди. а так справжні злочинці та терористи.
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04.05.2021 10:48 Ответить
Одне з визначень:
- навмисне використання в науковій практиці псевдонаукових методів;
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04.05.2021 13:45 Ответить
Почему? Честно анонсировали прибыль медкорпораций на следующий год. Думаю будет интересно посмотреть рост котировки их акций
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04.05.2021 13:10 Ответить
А як шарлатани і аферисти багатіють?
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04.05.2021 13:36 Ответить
А ще дивіться що цікаво. На скільки мала б стати критичною ситуація в сфері авіосполучення. Наскільки скоротилася кількість авіаперевезень. А авіакомпанії, аеропорти мовчать... Ні пару з рота. Ні, тобі криків про банкрутства, ні про заборгованості, ні про страйки та скорочення, ні про падіння курсу акцій на фондовох ринках, нічого з цього не має. А це не малі підприємці, що страйкують. Там вкладені міліарди. Дивно, не правда? Мабуть хтось когось підтримує великими субвенціями. А звідки йдуть ці субвенції і хто їх дає? Як каже один відомий закон природи, ніщо ні звідки не береться і нікуди не дівається, просто переходить з одних кишень у інші...
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04.05.2021 16:41 Ответить
Достатньо історії про виникнення віагри.
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04.05.2021 13:43 Ответить
ну надо значит надо, потратить и уколоть ее всем бес исключения от бомжа до цыган ибо ни как
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04.05.2021 00:49 Ответить
А у 2023 в двічі більше.Якщо хтось не знає.то вакцинуватися постійно потрібно буде.Це не одноразова акція.
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04.05.2021 00:51 Ответить
Тебя ещё не прогнали обратно в Эфиопию, дятел ?
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04.05.2021 01:02 Ответить
А хто його погонить, як його туди спецом поставили, щоб він під таким підписувався. Не було вв світі кращого спеціаліста для ВОЗ з Німетчини, США, Японії, Швеції, Швейцарії, чи інших розвинених країн, а в Ефіопії виявився найкращий. Дивно якось, да? Якщо такі "зірки" запалюють, значить це комусь потрібно..... А головне, що вище зазначені держави абсолютно цим не переймаються....
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04.05.2021 10:55 Ответить
самый дорогой ужин летучей мышью в китайском ресторане Ухани
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04.05.2021 01:19 Ответить
Неужели остались люди, которые до сих пор верят в эту ахинею про летучих мышей?
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04.05.2021 10:59 Ответить
Нет - КОВИДОТИРАНИИ!
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04.05.2021 01:46 Ответить
он народ говорит шо народ который привился он более заразный чем который не привился....Народ говорит ШО ПРИВИТЫЙ НАРОД ВЫДЕЛЯЕТ КАКОЕ ТО ОЧЕНЬ ЗАРАЗНОЕ ВЕЩЕСТВО..которое яд...теперь не только рядом с привитым НЕЛЬЗЯ ЛЕЖАТь...НО ДАЖЕ СТОЯТЬ..пля ехпабай..
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04.05.2021 01:58 Ответить
Шось по нашій владі не помітно
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04.05.2021 02:03 Ответить
Очередной высер эфиопской обезьяны
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04.05.2021 06:25 Ответить
производители вакцин радостно потирают ручки и готовят новые пакеты новостей о тромбозах и прочих смертельных побочек у конкурентов
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04.05.2021 06:44 Ответить
Вон центр Гамалеи заявил, что вакцина спутник ви будет действовать в течении трех лет, (если конечно не врут,) тогда цифра может быть иной.
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04.05.2021 07:28 Ответить
И так каждый год, только с каждым годом все больше и больше. Это и есть одной из главных задач ковидоистерии - присадить народец на иглу и грести на этом миллиарды
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04.05.2021 07:42 Ответить
Для вакцинации от COVID-19 большинства взрослых людей в мире в будущем году потребуется до $45 млрд, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 3332
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04.05.2021 07:52 Ответить
И это только начало. А может уже пора правду сказать для чего эта пропаганда вакцинации и коронобесия. Научных диспутов так и нет. Есть только факты в странах без коронобесия все нормально. И с этим коронобесы соглашаются раз молчат.Воют только где продажные правительства. Правды не узнаем пока не переизберем нынешних шарлатанов и что не посадим.
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04.05.2021 08:02 Ответить
Florida governor lifts all COVID-19 restrictions

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/florida-governor-lifts-all-covid-19-restrictions-1.5412886

Florida Gov. DeSantis invalidates COVID-19 restrictions statewide, says there's no need 'to be policing people at this point'
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/05/03/florida-covid-restrictions-gov-ron-desantis-lifts-rules-statewide/4923900001/

The measure, Senate Bill 2006, also makes permanent DeSantis' executive order that prohibits "vaccine passports," saying it is unnecessary "to be policing people at this point."
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04.05.2021 08:19 Ответить
 
 