Для вакцинации от COVID-19 большинства взрослых людей в мире в будущем году потребуется до $45 млрд, - Гебрейесус

В 2022 году для обеспечения вакцинации против COVID-19 необходимо до 45 миллиардов долларов.

Такие данные обнародовали в Twitter Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что вакцинация нужна для достижения популяционного иммунитета.

"По нашим оценкам, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, в будущем году потребуется дополнительно от 35 до 45 млрд долларов", - сказал глава ВОЗ.

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Глава ВОЗ отметил, что для достижения иммунитета необходимо вакцинировать большую часть взрослого населения мира и для этого понадобится увеличить производство препаратов от коронавируса.

Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения призвала к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator. В настоящее время программа требует средств в размере 19 миллиардов долларов.