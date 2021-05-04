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Новости Санкции России против Украины
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В ЕС предупредили посла России Чижова об ответных мерах на санкции против восьми европейских чиновников

В ЕС предупредили посла России Чижова об ответных мерах на санкции против восьми европейских чиновников

Посла РФ при ЕС Владимира Чижова проинформировали, что запрет въезда в Россию восьми гражданам Евросоюза - решение политически мотивированное и юридически необоснованное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Европейской внешнеполитической службы.

"Посол Чижов был проинформирован о решительном неприятии и остром осуждении со стороны институтов ЕС и государств-членов ЕС решения, которое было политически мотивированным и не имеет никаких юридических обоснований", - говорится в сообщении.

Представители ЕС также подчеркнули, что Евросоюз оставляет за собой право принять меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия и Служба внешних действий ЕС вызывает представителя РФ при Евросоюзе из-за санкций против восьми чиновников, - Стано

В постоянном представительстве РФ при ЕС сообщили, что посол Чижов во время встречи предоставил дополнительные объяснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля. "Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона вновь подтвердила свою готовность к этой работе", - говорится в коммюнике постоянного представительства.

Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Автор: 

запрет (1704) россия (95326) Евросоюз (17056)


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Топ комментарии
+9
язик касапського дипломата призначений для того, щоб не сказати ні краплі правди. Особливо - правди про позицію *****.
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04.05.2021 02:16
+2
Попередили - це як? Низько вклонились, стали на коліна "чтобы барин не осердчали". Европейська трусисть та угодливість перед сильнішими.
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04.05.2021 05:45
+1
ждем следующего раунда взаимных высылок дипломатов и обмена запретами на въезд дипломатические игрища
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04.05.2021 06:40
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Правила форума Совет форумчан
язик касапського дипломата призначений для того, щоб не сказати ні краплі правди. Особливо - правди про позицію *****.
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04.05.2021 02:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/444917 Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли, это общеизвестно. Это Кулеба языком чешет как помелом. Я думал Климкин дурак, нееее по сравнению с Кулебой, он гроссмейстер дипломатии)))
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04.05.2021 08:12 Ответить
Попередили - це як? Низько вклонились, стали на коліна "чтобы барин не осердчали". Европейська трусисть та угодливість перед сильнішими.
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04.05.2021 05:45 Ответить
ждем следующего раунда взаимных высылок дипломатов и обмена запретами на въезд дипломатические игрища
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04.05.2021 06:40 Ответить
Ти ба, серед стандартних взволнованностей та інших озабоченностей вже з"явилось і остроє осуждєніє.
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04.05.2021 06:44 Ответить
а чого у них у всіх так від кацапських санкцій підгорає? вони реально на щось впливають чи це кара за саму наглість?
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04.05.2021 07:17 Ответить
Это "просьба" Шерхана)))
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04.05.2021 08:14 Ответить
Какие решения принял европарламент - эмбарго газа и нефти, отключение свифт и остановка сп-2, а в ответ запрет на въезд восьми чиновникам, которые и так бы не поехали и без запрета, да это реальный беспредел и требует немедленной реакции - чем бы еще можно было удивить?
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04.05.2021 07:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/484966 Все что ты перечислил, это санкции против себя. Запретить СЕБЕ покупать магистральные нефть и газ, и возить все это танкерами? Отключи у себя воду, и ходи из колодца ведром носи))) СВИФТ? Ну отключили, и что дальше? Там товарооборот сотни миллиардов евро. Грузовиками купюры возить будут? Уверяю, что не будут, придется на российский аналог СВИФТ переходить - СМБП. Кому выгодно?
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04.05.2021 07:53 Ответить
Ну тут полное лукавство, и непонятные игрища))) Раша поступила абсолютно прогнозируемо. Отвечать на высылку, высылкой, это незыблемое правило дипломатии, их выслали, они выслали. По другому быть не может.
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04.05.2021 07:42 Ответить
Нужно действовать в вопросе высылки дипломатов и санкций против чиновников по примеру РФерии, они всегда нарушают в этом паритет, т.е. выслала Польша -3, РФ - 5. Поэтому Западу сразу нужно давать ответку и высылать новую партию , как минимум до паритетного состояния, а лучше тоже вот так.. с увеличением.. Пока Раша не поймет, что на их закидоны будет следующая порция " пилюль".
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04.05.2021 09:49 Ответить
 
 