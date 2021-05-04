В ЕС предупредили посла России Чижова об ответных мерах на санкции против восьми европейских чиновников

Посла РФ при ЕС Владимира Чижова проинформировали, что запрет въезда в Россию восьми гражданам Евросоюза - решение политически мотивированное и юридически необоснованное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Европейской внешнеполитической службы.

"Посол Чижов был проинформирован о решительном неприятии и остром осуждении со стороны институтов ЕС и государств-членов ЕС решения, которое было политически мотивированным и не имеет никаких юридических обоснований", - говорится в сообщении.

Представители ЕС также подчеркнули, что Евросоюз оставляет за собой право принять меры.

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В постоянном представительстве РФ при ЕС сообщили, что посол Чижов во время встречи предоставил дополнительные объяснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля. "Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона вновь подтвердила свою готовность к этой работе", - говорится в коммюнике постоянного представительства.

Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.