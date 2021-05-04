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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки 9 нарушений. Террористы стреляли из минометов 120-го калибра вблизи Водяного и Талаковки, - ООС

За минувшие сутки 9 нарушений. Террористы стреляли из минометов 120-го калибра вблизи Водяного и Талаковки, - ООС

За минувшие сутки, 3 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, вблизи Водяного и Талаковки противник дважды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вблизи поселков Широкино и Лебединское российские оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм. В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия. Вблизи Крымского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия", - подчеркивают в штабе.

Сообщается также, что на обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно уведомила СММ ОБСЕ.

По данным штаба, по состоянию на 7 утра 4 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, вблизи Авдеевки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Читайте также: Наемники РФ обстреливали позиции ОС вблизи Катериновки и Песков, потерь нет, - пресс-центр. ВИДЕО

Автор: 

боевик (16779) обстрел (26850) терроризм (18688) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Дамбас не будет кормить себя
За минувшие сутки 9 нарушений. Террористы стреляли из минометов 120-го калибра вблизи Водяного и Талаковки, - ООС - Цензор.НЕТ 370
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04.05.2021 08:09
+7
Это вам не какая-то Баста.
За минувшие сутки 9 нарушений. Террористы стреляли из минометов 120-го калибра вблизи Водяного и Талаковки, - ООС - Цензор.НЕТ 6822
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04.05.2021 08:16
+7
любимец *****...
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04.05.2021 09:40
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Дамбас не будет кормить себя
За минувшие сутки 9 нарушений. Террористы стреляли из минометов 120-го калибра вблизи Водяного и Талаковки, - ООС - Цензор.НЕТ 370
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04.05.2021 08:09 Ответить
Это вам не какая-то Баста.
За минувшие сутки 9 нарушений. Террористы стреляли из минометов 120-го калибра вблизи Водяного и Талаковки, - ООС - Цензор.НЕТ 6822
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04.05.2021 08:16 Ответить
любимец *****...
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04.05.2021 09:40 Ответить
Надо же отрабатывать пересаженную почку.
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04.05.2021 09:49 Ответить
За минулу добу 9 порушень. Терористи стріляли з мінометів 120-го калібру поблизу Водяного і Талаківки, - ООС - Цензор.НЕТ 4705

...
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04.05.2021 09:53 Ответить
Без военного френча, галифе и портупеи не щитаеца!
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04.05.2021 10:18 Ответить
7 українська весна на сході...
За минулу добу 9 порушень. Терористи стріляли з мінометів 120-го калібру поблизу Водяного і Талаківки, - ООС - Цензор.НЕТ 1494

..
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04.05.2021 09:44 Ответить
Я вообще не понимаю эти сопли! Прилитело от террористов пара 82 мм - в ответ должно улететь в два раза больше! И желательно 120 мм калибра! Что бы эта пьяная сепарня обосралась там и даже не думала гавкать в нашу сторону! Вот при таких действиях и условиях возможны и мир и переговоры! Никто не разговаривает со слабыми! Слабым диктуют условия! Вы хотите мира? Насколько мы хотим мира? Готовы мы ради него воевать и проливать кровь или ради "призрачного" мира мы готовы снять с себя трусы и нагнуться раком?
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04.05.2021 09:59 Ответить
Членограю, с четырмя откошенными повестками, об этом расскажи!
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04.05.2021 11:07 Ответить
Горіть у пеклі москалі!
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04.05.2021 12:37 Ответить
 
 