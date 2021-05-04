Распределение вакцин от коронавируса в мире несправедливо. Украина получила слишком мало из обещанного, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что распределение вакцин от коронавируса в мире является несправедливым.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам встречи с президентами Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что когда весь мир захватила пандемия, Украина была среди тех, кто подавал руку помощи.

"Когда весь мир без малого - захватила эпидемия COVID-19, Украина была среди тех, кто не просил, а, наоборот, подавал руку помощи. Наши медики ездили в разные страны Евросоюза, чтобы вместе с местными истощенными врачами спасать больных. Украина предоставляла самолеты, чтобы привозить средства защиты и себе, и другим", - отметил президент.

"Евросоюз - это о равенстве. Не декларативном, а настоящем. А для равноправия искренность обязательна", - заметил он.

"Тогда мы были равными. Такими должны быть и теперь, когда будущее мира зависит от крошечной, но жизненно важной прививки. Распределение вакцин в мире несправедливо. Это факт. И мир не должен забывать о равенстве, когда помощь необходима всем. Украина получила слишком мало из обещанных вакцин, и я напомнил всем, что равенство – это о конкретной поддержке тогда, когда это больше всего нужно", - добавил Зеленский.

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