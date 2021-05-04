Распределение вакцин от коронавируса в мире несправедливо. Украина получила слишком мало из обещанного, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что распределение вакцин от коронавируса в мире является несправедливым.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам встречи с президентами Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства подчеркнул, что когда весь мир захватила пандемия, Украина была среди тех, кто подавал руку помощи.
"Когда весь мир без малого - захватила эпидемия COVID-19, Украина была среди тех, кто не просил, а, наоборот, подавал руку помощи. Наши медики ездили в разные страны Евросоюза, чтобы вместе с местными истощенными врачами спасать больных. Украина предоставляла самолеты, чтобы привозить средства защиты и себе, и другим", - отметил президент.
"Евросоюз - это о равенстве. Не декларативном, а настоящем. А для равноправия искренность обязательна", - заметил он.
"Тогда мы были равными. Такими должны быть и теперь, когда будущее мира зависит от крошечной, но жизненно важной прививки. Распределение вакцин в мире несправедливо. Это факт. И мир не должен забывать о равенстве, когда помощь необходима всем. Украина получила слишком мало из обещанных вакцин, и я напомнил всем, что равенство – это о конкретной поддержке тогда, когда это больше всего нужно", - добавил Зеленский.
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Ти забов'язан був зробити все необхідне, для того. І в тебе була можливість для того, влітку минулого року, але ти був зайнятий пилянням державних коштів, на величному крадівництві...
Тепер тобі Європа винувата???
Згодом прокурор тобі все пояснить, і за вакцинацію українців теж...
Злодій зелененький...
"ми з омельком дружимо
живемо не тужимо
якшо в нього є канхвета
ділим пополам
коли в мене є канхвєта
їм канхвєту сам!"
ну, а уже в первом классе школы запуская другая справедливость распределения "в кругу друзей не щёлкай клювом!". нежданчиком, потцана вырвали из децтва реалии физического мира.
И Израилю никто ничего при этом не должен.
А ЗЕбанариям все должны, но шото постоянно идет не так.
Зло всегда побеждает добро. А потом назначает себя добром.
Или этот идиот расчитывал купить фуфломицин спутник у репоедов.
И заметьте, Израиль можно назвать передовой страной. Но они не орут о новой израильской вакцине. Они просто молча делают то, что могут и покупают то, что им нужно.
Без мозгов ты, конечно, больше двигаешься.
Тебе надо и туда, и сюда. Ты же не знаешь-куда.
Тебе повсюду надо.
Так от, ТОБІ НІХТО НІЧОГО НЕ ВИНЕН.
Коли світ готувавсь до пндемії, робив передплати за вакцину, - ти й твої макаки дерибанили мільярди на "великому крадівництві"!
"Досягнення" твого "степашки" - куртка вартістю квартири.
Ти просто нікчема. Йди, як обіцяв на початку.
Давай,Зелупа,подпевай Луке.И вообще,наложите вместе с Лукой на всех неоказавших помощь санкции.Проучите их.
ПОФИГ, ПО КАКОЙ ДОРОГЕ НА КЛАДБИЩЕ ПОВЕЗУТ !
Действия СН рассматриваю как геноцид украинского народа!
ТАК еще не крали за всю историю современной Украины!
Инфантильный тупой ленивый клоун...
Как ОНО себя называло!
Народ в марте 20 машины на границе попбросал, потому чмо не сдержало своё слово. Не дало доступной растаможки для всех