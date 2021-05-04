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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 2 472 новых случая заражения, 7 815 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 2 472 новых случая заражения, 7 815 человек выздоровели

2 472 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 4 мая 2021 года. В частности, заболели 122 ребенка и 22 медработника.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также по данным Степанова за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 1325 человек;

▪️летальных случаев - 166;

▪️выздоровели - 7815 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 17 549 (в том числе методом ПЦР - 11817, методом ИФА - 1660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4072).

Министр также отметил, что за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 2 088 410 человек;

🔺выздоровели - 1 689 630 человек;

🔺летальных случаев - 44 916;

🔺проведено ПЦР-тестов - 9498958.

Уточняется, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 2 472 новых случая заражения, 7 815 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 2077
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04.05.2021 08:35 Ответить
Ашотакоє?
Електроенергія для вишок 5G закінчилася?
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04.05.2021 08:37 Ответить
Виявляльщики заражень похмелялись після свят. Їм було не до цього.
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04.05.2021 08:46 Ответить
Клоуны какие хотят, такие цифры и пишут, от фонаря.
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04.05.2021 08:45 Ответить
вся коронавирусная статистика такая
фальшивая пандемия, фальшивые тесты, фальшивая статистика
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04.05.2021 10:37 Ответить
Смешную статистику с нарастающими итогами придумали
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04.05.2021 09:27 Ответить
а теперь мы откроем школы...
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04.05.2021 15:23 Ответить
 
 