В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 2 472 новых случая заражения, 7 815 человек выздоровели
2 472 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 4 мая 2021 года. В частности, заболели 122 ребенка и 22 медработника.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также по данным Степанова за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализированы - 1325 человек;
▪️летальных случаев - 166;
▪️выздоровели - 7815 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 17 549 (в том числе методом ПЦР - 11817, методом ИФА - 1660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4072).
Министр также отметил, что за все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 2 088 410 человек;
🔺выздоровели - 1 689 630 человек;
🔺летальных случаев - 44 916;
🔺проведено ПЦР-тестов - 9498958.
Уточняется, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.
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