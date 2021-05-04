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Глава МИД Великобритании Рааб о возможности улучшения отношений с РФ: Для этого поведение России должно стать другим

Глава МИД Великобритании Рааб о возможности улучшения отношений с РФ: Для этого поведение России должно стать другим

В Лондоне готовы улучшать отношения с Россией, если та изменит свое поведение на мировой арене.

Об этом заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дверь для позитивных отношений и дипломатии всегда открыта. Однако для этого нужно, чтобы поведение России изменилось", - сказал он на пресс-конференции в британской столице.

Рааб напомнил, что Лондон критикует РФ за кибератаки, распространение дезинформации и за ситуации с Алексеем Навальным.

"Так что возможность для более хороших отношений есть. Однако поведение и действия России должны стать другими", - добавил британский министр.

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Автор: 

Великобритания (4913) россия (95326) Рааб Доминик (31)


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Топ комментарии
+2
Щазз!
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04.05.2021 08:40
+2
С завтрашнего дня все начнет меняться в лучшую сторону!!😁😁😁
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04.05.2021 08:47
+2
Ця постійна " глибока стурбованність" діями Раші чи то політпройдох з Німеччіни, чи то піжонів з Франції вже не просто харить, а бісить... За кусок рашстського хабаря-готові і маму рідну під рашу підкласти ( можем павтарить!). Раша-це крокодил! Не може крокодил бути добрим або недобрим! Крокодил завжди буде крокодилом і його місія хапати, роздирати свої жертви, а нам озброїтися ружжами та дубинами, щоби попри цього крококодила проскочити...
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04.05.2021 08:55
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Щазз!
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04.05.2021 08:40 Ответить
С завтрашнего дня все начнет меняться в лучшую сторону!!😁😁😁
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04.05.2021 08:47 Ответить
Ця постійна " глибока стурбованність" діями Раші чи то політпройдох з Німеччіни, чи то піжонів з Франції вже не просто харить, а бісить... За кусок рашстського хабаря-готові і маму рідну під рашу підкласти ( можем павтарить!). Раша-це крокодил! Не може крокодил бути добрим або недобрим! Крокодил завжди буде крокодилом і його місія хапати, роздирати свої жертви, а нам озброїтися ружжами та дубинами, щоби попри цього крококодила проскочити...
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04.05.2021 08:55 Ответить
А ще краще - зробити сумочку або чоботи зі шкіри цього крокодила)
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04.05.2021 09:36 Ответить
Тобто, бритів не хвилює ні застосування хімічної зброї рукожопими кассабами з ГРУ на власній території з масовими жертвами, ні анексія Криму, ні збитий Боїнг, ні гібридна війна на Донбасі. Ви там зовсім здуріли, піддані Королеви, сидячи в теплих скляних офісах? Вам чай з молоком розм'якшив мізки і викликав олігофренію? Боротьба за права трансгендерів, собачок і муслімів засліпила очі, і ви не бачите, що виростили собі під боком нового шизоїдного фюрера в Кремлі?
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04.05.2021 09:12 Ответить
ага киздіть...- і розкажіть при цьому як в Лондоні та по самій брітіш проживае та мае вид на ПМЖ понад 500 000 найбагатших кацапів - а більшість то колишня кацаповлада , та сьогоднішня...) у купі із своею нерухомістью та украденими - вивезеними капіталами...- таке вас не турбуе так....
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04.05.2021 10:30 Ответить
Вряд ли москва нуждается в урегулировании отношении с великобританией.
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04.05.2021 10:30 Ответить
Так за чем дело стало мистер Рааб ?
надо заглянуть в глаза,улыбнутся друг другу, услышать народы Дамбаса, обнять и простить,поцеловать ***** в дупу!!!
Да, еше не забудьте извинится перед Кадыровым !
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04.05.2021 10:39 Ответить
Крокодил проковтне те що колись було великобританією і пустить сльозу. Рааба та сльоза настока умиліт, шо он всьо прастіт.
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04.05.2021 10:49 Ответить
Ждать измений в лучшую сторону от кацапов, все равно, что надеяться на то, что "Шарик разовьется в чрезвычайно высокую психическую личность"(с).
Запад не хочет учиться на своих ошибках---100 лет надеются на это, как дети малые чуда ждут,а Шарик уже вконец оборзел от безнаказанности !
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05.05.2021 01:09 Ответить
 
 