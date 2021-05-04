Глава МИД Великобритании Рааб о возможности улучшения отношений с РФ: Для этого поведение России должно стать другим
В Лондоне готовы улучшать отношения с Россией, если та изменит свое поведение на мировой арене.
Об этом заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Дверь для позитивных отношений и дипломатии всегда открыта. Однако для этого нужно, чтобы поведение России изменилось", - сказал он на пресс-конференции в британской столице.
Рааб напомнил, что Лондон критикует РФ за кибератаки, распространение дезинформации и за ситуации с Алексеем Навальным.
"Так что возможность для более хороших отношений есть. Однако поведение и действия России должны стать другими", - добавил британский министр.
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надо заглянуть в глаза,улыбнутся друг другу, услышать народы Дамбаса, обнять и простить,поцеловать ***** в дупу!!!
Да, еше не забудьте извинится перед Кадыровым !
Запад не хочет учиться на своих ошибках---100 лет надеются на это, как дети малые чуда ждут,а Шарик уже вконец оборзел от безнаказанности !