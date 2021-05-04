Если Россия выберет путь неразумных и агрессивных действий, мы дадим ответ. Байден четко заявил, - Блинкен

Соединенные Штаты внимательно следят за действиями России и сохраняют четкую и последовательную позицию относительно готовности в любой момент ответить на злонамеренные действия Кремля.

Об этом заявил в понедельник в Лондоне, во время совместной с главой МИД Великобритании пресс-конференции, государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается России, как уже сказал Доминик (Рааб. - Ред.), мы очень внимательно отслеживаем действия РФ и то, какой курс она решила выбрать", - отметил глава Госдепартамента США.

Он подчеркнул, что президент Байден четко заявлял в течение длительного времени, даже еще до того, как стал президентом: "Если Россия выбирает путь неразумных и агрессивных действий, мы дадим ответ".

Однако, по словам Блинкена, это не значит, что Вашингтон стремится эскалации.

"Мы отдали бы предпочтение более стабильным и предсказуемым отношениям. И если Россия будет двигаться в этом направлении, мы также (будем это делать. - Ред) ", - подчеркнул главный американский дипломат.

Он отметил, что у президента Байдена "будет возможность, когда будет встречаться с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую".

При этом Блинкен уточнил, что речь идет прежде всего о стратегической стабильности в мире, а также в вопросах, в которых США и Россия имеют глубокие разногласия.

Но дальнейшее развитие отношений между Вашингтоном и Москвой, по его словам, будет зависеть от того, какой путь выберут в Кремле.

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