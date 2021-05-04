Если Россия выберет путь неразумных и агрессивных действий, мы дадим ответ. Байден четко заявил, - Блинкен
Соединенные Штаты внимательно следят за действиями России и сохраняют четкую и последовательную позицию относительно готовности в любой момент ответить на злонамеренные действия Кремля.
Об этом заявил в понедельник в Лондоне, во время совместной с главой МИД Великобритании пресс-конференции, государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается России, как уже сказал Доминик (Рааб. - Ред.), мы очень внимательно отслеживаем действия РФ и то, какой курс она решила выбрать", - отметил глава Госдепартамента США.
Он подчеркнул, что президент Байден четко заявлял в течение длительного времени, даже еще до того, как стал президентом: "Если Россия выбирает путь неразумных и агрессивных действий, мы дадим ответ".
Однако, по словам Блинкена, это не значит, что Вашингтон стремится эскалации.
"Мы отдали бы предпочтение более стабильным и предсказуемым отношениям. И если Россия будет двигаться в этом направлении, мы также (будем это делать. - Ред) ", - подчеркнул главный американский дипломат.
Он отметил, что у президента Байдена "будет возможность, когда будет встречаться с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую".
При этом Блинкен уточнил, что речь идет прежде всего о стратегической стабильности в мире, а также в вопросах, в которых США и Россия имеют глубокие разногласия.
Но дальнейшее развитие отношений между Вашингтоном и Москвой, по его словам, будет зависеть от того, какой путь выберут в Кремле.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Значит будет либо очередная глубокая озабоченность, либо https://www.youtube.com/watch?v=6ht19HRX1sY https://www.youtube.com/watch?v=ovNoABz8Hm0 кинут шарики .
1. Соседское расположение Украины, бо облако радиации накроет всех.
2. Кацапы считают украинцев СВОИМИ , потому что родни полно там и там , так уж исторически сложилось .
3. Военная доктрина рашки - не наносить ядерной удар первой , а только в ответ .
нет этого уже давно в военной доктрине свихнувшейся азиопской паРаши, изучайте мат. часть получше.
пуйло разрешило рассее первой наносить ядерный удар
узурпатор эрэфии вова пуйло подписал указ об утверждении «Основ государственной политики эрэфв области ядерного сдерживания».
Документ, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006020040?index=0&rangeSize=1 опубликованный во вторник на портале правовой информации, расширяет перечень условий для применения ядерных сил.
Согласно http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf военной доктрине 2014 года, нажать на «кнопку» президент эрэфии мог в случае нанесения по рашке удара ядерным и другими видами оружия массового уничтожения, а также при агрессии с помощью обычных вооруженных сил, если под угрозу поставлено «само существование государства».
Новый документ де-факто хоронит принцип «ответно-встречного удара», который мас-ква ква-ква ставила во главу угла с советских времен.
Согласно «Основам госполитики ядерного сдерживания», рассея может запустить ядерные ракеты без прямого удара по своей территории - в случае, если противник оказывает «воздействие на критические важные государственные или военные объекты».
Термин «воздействие» при этом не конкретизируется. Что касается объектов, то речь идет об инфраструктуре, вывод из строя которой «приведет к срыву ответных действий ядерных сил», говорится в документе.
Помимо этого, меняется перечень условий для ответного удара. Если раньше речь шла исключительно о «применении» противником ядерного или другого оружия массового поражения, то теперь основанием будет считаться «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет» в направлении рашки.
Также рашка может наносить ядерные удары в ответ на атаку против своих «союзников», следует из доктрины. Условием может считаться нападение как ядерным, так и другим «оружием массового поражения».
Единственным лицом, принимающим решение о применении ядерного оружия, согласно «Основам госполитики», является президент(читай Сцарёк, узурпатор,диктатор), говорится в документе.
Нацелить ракеты («осуществить ядерное сдерживание»), паРаша, согласно доктрине, может на государства как обладающие, так и не обладающие ядерным оружием, в случае если они рассматривают эрефию как потенциального противника, входят в противостоящие эрэфии военные блоки и обладают «значительным боевым потенциалом сил общего назначения».
...
далi -
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-razreshil-rossii-pervoy-nanosit-yaderny-udar-1029274081
Так что herr MorA спите спокойно !
изучайте мат.часть прекращайте врать.
пуйло разрешило рассее первой наносить ядерный удар
узурпатор эрэфии вова пуйло подписал указ об утверждении «Основ государственной политики эрэфв области ядерного сдерживания».
Документ, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006020040?index=0&rangeSize=1 опубликованный во вторник на портале правовой информации, расширяет перечень условий для применения ядерных сил.
Согласно http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf военной доктрине 2014 года, нажать на «кнопку» президент эрэфии мог в случае нанесения по рашке удара ядерным и другими видами оружия массового уничтожения, а также при агрессии с помощью обычных вооруженных сил, если под угрозу поставлено «само существование государства».
Новый документ де-факто хоронит принцип «ответно-встречного удара», который мас-ква ква-ква ставила во главу угла с советских времен.
Согласно «Основам госполитики ядерного сдерживания», рассея может запустить ядерные ракеты без прямого удара по своей территории - в случае, если противник оказывает «воздействие на критические важные государственные или военные объекты».
Термин «воздействие» при этом не конкретизируется. Что касается объектов, то речь идет об инфраструктуре, вывод из строя которой «приведет к срыву ответных действий ядерных сил», говорится в документе.
Помимо этого, меняется перечень условий для ответного удара. Если раньше речь шла исключительно о «применении» противником ядерного или другого оружия массового поражения, то теперь основанием будет считаться «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет» в направлении рашки.
Также рашка может наносить ядерные удары в ответ на атаку против своих «союзников», следует из доктрины. Условием может считаться нападение как ядерным, так и другим «оружием массового поражения».
Единственным лицом, принимающим решение о применении ядерного оружия, согласно «Основам госполитики», является президент(читай Сцарёк, узурпатор,диктатор), говорится в документе.
Нацелить ракеты («осуществить ядерное сдерживание»), паРаша, согласно доктрине, может на государства как обладающие, так и не обладающие ядерным оружием, в случае если они рассматривают эрефию как потенциального противника, входят в противостоящие эрэфии военные блоки и обладают «значительным боевым потенциалом сил общего назначения».
...
далi -
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-razreshil-rossii-pervoy-nanosit-yaderny-udar-1029274081
Пшел вон, ватан сраный,утомил, нет никакого интереса с тобой здеся разглагольствовать.
ибо получите санкции из ада!
серьёзно?) Руси,её наследнице прямой Украине более 1000 лет, это да, а рашке,анти-Русси,рассее то есть, ежели считать от вани третьего или ваньки грознага, никак тысячи не набирается.
Да даже,ежели взять от первого прото-кацапа получурки андрейка богомерзкого, то и тогда тысячи лет не набирается.
Ватная кацапсина,ты не пробовал включать хоть иногда мозги?
С китайцами все так, но сравнивать их запроси и образ жизни, с западной цивилизацией, к которой с натягом можно приписать и твою паРашу, ето и есть "жопа с пальцем". Представь на минутку, что без отопления и горячей води зимой, для тебя ето норма и ти воняешь кислими щами полгода, твоим престарелим родичам не известно что такое пенсия и соцпособия, ти ******* по 12 часов за 4$ в день на фабрике и т.п. Впрочем учитивая скорость поглащения мокшанских безхозних территорий де-факто желтим драконом, вам самая пора готовиться к подобним прелестям.
1) не стреляйте, я сдаюсь
2) хочу кушать
3) согласен на любую работу
==========
Т.е. сдаст Украину и не поморщится
Источник: https://censor.net/ru/n3263458