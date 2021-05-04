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Новости Оккупация Крыма
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Украина будет продвигать "Крымскую платформу" в Европе и Азии для активного привлечения международных участников, - Чийгоз

Украина будет продвигать

Украинские политики, в частности, депутаты Верховной Рады планируют провести агитационную работу среди стран-партнеров с целью привлечения их к работе в рамах "Крымской платформы".

Об этом сказал украинский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, председатель Бахчисарайского регионального меджлиса, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Надеюсь, что нам удастся организовать своеобразное турне по европейским странам-партнерам; готовим также по азиатским странам, чтобы за оставшиеся месяцы активизировать участие в "Крымской платформе" наших союзников во всем мире ", - сказал политик.

Чийгоз отметил, что в столице ФРГ Берлине был последний раз в прошлом году, на форуме, в котором участвовали депутаты Бундестага от разных фракций. Планировалось продолжить эту работу, но пандемия внесла свои коррективы. Сейчас украинские депутаты пытаются вести диалог на уровне групп дружбы с различными странами и объявили о создании "Крымской платформы" внутри парламента, чтобы активизировать работу этих межпарламентских групп дружбы. Надо сконцентрировать усилия, чтобы наши партнеры с должным вниманием восприняли эту новую платформу, подчеркнул политик.

Очень важным, по словам Чийгоза, является убедить страны, против которых Россия пока применяет "очень подлые инструменты шантажа", чтобы не дать им приобщиться к украинской инициативе. Важным для убеждения таких стран стало бы участие в первом саммите 23 августа лидеров ведущих стран, в частности Германии, Франции, США, Канады и тому подобное. Это, считает Чийгоз, дало бы возможность тем странам, на которые идет давление, быть более решительными и обсудить все предложения Украины и стратегию возвращения России в рамки международного права. Принятие же украинских предложений стало бы, по оценке политика, "колоссальным имиджевым ударом для России на международной арене" и активизировало бы оппозицию внутри самой РФ в борьбе против путинского преступного режима.

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Автор: 

Крым (26360) Чийгоз (318) деоккупация (847) Крымская платформа (308)


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Крым пренадлежит Руси-Украине ещё со времён киммерийских!
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04.05.2021 09:35 Ответить
І Чорне море теж наше, бо ми його викопали. Це визнають навіть кацапи.
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04.05.2021 09:57 Ответить
Не смотри секелёва, скабееву и соловьёва-шапиро на начь - не будет Чёрное море казаться выкопаным. А про Крым я правильно написал - наш народ жил и осваивал Крым ещё тогда когда Чёрное море было пресным озером. Кстатия Таврия как Травия.
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04.05.2021 12:06 Ответить
Мені це доводили кацапи на різних форумах. Тому і пишу що вони визнають цей факт.
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04.05.2021 12:25 Ответить
Назвали би форумом, саммітом чи по-іншому , бо назва платформа викликає неприємну ассоціацію з сивохиною "платформою примирення".
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04.05.2021 10:32 Ответить
Уже все форматы есть, осталось только платформу замутить.
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04.05.2021 10:38 Ответить
Не вижу смысла.....
Бла бла бла конечно хорошо, чтобы не забывали... Но Карабах, Фоклендские, турецкая Республика Кипра, Грузия доказали что бла бла бла земли не освобождает... Да и история в целом тоже этому учит..
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04.05.2021 20:42 Ответить
 
 