За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав
919 человек были вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки, 3 мая 2021 года, в Украине. В 10-ти регионах не сделали ни одной прививки.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Он также уточнил, что с начала прививочной кампании вакцинировали 756 022 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
За минувшие сутки наибольшее количество прививок от коронавируса сделали в Николаевской области (174) и Киеве (157). При этом, в Винницкой, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях 3 мая не сделали ни одной прививки.
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https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
Estimated Study Completion Date :February 14, 2023
Pfizer
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728
Estimated Study Completion Date :April 6, 2023
Тебе надурили.
"познімав маски" на вулиці? ну це досягнення
А по суті є, що відповісти?
дозвіл на використання "при надзвичайних ситуаціях", повного ж дозволу досі ні в однієї немає
Пункты работают с 9 до 15...а люди в это время на работе..
В выходные почти все пункты закрыты...
Записаться на какой то удобный для человека день и время не возможно...
Так что увы и ах зебил...ты ищешь жемчужину в куче зеленого дерьма...не понимая по причине своей тупости...что в дерьме жемчужин нет..и быть не может..
Нигде не встречаю такой информации ,а ведь она характеризует уровень
эффективности вакцинации.
.
Получил ответ..
"Записаться можно...но когда будет вакцина никому не ведомо"
И это через полтора года от начала пандемии...и полгода после получения первых вакцин..
В общем в плане организации вакцинации в стране полный аут...конь не валялся...
Ось так працює Уряд Зеленського,а ви чого очікували?
і тобі рекомендую
ти там, вище, можеш довести протилежне
Це абсурд - вимагати доведення відсутності того, існування чого не доведено.
але що можна чекати від раба дебіловізору
У нормальних людей воза перед конем не ставлять.
"і якщо німці пищуть у себе три фази, то знач три фази"
яке ж ти дебільне
повернись до школи, вивчи елементарні речі, потім будеш з дорослими людьми щось обговорювати
ооо
то у тебе отримані в школі знання - це порожнє місце? хлопчику, ти впав нижче дна
жалюгідне, де таким методичкам навчають?
але головне, що ти - некомпетентне безграмотне ніщо, яке не знає елементарних речей, але яке навіщось всюди тулить свою імбецильну точку зору
Записаться тоже нельзя...ты поняло тупое? Или еще раз повторить??