"За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав"

919 человек были вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки, 3 мая 2021 года, в Украине. В 10-ти регионах не сделали ни одной прививки.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Он также уточнил, что с начала прививочной кампании вакцинировали 756 022 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

За минувшие сутки наибольшее количество прививок от коронавируса сделали в Николаевской области (174) и Киеве (157). При этом, в Винницкой, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях 3 мая не сделали ни одной прививки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 177 человек, всего - 755 103, - Степанов