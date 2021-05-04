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Новости Коронавирус и карантин
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За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав

За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав

919 человек были вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки, 3 мая 2021 года, в Украине. В 10-ти регионах не сделали ни одной прививки.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Он также уточнил, что с начала прививочной кампании вакцинировали 756 022 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

За минувшие сутки наибольшее количество прививок от коронавируса сделали в Николаевской области (174) и Киеве (157). При этом, в Винницкой, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях 3 мая не сделали ни одной прививки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 177 человек, всего - 755 103, - Степанов

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Заглянул ради спортивного интереса в говноДИЮ...узнать что ж там с записью на вакцинацию в моем регионе...
Получил ответ..
"Записаться можно...но когда будет вакцина никому не ведомо"

И это через полтора года от начала пандемии...и полгода после получения первых вакцин..

В общем в плане организации вакцинации в стране полный аут...конь не валялся...
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04.05.2021 09:59
+6
"За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав"
Ось так працює Уряд Зеленського,а ви чого очікували?
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5303
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04.05.2021 10:30
+5
У віруса також вихідні?
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04.05.2021 09:48
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Правила форума Совет форумчан
так нормальної вакцини поки що ніде немає
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04.05.2021 10:35 Ответить
точно немає, чи у тебе у методичці немає?
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04.05.2021 11:07 Ответить
Вкажи, будь ласка, вакцину, яка пройшла повністю третю фазу клінічних досліджень.
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04.05.2021 11:17 Ответить
усі, що колють у Європі. кацапи вирішили змухлювати, зарєстрували свій супутник після 2ї фази. тому Європа її не коле.
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04.05.2021 11:25 Ответить
AstraZeneca
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746

Estimated Study Completion Date :February 14, 2023

Pfizer
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728

Estimated Study Completion Date :April 6, 2023

Тебе надурили.
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04.05.2021 11:27 Ответить
Ізраїль схоже не читав твоїх аргументів, і вже познімав маски і позакривав ковідні лікарні.
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04.05.2021 11:37 Ответить
Значить, не читав.

"познімав маски" на вулиці? ну це досягнення

А по суті є, що відповісти?
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04.05.2021 11:44 Ответить
по суті: є вакцини, хочеш колешся, хочеш ні. і на німецьких сайтах я бачу три фази і дозвіл на використання.
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04.05.2021 13:04 Ответить
на яких німецьких сайтах? порнографічних? я тобі дав посилання на клінічні дослідження
дозвіл на використання "при надзвичайних ситуаціях", повного ж дозволу досі ні в однієї немає
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07.05.2021 13:52 Ответить
розслася, пасха була 3 дні, це норм у свята!!!
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04.05.2021 10:43 Ответить
Вова, кто-то из партии БПП уже нечто подобное говорил,непомню кто. Недовольному свату хоть козла в ..... .
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04.05.2021 11:12 Ответить
Позорище 😠
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04.05.2021 09:41 Ответить
У віруса також вихідні?
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04.05.2021 09:48 Ответить
Аякже. Не дарма ж був карантин вихідного дня.
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04.05.2021 09:51 Ответить
Аааааа! Він же на локдауні !
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04.05.2021 09:52 Ответить
Пункты вакцинации должны работать 24/7...и в праздники...и ночью...
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04.05.2021 10:00 Ответить
а людей туди ти будеш заганяти нацгвардією?
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04.05.2021 10:54 Ответить
А люди дурашка туда сами придут когда захотят и когда им будет это удобно..
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04.05.2021 10:59 Ответить
***, так не йдуть. чого ти такий тугий! на вихідних відкриті пункти, туда багато йдуть? а тут пасха! така особливість вакцинування в Україні. кидай пред"яви для робочих днів, бо там реально кінь не валявся. якщо вони у робочі дні не можуть більше двох днів утримати досягнутий максимум, не говорячи вже за його збільшення - оце проблема!!! а не кількість на свята!!!
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04.05.2021 11:05 Ответить
😃 Не идут зебил потому что некуда идти...
Пункты работают с 9 до 15...а люди в это время на работе..
В выходные почти все пункты закрыты...
Записаться на какой то удобный для человека день и время не возможно...
Так что увы и ах зебил...ты ищешь жемчужину в куче зеленого дерьма...не понимая по причине своей тупости...что в дерьме жемчужин нет..и быть не может..
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04.05.2021 11:13 Ответить
так на вихідних є куда йти, дятлику! а теж не йдуть. а тут пасха! логічно не відкривати пункти. і ти, дурню, думаєш, що то як у магазин сходити? предзапис, узкій, предзапис. ніхто не записався, не відкрили пункт. завтра будеш вонять по результатам за сьогодні. сьогодні відпочинь, наберись сил.
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04.05.2021 11:18 Ответить
Пасха дурашка она только один день в году..
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04.05.2021 11:27 Ответить
то ти собі аргумент написав? так ти як раз під нею воняєш, ти воняєш без свят! завтра повоняєш заслужено під сьогоднішніми результатами.
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04.05.2021 11:31 Ответить
роби щось зі своїм когнитивним дисонансом.
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04.05.2021 11:32 Ответить
Нє, ну в президентстві Бубочки є свої плюси і мінуси... Наприклад, Бубочка сотоваріщі - мінус...
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04.05.2021 10:06 Ответить
у чому? у тому, що народ на свята не пішов вакцинуватись? само ти позорище, бо мозгів не маєш.
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04.05.2021 10:45 Ответить
В заявлениях министерства в обязательном порядке 1) должно указываться сколько из этих прививок, прививка "первого раза" ( т.е. пока назвать этих людей прошедших вакцинацию нельзя) Пока это больше сотрясание воздуха.2) объявлять в каждой сводке количество привитых дважды) 3) какими вакцинами по количеству привитых была проведена прививка.
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04.05.2021 09:44 Ответить
А ещё мне кажется нужна информация ,хотя бы ориентировочная ,о том ,есть ли среди умерших люди прошедшие вакцинацию ,и есть ли среди тяжело заболевших ковидом больные прошедшие вакцинацию .
Нигде не встречаю такой информации ,а ведь она характеризует уровень
эффективности вакцинации.
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04.05.2021 10:29 Ответить
так там про то і написано, тобі повилазило? написано усього уколото 756 022, другою дозою - 290, відмінусуй, там просто ще нічого писати по суті, цифри смішні. уся інша інфа на спецсайтах. те, що цензор зажимає лінк на ці сайти, не проблема говорунів. для сводки кількість кожної вакцини не важлива, сумарно достатньо. хочеш глибше закопаться, ось заморачуйся тут https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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04.05.2021 10:53 Ответить
Спасибо вам за информацию. ( что же до " повылазило, да еще на ты", то я с вами товариЩ свиней не пас, в принципе и по возрасту. Когда читаешь такие вот коменты, поневоле иногда приходится "согласиться" с утверждениями об " одном народе", не смотря на язык комента, видимо нам не избавиться от наследия прошлого, оно уже в генетике)
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04.05.2021 11:17 Ответить
заслужи спочатку на ви. якість твого коменту диктує до тебе відношення.
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04.05.2021 11:19 Ответить
"веретено" ТЫ бы высказывал свое мнение о статье.. а не лез обсуждать другие ( хреновая какая то привычка, ну это на близком тебе диалекте). Или от "верчения " только хамство и осталось. "Тамбовщина" одним словом, и это не связано с местом жительства)
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04.05.2021 11:25 Ответить
а ти не можеш із коментів зробити висновок? бідненький, ось що значить совкова школа і методичка для зарплати.
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04.05.2021 11:45 Ответить
Та нормально . Абинєсупрун . .
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1734.
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04.05.2021 09:48 Ответить
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7944
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04.05.2021 10:20 Ответить
Патамушта коні були п"яні, а хлопці запряжоні.
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04.05.2021 09:48 Ответить
так, паска, шашлик, город, а вірус почекає.
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04.05.2021 10:55 Ответить
А зе банда не підкаже де я можу ЗАРАЗ(!) вакцінуватися ? Їхати мені до Києва 10 хвилин , і заявку в ДІЯ я зробив більше місяця , і в стаціонар мене швидка відвозила за цей час .
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04.05.2021 09:52 Ответить
тут є пункти вакцинації з телефонами, дзвони, спитай. https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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04.05.2021 10:57 Ответить
Дякую Вам . Але я записаний і пункт вказаний . Тільки от питання : чим , коли ?
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04.05.2021 15:09 Ответить
так а подзвонить і спитати, яке меню ширки ))) і які є варіанти на укол? пфайзер точно ні, бо смертним ні. своїм по блату лише.
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04.05.2021 18:13 Ответить
Заглянул ради спортивного интереса в говноДИЮ...узнать что ж там с записью на вакцинацию в моем регионе...
Получил ответ..
"Записаться можно...но когда будет вакцина никому не ведомо"

И это через полтора года от начала пандемии...и полгода после получения первых вакцин..

В общем в плане организации вакцинации в стране полный аут...конь не валялся...
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04.05.2021 09:59 Ответить
Так зеленые же - популисты, имитаторы бурной деятельности и ворье. Вот и в Вашем примере - они вакцинацию заменили регистрацией.
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04.05.2021 10:14 Ответить
В смартфоне?
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04.05.2021 10:21 Ответить
а назови план, в котором НЕ полный аут и конь повалялся... (ну не про реванш колаборантов - это само собой с зе-гавном)
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04.05.2021 10:31 Ответить
Не могу назвать...зеленое стадо обосралось везде и во всем..
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04.05.2021 10:38 Ответить
зато виноват ЕС так сказал наш микро бонопартий
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04.05.2021 10:44 Ответить
а вот это неизвестно - возможно они хорошо выполнили поставленное им задание - нагадить Украине.
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04.05.2021 11:42 Ответить
Нормально,к концу столетия закончим.
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04.05.2021 10:20 Ответить
"За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав"
Ось так працює Уряд Зеленського,а ви чого очікували?
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5303
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04.05.2021 10:30 Ответить
люди обрали церкву і шашлик. чи ти їх нацгврдією заганяти на укол думаєш?
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04.05.2021 10:58 Ответить
Бажаючих немає? воно й не дивно
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04.05.2021 10:34 Ответить
на паску-майовку? звичайно. ти сам що обираєш?
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04.05.2021 11:00 Ответить
природний імунітет
і тобі рекомендую
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04.05.2021 11:04 Ответить
ага, а чого ти вище пишеш "немає вакцини"? про чем у тебе комент? чи ти полєзний ідеот?
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04.05.2021 11:08 Ответить
бо факт, що немає
ти там, вище, можеш довести протилежне
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04.05.2021 11:18 Ответить
так ти доведи, що немає.
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04.05.2021 11:22 Ответить
Доведи, що діда Мороза і барабашки немає.
Це абсурд - вимагати доведення відсутності того, існування чого не доведено.
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04.05.2021 11:23 Ответить
о, уключилась рогульо-кугутська совкова мантра - притягти у тему нову тему, коли на стару немає аргументів.
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04.05.2021 11:27 Ответить
На будь-яке незручне питання чи аргумент згадувати ногу пуйла і слід крємля? Цікава в тебе методичка, чувак.
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04.05.2021 11:28 Ответить
а де у мене про пуйла і слід кремля? ти вирішив потикать замість аргументів ходові меми, хоч вони і не підходять? так це наступна ознака твого кугутського розвитку.
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04.05.2021 11:41 Ответить
а в тебе який розвиток, як що ти й далі пропагуєш вакцини, які є експериментальними і неперевіреними, аргументуючи це виставою в Ізраїлі перед виборами?
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04.05.2021 11:46 Ответить
тю, ти реально дибільне. пруф дай, що я щось пропагую, кугутику. жаль, що таких як ти Дарвін раніше, ніж ти говорити навчився, не забирає. Я без поняття, що там з виборами в Ізраєлі. Індія вже навибирала.
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04.05.2021 13:00 Ответить
Індія? а що там? подивись відео в соц. мережах, ніякої епідемії в Індії немає
але що можна чекати від раба дебіловізору
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07.05.2021 13:49 Ответить
Навіщо ти просиш довести відсутність того, існування чого ще не доведено?
У нормальних людей воза перед конем не ставлять.
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04.05.2021 11:30 Ответить
значить аргументів по начатій тобою темі у тебе немає. так би і сказав, але совкам то дуже важко признатися, що вони ляпають аби ляпать.
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04.05.2021 11:42 Ответить
Десь так немає, як ти обісрався з "вакцинами, які колють в Європі"?
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04.05.2021 11:45 Ответить
а, ти у цю гілку утіг нову тему. ну кугуту то норма. обсираєшся ти, у кожному коменті. так де докази, що вакцини немає?
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04.05.2021 13:02 Ответить
я тобі дав посилання на клінічні дослідження, ти - дебіл?
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07.05.2021 13:50 Ответить
а чого ти вирішив, що пфайзер лише сша і лише на сайтах сша правда? пфайзер німецький теж, це спільна розробка. і якщо німці пищуть у себе три фази, то знач три фази. а твої тестування ще треба розрізняти за видами.
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07.05.2021 14:03 Ответить
Це єдиний загальний сайт, що містить відомості про проведення клінічних та інших досліджень мед. препаратів.

"і якщо німці пищуть у себе три фази, то знач три фази"

яке ж ти дебільне
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07.05.2021 14:08 Ответить
дебілко, а чого ти вирішило продовжити темку через стільки часу? ти на кілька акків пашеш?
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07.05.2021 14:11 Ответить
на 47, стільки ж, скільки в тебе хромосом
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07.05.2021 14:17 Ответить
іди ізучай https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-impfung-daten-100.html
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04.05.2021 13:05 Ответить
це стаття з бульварної преси
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07.05.2021 13:48 Ответить
це тобі так у чехії сказали?
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07.05.2021 14:01 Ответить
дебіл, назви країн пишуться з великої букви
повернись до школи, вивчи елементарні речі, потім будеш з дорослими людьми щось обговорювати
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07.05.2021 14:07 Ответить
ми не на уроці з граматики, не відволікайся як совок. чи ти ще від шкільної цицьки не відірвався?
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07.05.2021 14:10 Ответить
"чи ти ще від шкільної цицьки не відірвався?"

ооо
то у тебе отримані в школі знання - це порожнє місце? хлопчику, ти впав нижче дна
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07.05.2021 14:15 Ответить
я просто вмію фільтрувати де їх приміняти, а ти раб совковий, того не вмієш.
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07.05.2021 14:51 Ответить
елементарне, відоме навіть малим дітям (але не тобі) вміння ставити коми, де вони потрібні, - це совкове рабство?
жалюгідне, де таким методичкам навчають?
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07.05.2021 14:53 Ответить
акого уроку немає, але тобі це невідомо, бо ти школу не відвідувало

але головне, що ти - некомпетентне безграмотне ніщо, яке не знає елементарних речей, але яке навіщось всюди тулить свою імбецильну точку зору
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07.05.2021 14:16 Ответить
А помните как все начиналось?? С каким пафосом зеленое стадо гандоны в Санжары привозило...сучек с кабельками из Китая спасало...звания мастеров спорта по борьбе с вирусом себе присваивало?? И при этом воровало во все горло...
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04.05.2021 10:44 Ответить
а я бачу зуділок, які зудять по причині і без. на свята це нормальна цифра. ось якщо сьогодні не уколять досягнуті на минулому тижні 70 тищ, можеш уключати свою зраду.
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04.05.2021 11:01 Ответить
У вируса тоже праздник зебилушка...или как??
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04.05.2021 11:02 Ответить
у людей пасха, їх вибір, узькмозглику.
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04.05.2021 11:09 Ответить
У людей выходные...и они бы пошли вакцинироваться...да некуда...все закрыто...
Записаться тоже нельзя...ты поняло тупое? Или еще раз повторить??
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04.05.2021 11:15 Ответить
аргументуй! поки що ти лише ляпаєш як троляка.
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04.05.2021 11:23 Ответить
Аргументировать что? Что ты идиот? Так каждый твой комментарий это аргумент..
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04.05.2021 11:28 Ответить
те саме відноситься до тебе.
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04.05.2021 11:43 Ответить
Когда на выборах думают жопой , а не головой , то жопа настает везде . так что произошло , то что должно было произойти. По большому счету , страшно даже не то что за Осла по приколу голосовали , а то что в ВР голосовали так же и выбрали насильников , фотографов и прочий непотриб который думает исключительно о своем кармане и голосуют как хорошо дрессированные собачки. По тому то что не прививок , не слуги виноваты и не Осел , они просто тупые имбецилы не способные не на что , виноваты те дебилы которые за них голосовали .
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04.05.2021 11:00 Ответить
ну насильники добре маскуються. тобто люди не винуваті, що обрали замаскованого насильника, а у тому, що допустили, що він зміг "заховатись".
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04.05.2021 11:13 Ответить
Этот ублюдочный Степанов возится со своими фирмами прокладками, не знают как ещё ******* чтоб больше навара и откатов получить. Во многих странах Европы в городах открыты центры, люди приходят кто хочет и вакцинируется. Если врачи, учителя и другие не хотят вакцинироваться, почему не вакцинируют кто хочет или ждут когда те передумают и вакцину сохраняют.
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04.05.2021 11:44 Ответить
Надо же. А аферистович плетет(он уже и по вакцинам эксперд не удивляйтесь) что нарид просто вакцинироваться не хочет. Ну не просрала же власть,в конце концов,возможность вакцинироваться сотням тысячь записавшимся на вакцинацию в ,,Дии,,? Уж кто кто а он не дурак и врет сознательно.
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04.05.2021 13:23 Ответить
 
 