США должны ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей класса Cyclon, - доклад Heritage Foundation

США должны предоставить Украине больше патрульных кораблей класса Cyclon. Рекомендуется также ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей США класса Cyclon.

Такое мнение высказали авторы доклада аналитического центра Heritage Foundation по поводу роли США в обеспечении безопасности в Черном и Азовском морях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Доклад призывает США и НАТО увеличить присутствие в Черном и Азовском море, и рекомендует США ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей США класса Cyclon.

Эти корабли длиной в 54 метра, вооруженные пушками и ракетами, сейчас рассматриваются среди важнейших кораблей флота США. Они также являются одними из самых дешевых - каждый обошелся в $20 млн на время приобретениях в начале 90. Они не имеют высокотехнологичных сенсоров, сложных вооружений или экспериментального оборудования. Они представляют собой прямолинейные металлические корпуса, которые оборудованы значительным количеством простых пушек и ракет, которые в значительной степени полагаются на работу экипажа из 28 человек, а не на автоматизированные системы.

США также рекомендуется помочь Украине усиливать ее морской потенциал.

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"Право на самооборону не останавливается на линии берега. США могут помочь профинансировать и ускорить исследования для более быстрого начала использования противокорабельной ракеты "Нептун", созданной в Украине. Также США должны проанализировать готовые варианты противокорабельных ракет для Украины. США должны также помочь улучшить морскую безопасность Украины предоставляя улучшенное радарное оборудование и технологии наблюдения, такие как БПЛА", - отмечается в докладе.

"США должны взять на себя лидерскую функцию внутри НАТО, чтобы помочь Украине улучшить безопасность в Черном и Азовском морях", - подчеркивается в докладе.