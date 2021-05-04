США должны ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей класса Cyclon, - доклад Heritage Foundation
США должны предоставить Украине больше патрульных кораблей класса Cyclon. Рекомендуется также ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей США класса Cyclon.
Такое мнение высказали авторы доклада аналитического центра Heritage Foundation по поводу роли США в обеспечении безопасности в Черном и Азовском морях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Доклад призывает США и НАТО увеличить присутствие в Черном и Азовском море, и рекомендует США ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей США класса Cyclon.
Эти корабли длиной в 54 метра, вооруженные пушками и ракетами, сейчас рассматриваются среди важнейших кораблей флота США. Они также являются одними из самых дешевых - каждый обошелся в $20 млн на время приобретениях в начале 90. Они не имеют высокотехнологичных сенсоров, сложных вооружений или экспериментального оборудования. Они представляют собой прямолинейные металлические корпуса, которые оборудованы значительным количеством простых пушек и ракет, которые в значительной степени полагаются на работу экипажа из 28 человек, а не на автоматизированные системы.
США также рекомендуется помочь Украине усиливать ее морской потенциал.
"Право на самооборону не останавливается на линии берега. США могут помочь профинансировать и ускорить исследования для более быстрого начала использования противокорабельной ракеты "Нептун", созданной в Украине. Также США должны проанализировать готовые варианты противокорабельных ракет для Украины. США должны также помочь улучшить морскую безопасность Украины предоставляя улучшенное радарное оборудование и технологии наблюдения, такие как БПЛА", - отмечается в докладе.
"США должны взять на себя лидерскую функцию внутри НАТО, чтобы помочь Украине улучшить безопасность в Черном и Азовском морях", - подчеркивается в докладе.
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https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/28/7065137/ Трамп хоче, щоб Південна Корея заплатила $1 млрд за систему ПРО
Президент США Дональд Трамп заявив, що Південна Корея повинна заплатити $1 млрд за систему протиракетної оборони THAAD, яку американці встановили для перехоплення балістичних ракет КНДР.
"Я поінформував Південну Корею, що було б доречно заплатити за неї. Це багатомільярдна система. Вона феноменальна, збиває ракети просто в небі", - сказав Трамп.
Сеул відповів, що відповідно до угоди про статус сил, яка регулює військову присутність США в країні, Південна Корея має надати для розміщення THAAD території і забезпечити інфраструктуру, в той час як США мають оплачувати її впровадження і експлуатацію.
"У цій позиції немає жодних змін", - повідомило Міністерство оборони Південної Кореї.