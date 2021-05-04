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США должны ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей класса Cyclon, - доклад Heritage Foundation

США должны ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей класса Cyclon, - доклад Heritage Foundation

США должны предоставить Украине больше патрульных кораблей класса Cyclon. Рекомендуется также ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей США класса Cyclon.

Такое мнение высказали авторы доклада аналитического центра Heritage Foundation по поводу роли США в обеспечении безопасности в Черном и Азовском морях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Доклад призывает США и НАТО увеличить присутствие в Черном и Азовском море, и рекомендует США ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей США класса Cyclon.

Эти корабли длиной в 54 метра, вооруженные пушками и ракетами, сейчас рассматриваются среди важнейших кораблей флота США. Они также являются одними из самых дешевых - каждый обошелся в $20 млн на время приобретениях в начале 90. Они не имеют высокотехнологичных сенсоров, сложных вооружений или экспериментального оборудования. Они представляют собой прямолинейные металлические корпуса, которые оборудованы значительным количеством простых пушек и ракет, которые в значительной степени полагаются на работу экипажа из 28 человек, а не на автоматизированные системы.

США также рекомендуется помочь Украине усиливать ее морской потенциал.

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"Право на самооборону не останавливается на линии берега. США могут помочь профинансировать и ускорить исследования для более быстрого начала использования противокорабельной ракеты "Нептун", созданной в Украине. Также США должны проанализировать готовые варианты противокорабельных ракет для Украины. США должны также помочь улучшить морскую безопасность Украины предоставляя улучшенное радарное оборудование и технологии наблюдения, такие как БПЛА", - отмечается в докладе.

"США должны взять на себя лидерскую функцию внутри НАТО, чтобы помочь Украине улучшить безопасность в Черном и Азовском морях", - подчеркивается в докладе.

Автор: 

корабль (2037) помощь (7752) США (26336)


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Топ комментарии
+38
Я вообще не понимаю эти сопли! Прилитело от террористов пара 82 мм - в ответ должно улететь в два раза больше! И желательно 120 мм калибра! Что бы эта пьяная сепарня обосралась там и даже не думала гавкать в нашу сторону! Вот при таких действиях и условиях возможны и мир и переговоры! Никто не разговаривает со слабыми! Слабым диктуют условия! Вы хотите мира? Насколько мы хотим мира? Готовы мы ради него воевать и проливать кровь или ради "призрачного" мира мы готовы снять с себя трусы и нагнуться раком?
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04.05.2021 10:02
+28
та воно і боронить...

США должны ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей класса Cyclon, - доклад Heritage Foundation - Цензор.НЕТ 9129
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04.05.2021 10:13
+23
США должны ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей класса Cyclon, - доклад Heritage Foundation - Цензор.НЕТ 6121
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04.05.2021 10:42
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..и вот тут самое главное - чтобы не подвело самое слабое звено в Украине - это Зеля Кококомандувач и её ж ОПа
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04.05.2021 13:27 Ответить
Ну пока что это все рекомендации и не больше, а как показывает практика, то американская власть ради того чтобы "не провоцировать" кацапов готова негласно объявить эмбарго на поставку Украине вооружения, даже морально и материально устаревшего. И отказ от захода американских кораблей в Черное море на фоне демонстративной концентрации кацапских войск в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины так же показывает продолжение политики умиротворения агрессора со стороны США. Так что радоваться особо не чему, доклады пишут одни люди, а решения принимают другие, которым в общем-то плевать на Украину и наши проблемы.
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04.05.2021 13:28 Ответить
Хорошо если все эти обещания не останутся только словами. На практике же Байден в два с половиной раза уменьшил военную помощь Украине.
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04.05.2021 19:28 Ответить
Ага, предоставят. Помнится как Трамп "предоставил помощь" Южной Корее.... за ярд зелени

https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/28/7065137/ Трамп хоче, щоб Південна Корея заплатила $1 млрд за систему ПРО
Президент США Дональд Трамп заявив, що Південна Корея повинна заплатити $1 млрд за систему протиракетної оборони THAAD, яку американці встановили для перехоплення балістичних ракет КНДР.

"Я поінформував Південну Корею, що було б доречно заплатити за неї. Це багатомільярдна система. Вона феноменальна, збиває ракети просто в небі", - сказав Трамп.
Сеул відповів, що відповідно до угоди про статус сил, яка регулює військову присутність США в країні, Південна Корея має надати для розміщення THAAD території і забезпечити інфраструктуру, в той час як США мають оплачувати її впровадження і експлуатацію.
"У цій позиції немає жодних змін", - повідомило Міністерство оборони Південної Кореї.
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05.05.2021 10:31 Ответить
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