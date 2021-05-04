Генсек ООН призвал поддерживать независимость и многообразие СМИ: Доступ к надежной информации сокращается
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал правительства сделать все, что в их силах, для поддержки свободных, независимых и многообразных СМИ.
В заявлении по случаю Всемирного дня свободы печати, Гутерриш подчеркнул важность надежной, проверенной и доступной информации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
"Во время пандемии и других кризисов, включая чрезвычайную климатическую ситуацию, журналисты и работники СМИ помогают нам ориентироваться в быстро меняющемся и часто подавляющем объеме информации, устраняя опасные неточности и ложь",— сказал он.
Главным союзником человечества в борьбе с дезинформацией Гутерриш назвал именно свободную и независимую журналистику. Также он отметил личные риски, с которыми сталкиваются журналисты и работники СМИ, включая цензуру, преследования, задержания и даже смерть "просто за выполнение своей работы", и сообщил, что ситуация продолжает ухудшаться.
Экономические последствия пандемии сильно ударили по многим СМИ, отметил генсек ООН.
"По мере сокращения бюджетов сокращается и доступ к надежной информации",— сказал генсек ООН.
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"RT доступен 700 млн зрителей более чем в 100 странах мира". Вот так.
4 олігархічні медіагрупи почали велику чистку
- Чи є монопольним український ринок медіа?
- Залежить від сегменту. Якщо говоримо про телебачення, то спостерігаємо колективну монополію. У нас є чотири великі гравці, , які фактично керують ринком. Це компанії Ігоря Коломойського - «1+1 медіа», Ріната Ахметова - «Медіа Група Україна», Віктора Пінчука - StarLight Media, Дмитра Фірташа - «Інтер медіа груп»,
- Проблема полягала в тому, що великі телегрупи прописували особливі умови в контрактах з рекламодавцями?
- Це один з прикладів, через який «Ліга антитрасту» вже зараз https://detector.media/rinok/article/180617/2020-09-15-na-monopoliyu-providnikh-mediagrup-poskarzhilisya-v-amku/ звернулася до Антимонопольного комітету . Великі телегрупи продукують антиконкурентні практики в рекламі. Чотири найбільших телегрупи ведуть узгоджену політику щодо розміщення реклами. Якщо клієнт починає замовляти рекламу в інших медіа, які не входять до цього альянсу, він втрачає знижку. Ми отримали сигнали, що мова йде про відчутну знижку 30%.
- У заяві йдеться не тільки про рекламу, а ще й про послуги провайдерів. Про що саме йдеться?
- Великі телегрупи говорять провайдерам, що вони дозволяють трансляцію тільки пакету телеканалів, а не якогось одного. Провайдер хоче транслювати один телеканал, найпопулярніший, у якого високі рейтинги. А телегрупа каже: тільки разом із менш популярними телеканалами. Від провайдерів до нас надходила інформація, що з ними телегрупи комунікують саме таким чином. На жаль, вони публічно бояться про це говорити, щоб не втратити популярний телеканал.
- Здається, був схожий https://detector.media/rinok/article/178742/2020-07-14-lanet-zvinuvativ-11-media-u-vimozi-pribrati-z-paketiv-nekodovani-na-suputniku-kanali-dopovneno/ скандал із провайдером «Ланет» і групою «1+1» ?
- Там була інша історія. Після того, як великі телеканали закодували свої сигнали, рейтинги невеликих телеканалів зросли. Наприклад, телеканал «Сонце» показав високі рейтинги. З великими медіагрупами не можна порівнювати, але помітними. Й ось, за інформацією, яка була у відкритому доступі, «1+1» вимагали від «Ланету» видалити телеканал «Сонце» зі своїх пакетів.
- Тобто великі «1+1» https://detector.media/rinok/article/179188/2020-07-29-oleksandr-brikailo-spivvlasnik-kanalu-sontse-mi-dratuemo-velikikh-gravtsiv-i-zavazhaemo-im/ сприймали маленьке «Сонце» як конкурента ?
- Великі медіагрупи демонструють свою ринкову владу, можливість впливати на ринок. Вони мають владу над провайдерами, бо їхні головні телеканали дуже популярні. Монополія - це не те, що ти потенційно можеш впливати. Монополіст періодично демонструє, що є головним, є лідером, щоб усі навколо це розуміли.
Дивитись с 50 хв
Рекомендую https://youtu.be/Fz94_FmTLco
Погоди, лапоть, до вас тоже доберутся.