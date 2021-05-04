Генсек ООН призвал поддерживать независимость и многообразие СМИ: Доступ к надежной информации сокращается

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал правительства сделать все, что в их силах, для поддержки свободных, независимых и многообразных СМИ.

В заявлении по случаю Всемирного дня свободы печати, Гутерриш подчеркнул важность надежной, проверенной и доступной информации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Во время пандемии и других кризисов, включая чрезвычайную климатическую ситуацию, журналисты и работники СМИ помогают нам ориентироваться в быстро меняющемся и часто подавляющем объеме информации, устраняя опасные неточности и ложь",— сказал он.

Главным союзником человечества в борьбе с дезинформацией Гутерриш назвал именно свободную и независимую журналистику. Также он отметил личные риски, с которыми сталкиваются журналисты и работники СМИ, включая цензуру, преследования, задержания и даже смерть "просто за выполнение своей работы", и сообщил, что ситуация продолжает ухудшаться.

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Экономические последствия пандемии сильно ударили по многим СМИ, отметил генсек ООН.

"По мере сокращения бюджетов сокращается и доступ к надежной информации",— сказал генсек ООН.