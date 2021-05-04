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Генсек ООН призвал поддерживать независимость и многообразие СМИ: Доступ к надежной информации сокращается

Генсек ООН призвал поддерживать независимость и многообразие СМИ: Доступ к надежной информации сокращается

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал правительства сделать все, что в их силах, для поддержки свободных, независимых и многообразных СМИ.

В заявлении по случаю Всемирного дня свободы печати, Гутерриш подчеркнул важность надежной, проверенной и доступной информации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Во время пандемии и других кризисов, включая чрезвычайную климатическую ситуацию, журналисты и работники СМИ помогают нам ориентироваться в быстро меняющемся и часто подавляющем объеме информации, устраняя опасные неточности и ложь",— сказал он.

Главным союзником человечества в борьбе с дезинформацией Гутерриш назвал именно свободную и независимую журналистику. Также он отметил личные риски, с которыми сталкиваются журналисты и работники СМИ, включая цензуру, преследования, задержания и даже смерть "просто за выполнение своей работы", и сообщил, что ситуация продолжает ухудшаться.

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Экономические последствия пандемии сильно ударили по многим СМИ, отметил генсек ООН.

"По мере сокращения бюджетов сокращается и доступ к надежной информации",— сказал генсек ООН.

Автор: 

ООН (4157) СМИ (3833) Гутерриш Антониу (334)


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Топ комментарии
+6
У доступу до надійної інформації є лише дві проблеми: 1. Безвідповідальні сучи діти, які чомусь ******* називати себе журналістами (не плутати зі справжніми журналістами). 2. Споживачі контенту, які жеруть усілякий інформаційний непотріб
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04.05.2021 10:16
+4
І ти закрийся,смердючий кацап. Гугл-перекладач не допоміг замість "На" написати "В".
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04.05.2021 10:27
+3
Генсек ООН просто лузер. Надо не поддерживать разнообразие СМИ, а бороться с фейкометами и пропа-ндонами. Особенно с ращисткой заразой
"RT доступен 700 млн зрителей более чем в 100 странах мира". Вот так.

Генсек ООН призвал поддерживать независимость и многообразие СМИ: Доступ к надежной информации сокращается - Цензор.НЕТ 5237
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04.05.2021 10:21
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У доступу до надійної інформації є лише дві проблеми: 1. Безвідповідальні сучи діти, які чомусь ******* називати себе журналістами (не плутати зі справжніми журналістами). 2. Споживачі контенту, які жеруть усілякий інформаційний непотріб
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04.05.2021 10:16 Ответить
А в чому різниця між журналістом та "справжнім" журналістом? У ціні питання? Всі "журналісти" розібрані тими чи іншими політичними силами чи групіровками і на них працюють. Немає ніяких "незалежних" журналістів. А споживач уже вибирає собі те, що йому більше хочеться почути.
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04.05.2021 10:49 Ответить
У відповідальності за те, що пишеш.
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04.05.2021 11:34 Ответить
Причому авторитетно. А що - є проблеми?
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04.05.2021 11:46 Ответить
Чому нема? Де зараз ті "журналісти", які роками кричали про зраду зрадну, борщовий набір та дорогу цибулю? Хоч один зізнався "вибачте, я перегнув палицю?"
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04.05.2021 12:17 Ответить
Вибачте, я не зрозумів, що Ви в адресу журналістів написали. Я думав, що я у відповідальності.... так таки так. Навряд, чи є хоч один "серйозний" незаказний журналіст.
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04.05.2021 17:19 Ответить
Генсек ООН просто лузер. Надо не поддерживать разнообразие СМИ, а бороться с фейкометами и пропа-ндонами. Особенно с ращисткой заразой
"RT доступен 700 млн зрителей более чем в 100 странах мира". Вот так.

Генсек ООН призвал поддерживать независимость и многообразие СМИ: Доступ к надежной информации сокращается - Цензор.НЕТ 5237
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04.05.2021 10:21 Ответить
Тільки на Німецію працює з десяток цілеспрямованих срашистських руськомовних каналів.
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04.05.2021 10:51 Ответить
******* лівацьке домінування не передбачає різноманіття думок.
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04.05.2021 10:22 Ответить
І ти закрийся,смердючий кацап. Гугл-перекладач не допоміг замість "На" написати "В".
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04.05.2021 10:27 Ответить
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04.05.2021 10:29 Ответить
та канешно - ану что бы действительно свободные СМИ , не говорю о пропагандистских, работали на территории кацапии, турции, туркменистане , КНДР, и онных...
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04.05.2021 10:35 Ответить
Лапоть, ти спалився.
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04.05.2021 10:38 Ответить
"Свадебный генерал" чего-то там прошамкал.
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04.05.2021 10:29 Ответить
Запретить решением ООН олигархам иметь свои СМИ , как и частные армии
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04.05.2021 10:32 Ответить
Все на тещу перепишут.
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04.05.2021 10:43 Ответить
😀😀😀
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04.05.2021 10:51 Ответить
"домой" - це в *********, я розумію? Парніша, це ти заблукав, нещасний.
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04.05.2021 10:54 Ответить
Із твоїм світоглядом взагалі нікому ніде нічого робити. Зміни для початку прапорець на свій рідний.
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04.05.2021 11:49 Ответить
Нету времени подумать, надо Белорусов поддерживать😄
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04.05.2021 12:28 Ответить
ТВ ЗМОВА
4 олігархічні медіагрупи почали велику чистку
- Чи є монопольним український ринок медіа?
- Залежить від сегменту. Якщо говоримо про телебачення, то спостерігаємо колективну монополію. У нас є чотири великі гравці, , які фактично керують ринком. Це компанії Ігоря Коломойського - «1+1 медіа», Ріната Ахметова - «Медіа Група Україна», Віктора Пінчука - StarLight Media, Дмитра Фірташа - «Інтер медіа груп»,

- Проблема полягала в тому, що великі телегрупи прописували особливі умови в контрактах з рекламодавцями?
- Це один з прикладів, через який «Ліга антитрасту» вже зараз https://detector.media/rinok/article/180617/2020-09-15-na-monopoliyu-providnikh-mediagrup-poskarzhilisya-v-amku/ звернулася до Антимонопольного комітету . Великі телегрупи продукують антиконкурентні практики в рекламі. Чотири найбільших телегрупи ведуть узгоджену політику щодо розміщення реклами. Якщо клієнт починає замовляти рекламу в інших медіа, які не входять до цього альянсу, він втрачає знижку. Ми отримали сигнали, що мова йде про відчутну знижку 30%.
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04.05.2021 10:55 Ответить
заяву.
- У заяві йдеться не тільки про рекламу, а ще й про послуги провайдерів. Про що саме йдеться?
- Великі телегрупи говорять провайдерам, що вони дозволяють трансляцію тільки пакету телеканалів, а не якогось одного. Провайдер хоче транслювати один телеканал, найпопулярніший, у якого високі рейтинги. А телегрупа каже: тільки разом із менш популярними телеканалами. Від провайдерів до нас надходила інформація, що з ними телегрупи комунікують саме таким чином. На жаль, вони публічно бояться про це говорити, щоб не втратити популярний телеканал.
- Здається, був схожий https://detector.media/rinok/article/178742/2020-07-14-lanet-zvinuvativ-11-media-u-vimozi-pribrati-z-paketiv-nekodovani-na-suputniku-kanali-dopovneno/ скандал із провайдером «Ланет» і групою «1+1» ?
- Там була інша історія. Після того, як великі телеканали закодували свої сигнали, рейтинги невеликих телеканалів зросли. Наприклад, телеканал «Сонце» показав високі рейтинги. З великими медіагрупами не можна порівнювати, але помітними. Й ось, за інформацією, яка була у відкритому доступі, «1+1» вимагали від «Ланету» видалити телеканал «Сонце» зі своїх пакетів.
- Тобто великі «1+1» https://detector.media/rinok/article/179188/2020-07-29-oleksandr-brikailo-spivvlasnik-kanalu-sontse-mi-dratuemo-velikikh-gravtsiv-i-zavazhaemo-im/ сприймали маленьке «Сонце» як конкурента ?
- Великі медіагрупи демонструють свою ринкову владу, можливість впливати на ринок. Вони мають владу над провайдерами, бо їхні головні телеканали дуже популярні. Монополія - це не те, що ти потенційно можеш впливати. Монополіст періодично демонструє, що є головним, є лідером, щоб усі навколо це розуміли.
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04.05.2021 10:56 Ответить
https://detector.media/rinok/article/182062/2020-10-30-agiya-zagrebelska-velyki-telegrupy-produkuyut-antykonkurentni-praktyky-u-reklami/
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04.05.2021 10:57 Ответить
Цікаве інтервью Остапа Дроздова про ТВ змову
Дивитись с 50 хв
Рекомендую https://youtu.be/Fz94_FmTLco
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04.05.2021 10:59 Ответить
Оруел в труні перевертається.
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04.05.2021 11:05 Ответить
Шо, забеспокоился что "ковидная" брехня полезла наружу ?
Погоди, лапоть, до вас тоже доберутся.
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04.05.2021 12:06 Ответить
Зараз під «hate speech" попадає все, що поза соціалістичних наративів. Історія зайшла на чергове коло-це все вже було.
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04.05.2021 12:20 Ответить
А я гляжу, не все поняли смысл этой шутки. Таки я вам ее разъясню. Глава ВОЗ лично виновен в сокрытиии нескольких эпидемий. Стало смешнее, правда?
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04.05.2021 13:42 Ответить
 
 