В Киеве за сутки от коронавируса умерли 15 человек, выявлен 151 новый случай заражения
В Киеве за минувшие сутки, 3 мая, лабораторно подтвержден 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
"151 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 196 592). ...15 летальных случаев от вируса (всего 4681)", - сообщает мэр.
За сутки в больницы столицы госпитализировали 30 пациентов с диагнозом Covid-19.
Выздоровели 72 человека из числа заболевших ранее. Всего коронавирус преодолели 124 573 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 87, в Голосеевском – 13, в Святошинском и Дарницком районах – по 11 новых случаев.
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Ки́їв, населення 2,884 млн. За добу 51 новий випадок зараження, 15 смертей.
Ізраїль 43 нових випадок зараження, 2 смерті. Населення 9,053 млн.