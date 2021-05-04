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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки от коронавируса умерли 15 человек, выявлен 151 новый случай заражения

В Киеве за сутки от коронавируса умерли 15 человек, выявлен 151 новый случай заражения

В Киеве за минувшие сутки, 3 мая, лабораторно подтвержден 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"151 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 196 592). ...15 летальных случаев от вируса (всего 4681)", - сообщает мэр.

За сутки в больницы столицы госпитализировали 30 пациентов с диагнозом Covid-19.

Выздоровели 72 человека из числа заболевших ранее. Всего коронавирус преодолели 124 573 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 87, в Голосеевском – 13, в Святошинском и Дарницком районах – по 11 новых случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека, выздоровели - 66, выявили 95 новых случаев, - Кличко

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карантин (16729) Киев (25466) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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а скільки померло взалалі....????
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04.05.2021 11:49 Ответить
брехню даже комментировать лень
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04.05.2021 12:13 Ответить
4 травня.
Ки́їв, населення 2,884 млн. За добу 51 новий випадок зараження, 15 смертей.

Ізраїль 43 нових випадок зараження, 2 смерті. Населення 9,053 млн.
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04.05.2021 12:38 Ответить
 
 