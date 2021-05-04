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"Уже сделано гораздо лучше и оно классно работает": Образовательный омбудсмен Горбачев о том, как изменилось дистанционное обучение за время пандемии

С начала пандемии коронавируса и вынужденного перехода на дистанционную форму обучения качество такого обучения улучшилось. За этот год школы получили огромный опыт и множество новых рекомендаций к организации учебного процесса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

По его словам, "Всеукраинская школа онлайн", которую перезапустили с декабря, очень отличается от того "противопожарного" и "аварийного" средства, которое было прошлой весной.

"Сейчас это уже сделано гораздо лучше и оно классно работает. А недавнее введение на платформе ВШО кабинета учителя, где можно планировать обучение и коммуницировать с учениками - это новый и очень важный шаг к улучшению качества дистанционного обучения", - сказал Горбачев.

Однако качество удаленного обучения все равно не достигает уровня докарантинного периода, уточнил собеседник. В этом плане критически важно оценить пробелы в образовании, чтобы знать, как детям наверстать упущенный материал, говорит омбудсмен. По его словам, такие образовательные потери несут и страны с хорошо организованным дистанционным обучением и с гораздо большим финансированием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В украинские школы закупили более 400 тыс. ноутбуков для дистанционного обучения за почти 1 млрд грн, - Минобразования

"Сейчас образовательные измерения в Украине, кроме ВНО после 11 класса, очень эпизодические, частичные. Мы, к сожалению, не имеем достоверной картины, а это жизненно необходимо, чтобы планировать исправление ситуации, чтобы наши дети наверстали то, что потеряно за время пандемии. На сайте образовательного омбудсмена мы разместили подробный материал о важности таких измерений", - отметил Горбачев.

Напомним, в Украине почти 5 тысяч школ переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса. Это треть от общего количества школ по всей стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет дистанционному обучению": в Виннице родители школьников вышли на протест. ФОТОрепортаж

Автор: 

образование (2264) Горбачев Сергей (34) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+5
ага. только родители говорят, что дети растут дебилами.
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04.05.2021 12:03
+4
"оно класно работаєт"-це коли зєбидло знищує освіту в школах і вишах.
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04.05.2021 12:20
+3
у меня двое мучаются. Бред там собачий.
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04.05.2021 12:12
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Правила форума Совет форумчан
Головне, учні радіють. Тепер списати контрольну легше простого.
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04.05.2021 12:01 Ответить
Та нема проблем - даєш завдання з жорстким обмеженням у часі, і все, часу списувати просто нема. А для "контрольного у голову" наступного уроку можна два-три питання авторам підозрілих робіт задати.
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04.05.2021 12:13 Ответить
Кто мешает делать контрольную вместе с отличником по конференц связи? Зачем теперь учить правила, формулы и т.п., если все есть в интернете?
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04.05.2021 12:25 Ответить
Головне завдання ******** освіти - навчити користуватись купою ******** інформації, і все одно, звідки вона - з голови, чи з інтернету (вона все одно змінюється та накопичується у геометричній прогресії). Щодо відмінників: відмінникам нема коли розпорошувати увагу, інакше страждає їх власний результат. Двійко таких "колективних" розв'язувань тестів, і вони самі посилають однокласників куди подалі.
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04.05.2021 12:53 Ответить
ага. только родители говорят, что дети растут дебилами.
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04.05.2021 12:03 Ответить
Виховання дитини є процесом багатостороннім. Вони і у золотого вчителя виростуть дебілами, якщо вдома одзволяють усе що завгодно.
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04.05.2021 12:15 Ответить
ага. родители сидят дома и позволяют всё, что угодно. а кормятся святым духом. им же и коммуналку оплачивают.
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04.05.2021 14:36 Ответить
Всілякі є батьки. У адекватних дити знають, чого до школи ходять, у неадекватних - школа є чарівною скринькою, куди сунув дитиняку - і отримуєш нобелівського лауреата без зусиль.
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04.05.2021 15:54 Ответить
бо радителі не знают и не умеют пользоваться современностью. они смотрят, что не так, как у них, и все, у них ступор.
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04.05.2021 13:11 Ответить
у меня двое мучаются. Бред там собачий.
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04.05.2021 12:12 Ответить
Кашпіровський,Чумак,Сірожка Горбачов.
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04.05.2021 12:19 Ответить
"оно класно работаєт"-це коли зєбидло знищує освіту в школах і вишах.
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04.05.2021 12:20 Ответить
все знищено давно
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04.05.2021 12:22 Ответить
Стало просто офигенно!
Если раньше дети ещё пробовали искать компьютер ,- теперь резвятся на улице, укрепляя иммунитет.
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04.05.2021 12:29 Ответить
Цікаво, освітній омбудсмен моніторить спецшколи? Завдання з підручника для учня з важкою вадою мовлення - оце і є дистанційне навчання. Коррекційні заняття взагалі не проводять, бо вчителю, бачте, не комфортно в зумі. Хоча школа забезпечена комп'ютерним класом і інтернетом. Це знущання з таких дітей, вони не потрібні Міносвіти. На це виділили міл' ярд гривень.ГАНЬБА!!
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04.05.2021 12:40 Ответить
значит вчителю положений чарівний пендель від батьків. Фейсбук група Батьки СОС має на таких педкоронованих управу.
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04.05.2021 13:12 Ответить
всім дайте пенделя пенсіонерам, то нікого не залишиться працювати з малолітними імбецілами
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04.05.2021 13:49 Ответить
дистанційку можна і без зума робити, лише старим пердунам ніколи у голову не прийде, як то зробити. хоча професія заключає у собі винаходи у методиках навчання, і не тільки коли їх спускають зверху. але совкам удобніше по деградірующєй накатанной працювать і відмовлятися від усього нового, бо від нього некомфортно.
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04.05.2021 14:07 Ответить
щось молодь, яка освічена та розбирається в технологіях, за 7-8К зарплати із імбецілами малолітніми не біжить працювати. Чому деградуюча ? Поки що я бачу, що люди за 40 більш розвинені ніж ******* інстаграмщики
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04.05.2021 20:01 Ответить
так проблема не в малих імбіцилах, а в дорослих педкоронованих імбіцилах.
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04.05.2021 20:53 Ответить
Этот у кивы что-то принимал очевидно
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04.05.2021 12:49 Ответить
Хто вчився в школі - вчиться і дистанційно. В мене двоє, то прекрасно бачу, що вчителі працюють та стараються. Невігласи ж виключають камери та мікрофон і включають свої ігри. В принципі, те саме вони роблять в школі: втикають в телефон, який вчитель не може та й не хоче (менше проблем) забрати. Не хочешь вчитись - не заважай іншим !
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04.05.2021 13:47 Ответить
Навіть в містах то нет глючить, то Зум, то планшети - в вчителів. Шо ти можеш сказати про села, де взагалі нету вважай - нема, гаджетів - теж? Чи думаєш, таких сіл зі школами нема?
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04.05.2021 14:06 Ответить
то поодинокі випадки. В нас за весь час (два роки) таке було лише пару раз
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04.05.2021 14:27 Ответить
Доволі часто. Шо про села скажеш, там не люди живуть?
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04.05.2021 14:32 Ответить
в нашому селі, де батьки живуть, електрику вимикають рідше ніж в нас під Києвом
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04.05.2021 15:22 Ответить
До чого тут твоя електрика, якшо інтернету нема ніякого, і в батьків грошей на гаджети?
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04.05.2021 18:26 Ответить
якщо таке село, то вам і вчиться не треба, а якщо вундеркінд який з.явився, то хай їде в місто, як Ломоносов. Як варіант, за 20-30 км опорна школа із обладнанням та кращими вчителями. І яке село таке, що там ні електрики та інтернету нема. Щось не віреться...
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04.05.2021 20:42 Ответить
Читати і розуміти прочитане навчись.
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04.05.2021 21:03 Ответить
Читая это и глядя на то недоразумение которое это пишет приходишь к выводу, что скоро они отменят школьное образование и через месяц будут говорить о успехе этой АФЁРЫ. Если раньше существовало заочное образование, то в него приходили люди которые уже знали зачем им учить ту или иную науку. Здесь же детворе дают азы и при этом сокращают время контакта с живым преподавателем. И самое удивительное то что этот аферизм все хвалят не нахвалятся, а вот виноватого так и не определили на сегодняшний день. Кто за это ответит когда страна дебилизирует сама себя.
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04.05.2021 14:12 Ответить
Це ж навіть не вони вигадали, і не їхні діти так вчитимуться. Нехай вже і спортшколи заочні влаштують, бо позакривали деякі на карантини дітям на здоров'я.
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04.05.2021 14:19 Ответить
Классно работает.. скопировали с интернета, вставили.. отправили
Тесты ещё лучше.. Содрали по вопросу с интернета.. сдали
Стихотворение на запись.. вообще бомба
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04.05.2021 14:31 Ответить
Шикарно работает дистанционное обучение, ага. В Киеве две (!) школы, которые обеспечивают полностью дистанционное обучение на час эпидемии. Платные! Все, кто не пользуется их услугами, должны вести детей в школу для естественной иммунизации и читать здесь комменты русских ботов.
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04.05.2021 15:19 Ответить
сказав рашкобот: такої бредятіни я ще не бачив
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04.05.2021 15:23 Ответить
А Ви погугліть.
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04.05.2021 16:06 Ответить
 
 