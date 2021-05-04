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Еще одна область, кроме семи, может попасть в "красную" зону карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В ближайшее время Черкасская область пожет попасть в "красную" зону карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные карты Минздрава по ситуации с коронавирусом в регионах.
Отмечается, что в Черкасской области превышен показатель новых случаев коронавируса, а также два дня подряд - уровень госпитализаций.
Вообще уровень госпитализаций превышает в 8 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской.
В "красной " зоне карантина, по состоянию на вторник, 4 мая, находятся 7 областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.
В "оранжевой" зоне 8 областей, а в "желтой" - 9 регионов и Киев.
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