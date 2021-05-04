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Новости Коронавирус и карантин
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Еще одна область, кроме семи, может попасть в "красную" зону карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В ближайшее время Черкасская область пожет попасть в "красную" зону карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные карты Минздрава по ситуации с коронавирусом в регионах.

Отмечается, что в Черкасской области превышен показатель новых случаев коронавируса, а также два дня подряд - уровень госпитализаций.

Вообще уровень госпитализаций превышает в 8 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской.

В "красной " зоне карантина, по состоянию на вторник, 4 мая, находятся 7 областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

В "оранжевой" зоне 8 областей, а в "желтой" - 9 регионов и Киев.

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Еще одна область, кроме семи, может попасть в красную зону карантина, - Минздрав 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав

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карантин (16729) Минздрав (4898) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Де вакцинація ублюдки зєбільні????!!!!!
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04.05.2021 12:33 Ответить
В зеленому асфальті.
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04.05.2021 12:37 Ответить
І вони там всі будуть .
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04.05.2021 12:38 Ответить
Еще одна область, кроме семи, может попасть в "красную" зону карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5870
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04.05.2021 12:36 Ответить
Собирают стариков под видом ковида шарлатаны . А. Расказали бы за Беларусию там эту эпидемию не замечают кто из вас врет ? Пора диспут усроить . Шо коронобесам сказать нечего? Тогда заткнитесь.
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04.05.2021 13:28 Ответить
Чому нічого сказати, є ), постукай по своїй пустій голові, розуму там немає.
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04.05.2021 13:54 Ответить
Животное,освоившее прямохождение, ты хоть 8 классов закончил ,тупарь?
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04.05.2021 14:11 Ответить
Це в вас обох такі аргументи? Дитсадок якийсь.
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04.05.2021 14:26 Ответить
Сам дурак. Вот и весь диспут от коронобесов. И хозяева их такие же.
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04.05.2021 14:43 Ответить
 
 