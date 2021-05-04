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Новости Коронавирус и карантин
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С 5 мая Житомирщина выходит из "красной" зоны, - решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС

С 5 мая Житомирщина выходит из

Сегодня, 4 мая, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которого было принято решение о выходе Житомирской области из "красной" зоны карантина.

Об этом сообщил в Телеграм-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

По результатам Государственная комиссия решила отменить:

с 00 часов 00 минут 5 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области.

"Применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "оранжевого" уровня эпидемической опасности", - добавил Немчинов.

Читайте также: Еще одна область, кроме семи, может попасть в "красную" зону карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (170) коронавирус (17042) Житомирская область (1385)


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04.05.2021 13:05 Ответить
Головне,щоб вистачило пляшок,.на які будуть саджати тебе,твою мамашу-повію,и твоїх ******* дітей,худоба ти руssька)
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04.05.2021 13:11 Ответить
Хто знає, за яких умов при поверненні в Україну громадян України можуть відмінити вимогу здавати ПЛР-тест?
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04.05.2021 16:58 Ответить
...через два тиждні-знову буде "червона",дивлячись на кугутню...
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04.05.2021 17:11 Ответить
 
 