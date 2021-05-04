С 5 мая Житомирщина выходит из "красной" зоны, - решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС

Сегодня, 4 мая, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которого было принято решение о выходе Житомирской области из "красной" зоны карантина.

Об этом сообщил в Телеграм-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

По результатам Государственная комиссия решила отменить:

с 00 часов 00 минут 5 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области.

"Применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "оранжевого" уровня эпидемической опасности", - добавил Немчинов.

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