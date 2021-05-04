ЕС отложит до июня рассмотрение 4-го пакета санкций против Беларуси, - журналист Йозвяк

Европейский союз не успеет подготовить четвертый пакет санкций против белорусских властей и чиновников до следующей встречи глав МИД Евросоюза.

Об этом 4 мая в Twitter заявил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси не будет готов ко встрече министров иностранных дел ЕС 10 мая. Возможно, он будет готов к июньской встрече, когда Беларусь будет одной из основных тем в повестке дня", – написал журналист.

При этом он добавил, что на данный момент неизвестно, кто именно предложит новый пакет санкций: группа стран – членов ЕС либо Европейская служба внешних связей.

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