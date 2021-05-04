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ЕС отложит до июня рассмотрение 4-го пакета санкций против Беларуси, - журналист Йозвяк

ЕС отложит до июня рассмотрение 4-го пакета санкций против Беларуси, - журналист Йозвяк

Европейский союз не успеет подготовить четвертый пакет санкций против белорусских властей и чиновников до следующей встречи глав МИД Евросоюза.

Об этом 4 мая в Twitter заявил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси не будет готов ко встрече министров иностранных дел ЕС 10 мая. Возможно, он будет готов к июньской встрече, когда Беларусь будет одной из основных тем в повестке дня", – написал журналист.

При этом он добавил, что на данный момент неизвестно, кто именно предложит новый пакет санкций: группа стран – членов ЕС либо Европейская служба внешних связей.

Читайте также: Евросоюз утвердил новые санкции против РФ из-за нарушений прав человека, - Йозвяк

Автор: 

Беларусь (7886) санкции (11251) Евросоюз (17056) Йозвяк (134)


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Топ комментарии
+2
У бульбашей один хозяин- )(уйло.
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04.05.2021 13:38
+2
Как же хочется писать на украинском сайте.Да свинособака?😂🌷×××
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04.05.2021 13:40
+2
Что то я первых три не заметил.
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04.05.2021 13:53
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У бульбашей один хозяин- )(уйло.
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04.05.2021 13:38 Ответить
...надолго понтов не хватит...
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04.05.2021 13:39 Ответить
Как же хочется писать на украинском сайте.Да свинособака?😂🌷×××
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04.05.2021 13:40 Ответить
Надеются видать, что до июня грохнут луку.
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04.05.2021 13:37 Ответить
Проворне зажране та підсажене на кацапський нафтодолар чиновництво не встигає?
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04.05.2021 13:40 Ответить
***** не дозволяє.
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04.05.2021 14:35 Ответить
Скоріш за все.
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04.05.2021 15:38 Ответить
Что то я первых три не заметил.
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04.05.2021 13:53 Ответить
ПНХ звідси. - ти *********** холуй.
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04.05.2021 14:50 Ответить
Тебе скоро на сайте только мычать будет дозволено😂🌷×××
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04.05.2021 15:25 Ответить
Они уже на х/ло 15 "пакетов накладывали"! А х/ло на эти санкции положило, потому, что они не о чем! 😡
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04.05.2021 14:51 Ответить
Дають можливість посадити бульбу.
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04.05.2021 15:44 Ответить
класний комент за бульбу
але даремно... змін же ж все одно не буде, ну звісно те що не встигають до 10го...
ну тоді "канєшна"... день труда, паски ж святили дехто мо, день Еуропи (V-Day) 8го....

лука почекає...
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04.05.2021 20:57 Ответить
Ще є варіант дати можливість викопати бульбу.
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04.05.2021 21:25 Ответить
повезло Бульбофюреру - самозванцу, еще есть месяц или больше до нового пакета санкций... что нибудь сделает позитивного прыщ Лукавый? я тоже так считаю, ничего не сделает, продолжит завывать и утираться соплями в сторону Штатов и Запада.... оказывается они виноваты во всех проблемах белоруси....
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04.05.2021 16:41 Ответить
 
 