РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5179 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 779 4

Еще 4 области могут выйти из "красной" зоны в ближайшие дни, - Ляшко

Еще 4 области могут выйти из

Четыре области могут выйти из "красной" зоны эпидемической опасности в течение ближайших дней. Улучшение эпидемической ситуации наблюдается в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по результатам сегодняшнего заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Стоит отметить, что улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней", - отметил он.

Ляшко также напомнил, что с 5 мая Житомирщина выходит из "красной" зоны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще одна область, кроме семи, может попасть в "красную" зону карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Выйти что-бы снова зайти? И реально верите что на праздники количество больных уменьшилось?! Просто те кто в легкой и средней форме болеют дома!
показать весь комментарий
04.05.2021 14:38 Ответить
02.05.21 13:29https://censor.net/ru/photo_news/3263325/nikakih_masok_i_sotsdistantsii_prihojane_kievopecherskoyi_lavry_proignorirovali_karantinnye_ogranicheniyahttps://censor.net/ru/photo_news/3263325/nikakih_masok_i_sotsdistantsii_prihojane_kievopecherskoyi_lavry_proignorirovali_karantinnye_ogranicheniyaА тут не було жодного хворого на корону а всі хворі на голову.
показать весь комментарий
04.05.2021 14:47 Ответить
Так если в легкой и средней - то нет проблем. А вот в тяжелой - больницы могут не справиться. И смертность может повыситься.
показать весь комментарий
04.05.2021 19:00 Ответить
Закрывай на простуду, нагулялись уже
показать весь комментарий
04.05.2021 18:38 Ответить
 
 