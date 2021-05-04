Еще 4 области могут выйти из "красной" зоны в ближайшие дни, - Ляшко

Четыре области могут выйти из "красной" зоны эпидемической опасности в течение ближайших дней. Улучшение эпидемической ситуации наблюдается в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по результатам сегодняшнего заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Стоит отметить, что улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней", - отметил он.

Ляшко также напомнил, что с 5 мая Житомирщина выходит из "красной" зоны.

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