РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5179 посетителей онлайн
Новости
13 056 296

Расследователи OCCRP обвинили Порошенко в контроле шести офшоров для покупки предметов искусства. В "ЕС" расследование назвали фейком в рамках кампании черного пиара от ОП

Расследователи OCCRP обвинили Порошенко в контроле шести офшоров для покупки предметов искусства. В

Пятый президент Украины Петр Порошенко мог быть причастен к контролю как минимум шести офшорных компаний, которые обслуживал австрийский Raiffeisen Bank International. В "Европейской Солидарности" эту информацию опровергают.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, о возможной причастности Порошенко к данным офшорам говорится в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В нем также отмечается, что еще 11 офшоров, работающих в Raiffeisen, также связаны с бизнес-империей Порошенко.

Журналисты-расследователи указывают, что Intraco, Vernon и 15 других офшорных компаний, которые обрабатывали транзакции на десятки миллионов долларов в год, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в Raiffeisen. Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.

В случае шести из этих компаний OCCRP смог установить с помощью электронной переписки и другой документации, что они контролируются лично Порошенко. Остальные осуществляли сделки, связанные с бизнесом бывшего президента. Однако, OCCRP не обнаружил явных доказательств того, что он их контролировал. Электронная переписка и другие документы показывают, что Порошенко принимал исполнительные решения от имени Vernon, Linquist та Cyprus firm Chartomena Ltd.

Также читайте: Оккупанты назвали "виновников блокады Крыма". Возглавляемый Порошенко и Кравчуком список состоит из 12 человек

В банковских записях Raiffeisen, конечным бенефициаром Vernon Holdings и большинства из шести указанных компаний значилася не сам Порошенко, а его давний бизнес-партнер Сергей Зайцев. Компании использовались для финансирования деловых и личных целей, в том числе для покупок произведений искусства.

В 2018 году Управление финансового рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за "ненадлежащую проверку личности бенефициарного собственника и несвоевременное обновление необходимых документов, данных и информации, необходимых для понимания структуры собственности и контроля в отношении клиентам с высоким уровнем риска в конкретных индивидуальных случаях". Однако FMA не уточняет, кого из клиентов Raiffeisen с высоким уровнем риска идентифицировали ошибочно. В декабре 2019 года Высший административный суд Австрии отменил штраф.

Юрисконсульты Порошенко в ответ на запрос OCCRP заявили о том, что экс-президент не имеет отношения ни к одной из компаний. Сам Зайцев не ответил на запрос расследователей. Однако, в интервью "Интерфакс-Украина" в 2016 году отрицал владение Intraco Ltd от имени Порошенко. При этом в заявлении Raiffeisen Bank говорится, что проводить проверку таких вопросов могут только компетентные государственные органы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 28% граждан Украины, за Порошенко - 15%, за Бойко - 14%, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

В расследовании указано, что в начале 2010-х годов Порошенко построил поместье под Киевом. Также согласно данным OCCRP, с помощью Vernon Holdings экс-президент вместе с женой с 2009 по 2012 год закупили для своего дома итальянскую фурнитуру на сумму более 100 тысяч долларов. Кроме того, в 2013 году через эту же компанию Порошенко купил предметов искусства на 4,8 млн фунтов стерлингов, среди них была и картина Ильи Репина "Казаки на Черном море".

После того как в 2021 году Порошенко стал министром экономического развития и торговли, на аукционе в Sotheby's в Нью-Йорке с помощью оффшорной компании Linquist Ltd он приобрел сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона Сальвадора Дали. Скульптура стоила 338 500 долларов.

В документах Raiffeisen, бенефициарным владельцем Linquist Ltd значится Зайцев. В то же время по данным, OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании, которая позже продала статую одной из украинских медиакомпаний бывшего президента за 342 500 долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "СН" - 22,7%, "ЕС" - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и честь" - 6,4%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

В свою очередь пресс-служба "Европейской Солидарности" заявляет, что Порошенко не является бенефициаром, а также не контролировал и не контролирует ни один из офшоров, владение которыми "ему приписывают авторы очередного "расследования" OCCRP".

"Группа юридических советников Петра Порошенко по вопросам защиты репутации от распространения фейковых новостей и предвзятых расследований давно предоставила им развернутые (на 12 страницах) ответы на 13 вопросов. Группа предупреждала о возможности судебного иска ввиду того, что OCCRP не первый раз распространяет расследования, где бурные фантазии автора выдаются за доказанные факты.

К сожалению, негативный опыт и предыдущие ошибки расследователей не были учтены при подготовке очередного материала. Адвокаты Порошенко изучают публикацию на предмет юридической защиты своего клиента и выбора надлежащей юрисдикции для иска о новом фейке", - говорится в заявлении политсилы.

Также отмечается, что упомянутые произведения искусства и прочее были приобретены за средства, с которых уплачены налоги.

"Они легально ввезены в Украину со всеми вытекающими таможенными платежами в течение длительного времени вносятся в декларации Петра Порошенко. В прошлом году Порошенко публично представил и сами произведения искусства и всю документальную базу, подтверждающую законность их происхождения", - говорится в ответе "ЕС".

Также в политсиле заявляют, что предварительный ответ от юристов Порошенко OCCRP получила еще 25 февраля, но материал выпустила лишь 3 мая.

"По стечению обстоятельств он идеально вписался в кампанию черного пиара, которую именно в понедельник инспирировал Офис Президента вокруг майского отдыха Порошенко на Кипре", - отмечает пресс-служба политсилы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко будет отдыхать 4 дня на Кипре. ОП отправил работников ГУР и СВР подглядывать за ним, - "Европейская Солидарность"

"OCCRP и Слидство.Инфо в прошлом уже выдавали расследования, которые шли вразрез с журналистскими стандартами. Тогда OCCRP основывала свои выводы на неподтвержденных комментариях от российской юристки, практикующей на Кипре, и имевшей историю сомнительных связей с Россией и русскими олигархами.

11 апреля 2016 международный фонд "Возрождение" выразил разочарование по поводу реакции журналистов "Слидства.Инфо" на аргументированную критику их расследования офшорных компаний президента Украины Петра Порошенко, которое они проводили в партнерстве с OCCRP. По мнению фонда "Возрождение", журналистская болезнь "права на абсолютную истину" подрывает суть свободы слова, замещая ее пространством компромата и манипуляций", - сказано в сообщении "ЕС".

В политсиле также отмечают, что исполнительная директор "Общественного телевидения" Екатерина Горчинская назвала расследование "Слидства.инфо" по поводу офшоров ошибкой.

"18 апреля 2016 Независимый медийный совет большинством голосов признал наличие в передаче "Двойная жизнь Президента" проекта "Слидство.Инфо" несоответствие стандартам отдельных фактов, суждений или предположений", - подчеркнули в "ЕС"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР должно закрыть дело в отношении Порошенко из-за назначения Семочко, - адвокаты

.

Автор: 

офшор (511) Порошенко (19584) расследование (3036) Европейская Солидарность (1051)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+57
Расследователи OCCRP обвинили Порошенко в контроле шести офшоров для покупки предметов искусства. В "ЕС" расследование назвали фейком в рамках кампании черного пиара от ОП - Цензор.НЕТ 8908
показать весь комментарий
04.05.2021 14:45
+52
Однако, OCCRP не обнаружил явных доказательств того, что он их контролировал.

Остальное в стиле кацапов: "Но, если предположить, что контролировал..." и дальше уже идет речь, как о доказанном факте.

Так что досвидос. В копилку фейков к "убийству брата", "липецкой фабрике" и "обогащению в 800 раз".
показать весь комментарий
04.05.2021 14:43
+40
Расследователи OCCRP обвинили Порошенко в контроле шести офшоров для покупки предметов искусства. В "ЕС" расследование назвали фейком в рамках кампании черного пиара от ОП - Цензор.НЕТ 2647
показать весь комментарий
04.05.2021 14:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
показать весь комментарий
04.05.2021 15:40 Ответить
Ну ладно Порох був бізнесменом і заробляв грощі на бізнесі (з чого потім фінансував ЗСУ),
ну а у клоуна вілкілля великі грощі, чи у нас вже гонорари голівудськи за зьомки у "слузі народу"
ЩОСЬ Я НАВІТЬ ЗНАЮ ПРИЧЕТНІСТЬ ЦИХ "РАСЛЄДОВАТЄЛЄЙ" ДО Зе КЛОУНА )
показать весь комментарий
04.05.2021 15:38 Ответить
В світлі останнього турне сцикуна-наркомана, я вже перестав сміятись над Ківою. Клоун Вава таки смішніший.
показать весь комментарий
04.05.2021 15:39 Ответить
П`яте місце в журналі Форбс просто так не дають )
показать весь комментарий
04.05.2021 15:41 Ответить
Да ты уже помещалось с тем Форбс...ты хоть 500баксов в глаза видело?)))
показать весь комментарий
04.05.2021 15:42 Ответить
Не п"яте а перше, і не в форбсі а в журналі Савєцкий цирк, щоб ти розумів ми також в курсі що ви вожаком своїм вибрали довб...ба з кварталу
показать весь комментарий
04.05.2021 15:44 Ответить
Що сказати хотів?
показать весь комментарий
04.05.2021 15:45 Ответить
А я таки по адресу
показать весь комментарий
04.05.2021 15:47 Ответить
Ну, ти в кожній бочці затичка )
показать весь комментарий
04.05.2021 15:52 Ответить
Я ціню твій рівень розвитку. В моєї тещі курчата такі ж як і ти.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:07 Ответить
Подейкують, що СБУ-95 відкриває нову справу на Порошенка. За безвіз, котрий він організував для торгівлі людьми і органами.
І ще кажуть, що відкрили провадження за фактом підписання Берестейської Унії. Зараз готують текст підозри Папі Римському та Патріарху Константинопольському.
Король Сигізмунд IIl поки що проходить як свідок.
показать весь комментарий
04.05.2021 15:41 Ответить
Лучший !!!! Столько гуглил....однозначно лучший !!!!!
показать весь комментарий
04.05.2021 15:44 Ответить
А чего предъявлять собрались,ведь судя по статье очередной пук в лужу...бедная зесрань)))
показать весь комментарий
04.05.2021 15:41 Ответить
На бутилку,свинособака )задовбав вже свого пуйла цитувати
показать весь комментарий
04.05.2021 15:45 Ответить
Валерія я бачу що це тобі дуже відомо садитись на бутилку.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:42 Ответить
Это судьба всех кацапов и их прихлебателей зебилов.
показать весь комментарий
04.05.2021 17:14 Ответить
ну ти поняв, що ти можеш тільки зробити

Розслідувачі OCCRP звинуватили Порошенка в контролі шести офшорів для купівлі предметів мистецтва. В "ЄС" розслідування назвали фейком у межах кампанії чорного піару від ОП - Цензор.НЕТ 9864
показать весь комментарий
04.05.2021 15:46 Ответить
А ЯК ТАМ ПРО ОФШОРИ У КОЛОМОЙЩІ ? ЯК ТАМ ПРО ОМАНСЬКІ ОФШОРИ
показать весь комментарий
04.05.2021 15:41 Ответить
Про це дасть відповідь один майже кандидат наук у своїй наступній науковій праці.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:06 Ответить
Розслідувачі OCCRP звинуватили Порошенка в контролі шести офшорів для купівлі предметів мистецтва. В "ЄС" розслідування назвали фейком у межах кампанії чорного піару від ОП - Цензор.НЕТ 7208
показать весь комментарий
04.05.2021 15:45 Ответить
Не, краще за тебе, путлерососа и зеленоотсоса немає нікого!!!!! Досить лізати ім зади, бо просраться вже не можуть обидва! Розумію, що тобі смачно, але ж однако це дерьмо!))))))
показать весь комментарий
04.05.2021 16:00 Ответить
якби Порошенко був звільнений від своєї посади після першого подібного Панамського зашквару так як це було зроблено в нормальних країнах скажімо в Ісландії де премьер міністр був вимушений подати в відставку за подібних обставин, то можна було б говорити про правову державу. а так усі скандали з політиками в україні не мають ніякого результату, тому що громадяни такі самі. красти та не платити податки за речі це в генетичному коді маленького українця і великого.
показать весь комментарий
04.05.2021 15:52 Ответить
Слово «Украина» пишется с большой буквы, знаток генетики.
показать весь комментарий
04.05.2021 17:19 Ответить
учілка?
показать весь комментарий
04.05.2021 19:11 Ответить
это свинопсинка детектится
показать весь комментарий
05.05.2021 06:30 Ответить
Та хтось також обіцяв за рік закінчити війну, гордо крокуючи по стадіону.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:09 Ответить
Собаки! Плюнули на святость.....
показать весь комментарий
04.05.2021 15:58 Ответить
Розслідувачі OCCRP звинуватили Порошенка в контролі шести офшорів для купівлі предметів мистецтва. В "ЄС" розслідування назвали фейком у межах кампанії чорного піару від ОП - Цензор.НЕТ 6421
показать весь комментарий
04.05.2021 15:59 Ответить
Але)у тебя никакого психического заболевания нет?
показать весь комментарий
04.05.2021 16:08 Ответить
Я конечно таки да дико извиняюсь, но эти организмы не украинцы, а хитрожопые.
Равно как и вы - что видно из текста.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:10 Ответить
Ой, ьлін, і дебіл же ти, збільний...
Два роки тому ті ж самі за правду стояли, супроти брехні з Г+Г.
Щоправда новеньких додалося прилічно. А ті, хто змінив ніки - кацахол, Алі, Жагун, та інші - своїх поглядів не міняли.
Інша справа, що модератори позносили відвертих брехунів, і ту саму прокасапську сволоту, як то Немо, Суров, Папаєв, Кармін, Хасан, Просв, тощо - і знесли назавжди. Хіба що відновляться..
показать весь комментарий
04.05.2021 16:15 Ответить
У Зеркала недели очередное весеннее обострение.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:07 Ответить
начинай с себя,кретин,патриотично сдавший страну )
показать весь комментарий
04.05.2021 16:10 Ответить
Он никого не сдавал. Это кацапский троль.
показать весь комментарий
04.05.2021 17:43 Ответить
Пластырь, Барыга, Зебил. Никого не забыл. А кто ж хороший? Твой ублюдок путлер?
показать весь комментарий
04.05.2021 16:15 Ответить
Патриотизм - прибежище негодяев (С) Оскар Уайльд.
показать весь комментарий
04.05.2021 17:18 Ответить
Да-да, все отнять и поделить!!! Очередной швондер нарисовался.
показать весь комментарий
04.05.2021 17:21 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2021 17:52 Ответить
"Розслідувачі OCCRP"-мається на увазі Грехем Стек і добродії з ОПи Зєлєнского,що вирішили викинути матеріали ДБР-НАБУ-СБУ,бо реально на Порошенка за два роки НІХРІНА не нарили.

Нє.Не бачити Грехему слави Біхуса.Недовірлива нині публіка.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:16 Ответить
Я думаю, що насамперед винні такі як ти які в 1991 році вибрали президентом кравчука а не Чорновола, і в 2019 році вибрали наркомана малороського.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:25 Ответить
Дурень думкою "багатіє"..🍫🍫
))
показать весь комментарий
20.05.2021 17:32 Ответить
http://izbrannoe.com/news/yumor/staryy-anekdot-kotoryy-stoit-vspominat-kogda-chitaesh-nekotorye-novosti/# Выбирают евреи нового ребе. Встаёт Абрам:
- Мы все давно знаем Рабиновича как честного человека, предлагаю выбрать его!
Евреи (хором):
- Да, давайте выберем Рабиновича!
Встаёт Ицхак:
- Вот вы хотите Рабиновича выбрать ребе, а, между прочим, у него дочь - проститутка! Нехорошо как-то!
Евреи (хором):
- Нехорошо!
Встаёт Рабинович:
- Ну как же так! Вы же все меня знаете с самого детства! Я всю жизнь прожил в общине! И у меня три сына и никогда не было дочери!
Евреи (хором):
- Действительно, как же так?!
Ицхак (пожимая плечами):
- Я своё мнение высказал, а вы решайте...
показать весь комментарий
04.05.2021 16:24 Ответить
Порошенко ничуть не лучше других, и идеализировать или даже обожествлять его, как здесь пытаются некоторые - глупость.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:37 Ответить
Ну, тех что есть лучший. Маемо що маемо
показать весь комментарий
04.05.2021 16:40 Ответить
Порошенко уж точно В СТО РАЗ ЛУЧШЕ, чем Бубочка-наркоман, марионетка Бени!
показать весь комментарий
04.05.2021 20:28 Ответить
Бонатый чувак купил картину
В чем зрада?
показать весь комментарий
04.05.2021 16:39 Ответить
ЗЕбанутое быдло завидует, что купил на свои, заработанные, а у них, зебанутых идиотов, все никак не закончится эпоха бедности.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:46 Ответить
Через Гладковсько- почесного консула Мальдивів...отака фігня, малята.....
показать весь комментарий
20.05.2021 18:28 Ответить
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt2-zij7DwAhWky4UKHU4-BrgQFjANegQICRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Finterview%2Fpolitics%2F05%2F04%2F2016%2F570352859a794778ac5766c3&usg=AOvVaw1Priw4uOn4JrWEgud8mEDz Дрю Салливан - РБК: «В нашей базе нет данных на Путина

Бачите у борцуна з корупцією і організованою злочинністю Саллівана є компромат тільки на Порошенка, а на Путіна не має нічого.

Дрю Салліван - це співзасновник OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). На сайті центру є закладка "Пожертвувати", було б цікаво довідатись, хто і скільки пожертвував на "розслідування" офшорів Порошенка. У 2018 році перед виборами президента цей тип також проявляв надмірну увагу до саме до Порошенка.

https://www.occrp.org/en/
Розслідувачі OCCRP звинуватили Порошенка в контролі шести офшорів для купівлі предметів мистецтва. В "ЄС" розслідування назвали фейком у межах кампанії чорного піару від ОП - Цензор.НЕТ 6203
показать весь комментарий
04.05.2021 16:46 Ответить
Це все фейк. Це йому підкинули ті офшори. Хіба ж міг найпатріотичніший"крихолам нації" собі таке дозволити. То все "шатуни які не збудували жодної собачої будки і руки-ноги кремля" хочуть очорнити "ліпецького месію".
показать весь комментарий
04.05.2021 16:47 Ответить
Шатун-125,или вже 144?
показать весь комментарий
04.05.2021 17:11 Ответить
А в чем по мнению данных клоунов заключается незаконность покупки предметов искусства на оффшорные фирмы?
показать весь комментарий
04.05.2021 17:30 Ответить
"Датышо! Эта жи апшоры!" (С)
показать весь комментарий
04.05.2021 17:41 Ответить
Знову Петька зашкварився
показать весь комментарий
04.05.2021 17:33 Ответить
Угу. Как со сьеденным братом. Лоботомированные зебилы до сих пор верят
показать весь комментарий
04.05.2021 17:38 Ответить
Зебилы верят только в ХАЛЯВУ. Ну чтобы бесплатно и все было, и не наказывали за это. 26% избирателей по-прежнему вызывают ХАЛЯВУ. Совок во правнуках успешно прижился.
показать весь комментарий
04.05.2021 19:01 Ответить
Сначала это раздражало, потом вызывало смех. А теперь от этих "исследователей" только зевота...
показать весь комментарий
04.05.2021 17:40 Ответить
что тут расследовать? рошенка олигарх-миллиардер, а в Украине это может означать только одно: офшоры. по другому не было и не скоро будет.
показать весь комментарий
04.05.2021 18:07 Ответить
"После того как в 2021 году Порошенко стал министром экономического развития и торговлиИсточник: https://censor.net/ru/n3263487" С этого места по подробней..
показать весь комментарий
04.05.2021 19:31 Ответить
Поздравляю Петра Алексеевича с назначением! Осталось лишь зайти в кабинет, вышвырнуть оттуда самозванца, ну и ...))) 2021 год. автор что курим?)))
показать весь комментарий
04.05.2021 19:36 Ответить
Посадять Баригу,посадять!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
04.05.2021 19:41 Ответить
Ти мав на увазі клоуна?
показать весь комментарий
04.05.2021 20:18 Ответить
зе-СБУ, зе-ГПУ, зе-ДБР уже ДВА ГОДА копают на Порошенко,
Картины его ТРИ РАЗА "арестовывали".
И накопали вот только на этот ФЭЙК с которым в суд идти стыдно?!
показать весь комментарий
04.05.2021 20:24 Ответить
сенсация!!! сенсация!!! походу OCCRP накопало єти сенсации на помойке Гнапа
показать весь комментарий
04.05.2021 20:49 Ответить
Полистала в инете, какими еще "величайшими" расследованиями этот OCCRP отметился и вот что нашла.

"OCCRP считает, что к убийству Шеремета причастна украинская власть",--Об этом заявил соучредитель OCCRP Дрю Салливан в https://www.pravda.com.ua/articles/2018/04/17/7177598/ интервью "Украинской правде".

https://www.pravda.com.ua/articles/2018/04/17/7177598/ "Что касается Порошенко - мы не знаем, заказал ли убийство Шеремета он или кто-то из его администрации, но думаем, что к этому причастна украинская власть", - заявил он 17 апреля 2018года.---Правда глубокое расследование?
Вопрос: за чьи бабки этот салливан постоянно и бездоказательно поливает Порошенко?
показать весь комментарий
05.05.2021 00:46 Ответить
Евросоюз исключил из "черного списка" так называемых налоговых гаваней или оффшоров восемь стран: Панаму, Барбадос, Гренаду, Республику Корея, Макао, Монголию, Тунис и ОАЭ. "Черный список" ЕС был составлен после публикации так называемого "Панамского досье". Об этом сообщает во вторник, 23 января 2018 г, агентство https://www.reuters.com/article/us-eu-tax-blacklist/eu-ministers-remove-panama-and-7-others-from-tax-haven-blacklist-idUSKBN1FC13K Reuters . В списке остаются Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Оман, Палау, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад-и-Тобаго.
показать весь комментарий
05.05.2021 01:26 Ответить
Напоминаю: в ноябре прошлого года ПРОГОЛОСОВАЛИ за продление необложения налогами офшоров СН,ОПЗЖ, Батькивщина и За Майбах)))

Видимо, Порошенко эта тема не интересует---ЕС за это не голосовала . Правда неожиданно, зеленые вы мои)))
показать весь комментарий
05.05.2021 01:57 Ответить
у зеленых, как оказалось, офшоров столько, что Порошенко нервно курит с вопросом "А что, так можно было?"
Но ЗЕ-стадо это не волнует, а воооот ваш Порошенко в 2015 году............и понеслось
показать весь комментарий
05.05.2021 14:25 Ответить
>После того как в 2021 году Порошенко стал министром экономического развития....
да. а потом он еще убил брата в Молдове. в 2022. на плюсах врать не будут.
хорошее расследование, объективное. Порошенко в 21м министр. это все правда. чистая.
а кто не согласен тот порохобот.
показать весь комментарий
05.05.2021 06:17 Ответить
Для тупих голобородьків і сватів такий фейк, як бальзам на серце. Вони будуть задоволені мінімум на 2 роки. А те, що їх вважають за дурнів - то не біда, вони цього не зрозуміють вже ніколи. Тут правда в тому, чито весь бізнес Зе в офшорах, а під час кривавої війни з москалями по російському законодавству прикупив собі квартирку в Криму. То виходить, що має російський паспорт і шкодить інтересам держави?
показать весь комментарий
05.05.2021 13:16 Ответить
А скажыте мне, любезные идиоты, а в чём ПРЕСТУПЛЕНИЕ Порошенко?
показать весь комментарий
05.05.2021 13:50 Ответить
Страница 3 из 3
 
 