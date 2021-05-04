Расследователи OCCRP обвинили Порошенко в контроле шести офшоров для покупки предметов искусства. В "ЕС" расследование назвали фейком в рамках кампании черного пиара от ОП
Пятый президент Украины Петр Порошенко мог быть причастен к контролю как минимум шести офшорных компаний, которые обслуживал австрийский Raiffeisen Bank International. В "Европейской Солидарности" эту информацию опровергают.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, о возможной причастности Порошенко к данным офшорам говорится в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В нем также отмечается, что еще 11 офшоров, работающих в Raiffeisen, также связаны с бизнес-империей Порошенко.
Журналисты-расследователи указывают, что Intraco, Vernon и 15 других офшорных компаний, которые обрабатывали транзакции на десятки миллионов долларов в год, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в Raiffeisen. Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.
В случае шести из этих компаний OCCRP смог установить с помощью электронной переписки и другой документации, что они контролируются лично Порошенко. Остальные осуществляли сделки, связанные с бизнесом бывшего президента. Однако, OCCRP не обнаружил явных доказательств того, что он их контролировал. Электронная переписка и другие документы показывают, что Порошенко принимал исполнительные решения от имени Vernon, Linquist та Cyprus firm Chartomena Ltd.
В банковских записях Raiffeisen, конечным бенефициаром Vernon Holdings и большинства из шести указанных компаний значилася не сам Порошенко, а его давний бизнес-партнер Сергей Зайцев. Компании использовались для финансирования деловых и личных целей, в том числе для покупок произведений искусства.
В 2018 году Управление финансового рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за "ненадлежащую проверку личности бенефициарного собственника и несвоевременное обновление необходимых документов, данных и информации, необходимых для понимания структуры собственности и контроля в отношении клиентам с высоким уровнем риска в конкретных индивидуальных случаях". Однако FMA не уточняет, кого из клиентов Raiffeisen с высоким уровнем риска идентифицировали ошибочно. В декабре 2019 года Высший административный суд Австрии отменил штраф.
Юрисконсульты Порошенко в ответ на запрос OCCRP заявили о том, что экс-президент не имеет отношения ни к одной из компаний. Сам Зайцев не ответил на запрос расследователей. Однако, в интервью "Интерфакс-Украина" в 2016 году отрицал владение Intraco Ltd от имени Порошенко. При этом в заявлении Raiffeisen Bank говорится, что проводить проверку таких вопросов могут только компетентные государственные органы.
В расследовании указано, что в начале 2010-х годов Порошенко построил поместье под Киевом. Также согласно данным OCCRP, с помощью Vernon Holdings экс-президент вместе с женой с 2009 по 2012 год закупили для своего дома итальянскую фурнитуру на сумму более 100 тысяч долларов. Кроме того, в 2013 году через эту же компанию Порошенко купил предметов искусства на 4,8 млн фунтов стерлингов, среди них была и картина Ильи Репина "Казаки на Черном море".
После того как в 2021 году Порошенко стал министром экономического развития и торговли, на аукционе в Sotheby's в Нью-Йорке с помощью оффшорной компании Linquist Ltd он приобрел сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона Сальвадора Дали. Скульптура стоила 338 500 долларов.
В документах Raiffeisen, бенефициарным владельцем Linquist Ltd значится Зайцев. В то же время по данным, OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании, которая позже продала статую одной из украинских медиакомпаний бывшего президента за 342 500 долларов.
В свою очередь пресс-служба "Европейской Солидарности" заявляет, что Порошенко не является бенефициаром, а также не контролировал и не контролирует ни один из офшоров, владение которыми "ему приписывают авторы очередного "расследования" OCCRP".
"Группа юридических советников Петра Порошенко по вопросам защиты репутации от распространения фейковых новостей и предвзятых расследований давно предоставила им развернутые (на 12 страницах) ответы на 13 вопросов. Группа предупреждала о возможности судебного иска ввиду того, что OCCRP не первый раз распространяет расследования, где бурные фантазии автора выдаются за доказанные факты.
К сожалению, негативный опыт и предыдущие ошибки расследователей не были учтены при подготовке очередного материала. Адвокаты Порошенко изучают публикацию на предмет юридической защиты своего клиента и выбора надлежащей юрисдикции для иска о новом фейке", - говорится в заявлении политсилы.
Также отмечается, что упомянутые произведения искусства и прочее были приобретены за средства, с которых уплачены налоги.
"Они легально ввезены в Украину со всеми вытекающими таможенными платежами в течение длительного времени вносятся в декларации Петра Порошенко. В прошлом году Порошенко публично представил и сами произведения искусства и всю документальную базу, подтверждающую законность их происхождения", - говорится в ответе "ЕС".
Также в политсиле заявляют, что предварительный ответ от юристов Порошенко OCCRP получила еще 25 февраля, но материал выпустила лишь 3 мая.
"По стечению обстоятельств он идеально вписался в кампанию черного пиара, которую именно в понедельник инспирировал Офис Президента вокруг майского отдыха Порошенко на Кипре", - отмечает пресс-служба политсилы.
"OCCRP и Слидство.Инфо в прошлом уже выдавали расследования, которые шли вразрез с журналистскими стандартами. Тогда OCCRP основывала свои выводы на неподтвержденных комментариях от российской юристки, практикующей на Кипре, и имевшей историю сомнительных связей с Россией и русскими олигархами.
11 апреля 2016 международный фонд "Возрождение" выразил разочарование по поводу реакции журналистов "Слидства.Инфо" на аргументированную критику их расследования офшорных компаний президента Украины Петра Порошенко, которое они проводили в партнерстве с OCCRP. По мнению фонда "Возрождение", журналистская болезнь "права на абсолютную истину" подрывает суть свободы слова, замещая ее пространством компромата и манипуляций", - сказано в сообщении "ЕС".
В политсиле также отмечают, что исполнительная директор "Общественного телевидения" Екатерина Горчинская назвала расследование "Слидства.инфо" по поводу офшоров ошибкой.
"18 апреля 2016 Независимый медийный совет большинством голосов признал наличие в передаче "Двойная жизнь Президента" проекта "Слидство.Инфо" несоответствие стандартам отдельных фактов, суждений или предположений", - подчеркнули в "ЕС"
.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну а у клоуна вілкілля великі грощі, чи у нас вже гонорари голівудськи за зьомки у "слузі народу"
ЩОСЬ Я НАВІТЬ ЗНАЮ ПРИЧЕТНІСТЬ ЦИХ "РАСЛЄДОВАТЄЛЄЙ" ДО Зе КЛОУНА )
І ще кажуть, що відкрили провадження за фактом підписання Берестейської Унії. Зараз готують текст підозри Папі Римському та Патріарху Константинопольському.
Король Сигізмунд IIl поки що проходить як свідок.
Равно как и вы - что видно из текста.
Два роки тому ті ж самі за правду стояли, супроти брехні з Г+Г.
Щоправда новеньких додалося прилічно. А ті, хто змінив ніки - кацахол, Алі, Жагун, та інші - своїх поглядів не міняли.
Інша справа, що модератори позносили відвертих брехунів, і ту саму прокасапську сволоту, як то Немо, Суров, Папаєв, Кармін, Хасан, Просв, тощо - і знесли назавжди. Хіба що відновляться..
Нє.Не бачити Грехему слави Біхуса.Недовірлива нині публіка.
))
- Мы все давно знаем Рабиновича как честного человека, предлагаю выбрать его!
Евреи (хором):
- Да, давайте выберем Рабиновича!
Встаёт Ицхак:
- Вот вы хотите Рабиновича выбрать ребе, а, между прочим, у него дочь - проститутка! Нехорошо как-то!
Евреи (хором):
- Нехорошо!
Встаёт Рабинович:
- Ну как же так! Вы же все меня знаете с самого детства! Я всю жизнь прожил в общине! И у меня три сына и никогда не было дочери!
Евреи (хором):
- Действительно, как же так?!
Ицхак (пожимая плечами):
- Я своё мнение высказал, а вы решайте...
В чем зрада?
Бачите у борцуна з корупцією і організованою злочинністю Саллівана є компромат тільки на Порошенка, а на Путіна не має нічого.
Дрю Салліван - це співзасновник OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). На сайті центру є закладка "Пожертвувати", було б цікаво довідатись, хто і скільки пожертвував на "розслідування" офшорів Порошенка. У 2018 році перед виборами президента цей тип також проявляв надмірну увагу до саме до Порошенка.
https://www.occrp.org/en/
Картины его ТРИ РАЗА "арестовывали".
И накопали вот только на этот ФЭЙК с которым в суд идти стыдно?!
"OCCRP считает, что к убийству Шеремета причастна украинская власть",--Об этом заявил соучредитель OCCRP Дрю Салливан в https://www.pravda.com.ua/articles/2018/04/17/7177598/ интервью "Украинской правде".
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/04/17/7177598/ "Что касается Порошенко - мы не знаем, заказал ли убийство Шеремета он или кто-то из его администрации, но думаем, что к этому причастна украинская власть", - заявил он 17 апреля 2018года.---Правда глубокое расследование?
Вопрос: за чьи бабки этот салливан постоянно и бездоказательно поливает Порошенко?
Видимо, Порошенко эта тема не интересует---ЕС за это не голосовала . Правда неожиданно, зеленые вы мои)))
Но ЗЕ-стадо это не волнует, а воооот ваш Порошенко в 2015 году............и понеслось
да. а потом он еще убил брата в Молдове. в 2022. на плюсах врать не будут.
хорошее расследование, объективное. Порошенко в 21м министр. это все правда. чистая.
а кто не согласен тот порохобот.