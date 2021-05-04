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Лукашенко возмутился отсутствием поддержки в борьбе с коронавирусом: Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Ничем нам не помогли
Захвативший власть в стране "президент" Беларуси Александр Лукашенко очень возмущен отсутствием поддержки со стороны США и Европы в борьбе с коронавирусом.
Об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
"Конечно, огромные деньги мы затратили. Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию", - возмутился белорусский диктатор.
"Мы лечили и будем лечить своих людей", - добавил он.
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+84 Leonidas 4503 #341111
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+37 Старый зольдат
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+30 Антон Чигур
показать весь комментарий04.05.2021 15:05
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Так какая же помощь от того чего нет....
Лукашенко возмутился отсутствием поддержки в борьбе с коронавирусом: Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Ничем нам не помогли.
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