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Новости Коронавирус и карантин
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Лукашенко возмутился отсутствием поддержки в борьбе с коронавирусом: Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Ничем нам не помогли

Лукашенко возмутился отсутствием поддержки в борьбе с коронавирусом: Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Ничем нам не помогли

Захвативший власть в стране "президент" Беларуси Александр Лукашенко очень возмущен отсутствием поддержки со стороны США и Европы в борьбе с коронавирусом.

Об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Конечно, огромные деньги мы затратили. Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию", - возмутился белорусский диктатор.

"Мы лечили и будем лечить своих людей", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я скептик и не буду вакцинироваться от COVID-19, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7886) карантин (16729) Лукашенко (3611) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+84
Дык коронавирус - выдумка, по его же словам, зачем помогать!!!
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04.05.2021 15:03
+37
Сомневаюсь. Уж больно бульбаши терпилы большие.

Вешают немцы, русского и белоруса. Русский долго дергался, но умер. А белоруса как повесили, так он и висит живехонек. Его в недоумении снимают и интересуются самочувствием. На что он отвечает:
- Да сначала немножко душно, а потом как-то привык, притерпелся...
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04.05.2021 15:12
+30
Ну да, ты Лука сначала гонишь на американцев и европейцев беса, а как беда, так ты ждешь от них помощи. Говна тебе на лопате!
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04.05.2021 15:05
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Трактор лечить корону не помог???и вообще от чего лечить ведь это выдумка...и при чем тогда здесь Америка и Европа??? А даже если есть корона что типа братский мркшанский народ не помогает новичкомV????
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04.05.2021 16:20 Ответить
Как он еще не пожаловался, что НАТО ему оружием не помогает?
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04.05.2021 16:20 Ответить
ещё один... что зе!ля что таракан усатый - оба за одно и тоже: типа кто-то им что-то должен хотя они сами на всё плюют.
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04.05.2021 16:22 Ответить
Вот ублюдок, а тебе помощи твоей паРаши мало???!!!
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04.05.2021 16:26 Ответить
1) Лукашенко отвергал пандемию как таковую и вообще призывал не вакцинироваться ( это свободно можно найти в печати) говорил что лучшее лечение ковида это лук, чеснок и горилка 2) Беларуское генерал губернаторство составная часть союзного государства с РФ, так почему же "Шеф" не обеспечивает Лукашенко " спутником" в нужном объеме, а все пытается всучить его по всем странам мира включая Африку и Латинскую Америку.3) кроме этого есть еще братский Китай с которым диктатор из Минска так дружен 4) страны Европы не произвели полную вакцинацию собственного населения, а это в приоритете любого государства ( иногда даже удивляешься этому парадоксу, как могут страны продавать вакцину на строну не обеспечив нею на 120% своих граждан, кстати это и по поводу поставки вакцин в Украину)
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04.05.2021 16:34 Ответить
Так ты чмо старое у Пуйла своего требуй халявы. Ато ты привык на двух бутылках сидеть.
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04.05.2021 16:34 Ответить
Мозаичного поперло как. Отрицал корону, не вводил мер безопасности, потом ввел частично что-то. Не просил у ЕС помощи в борьбе. Теперь ругает ЕС, что не помог ничем
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04.05.2021 16:36 Ответить
Так Лука заявляв, що корона його вотчину минула стороною? Нафіга йому допомога Заходу?
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04.05.2021 16:37 Ответить
Сам же заявлял что никакого вируса нкт и помощ не нужна.
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04.05.2021 16:37 Ответить
ты же угрожаешь европе, что они что то там получат, а хочешь помощи.
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04.05.2021 16:40 Ответить
Лука, если ты считаешь, что они мерзавцы, то чего же ты ждешь от мерзавцев?
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04.05.2021 16:43 Ответить
Ну если не дали, то можно и обозвать))) Что меняет?
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04.05.2021 17:31 Ответить
Сразу видно, кацапсячая идеология...
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04.05.2021 19:34 Ответить
Бог подаст....
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04.05.2021 17:17 Ответить
Возьмите и подумайте. Позавчера и вчера, в Беларуси умерло по 10 человек. Ржем дальше над диктатором.
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04.05.2021 17:30 Ответить
Це під..ло саме ж хрюкало , що короновіруса немає ! От же гнида .
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04.05.2021 17:51 Ответить
лживое лицемерное цыганское отродье, палач белорусов, гауляйтер Московии и просто конченая тварь. ТАРАКАНИЩЕ.
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04.05.2021 17:51 Ответить
главное **** гунявая проплатила омон и жалица что на корону денег не дают ********. а шо ******* 2 круга вокруг завода на тракторе уже не помогает от короновируса?
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04.05.2021 18:02 Ответить
Калхозенфюрер хай подивиться відосікі річної давнини коли воно казало що нічого не бачить...
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04.05.2021 18:13 Ответить
картофен рейхс гауляетер северных совхозов)
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04.05.2021 19:37 Ответить
ай да бацька... Обиженный.. не загорами время, на кичу угодишь, там все припомнят... - будешь иметь там дальний стол и ложку с дыркой. Будешь ею от коронавируса отмахиваться (в баланде)...
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04.05.2021 18:16 Ответить
Господи,та той дядько чим даліт-тим стає дурнішим. Та чи не він же ото недавно бурбонів,що ніякого коронавірусу не боїться, бо від отої напасті у нього є найдіючіші у світі ліки-самогонка,цибуля і банька. То чого ж йому США і ЄС не додали: самогонки,цибулі чи дрівцят для бані? У бараболі явні ознаки психічного захворювання на тлі недавно перенесеного нервового потрясіння.
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04.05.2021 19:00 Ответить
А я вот вспоминаю, как лутаракан парад проводил, говорил обидные слова про корону, что мол, нет никакого вируса ... Теперь совсем плохой стал, давайте, помогайте мне.
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04.05.2021 19:13 Ответить
Привык Дармоед и дебил Лукашенко на халявщину из россии, а теперь его враньё В Европе и США не прошло!! Тем более ,что ЛУКА президент -то не лигитимный и не президент он вовсе, а так охранник!! А как всего пол-года назад Лука заверял всех, что Беларуси никто не нужен!!
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04.05.2021 19:23 Ответить
Ты ж не видел вирусы, значит, их нет.
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04.05.2021 19:35 Ответить
он больной на голову)))
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04.05.2021 19:36 Ответить
картофен рейхс гауляетер северных совхозов)
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04.05.2021 19:37 Ответить
Дебіл, а що допомоги ********* тобі вже не достатньо? старшого брата проси на колінках, ботоксний допоможе!
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04.05.2021 19:59 Ответить
Батька говорил что короновируса нет....
Так какая же помощь от того чего нет....
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04.05.2021 20:43 Ответить
Новости Цензора 4.05.21

Лукашенко возмутился отсутствием поддержки в борьбе с коронавирусом: Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Ничем нам не помогли.

Зеленский: Распределение вакцин от коронавируса в мире несправедливо. Украина получила слишком мало из обещанного.
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05.05.2021 00:55 Ответить
Шото я не понял совсем.

Ковидиоты ж себе глотки сорвали, рассказывая, что у Луки картошкой Ковид давно вылечили.
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05.05.2021 01:29 Ответить
В Беларуси нет правительства(не признано западом) с кем там договариваться о поставках? В параше признали - пусть заваливают спутником. Когда в нормальных странах вакцинируются тогда может красный крест гуманитаркой поможет.
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05.05.2021 05:39 Ответить
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