Лукашенко возмутился отсутствием поддержки в борьбе с коронавирусом: Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Ничем нам не помогли.

Захвативший власть в стране "президент" Беларуси Александр Лукашенко очень возмущен отсутствием поддержки со стороны США и Европы в борьбе с коронавирусом.

Об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Конечно, огромные деньги мы затратили. Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию", - возмутился белорусский диктатор.

"Мы лечили и будем лечить своих людей", - добавил он.

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