Чешское СМИ обвинило Гамачека в попытке скрыть причастность ГРУ РФ ко взрывам в Врбетице в обмен на Sputnik V. Тот говорит, что это ложь и домыслы

Чешское СМИ обвинило вице-премьера страны, главу МВД Яна Гамачека в попытке сокрытия участия российского ГРУ в терактах 2014 года в обмен на получение вакцины Sputnik V. Гамачек в свою очередь подобные обвинения отрицает.

Депутаты парламента от оппозиции требуют объяснений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Показания: Гамачек хотел обменять Врбетице на миллион Sputnik V в Москве" - под таким заголовком вышла во вторник статья в интернет-издании Seznam Zprávy. В ней утверждается, что заместитель главы правительства хотел во время запланированного на 19 апреля визита в Москву договориться о поставке в Чехию миллиона доз вакцины и проведения в Праге встречи президентов США и России в обмен на замалчивание участия ГРУ в подрыве складов. После того, как вся история вышла в свет, попытался представить дело так, что сообщение о поездке в российскую столицу было лишь "отвлекающим маневром".

СМИ ссылается на свои источники, принимавшие участие во встрече 15 апреля в Министерстве внутренних дел, где присутствовали также посол ЧР в РФ, шеф разведки, глава военной разведки и высший полицейский руководитель. При этом не был приглашен глава контрразведки, которая как раз и занимается делом взрывов.

В то же время сам Гамачек в своем Twitter отвергает все обвинения.

"Статья основана на домыслах и лжи, которые никто из участников не подтвердил и не мог подтвердить, поскольку этого не произошло", - написал вице-премьер, который на момент указанных событий также занимал должность министра иностранных дел.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

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25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".