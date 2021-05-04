Лукашенко пригрозил ЕС из-за возможного введения новых санкций: Если европейцы хотят проблем у себя, они их получат
По словам захватившего власть в стране "президента" Беларуси Александра Лукашенко, одна из проблем, с которыми сталкивается страна - это попытка запугать Беларусь санкциями.
Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Лукашенко подчеркнул, что нельзя оставлять это без ответа.
"Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси", - отметил белорусский диктатор.
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ДАУН РАДЯНСЬКИЙ - ПРИПИНЯТЬ КУПУВАТИ ТВОЇ МАЗи ВАНТАЖІВКИ І
АВТОБУСИ І ТО ВЖЕ БАЛАРУСІ БУДЕ ПІДСОС
Коль лает на слона
Идиот. Это типа "назло бабушке отморожу себе уши". Ну или по-модному "выстрелить себе в ногу".
То есть мало того, что США и ЕС будут Беларусь санкциямм давить, так он ещё о совместные предприятия с ними прессанёт типа "в ответ". А то, что они дают рабочие места, налоги и валютную выручку его же режиму, то есть повредит он в первую очередь сам себе - это так, не считается.
Они-то убытки по инвестициям через международные арбитражи взыщут, арестуют корреспондентские счета в западных банках, то есть Запад сильно в убытках не будет. Да и копейки это для Запада. Страхование по инвестициям убытки западных инвесторов покроет. Если надо, то и государство денег подкинет. А вот колхоз "Усы Бацьки" экономически пострадает и ещё глубже поклонится в реверансе перед путиным на тему " подайте, кто сколько может".
Колхозник - он и есть колхозник, одним словом . . .
лишит драныков или картошки с мясом?
пичалька...... для Евросоюза
Кстати местные менты и вояки на пенсию уходят в основном в 48 лет, пенсия им платится напрямую из бюджета и пенсия у подполковника стартует от $450.
Фуууу....я аж вспотел от волнения. Дык это и у деток не будет крахмальной присыпки. Так это же аллергия!!
Ох и Лука, ох и Лукасина, ох и изверг....ужос, ужос!
(шучу конечно. Тут если из ста один сможет Беларусь найти на глобусе - уже хорошо).