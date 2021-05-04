Лукашенко пригрозил ЕС из-за возможного введения новых санкций: Если европейцы хотят проблем у себя, они их получат

По словам захватившего власть в стране "президента" Беларуси Александра Лукашенко, одна из проблем, с которыми сталкивается страна - это попытка запугать Беларусь санкциями.

Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что нельзя оставлять это без ответа.

"Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси", - отметил белорусский диктатор.

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