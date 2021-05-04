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Лукашенко пригрозил ЕС из-за возможного введения новых санкций: Если европейцы хотят проблем у себя, они их получат

Лукашенко пригрозил ЕС из-за возможного введения новых санкций: Если европейцы хотят проблем у себя, они их получат

По словам захватившего власть в стране "президента" Беларуси Александра Лукашенко, одна из проблем, с которыми сталкивается страна - это попытка запугать Беларусь санкциями.

Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что нельзя оставлять это без ответа.

"Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси", - отметил белорусский диктатор.

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Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) санкции (11251) Евросоюз (17056)


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Топ комментарии
+53
Как это усатое недоразумение умудряется одновременно ругать Европу и США за то что они ему не помогли с короной и тут же обещать вломить *****????? Ну как????
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04.05.2021 15:48
+30
Проблема у ЕС одна, - наличие чумного барака "Параша" и пристроенного к нему холерного барака "Белоруссия". При чём эту проблемы ЕС вырастило своей алчностью самостоятельно.
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04.05.2021 16:02
+24
Усатая моська патякает на слона, при этом самой в задницу уткнулся расейский крокодил
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04.05.2021 15:50
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Как это усатое недоразумение умудряется одновременно ругать Европу и США за то что они ему не помогли с короной и тут же обещать вломить *****????? Ну как????
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04.05.2021 15:48 Ответить
Все возможно, если человек поехавший
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04.05.2021 23:19 Ответить
Убить людоеда! Нехер с животным вообще о чём-то разговаривать.
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04.05.2021 15:48 Ответить
У тебя прАблемы? а если найду?
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04.05.2021 15:48 Ответить
Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения Источник: https://censor.net/ru/n3263494

ДАУН РАДЯНСЬКИЙ - ПРИПИНЯТЬ КУПУВАТИ ТВОЇ МАЗи ВАНТАЖІВКИ І
АВТОБУСИ І ТО ВЖЕ БАЛАРУСІ БУДЕ ПІДСОС
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04.05.2021 15:49 Ответить
Отсос.
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04.05.2021 15:53 Ответить
Опять желтые жилеты во Франции повылазят? Или какую ещё пакость пуйло придумает в ес? А шо ты? Сам веришь в покушения на себя? Только не в ту сторону смотришь.
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04.05.2021 16:07 Ответить
Усатая моська патякает на слона, при этом самой в задницу уткнулся расейский крокодил
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04.05.2021 15:50 Ответить
долбо...об Лукавый, припекло в жопу... угрожает ублюдок Западу.... может подкрепи свои угрозы санкциями, или кишка тонка? проблемы много и всему виноват Запад... во истину Бог наказал дибила, розуму лишил.
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04.05.2021 15:53 Ответить
Не дасть у Європу бульби і тракторів а ще не пустить на екскурсію по колгоспах.
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04.05.2021 15:56 Ответить
креветки и мидии покупать перестанет . Только кто с этих белоруских креветок навар имел
Лукашенко пригрозил ЕС из-за возможного введения новых санкций: Если европейцы хотят проблем у себя, они их получат - Цензор.НЕТ 1284
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04.05.2021 16:06 Ответить
Все европейские проекты в Беларуси закрыть, а их предприятия разорить. Месть идота.
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04.05.2021 16:00 Ответить
Проблема у ЕС одна, - наличие чумного барака "Параша" и пристроенного к нему холерного барака "Белоруссия". При чём эту проблемы ЕС вырастило своей алчностью самостоятельно.
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04.05.2021 16:02 Ответить
Эх. Моська, знать она сильна
Коль лает на слона
Лукашенко пригрозил ЕС из-за возможного введения новых санкций: Если европейцы хотят проблем у себя, они их получат - Цензор.НЕТ 2294
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04.05.2021 16:03 Ответить
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04.05.2021 22:06 Ответить
Дайте информацию о европейском бизнесе в Беларуси . . .

Идиот. Это типа "назло бабушке отморожу себе уши". Ну или по-модному "выстрелить себе в ногу".

То есть мало того, что США и ЕС будут Беларусь санкциямм давить, так он ещё о совместные предприятия с ними прессанёт типа "в ответ". А то, что они дают рабочие места, налоги и валютную выручку его же режиму, то есть повредит он в первую очередь сам себе - это так, не считается.
Они-то убытки по инвестициям через международные арбитражи взыщут, арестуют корреспондентские счета в западных банках, то есть Запад сильно в убытках не будет. Да и копейки это для Запада. Страхование по инвестициям убытки западных инвесторов покроет. Если надо, то и государство денег подкинет. А вот колхоз "Усы Бацьки" экономически пострадает и ещё глубже поклонится в реверансе перед путиным на тему " подайте, кто сколько может".

Колхозник - он и есть колхозник, одним словом . . .
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04.05.2021 16:04 Ответить
Всё, пропал ЕС без белорусской картохи и морквы.
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04.05.2021 16:07 Ответить
Ой дураааак!
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04.05.2021 16:07 Ответить
Дедушка-туземец вообще охренел...
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04.05.2021 16:07 Ответить
у него много круче козыря есть с военкой связаннные...
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04.05.2021 16:07 Ответить
Нехай він запхне ті козиря тобі у сраку. пацак.
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04.05.2021 16:15 Ответить
не...не, ))там завязки могут быть крутые, Лука пока держит ситуацию, но это ненадолго может стать...
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04.05.2021 16:18 Ответить
Оте що він тримає,нехай все запхне тобі у сраку, пацак.
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04.05.2021 16:23 Ответить
....это не есть тема для малолеток..мурзилку ото изучай..)))ты хоть знаешь где та Беларусь, из чего состоит и с кем граничит?) историю ее почитай, школота!))
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04.05.2021 16:56 Ответить
Лукашенко пригрозив ЄС через можливе введення нових санкцій: Якщо європейці хочуть проблем у себе, вони їх отримають - Цензор.НЕТ 6599 Все тобі у сраку пацак.
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04.05.2021 17:13 Ответить
до такого позора даже африканские диктаторы не дообезьянничали... чтоб с автоматом, лично, против своего народа....
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05.05.2021 13:30 Ответить
чем накажет ?
лишит драныков или картошки с мясом?

пичалька...... для Евросоюза
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04.05.2021 16:15 Ответить
Ну может поступить и как его друг-Хулио: начать давить тракторами европейских гусей и прочую хавку.
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04.05.2021 16:25 Ответить
Епать дебил...
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04.05.2021 16:17 Ответить
27 лет у власти как-никак. Он наверное уже считает себя богоподобным.
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04.05.2021 16:27 Ответить
Лукашенко объявит эмбарго на поставку бульбы в ЕС.. Все.. на большее его возможности не распространяются... Правда можно по типу " воронежа" начать "бомбить" Гомель, Брест, Гродно..
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04.05.2021 16:24 Ответить
Продать картофана на росию, на вырученные деньги накупить испанского хамона, итальянской колбасы и французского сыра и всё это на камеры трактором подавить! Получите буржуи проклятые!!
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04.05.2021 16:29 Ответить
... в случае чего он и россию наказать может, Горбачев как то оштрафовал Полтавскую и Днепропетровскую области за недопоставку в Москву картошки! так что если москва что то против него попрет - отменит поставку картошки... голодать буду на одной капусте...
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04.05.2021 22:51 Ответить
Це всім таке буде, чи через одного?
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04.05.2021 16:32 Ответить
Вся гос.экономика в Белоруссии построена на контрабанде, на восток идет перепакованная "санкционка" и сигареты, на запад идут бензины по демпингу и сигареты, куда получится пристроить еще пихают калийные удобрения, тоже по дикому демпингу. Вот та же норвежская Jara, конечно болеет за права трудящихся белорусов, но демпинговая цена, она того, очень сильный аргумент. А внук надзирателя концлагеря с украинскими корнями, возомнивший себя падишахом, с гаремом и все как полагается. Любовниц выдает замуж за геев, тыкает всем кому не попадя, но терпилы терпят и дарят ментам цветочки.
Кстати местные менты и вояки на пенсию уходят в основном в 48 лет, пенсия им платится напрямую из бюджета и пенсия у подполковника стартует от $450.
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04.05.2021 16:32 Ответить
Всё правильно, но только такой страны не существует, она была при СССР, и вдруг пропала.
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04.05.2021 17:50 Ответить
..."Лука Мудищев"-это о нём...
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04.05.2021 16:36 Ответить
Это уже просто...немыслимый ужос! Я воспринимаю эти слова, как надвигающийся бульбошанский бойкот. Для Европы это по сути бульбогеноцид! Т.е. про картофельные чипсы с пивом....на футболе, они могут забыть нав -сег -да. И это не шутка. Это...крахмальная угроза! Не смейтесь, крахмал делают из картофеля. А нет крахмала, значит нет в Европе и киселя!!!
Фуууу....я аж вспотел от волнения. Дык это и у деток не будет крахмальной присыпки. Так это же аллергия!!
Ох и Лука, ох и Лукасина, ох и изверг....ужос, ужос!
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04.05.2021 16:43 Ответить
Лукашенко пригрозив ЄС через можливе введення нових санкцій: Якщо європейці хочуть проблем у себе, вони їх отримають - Цензор.НЕТ 7095
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04.05.2021 16:46 Ответить
Это ейный дочь? Пахош.
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04.05.2021 17:31 Ответить
А ещё держава Беларусь почти стала гадкой кацапской колонией. и москали успели научить их масово плести кацапские лапти . Так что Запад очень сильно рискует и может остаться без экологически чистой, природной, национальной обуви дикарей кацапов..
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04.05.2021 16:43 Ответить
,,,,дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси - если европейские технологии по производству чипсов с бульбы сламаются , придется чипсы заменить "рашистским пармезаном" произведенным с ягеля...
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04.05.2021 16:56 Ответить
Вы вот щас все смеётесь, а тут обвал акций и хаты в два раза подешевели после этой заявы. Европейцы в истерике разметают продукты с магазов. Люди со всех уголков Европы стекаются к Европарламенту с плакатами "ЕТ САНКЦИЯМ ПРОТИВ РБ!". Полиция подтягивает коней и водомёты.
(шучу конечно. Тут если из ста один сможет Беларусь найти на глобусе - уже хорошо).
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04.05.2021 16:57 Ответить
Не видать Европе белорусской бульбы.
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04.05.2021 17:04 Ответить
Хана Европе. Надо бульбой запасаться, пока и до нас хитрозачесанный не добрался....
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04.05.2021 17:07 Ответить
ну пЁрни в сторону Запада... дебил.
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04.05.2021 17:08 Ответить
Ось така у бджілки срака.
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04.05.2021 17:09 Ответить
Лукашенко пригрозив ЄС через можливе введення нових санкцій: Якщо європейці хочуть проблем у себе, вони їх отримають - Цензор.НЕТ 7555
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04.05.2021 17:12 Ответить
До такого позора даже африканские диктаторы не дообезьянничали... чтоб с автоматом, лично, против своего народа....- чмошный диктатор.
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05.05.2021 13:32 Ответить
Це та істота котра клялась своєму народу,а вони ще й хочуть йому пробачити.
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05.05.2021 14:13 Ответить
Наверное взрывать Европу будет
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04.05.2021 17:13 Ответить
Я уже начинаю волноваться Шо,Европе-трындец?
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04.05.2021 17:55 Ответить
Муха лякає мухобойку ! Конгениально ! " У вас ус отклеился "
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04.05.2021 18:02 Ответить
Європа, обережно! Злий пес!
Лукашенко пригрозив ЄС через можливе введення нових санкцій: Якщо європейці хочуть проблем у себе, вони їх отримають - Цензор.НЕТ 7081
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04.05.2021 18:35 Ответить
Население Беларуси всего около 10 млн. чел. Это пыль для общего количества населения ЕС и никакой роли в экономике ЕС не играет. Лукашенко типа блефует для населения Беларуси.😀 Демонстрирует сое «могущество».😂😂😂
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04.05.2021 18:48 Ответить
****** ************ , картошку прикладывай ... ))
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04.05.2021 19:06 Ответить
Лукашенко думает, что он создает проблемы для ЕС, а не самом деле он создаёт прблемы для раши - кто будет хлебаться с последствиями? Ну не ЕС же.
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04.05.2021 19:08 Ответить
Что? Быстро Сдулся Лукашенко, без миллиардов россии! Бездарный дебил и коммуняка -агроном!!
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04.05.2021 19:15 Ответить
Ще одна країна хоче в один список із рашкою країн терористів? Ну білорусам на відмінно від росіян щастить у них є законна влада яку визнає ЄС і є узурпатор, тому їх на відмінно від росіян в терористи всіх не запишуть.
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04.05.2021 19:35 Ответить
узурпатор і негідник. Жьівє Бєларусь!
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04.05.2021 20:06 Ответить
Если европейцы хотят проблем у себя, они их получат______ братана Пупика попросит защитить? мне это запугивание напоминает ежа и голый тухес...
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04.05.2021 22:41 Ответить
 
 