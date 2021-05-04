"Ермак был сторонником Трампа. Это было одной из причин моей отставки", - Рябошапка

Отказ команды Руслана Рябошапки в прокуратуре подыгрывать одному из кандидатов на выборах в США была одной из причин его отставки с должности Генерального прокурора Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что 5 мая в Украине с визитом будут находиться топ-чиновники Государственного департамента США - Энтони Блинкен и Виктория Нуланд.

Далее он задается вопросом: "Интересно, как им будет смотреть в глаза и что будет говорить действующий руководитель Офиса Президента, который был частью украинско-американского заговора против сегодняшнего президента США, что едва не обернулось для Украины потерей поддержки ключевого международного партнера?"

Рябошапка отмечает, что Ермак "продавал" себя Президенту Зеленскому как ведущего специалиста в отношениях с США, и все время до победы сегодняшнего президента США Байдена был сторонником администрации Трампа, неоднократно контактировал с ее представителями и убеждал Зеленского в будущей победе Трампа на выборах президента США.

Экс-генпрокурор подчеркивает, что транскрипт беседы Джулиани и Ермака раскрывает еще одну важную деталь - Ермак обещал организовать проведение расследования в отношении сына Байдена (https: //www.buzzfeednews.com /.../ rudy-giuliani-ukraine ...).

"Наша команда в прокуратуре провела аудит всех дел, которые нам достались в наследство и прокуроры не установили никаких доказательств, которые могли бы свидетельствовать о возможной причастности к правонарушениям Хантера Байдена. - пишет Рябошапка. - В ответ на неоднократные вопросы, я об этом информировал Президента Зеленского. Транскрипт беседы Джулиани-Ермака может свидетельствовать о том, что отказ нашей команды в прокуратуре подыгрывать одному из кандидатов на выборах в США была одной из причин моей отставки с должности Генерального прокурора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У меня нет никаких симпатий к Порошенко. Но я не подписал подозрение против него, которое было необоснованным", - Рябошапка

По словам Рябошапки, подтверждением этому может служить мгновенное открытие уголовных производств по факту обнародования разговора Порошенко и Байдена в мае 2020 уже новым генеральным прокурором.

"Последовательность действий российского агента Деркача, который обнародовал разговоры в мае 2020 года, Офиса генпрокурора, что сразу же открыл уголовное производство, и публичные комментарии президента Зеленского на эту тему могут свидетельствовать о согласованности действий в реализации данной комбинации.

И роль руководителя Офиса Президента в этой комбинации, учитывая опубликованный транскрипт беседы Ермака-Джулиани, еще должны исследовать правоохранительные органы", - уверен экс-генпрокурор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. ВИДЕО