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Новости Выборы в США и Украина
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"Ермак был сторонником Трампа. Это было одной из причин моей отставки", - Рябошапка

Отказ команды Руслана Рябошапки в прокуратуре подыгрывать одному из кандидатов на выборах в США была одной из причин его отставки с должности Генерального прокурора Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что 5 мая в Украине с визитом будут находиться топ-чиновники Государственного департамента США - Энтони Блинкен и Виктория Нуланд.

Далее он задается вопросом: "Интересно, как им будет смотреть в глаза и что будет говорить действующий руководитель Офиса Президента, который был частью украинско-американского заговора против сегодняшнего президента США, что едва не обернулось для Украины потерей поддержки ключевого международного партнера?"

Рябошапка отмечает, что Ермак "продавал" себя Президенту Зеленскому как ведущего специалиста в отношениях с США, и все время до победы сегодняшнего президента США Байдена был сторонником администрации Трампа, неоднократно контактировал с ее представителями и убеждал Зеленского в будущей победе Трампа на выборах президента США.

Экс-генпрокурор подчеркивает, что транскрипт беседы Джулиани и Ермака раскрывает еще одну важную деталь - Ермак обещал организовать проведение расследования в отношении сына Байдена (https: //www.buzzfeednews.com /.../ rudy-giuliani-ukraine ...).

"Наша команда в прокуратуре провела аудит всех дел, которые нам достались в наследство и прокуроры не установили никаких доказательств, которые могли бы свидетельствовать о возможной причастности к правонарушениям Хантера Байдена. - пишет Рябошапка. - В ответ на неоднократные вопросы, я об этом информировал Президента Зеленского. Транскрипт беседы Джулиани-Ермака может свидетельствовать о том, что отказ нашей команды в прокуратуре подыгрывать одному из кандидатов на выборах в США была одной из причин моей отставки с должности Генерального прокурора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У меня нет никаких симпатий к Порошенко. Но я не подписал подозрение против него, которое было необоснованным", - Рябошапка

По словам Рябошапки, подтверждением этому может служить мгновенное открытие уголовных производств по факту обнародования разговора Порошенко и Байдена в мае 2020 уже новым генеральным прокурором.

"Последовательность действий российского агента Деркача, который обнародовал разговоры в мае 2020 года, Офиса генпрокурора, что сразу же открыл уголовное производство, и публичные комментарии президента Зеленского на эту тему могут свидетельствовать о согласованности действий в реализации данной комбинации.
И роль руководителя Офиса Президента в этой комбинации, учитывая опубликованный транскрипт беседы Ермака-Джулиани, еще должны исследовать правоохранительные органы", - уверен экс-генпрокурор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. ВИДЕО

Автор: 

США (26336) Нуланд (314) Рябошапка Руслан (409) Ермак Андрей (1253) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+26
"Ермак был сторонником Трампа. Это было одной из причин моей отставки", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 706
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04.05.2021 16:10
+24
А сцикун прихильник *****.
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04.05.2021 16:08
+24
Да ладно, дЕрьмак и сын дЕрьмака является сторонником Х..ла московского, а не Чубчика Вашингтонского.
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04.05.2021 16:09
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А сцикун прихильник *****.
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04.05.2021 16:08 Ответить
Да ладно, дЕрьмак и сын дЕрьмака является сторонником Х..ла московского, а не Чубчика Вашингтонского.
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04.05.2021 16:09 Ответить
А Трамп тоже шестёрка }{уйла, как и Зеля. Обоих ФСБ в своё засняла в Москве за интересными занятиями- Трампа с девочками и с "золотым дождём", а Зелю- с коксом и с "мальчиками для битья".
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04.05.2021 17:13 Ответить
так это ж одна шайка-лейка
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04.05.2021 17:13 Ответить
"Ермак был сторонником Трампа. Это было одной из причин моей отставки", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 706
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04.05.2021 16:10 Ответить
Обоє рябоє.
Саме рябашапка допомагав запроторити за грати Антоненка та Кузьменко.
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04.05.2021 16:12 Ответить
Рябошапка живет в "городе-Париже" и ему очень бы не хотелось попасть под санкции США в свете истории с Джулиани. Вот и начал говорить.
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04.05.2021 16:23 Ответить
А жена работает в суде « се ля ви»
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04.05.2021 16:41 Ответить
Антоненко і Кузьменко - справа рук МВС. Вчіть матчатсину, педрофіли!
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04.05.2021 18:36 Ответить
Вчи, педофіл. В суді вимагали його тримання під вартою ПРОКУРОРИ рябоїшапки.
Рябошапка і не приховує, що причетний до ув'язнення Антоненка.
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04.05.2021 18:52 Ответить
"На запитання ведучої, чому він, будучи генпрокурором, підписав підозру Антоненку, Рябошапка пояснив, що разом із слідчим вважав, що для початку кримінального переслідування доказів було достатньо."
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04.05.2021 18:58 Ответить
О, то Антоненка вже ув'язнили?! А коли оголошували вирок? Я щось пропустив?
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05.05.2021 09:15 Ответить
Він був позбавлений свободи на більш ніж 500 днів за підозрою, яку підписав рябашапка.
Тому не потрібно присікуватись до чужих формулювань, коли сам облажався, стверджуючи , що це чисто справа МВС.
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05.05.2021 09:45 Ответить
Ви для себе, дядьку, спочатку з'ясуйте суть претензій до Рябошапки, а потім вже репетуйте.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/24/7284549/

Я ЗА те, щоби прокурори підписували підозри, а не "маринували" їх, як це робив Холодницький, даючи можливість меру Одеси, Харкова та иншим пройдисвітам, "залагоджувати" мправи.

Тому, якщо слідчі МВС "нарили" матеріяли, то неправильно було б не доводити їх до суду.

"500 днів в СІЗО" для Антоненко - то результат не підписаної прокурором підозри, а суддівського свавілля, що на догоду Зеленському та Авакову, обирав неадекватний запобіжний захід.

І результатом справи після виправдання Антоненка, Дугар та Кузьменка мусить бути не лише матеріяльна компенсація за їхнє безпідставне переслідування, але й кримінальні справи за фактом незаконного позасудового переслідування, фабрикації справи та політичного визиску наклепу.

Це саме стосується і справи Стененка. Його справа, особливо її "медійна підтримка" мують усі ознаки організованої кампанії з дискредитації та переслідування.
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05.05.2021 11:58 Ответить
Суть претензій до рабошапки проста, він мав НЕ підписувати підозру Антоненку.
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05.05.2021 12:04 Ответить
Ви щось плутаєте, дядьку! Рябошапка працював генпрокурором, а не суддею.
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07.05.2021 19:39 Ответить
Жаба&Гадюка
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04.05.2021 16:18 Ответить
вылезло чмо из булочной Парижа и решило напомнить о себе... давай возвращайся в Украину и созывай прессуху на конференцию, если есть что сказать....
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04.05.2021 16:19 Ответить
Шо ему говорить - взял бабло и живет он у Париже - вы ему как пассатижи ... классика
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04.05.2021 16:42 Ответить
так само твій кумир мегрел: взяв бабло, і ховається в Києві від тюрми.
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04.05.2021 17:05 Ответить
Ряпошапка пиши мемуари і не нявкай! З єрмаком і без тебе розберуться
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04.05.2021 16:25 Ответить
Ермак был сторонником Трампа. А трамп был собачкой путина, а значит ермак есть кто?
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04.05.2021 16:25 Ответить
Цікаво, як їм буде дивитися в очі і що буде говорити діючий керівник Офісу Президента, який був частиною українсько-американської змови проти сьогоднішнього президента США, Джерело: https://censor.net/ua/n3263496
Та нічого такого, Єрмак просто робив роботу для кацапів.
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04.05.2021 16:26 Ответить
І продовжує робити, бо буде "бо-бо".
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04.05.2021 16:36 Ответить
Первый дубина, теперь рябочепчик... Уже все больше визуализируется картина как монозебильство будет толкаться на пороге прокуратуры с заявлениями на своих "коллег".
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04.05.2021 16:45 Ответить
Не боись, рябая кепка, сядете усе!
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04.05.2021 16:46 Ответить
Прикольно, Ермак парень из не откуда создаёт векторы политики. В Украине ОП республика?
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04.05.2021 16:49 Ответить
Джулиани дает показания американской фемиде - Фбр крепко его взяло за яйца. дерьмак по факту уже покойник, ведь адвокат трампа не заинтересован что-либо скрывать по делу о вмешательстве в американские выборы. Запасаемся попкорном и наблюдаем, как американцы будут жестко епать зе-команду: дубинский - уже попал, дальше дерьмак и все остальные по списку. Вопли рябошапки - не более чем скулеж накануне большого шухера. Кстати, наркоДегенерату тоже нужно приготовится, ведь после того, как он сдаст булаву (либо ее заберет народ), то мгновенно лишится президентского иммунитета, следственно, американцы тоже его взрючат. Годиков 5 будет жрать американскую баланду и обслуживать члены негров где-то на алькатрасе.
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04.05.2021 16:51 Ответить
Ермак был и есть "слуга рашистского капутина" ,а все остальное - это его "служение" "капутину"
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04.05.2021 17:01 Ответить
Ой, не просто так все это всплыло перед самым визитом американцев...
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04.05.2021 17:03 Ответить
Рябашапка це:видача терориста Цемаха і вбивць-беркутівців,сфальшована справа Антоненко,Кузьменко,Дугар,справа Федини,призначення люстрованого Юлдашева
"Єрмак був прихильником Трампа. Це було однією з причин моєї відставки", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9807
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04.05.2021 17:09 Ответить
Чому всі *екси * стають такими зарозумілими .коли отримують підсрачника !?
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04.05.2021 17:16 Ответить
Достают из нафталина подобные политические куклы и начинают снова их заигрывать в постановках в погорелом, зеленом, шапито. Это и есть политика зеленых бездарей-клоунов. Второстепенные сексоты, бездарные, которыми - спецслужбы россии - пытаются заменить всех наших политиков. Политику будущего Украины. Все бездарно и серо. Такие, рябые шапки, пытаются собою наполнить новостные ленты, чтоб там отсвечивал еще один оттенок серого в 50 оттенках серости зеленых. Оттенки серости, зеленых сексотских выползней, в политике, с 19 года, выдавливают остальные цвета. Такие рябые (серые) шапки и служат для этого. Ибо они серые исполнители; как говорил в известном кино герой которого играет В.Высоцкий: "А ручки у тебя белые, нежные и гладкие. Почему, спрашивается? Потому, что отродясь ничего путного этими руками ты не делал..." За этих кукол, всегда думали, выподставляли их, - они лишь исполнители чужой воли, провокаторы, мелкие сошки. Страна сразу же ощутила приход этой шоблы - падением экономических показателей и не только. В чем сильны сексоты - это в интрижках, в дележках, в захватах, в ******** с медовыми ловушками, в подмене собою на должностях специалистов; все помнят, как они приняли этого портнова, пытаясь начать большую Игру в судах, с громкими посадками... отнюдь не коррупционеров, как было объявлено. Но их серость, бездарность, спасает их противников. Они не на что не способны. Сексоты, это убогие слизняки, позор.
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04.05.2021 17:50 Ответить
В университете Соломона математику учили по Рабиновичу : Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько вам надо? Рябошапка отличник в математике Рабиновича .Что видно из его заявлений по Шереметгейту. Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства, - Рябошапка о процессе по делу Шеремета /.Рябошапка о мере пресечения для Кузьменко и Антоненко: Доказательств мало, но есть риски / Работа по делу Шеремета активно ведется, но пока нет информации, которую можно публично озвучить.
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04.05.2021 18:10 Ответить
Владелец диплома университета Соломона : "Доказательств по делу Шеремета было достаточно для преследования, но недостаточно для суда. Меня пригласили на брифинг по инициативе министра МВД", - Рябошапка./ Не Сидоров, ты, ПАДЛА, а ВАНЯ из Тамбовского ФСБ!!! Ты, ****, лучше скажи, а какой университет заканчивала прокурорша БЕНЯдиктова???/ Наркомани на городі. Израиль вошел в число мировых лидеров по количеству сидящих на кокаине граждан. 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды, более половины израильских военных употребляют наркотики , марихуана легализована. Мефедрон (соли, мяу-мяу ) был разработан в Израиле. Мефедрон провоцирует высокую смертность. Употребление т.н. дизайнерских наркотиков в любой миг может закончиться летальным исходом. В их состав входят дозы крысиного яда
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05.05.2021 08:30 Ответить
Поменяйте их лучше местами, ермака с рябошапкой, не пожалеете.
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04.05.2021 18:23 Ответить
Андруша! , подача з флангу! (ну або... "вспишка слєва!"))
сподіваюсь з ним навіть розмовляти не будуть на протокольних засіданнях.
ну хто він такий? завгозп ОПЗ?...
або ж Вовє срочно міняти Кулєбу, чи Данілова, чи Шмигаля, чи... Разумкова....
P.S....сподіваюсь і поза межами теж....
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04.05.2021 19:26 Ответить
Нуланд не хочет видеть Ермака на встрече Зеленского с Госсекретарем!
"Єрмак був прихильником Трампа. Це було однією з причин моєї відставки", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1515
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04.05.2021 19:51 Ответить
Все на планете знают , что Дерьмак агент ФСБ по кличке Козырь , Штаты для этого даже спецоперацию провели , когда типа наши спецы вагнеровцев хотели захватить , но с упорством редкостных дебилов лохотрату объясняют , что Дерьмак не кацапский агент , а просто любительТрампа и *****.
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04.05.2021 20:46 Ответить
а, дык рябошапка у нас ясновидец, предсказал, что сонный джо и его шайка украдут победу у Трампа путём блм и фальсификаций.
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05.05.2021 01:15 Ответить
как будто быть сторонником Трампа это что-то плохое
быть сторонником клоуна Зели и комуняки Байдена вот это действительно зашквар 🤨
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05.05.2021 02:49 Ответить
 
 