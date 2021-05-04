"Ермак был сторонником Трампа. Это было одной из причин моей отставки", - Рябошапка
Отказ команды Руслана Рябошапки в прокуратуре подыгрывать одному из кандидатов на выборах в США была одной из причин его отставки с должности Генерального прокурора Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.
Он напомнил, что 5 мая в Украине с визитом будут находиться топ-чиновники Государственного департамента США - Энтони Блинкен и Виктория Нуланд.
Далее он задается вопросом: "Интересно, как им будет смотреть в глаза и что будет говорить действующий руководитель Офиса Президента, который был частью украинско-американского заговора против сегодняшнего президента США, что едва не обернулось для Украины потерей поддержки ключевого международного партнера?"
Рябошапка отмечает, что Ермак "продавал" себя Президенту Зеленскому как ведущего специалиста в отношениях с США, и все время до победы сегодняшнего президента США Байдена был сторонником администрации Трампа, неоднократно контактировал с ее представителями и убеждал Зеленского в будущей победе Трампа на выборах президента США.
Экс-генпрокурор подчеркивает, что транскрипт беседы Джулиани и Ермака раскрывает еще одну важную деталь - Ермак обещал организовать проведение расследования в отношении сына Байдена (https: //www.buzzfeednews.com /.../ rudy-giuliani-ukraine ...).
"Наша команда в прокуратуре провела аудит всех дел, которые нам достались в наследство и прокуроры не установили никаких доказательств, которые могли бы свидетельствовать о возможной причастности к правонарушениям Хантера Байдена. - пишет Рябошапка. - В ответ на неоднократные вопросы, я об этом информировал Президента Зеленского. Транскрипт беседы Джулиани-Ермака может свидетельствовать о том, что отказ нашей команды в прокуратуре подыгрывать одному из кандидатов на выборах в США была одной из причин моей отставки с должности Генерального прокурора".
По словам Рябошапки, подтверждением этому может служить мгновенное открытие уголовных производств по факту обнародования разговора Порошенко и Байдена в мае 2020 уже новым генеральным прокурором.
"Последовательность действий российского агента Деркача, который обнародовал разговоры в мае 2020 года, Офиса генпрокурора, что сразу же открыл уголовное производство, и публичные комментарии президента Зеленского на эту тему могут свидетельствовать о согласованности действий в реализации данной комбинации.
И роль руководителя Офиса Президента в этой комбинации, учитывая опубликованный транскрипт беседы Ермака-Джулиани, еще должны исследовать правоохранительные органы", - уверен экс-генпрокурор.
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Саме рябашапка допомагав запроторити за грати Антоненка та Кузьменко.
Рябошапка і не приховує, що причетний до ув'язнення Антоненка.
Тому не потрібно присікуватись до чужих формулювань, коли сам облажався, стверджуючи , що це чисто справа МВС.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/24/7284549/
Я ЗА те, щоби прокурори підписували підозри, а не "маринували" їх, як це робив Холодницький, даючи можливість меру Одеси, Харкова та иншим пройдисвітам, "залагоджувати" мправи.
Тому, якщо слідчі МВС "нарили" матеріяли, то неправильно було б не доводити їх до суду.
"500 днів в СІЗО" для Антоненко - то результат не підписаної прокурором підозри, а суддівського свавілля, що на догоду Зеленському та Авакову, обирав неадекватний запобіжний захід.
І результатом справи після виправдання Антоненка, Дугар та Кузьменка мусить бути не лише матеріяльна компенсація за їхнє безпідставне переслідування, але й кримінальні справи за фактом незаконного позасудового переслідування, фабрикації справи та політичного визиску наклепу.
Це саме стосується і справи Стененка. Його справа, особливо її "медійна підтримка" мують усі ознаки організованої кампанії з дискредитації та переслідування.
Та нічого такого, Єрмак просто робив роботу для кацапів.
выподставляли их, - они лишь исполнители чужой воли, провокаторы, мелкие сошки. Страна сразу же ощутила приход этой шоблы - падением экономических показателей и не только. В чем сильны сексоты - это в интрижках, в дележках, в захватах, в ******** с медовыми ловушками, в подмене собою на должностях специалистов; все помнят, как они приняли этого портнова, пытаясь начать большую Игру в судах, с громкими посадками... отнюдь не коррупционеров, как было объявлено. Но их серость, бездарность, спасает их противников. Они не на что не способны. Сексоты, это убогие слизняки, позор.
сподіваюсь з ним навіть розмовляти не будуть на протокольних засіданнях.
ну хто він такий? завгозп ОПЗ?...
або ж Вовє срочно міняти Кулєбу, чи Данілова, чи Шмигаля, чи... Разумкова....
P.S....сподіваюсь і поза межами теж....
быть сторонником клоуна Зели и комуняки Байдена вот это действительно зашквар 🤨