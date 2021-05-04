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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ может использовать паспортизацию жителей ОРДЛО как повод для дальнейшей агрессии против Украины, - представительство Литвы в ОБСЕ

РФ может использовать паспортизацию жителей ОРДЛО как повод для дальнейшей агрессии против Украины, - представительство Литвы в ОБСЕ

Незаконная выдача российских паспортов на временно оккупированной территории Донбасса – это повод для дальнейшей агрессии со стороны РФ.

Об этом сообщили в постоянном представительстве Литвы в ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Паспортизация - это не что иное, как casus belli (повод для войны. - Ред.) для дальнейшей агрессии России против Украины", - отметила пресс-служба представительства в Twitter.

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Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: 

Литва (2443) ОБСЕ (4870) оккупация (10108) паспорт (1178) россия (95326) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+3
Понятно, что в рожу.Но, что еще лучше что двойное гражданство в Украине запрещено и поэтому не хер им украинские пенсии платить!
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04.05.2021 16:16
+3
Як цікаво.
"РФ может использовать паспортизацию жителей ОРДЛО как повод для дальнейшей агрессии против Украины"

"https://censor.net/ru/news/3263405/v_rade_hotyat_uprostit_oformlenie_pasportov_dlya_jiteleyi_okkupirovannyh_territoriyi_ukrainy"
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04.05.2021 16:24
+3
Судя по всему эти территории утрачены... На условиях Раши, да еще с поголовной российской паспортизацией.. , и при многолетней ежедневной обработки голов рашен пропагандой с телеэкранов, радио, в садиках, в школах, учебных заведениях, на работе.. По сути это не представляется возможным, ну кроме как Украине согласиться на самоубийство. Прошло 7 лет.., плюс все это " упало на подготовленную почву", еще года 3.. и там вообще не о чем будет разговаривать ( хотя по сути и сейчас).. Ну разве что проводить реинтеграцию какими то драконовскими - сталинскими методами, но это не наш путь.
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04.05.2021 16:48
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Правила форума Совет форумчан
Бьют не по паспортам, а по роже

ни даунбасятам, ни рашке эти финты не помогут
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04.05.2021 16:12 Ответить
Понятно, что в рожу.Но, что еще лучше что двойное гражданство в Украине запрещено и поэтому не хер им украинские пенсии платить!
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04.05.2021 16:16 Ответить
это само собой.
заполучить базу новоявленных "граждан" рашки и паковать на КПП в концлагеря
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04.05.2021 16:21 Ответить
Та вы що???Правда???
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04.05.2021 16:13 Ответить
Як цікаво.
"РФ может использовать паспортизацию жителей ОРДЛО как повод для дальнейшей агрессии против Украины"

"https://censor.net/ru/news/3263405/v_rade_hotyat_uprostit_oformlenie_pasportov_dlya_jiteleyi_okkupirovannyh_territoriyi_ukrainy"
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04.05.2021 16:24 Ответить
в объятьях курицы двуглавой -
ты звездорас, с дурною славой !
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04.05.2021 16:29 Ответить
РФ може використовувати паспортизацію жителів ОРДЛО як привід для подальшої агресії проти України. ***** може і свою миршавість використати як привід для подальшої агресії проти України. Психопатам закони не писані.
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04.05.2021 16:43 Ответить
Судя по всему эти территории утрачены... На условиях Раши, да еще с поголовной российской паспортизацией.. , и при многолетней ежедневной обработки голов рашен пропагандой с телеэкранов, радио, в садиках, в школах, учебных заведениях, на работе.. По сути это не представляется возможным, ну кроме как Украине согласиться на самоубийство. Прошло 7 лет.., плюс все это " упало на подготовленную почву", еще года 3.. и там вообще не о чем будет разговаривать ( хотя по сути и сейчас).. Ну разве что проводить реинтеграцию какими то драконовскими - сталинскими методами, но это не наш путь.
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04.05.2021 16:48 Ответить
биомасса - да.
территории - нет
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04.05.2021 18:28 Ответить
от территорий мы не откажемся никогда, значит, они будут наши
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04.05.2021 18:30 Ответить
Двуголова паспартизація,це безумовно елемент гібридної війнм Росіі за повернення України в "родную говєнь2 Московію !!!))
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04.05.2021 17:24 Ответить
Так для этого и паспортизуют...
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04.05.2021 17:54 Ответить
 
 