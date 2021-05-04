На Донетчине мужчина погиб в результате взрыва неизвестного предмета на кладбище, - ГСЧС
4 мая в поселке Верхнеторецкое на Донетчине мужчина погиб в результате взрыва неизвестного предмета на кладбище.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
4 мая в 10:38 в Главное управление ГСЧС поступила информация о том, что на территории кладбища в поселке Верхнеторецкое Покровского района (Донецкая область), во время уборки могилы, в результате детонации неизвестного предмета погиб мужчина 1952 года рождаения.
Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками Национальной полиции. На месте находятся сотрудники Национальной полиции и ВСУ для установления обстоятельств происшествия и определения устройства, которое сдетонировало.
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+4 Виктор Ли #292636
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Верхнеторецкое - убит мужчина на кладбище....
совпадение ?
не думаю, расстояние между населенными пунктами 5-6 км, расположены на фронте....
Следовательно, надо брать это слово из языка, где оно есть, то есть, из украинского и писать его так, как в оригинале, то есть Донеччина.