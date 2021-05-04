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На Донетчине мужчина погиб в результате взрыва неизвестного предмета на кладбище, - ГСЧС

На Донетчине мужчина погиб в результате взрыва неизвестного предмета на кладбище, - ГСЧС

4 мая в поселке Верхнеторецкое на Донетчине мужчина погиб в результате взрыва неизвестного предмета на кладбище.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

4 мая в 10:38 в Главное управление ГСЧС поступила информация о том, что на территории кладбища в поселке Верхнеторецкое Покровского района (Донецкая область), во время уборки могилы, в результате детонации неизвестного предмета погиб мужчина 1952 года рождаения. 

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Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками Национальной полиции. На месте находятся сотрудники Национальной полиции и ВСУ для установления обстоятельств происшествия и определения устройства, которое сдетонировало.

взрыв (6721) кладбище (279) Донецкая область (9482) ГСЧС (4944)


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Топ комментарии
+4
Не треба було звать *****,а тепер мають те що хотіли.
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04.05.2021 16:25
+4
Правильно писать Донеччина, а не Донетчина, потому что город называется Донецк, а не Донет.
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04.05.2021 16:38
+4
А війна вона така, незалежно хто прийшов і кого кликали.
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04.05.2021 16:45
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Васильевка вторая - взрыв на огороде, ранило пацана,
Верхнеторецкое - убит мужчина на кладбище....

совпадение ?
не думаю, расстояние между населенными пунктами 5-6 км, расположены на фронте....
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04.05.2021 16:19 Ответить
Да там неразорвавшихся боеприпасов лет на 5 разминирования будет.
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04.05.2021 16:25 Ответить
Новоселовка-2, а не Васильевка
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04.05.2021 19:02 Ответить
Не треба було звать *****,а тепер мають те що хотіли.
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04.05.2021 16:25 Ответить
Правильно писать Донеччина, а не Донетчина, потому что город называется Донецк, а не Донет.
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04.05.2021 16:38 Ответить
А чего не Донецчина тогда? или Донецкчина))
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04.05.2021 18:06 Ответить
Тому що є правила української мови, які Ви не знаєте. Чомусь.
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04.05.2021 18:48 Ответить
Потому, что в великорусском наречии русского языка ни в одном академическом словаре нет слова Донетчина.

Следовательно, надо брать это слово из языка, где оно есть, то есть, из украинского и писать его так, как в оригинале, то есть Донеччина.
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05.05.2021 11:12 Ответить
Як кажуть, не відходячи від каси.
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04.05.2021 16:39 Ответить
А війна вона така, незалежно хто прийшов і кого кликали.
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04.05.2021 16:45 Ответить
Сепари-диверсанти мінують могили загиблих українських військовослужбовців. "Руцькій мір" він такий, мерзотний, наджорстокий, нелюдський. Боротися з ним можна лише тотальним випалюванням носіїв "прошивки".
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04.05.2021 18:46 Ответить
 
 