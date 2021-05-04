На Донетчине мужчина погиб в результате взрыва неизвестного предмета на кладбище, - ГСЧС

4 мая в поселке Верхнеторецкое на Донетчине мужчина погиб в результате взрыва неизвестного предмета на кладбище.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

4 мая в 10:38 в Главное управление ГСЧС поступила информация о том, что на территории кладбища в поселке Верхнеторецкое Покровского района (Донецкая область), во время уборки могилы, в результате детонации неизвестного предмета погиб мужчина 1952 года рождаения.

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Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками Национальной полиции. На месте находятся сотрудники Национальной полиции и ВСУ для установления обстоятельств происшествия и определения устройства, которое сдетонировало.