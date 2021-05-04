Быть руководителем "Тузика", где министры будут говорить "встать", "лежать" и т.д., не имеет смысла, - экс-глава "Нафтогаза" Коболев
То отношение, как к "Тузику", которое сейчас демонстрирует власть относительно "Нафтогаза", сначала ударит по компании, а затем вернется ко всей стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина" выразил экс-глава правления компании Андрей Коболев.
"Такое отношение, как к "Тузику", которое сейчас демонстрирует власть в широком смысле, оно сначала ударит по "Нафтогазу", а затем вернется к власти и ко всей стране. "Нафтогаз" был и остается главным источником наполнения бюджета. (...). Мой контракт довольно известная штука. Там нет никаких секретов. Поэтому я вижу причину изменений в том, что мы как менеджмент действуем в рамках законодательства, интересов компании", - считает Коболев.
На вопрос о том, готов ли будет он вновь когда-либо возглавить "Нафтогаз", он ответил: "Если убрать мои личные эмоции, то я, честно говоря, не считаю целесообразным возвращаться, если не будет восстановлено корпоративное управление - то есть восстановлены полномочия Наблюдательного совета. Я думаю, что для любого руководителя любой государственной компании, если не будет восстановлено верховенство права в аспектах корпоративного управления, возвращаться нет смысла. Если стать руководителем "Тузика", где министры будут говорить "встать", "лежать" и т.д., это не имеет смысла. И вопрос даже не в персональных амбициях. Раньше я говорил своим руководителям, что мне можно говорить либо что делать, либо как делать, но не то и другое. Яркий пример того, когда мне говорили, как делать, - продажа газа по ПСО. Результат - огромные долги и резервы. Практический опыт показал, что даже такой подход является нецелесообразным, а уместно только получать указания о о том, что делать. Иначе это превращается в постоянный конфликт руководителя компании и правительства или сдачу интересов компании ... Спросите, у какой государственной компании на счетах есть хотя бы миллиард долларов. Кроме нас, ни у какой".
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
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И компетентные органы потом разберутся, когда уйдет власть зеленых барыг.
Хммм....в таких случаях просто....независимый аудит. Просто..добавь воды!
Это и есть деньги украинцев, которые вытянуты у них из кошельков путем спекуляций монополии Нафтогаз. По сути - это скрытый налог.
МВФ уже ніяких кредитів не дасть. Ну, можливо араби за більші відсотки, куди їздив Зеленський, напевно у якості "актриси з німецького фільма для дорослих"
Тоді це який курс на ЄС?
Ці кошти НАК відрахувала в резерви на випадок, якщо боржники з нею не розрахуються. За інформацією джерела ZN.UA, Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на «Велике будівництво», «підігрівши» всіх, хто з цієї інфраструктурної афери годується.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/vidomi-prichini-zvilnennja-koboljeva-ta-priznachennja-vitrenka-holovoju-nak-naftohaz-ukrajini.html Джерело
Вони згідно законодавству визначаються ціною на https://www.powernext.com/spot-market-data Нідерландській біржі TTF
Що не так? До чого тут Нафтогаз до Ваших мрій і суджень?
Різні ціни для населення і бізнесу веде до корупції. Чим більша ця різниця, ти більша корупція.
Тим кому не по карману - є субсидія. Усе ж передбачено.
А так як Ви хочете не вийде, бо укр. родовища потребують капіталовкладень, і, взагалі, укр. видобутку все одно недостатньо буде для населення.
"Дешевого газу", як і дешевого золота чи алмазів не існує. Є ціна, яка регулюється ринком.
Щоб Україна вступила до ЄС, як раз і потрібні ринкові ціни на енергоносії. Це і є однією з умов.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-46033989 У МВФ вважають, що різні ціни на газ для різних категорій споживачів - промисловості і населення - є джерелом зловживань і корупції, а покриття різниці у тарифах формує прихований дефіцит бюджету.
И если даже был бы у власти Петр Алексеевич,то дерьма в его адрес не уменьшилось бы. Во внешней политики он имеет плюс,но на внутренней такой же говнюк как и все.
Мон шер Гамлєт!
Ходiм у кабiнет,
Канхвету дам тобi я посмоктати.
Канхвета очень класна, "Тузiк" вкусний!