Быть руководителем "Тузика", где министры будут говорить "встать", "лежать" и т.д., не имеет смысла, - экс-глава "Нафтогаза" Коболев

То отношение, как к "Тузику", которое сейчас демонстрирует власть относительно "Нафтогаза", сначала ударит по компании, а затем вернется ко всей стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина" выразил экс-глава правления компании Андрей Коболев.

"Такое отношение, как к "Тузику", которое сейчас демонстрирует власть в широком смысле, оно сначала ударит по "Нафтогазу", а затем вернется к власти и ко всей стране. "Нафтогаз" был и остается главным источником наполнения бюджета. (...). Мой контракт довольно известная штука. Там нет никаких секретов. Поэтому я вижу причину изменений в том, что мы как менеджмент действуем в рамках законодательства, интересов компании", - считает Коболев.

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На вопрос о том, готов ли будет он вновь когда-либо возглавить "Нафтогаз", он ответил: "Если убрать мои личные эмоции, то я, честно говоря, не считаю целесообразным возвращаться, если не будет восстановлено корпоративное управление - то есть восстановлены полномочия Наблюдательного совета. Я думаю, что для любого руководителя любой государственной компании, если не будет восстановлено верховенство права в аспектах корпоративного управления, возвращаться нет смысла. Если стать руководителем "Тузика", где министры будут говорить "встать", "лежать" и т.д., это не имеет смысла. И вопрос даже не в персональных амбициях. Раньше я говорил своим руководителям, что мне можно говорить либо что делать, либо как делать, но не то и другое. Яркий пример того, когда мне говорили, как делать, - продажа газа по ПСО. Результат - огромные долги и резервы. Практический опыт показал, что даже такой подход является нецелесообразным, а уместно только получать указания о о том, что делать. Иначе это превращается в постоянный конфликт руководителя компании и правительства или сдачу интересов компании ... Спросите, у какой государственной компании на счетах есть хотя бы миллиард долларов. Кроме нас, ни у какой".

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Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

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Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.