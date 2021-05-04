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Боррель и Блинкен обсудили отношения с РФ и наращивание ею сил в Крыму и на границе с Украиной

Боррель и Блинкен обсудили отношения с РФ и наращивание ею сил в Крыму и на границе с Украиной

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в ходе встречи во вторник в Лондоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в кулуарах совещания глав МИД стран G7 обсудил отношения с РФ в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в Брюсселе.

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Как сообщается в документе, эта встреча предоставила "возможность обсудить на двусторонней основе некоторые из наиболее насущных предстоящих вызовов в сфере внешней политики и безопасности, которые также были предметом обсуждения министров иностранных дел стран "большой семерки" на их двухдневном совещании".

Боррель и Блинкен, помимо РФ, обсудили последние события вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе ввиду возможного возвращения Соединенных Штатов в СВПД и в связи с тем, как обеспечить полное и эффективное выполнение ядерной сделки с Тегераном.

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Они говорили также о ситуации в Афганистане и об отношениях с Китаем.

Глава дипломатии ЕС выразил обеспокоенность по поводу растущей нестабильности в Колумбии.

"Предстоящий саммит ЕС-США в Брюсселе в июне придаст новый импульс отношениям между ЕС и США", - отметили в ЕВС.

россия (95326) Боррель (784) Блинкен (936)


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Ну как-то так.
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04.05.2021 17:27 Ответить
 
 