"Моя позиция принципиальная и неизменная - "Спутника V" в Украине не будет", - Степанов

Через навязывание ложной информации о вакцинах от COVID-19 по всему миру Россия пытается протолкнуть собственный "Спутник V". Но Украина не будет закупать российскую COVID-вакцину.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Обновленный отчет Европейской службы внешних связей (European External Action Service, EEAS) не стал неожиданностью. В нем говорится о том, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации. С начала 2021 к базе данных EUvsDisinfo добавили более 100 (!) примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации.

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Это исследование лишь подтверждает то, о чем я говорю уже несколько месяцев: нас пытаются втянуть в грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин. Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca - связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения", - отметил Степанов.

По его словам, через навязывание ложной информации о других вакцинах от COVID-19 по всему миру Россия пытается протолкнуть собственный "Спутник V".

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"Моя позиция принципиальная и неизменная - "Спутника" в Украине не будет. В то же время те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом" - сознательно или по глупости подыгрывают России. Поэтому я призываю украинцев быть умнее, не верить фейкам, соблюдать не только личную, но и информационную гигиену", - подытожил глава Минздрава.