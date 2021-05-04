"Моя позиция принципиальная и неизменная - "Спутника V" в Украине не будет", - Степанов
Через навязывание ложной информации о вакцинах от COVID-19 по всему миру Россия пытается протолкнуть собственный "Спутник V". Но Украина не будет закупать российскую COVID-вакцину.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Обновленный отчет Европейской службы внешних связей (European External Action Service, EEAS) не стал неожиданностью. В нем говорится о том, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации. С начала 2021 к базе данных EUvsDisinfo добавили более 100 (!) примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации.
Это исследование лишь подтверждает то, о чем я говорю уже несколько месяцев: нас пытаются втянуть в грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин. Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca - связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения", - отметил Степанов.
По его словам, через навязывание ложной информации о других вакцинах от COVID-19 по всему миру Россия пытается протолкнуть собственный "Спутник V".
"Моя позиция принципиальная и неизменная - "Спутника" в Украине не будет. В то же время те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом" - сознательно или по глупости подыгрывают России. Поэтому я призываю украинцев быть умнее, не верить фейкам, соблюдать не только личную, но и информационную гигиену", - подытожил глава Минздрава.
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и - прямиком в 57-ой год, на орбиту...бип-бип-бип
дерьмом вас называют товарисч Степанов. Вороватым дерьмом...
Конченая гнида.
від вас за кілометр смердить.
Ми ніфіга не знаємо про той "спутник". Я розумію, що чмурять його в основному по політичним мотивам. Але нарасії колять. Знайомій уже місяць назад другу дозу вкололи. І нічого не сталося. Може, вона ніяка. Хто його знає. А може не гірша за інші. Але по містам їздять спеціальні автобуси з бригадами, які колять той "спутник". Питання Степанову - де у нас хоч щось подібне? Ще не наповнився пенсійний фонд? Так скоро його нікому взагалі буде наповнювати.
До чого тут політика?
https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-slovachchyna-rosija-sputnik-v/31193558.html
Страна, которая не стесняется применить в Европе нервно-паралитическое отравляющее вещество вызывает вполне законные опасения.
А вот и НЕТ.
Это потому, что "прокладка" получающая откаты за Спупник-Вэ уже давно определена и забронирована - Мертвечук!
https://www.slovoidilo.ua/2020/10/14/novyna/suspilstvo/********-mozhe-rozpochaty-zakupivlyu-rosijskoyi-vakcyny-stepanov Україна може розпочати закупівлю російської вакцини - Степанов
"...якщо Всесвітня організація охорони здоров'я схвалить вакцину і її безпечність та ефективність буде доведено, Україна «говоритиме про закупівлю будь-якої вакцини», незалежно від країни виробника...."
https://covid.unian.ua/stepanov-zrobiv-divnu-zayavu-pislya-vidkritoji-spravi-nabu-pro-zlovzhivannya-u-zakupivli-vakcin-11322746.html "Відкриває шлях до "Спутник-V": Степанов попередив про "наслідки" справи НАБУ про зловживання у закупівлі вакцин