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Новости Коронавирус и карантин
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"Моя позиция принципиальная и неизменная - "Спутника V" в Украине не будет", - Степанов

Через навязывание ложной информации о вакцинах от COVID-19 по всему миру Россия пытается протолкнуть собственный "Спутник V". Но Украина не будет закупать российскую COVID-вакцину.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Обновленный отчет Европейской службы внешних связей (European External Action Service, EEAS) не стал неожиданностью. В нем говорится о том, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации. С начала 2021 к базе данных EUvsDisinfo добавили более 100 (!) примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав

Это исследование лишь подтверждает то, о чем я говорю уже несколько месяцев: нас пытаются втянуть в грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин. Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca - связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения", - отметил Степанов.

По его словам, через навязывание ложной информации о других вакцинах от COVID-19 по всему миру Россия пытается протолкнуть собственный "Спутник V".

Также читайте: Распределение вакцин от коронавируса в мире несправедливо. Украина получила слишком мало из обещанного, - Зеленский

"Моя позиция принципиальная и неизменная - "Спутника" в Украине не будет. В то же время те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом" - сознательно или по глупости подыгрывают России. Поэтому я призываю украинцев быть умнее, не верить фейкам, соблюдать не только личную, но и информационную гигиену", - подытожил глава Минздрава.

вакцина (3814) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
"Моя позиція принципова і незмінна - "Спутника V" в Україні не буде", - Степанов - Цензор.НЕТ 6558
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04.05.2021 17:11
+5
"Спутник" ни как не дождется Лукашенко.., обвиняя Европу что она не поставляет им вакцину. Видимо спутал адреса..
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04.05.2021 16:50
+5
...те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом
дерьмом вас называют товарисч Степанов. Вороватым дерьмом...
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04.05.2021 16:53
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"Спутник" ни как не дождется Лукашенко.., обвиняя Европу что она не поставляет им вакцину. Видимо спутал адреса..
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04.05.2021 16:50 Ответить
а может любителей русского мира и носителей языка лермонтого да и голофастого, все-таки привить родным спутником...
и - прямиком в 57-ой год, на орбиту...бип-бип-бип
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04.05.2021 18:51 Ответить
Никогда больше ничего общего , ватники-балалаечники! Идитенах, строить кАмунизЬм-2 самостоятельно...
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04.05.2021 20:29 Ответить
неугомонных гариков и прочих гагаринов - на орбиту востока 61 года...безвозвратно
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04.05.2021 20:54 Ответить
Ватные подонки, наконец наступает время ответственности за ваши преступления против Украины, будете жестко наказаны тотальной нищетой и дезинтеграцией Засрахи (печеньки Нуланд гаранти...)
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04.05.2021 21:38 Ответить
не прагну вражати
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05.05.2021 09:41 Ответить
...те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом
дерьмом вас называют товарисч Степанов. Вороватым дерьмом...
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04.05.2021 16:53 Ответить
Петр Порошенко раскритиковал ввезенную в Украину вакцину AstraZeneca/Covishield, назвав ее "говном".
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04.05.2021 17:05 Ответить
А откуда у Степанова курточка по цене авто?
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04.05.2021 17:56 Ответить
Степанов,боясь увольнения-начпл корчить из себя патриота.
Конченая гнида.
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04.05.2021 16:55 Ответить
а що не так??? кацапський фуфломіцин Спутнік Ве - хай самі кацапи і вживають..і дохнуть як мухи
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04.05.2021 17:30 Ответить
він у січні так казав чи у лютому , коли наче якась фірма узяла на тестування чи реєстрацію спутнік. з того моменту нічо не змінилось як видно. спутник і в Европі ще не атестували, але узяли. але усі кажуть і казали вже про політичність самої назви. а словаки заявили, що їм на тестування дали зовсім не те, що описано у меджурналі "лацет". у кацапів хороша ідея з двофакторністю, але бажання бути першими підосрало усю затєю.
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04.05.2021 18:26 Ответить
Не треба за всю Європу розписуватися В Польщі нема супутника і міністр здоров'я сказав, що її не буде, хоча фейк хтось пустив, що Польща буде використовувати супутник.
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04.05.2021 19:28 Ответить
ото не транди сам. у Європі є така контора ЕМА називається, вона сертифікує вакцини і вона зараз спутніком займається. А твоя Польща ж у Європі наче. якщо кацапи виконають її вимоги і вони поставлять усі галочки де їм треба, почуємо про результат. але чи користуватись нею, це вибір самої країни. ось сьогодні Британія відмовился від джонсон, хоча інші нею користуються.
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04.05.2021 19:56 Ответить
Так і треба було писати про сертифікацію, а не те, що супутник збираються всі країни використовувати, бо з твого контексту я зрозумів саме так.
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04.05.2021 23:00 Ответить
так у мене і так про то написано, двічі ! тобі повилазило? повторення для особливо обдарованих видно допомогло.
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04.05.2021 23:30 Ответить
Давай ще в третій раз повторити, бо щось мені не зрозуміло. Ви там собі супутником в Німеччині вже вакцинутесь?
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05.05.2021 22:25 Ответить
Став министром, Степанов понял всю степень негативности медицинской реформы Квиташвили-Супрун и стал её СВОРАЧИВАТЬ. Вот это сворачивание враждебной для украинских граждан медреформы и стало причиною сбора подписей за отставку Степанова.
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04.05.2021 19:22 Ответить
От спасибо огромное!!! Хотя есть подозрение, что фельдшерминистр боится, что за спутник не просто курточку заберут, но и штанишки заодно с баблом в каманах от распила уникальных закупок вакцин.
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04.05.2021 16:59 Ответить
Тут быть "принципиальным" очень даже классно. И патриотом. А заикнись он про кацапскую бормотуху, где прятаться будет
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04.05.2021 17:00 Ответить
Ого, кто же это его так напугал то? ишь как запел)
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04.05.2021 17:01 Ответить
Я бы поднял клич по Украине - "Степаняку на гиляку", только кто его подхватит, ведь жизни людей ничего не стоят, тем более если на кону стоит политическая обоснованность и возможность пополнить свой банковский лицевой счет. Бизнес есть бизнес, пусть даже на крови своих граждан. В старину во время эпидемий войны прекращались, а теперь это гладиаторские игры со смертью, кинем монетку кто следующий?
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04.05.2021 17:03 Ответить
с "принципиальной и неизменной" степановской позицией в Украине со всеми остальными вакцинами результат почти такой же.Позиция вредительства украинскому народу
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04.05.2021 17:04 Ответить
Ну когда Слуги и Зеленский, вместо необходимых семнадцати миллиардов гривен, выделили в бюджете всего три миллиарда, то как раз именно это является не просто вредительством, а Геноцидом украинского народа. Во всём мире именно главы государств лично занимались заказами вакцин у производителей.
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04.05.2021 19:25 Ответить
Це зрада вiнагенткремля
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04.05.2021 17:05 Ответить
Чувак, ну ты и серонул ... пипец тупачьё.
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04.05.2021 17:07 Ответить
Нi чувак, це ТИ тупанул) Ти взагалі розрізняєш де сарказм а де серйозність?)
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04.05.2021 18:08 Ответить
чувак не знає, як записується сарказм.
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04.05.2021 18:28 Ответить
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04.05.2021 18:32 Ответить
та ні, чуваки, то ви тут намагаєтесь пропихнути типу: "Стєпанав маладєц! Он ніпакупаєт Спутнік - значіт Стєпанов наш патріот."
від вас за кілометр смердить.
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04.05.2021 18:39 Ответить
якою тебе вже вкололи, що тебе так плющє? у нього написано саме так, чи у тебе фантазія совково-бурная і ти сам собі додумав, що тобі до впододби?
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04.05.2021 18:45 Ответить
стьоб записується з порушенням правил правопису.
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04.05.2021 18:29 Ответить
Кацапи малий відкат дають?
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04.05.2021 17:06 Ответить
Существуют подозрения, что в их вакцинах может быть привит элемент бесплодия. Была уже одна вакцина (не помню какая), после применения которой бесплодными стало примерно 10% вакцинированных женщин.
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04.05.2021 19:27 Ответить
Вашу позицию, как и позицию кабмина, определяет Зеленский с Ермаком, листая на досуге Камасутру.
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04.05.2021 17:08 Ответить
"Моя позиція принципова і незмінна - "Спутника V" в Україні не буде", - Степанов - Цензор.НЕТ 6558
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04.05.2021 17:11 Ответить
на спутнікє новой курточкі не будєт, значіт нах
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04.05.2021 17:13 Ответить
Зараз мене заклюють, але....
Ми ніфіга не знаємо про той "спутник". Я розумію, що чмурять його в основному по політичним мотивам. Але нарасії колять. Знайомій уже місяць назад другу дозу вкололи. І нічого не сталося. Може, вона ніяка. Хто його знає. А може не гірша за інші. Але по містам їздять спеціальні автобуси з бригадами, які колять той "спутник". Питання Степанову - де у нас хоч щось подібне? Ще не наповнився пенсійний фонд? Так скоро його нікому взагалі буде наповнювати.
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04.05.2021 17:32 Ответить
Офіційно Бразилія та Словаччина відмовилися після лабораторних досліджень, які показали, що то не вакцина, а шмурдяк.
До чого тут політика?
https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-slovachchyna-rosija-sputnik-v/31193558.html
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04.05.2021 17:44 Ответить
Може й так, може й так...
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04.05.2021 17:57 Ответить
А если она дает бесплодие для 30% вакцинированных? Вот то-то же. ТАКИЕ последствия сразу и не проявятся.
Страна, которая не стесняется применить в Европе нервно-паралитическое отравляющее вещество вызывает вполне законные опасения.
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04.05.2021 19:30 Ответить
А інші скільки дають? Хто його знає. Всі ці вакцини поки що стрьомні. На випробування потрібно декілька років.
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07.05.2021 19:32 Ответить
На *спютнике* будет неск. лярдов от Засрахи легко откатом ,мудрийнарит
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04.05.2021 20:37 Ответить
лимонов конечно вечнозеленых
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04.05.2021 20:38 Ответить
Во даёт начальник отдела насекомых!"Моя позиция принципиальная и неизменная - "Спутника" в Украине не будет"-офигеть!
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04.05.2021 17:28 Ответить
Офигевать начнешь уже на днях ,когда за один доллар будешь платить 100 ржублей, ватан...
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04.05.2021 20:40 Ответить
С Урала пишешь,ватан?
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04.05.2021 23:33 Ответить
Вы думаете это потому, что оно кацапское, а Степашка - патриот?
А вот и НЕТ.
Это потому, что "прокладка" получающая откаты за Спупник-Вэ уже давно определена и забронирована - Мертвечук!
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04.05.2021 17:28 Ответить
"Моя позиція принципова і незмінна - "Спутника V" в Україні не буде", - Степанов - Цензор.НЕТ 1380
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04.05.2021 17:29 Ответить
Це той самий Стєпанов ?
https://www.slovoidilo.ua/2020/10/14/novyna/suspilstvo/********-mozhe-rozpochaty-zakupivlyu-rosijskoyi-vakcyny-stepanov Україна може розпочати закупівлю російської вакцини - Степанов

"...якщо Всесвітня організація охорони здоров'я схвалить вакцину і її безпечність та ефективність буде доведено, Україна «говоритиме про закупівлю будь-якої вакцини», незалежно від країни виробника...."

https://covid.unian.ua/stepanov-zrobiv-divnu-zayavu-pislya-vidkritoji-spravi-nabu-pro-zlovzhivannya-u-zakupivli-vakcin-11322746.html "Відкриває шлях до "Спутник-V": Степанов попередив про "наслідки" справи НАБУ про зловживання у закупівлі вакцин
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04.05.2021 17:47 Ответить
потім на форумах йому уставили ума і він відмовився.
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04.05.2021 18:46 Ответить
Настоящий патриот.
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04.05.2021 18:04 Ответить
Сомневаюсь я, однако, если закупка вакцины будет поставлена на коммерческую основу.
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04.05.2021 18:11 Ответить
так тоді у силу вступить твій особистий вибір.
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04.05.2021 18:30 Ответить
пипець, звідки ти вилізло?
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04.05.2021 18:40 Ответить
а як ще? якщо Україна не забороне на госрівні цю вакцину, то її ввезуть часники і колотимуть за бабло, якщо вже не колять.
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04.05.2021 18:44 Ответить
ситуація така зараз: європейська організація по атестації вакцин узяла спутнік на тестування, результатом якого може бути допуск або недопуск на ринок Європи. і якщо буде допуск, а в Україні не буде заборони, то її ввезуть часники спотикаясь-торопясь.
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04.05.2021 18:50 Ответить
брехло.
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04.05.2021 19:48 Ответить
И ничего другого тоже не будет
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04.05.2021 19:53 Ответить
вакцины не будет, а годовой товарооборот с рф на 4,5 млрд долл будет.
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05.05.2021 01:11 Ответить
 
 