С начала суток боевики трижды обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных минометов и пулеметов, - штаб ООС
Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, с начала суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Водяного враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.
Недалеко от Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Южное, Железное, Крымское, Торецк и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
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