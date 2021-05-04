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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток боевики трижды обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных минометов и пулеметов, - штаб ООС

С начала суток боевики трижды обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных минометов и пулеметов, - штаб ООС

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, с начала суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Водяного враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Недалеко от Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевики обстреляли населенные пункты вблизи линии разграничения, - СЦКК. ФОТОрепортаж

В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Южное, Железное, Крымское, Торецк и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Также смотрите: Российско-оккупационные войска обстреляли гражданские объекты Водяного из минометов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

обстрел (26862) боевые действия (3917) операция Объединенных сил (6766)


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_Выдрессировали уже враги Украины украинцев: по тебе стреляют враги - а ты в них стрелять не моги! Слуги кремля не велят-с... Теперь только статистика как норма подаётся: столько-то раз стрелял враг из таких-то калибров, ранено и убито столько-то, на "провокации" не поддались, огонь не открывали... И вроде как всё нормально, будто-бы так и должно быть. Должно - с точки зрения врага.
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04.05.2021 18:01 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі.
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04.05.2021 18:21 Ответить
Не може бути ,генітальніший говнокомандувач наказав не стріляти,це що орків не стасується ??))
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04.05.2021 18:28 Ответить
тихої ночки, синочки...
Від початку доби бойовики тричі обстрілювали українські позиції з великокаліберних мінометів і кулеметів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7852

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04.05.2021 21:47 Ответить
 
 