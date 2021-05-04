С начала суток боевики трижды обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных минометов и пулеметов, - штаб ООС

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, с начала суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Водяного враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Недалеко от Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Южное, Железное, Крымское, Торецк и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.



Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

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