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Страны G20 поддерживают введение паспортов вакцинации: "Это имеет решающее значение для восстановления мировой экономики"

Страны G20 поддерживают введение паспортов вакцинации:

Страны G20 поддержали усилия по внедрению паспортов вакцинации для стимулирования путешествий и туризма, подчеркнув, что возобновление этого процесса имеет решающее значение для восстановления мировой экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления G20.

В документе отмечается, что пандемия - это возможность "сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор".

"Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма имеет решающее значение для восстановления мировой экономики из-за прямого и косвенного экономического воздействия, которое этот сектор оказывает на другие", - говорится в сообщении.

Согласно предложению, страны-члены ЕС откроют границы для путешественников из стран с относительно низким уровнем инфицирования, а также для тех, кто полностью вакцинирован от COVID-19.

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Автор: 

G20 (299) вакцина (3814) паспорт (1178) туризм (1543) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+2
Хто там уже квитки в забугор'я купив? Заберете у Степанова.
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04.05.2021 18:17
+1
От цікаво, зєлєбобіки зрозуміють, хто їм перекрив безвіз?
Чи знову "ва фсьом вінаватій Парашєнка!"
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04.05.2021 18:45
+1
Ну ковидобесы будут довольны.Они этого хотели они это получили.Только почему под раздачу должны попасть и те кто ковидобеситься не желает
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04.05.2021 19:03
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Хто там уже квитки в забугор'я купив? Заберете у Степанова.
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04.05.2021 18:17 Ответить
я вже другий рік до Греції не можу потрапити. Прощавайте бабоси)
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04.05.2021 20:11 Ответить
От цікаво, зєлєбобіки зрозуміють, хто їм перекрив безвіз?
Чи знову "ва фсьом вінаватій Парашєнка!"
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04.05.2021 18:45 Ответить
Виртуальная встреча во вторник, первая такая встреча под председательством Италии на форуме, поддержала усилия по обеспечению безопасной мобильности...

«Наши горы, наши пляжи, наши города вновь открываются», - сказал премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции. «Я не сомневаюсь, что туризм в Италии снова станет сильнее, чем раньше»... (С)

Жаба задавила італійців.
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04.05.2021 19:02 Ответить
Ну ковидобесы будут довольны.Они этого хотели они это получили.Только почему под раздачу должны попасть и те кто ковидобеситься не желает
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04.05.2021 19:03 Ответить
Разговоров много, но реально пока с паспортами в ЕС никаких подвижек. Да и вакцинация так себе идёт. Из флагманов - Германия и Сербия (sic!).
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04.05.2021 19:38 Ответить
Паспорт в будь-якому вигляді ще треба дістати з кишені чи сумочки, пред"явити... Не простіше бірку у вухо, як теляті, чи, навіть, татуювання на лоба?
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04.05.2021 21:47 Ответить
Країни G20 підтримують введення паспортів вакцинації: "Це має вирішальне значення для відновлення світової економіки" - Цензор.НЕТ 6286
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04.05.2021 21:56 Ответить
Та да, паспорта справки , сертификаты удостоверения на каждую разновидность гриппа- работы непочатый край!
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04.05.2021 22:15 Ответить
А взяток скока? Хотя бы ускорить процесс
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04.05.2021 23:02 Ответить
Та зачем паспорта , сразу звезду пусть нашьют кто не привился.
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05.05.2021 12:04 Ответить
 
 