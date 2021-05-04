Страны G20 поддерживают введение паспортов вакцинации: "Это имеет решающее значение для восстановления мировой экономики"
Страны G20 поддержали усилия по внедрению паспортов вакцинации для стимулирования путешествий и туризма, подчеркнув, что возобновление этого процесса имеет решающее значение для восстановления мировой экономики.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления G20.
В документе отмечается, что пандемия - это возможность "сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор".
"Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма имеет решающее значение для восстановления мировой экономики из-за прямого и косвенного экономического воздействия, которое этот сектор оказывает на другие", - говорится в сообщении.
Согласно предложению, страны-члены ЕС откроют границы для путешественников из стран с относительно низким уровнем инфицирования, а также для тех, кто полностью вакцинирован от COVID-19.
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