Страны G20 поддерживают введение паспортов вакцинации: "Это имеет решающее значение для восстановления мировой экономики"

Страны G20 поддержали усилия по внедрению паспортов вакцинации для стимулирования путешествий и туризма, подчеркнув, что возобновление этого процесса имеет решающее значение для восстановления мировой экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления G20.

В документе отмечается, что пандемия - это возможность "сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор".

"Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма имеет решающее значение для восстановления мировой экономики из-за прямого и косвенного экономического воздействия, которое этот сектор оказывает на другие", - говорится в сообщении.

Согласно предложению, страны-члены ЕС откроют границы для путешественников из стран с относительно низким уровнем инфицирования, а также для тех, кто полностью вакцинирован от COVID-19.

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