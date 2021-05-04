Если в течение лета удастся справиться с новыми штаммами коронавируса, то осенью школы вернутся к привычному режиму работы, - UNICEF

Формат нового учебного года будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины или отдельных регионов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Отмечается, что вероятней всего, с периодической "удаленкой" придется мириться еще как минимум до конца этого учебного года. Вернутся ли ученики за парты с сентября на постоянной основе - никто не берется утверждать наверняка.

"Формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов. Минобразования стремится к тому, чтобы быстрее вернуть всех учеников и студентов в школу, учреждения профессионально-технического и высшего образования", – заявили в пресс-службе министерства.

Как скоро это произойдет, зависит не только от уровня инфицирования в стране, но также от темпов вакцинации, говорит глава UNICEF в Украине Лотта Сильвандер.

"Надеюсь, дети смогут вернуться в школу. Но уже появились новые варианты вируса, которые также поражают детей. Посмотрим: если нам удастся справиться с этими вариантами в течение лета - то да, дети смогут вернуться к привычному обучению с осени", - сказала Сильвандер.

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