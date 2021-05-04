РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10945 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 140 7

Если в течение лета удастся справиться с новыми штаммами коронавируса, то осенью школы вернутся к привычному режиму работы, - UNICEF

Если в течение лета удастся справиться с новыми штаммами коронавируса, то осенью школы вернутся к привычному режиму работы, - UNICEF

Формат нового учебного года будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины или отдельных регионов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Отмечается, что вероятней всего, с периодической "удаленкой" придется мириться еще как минимум до конца этого учебного года. Вернутся ли ученики за парты с сентября на постоянной основе - никто не берется утверждать наверняка.

"Формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов. Минобразования стремится к тому, чтобы быстрее вернуть всех учеников и студентов в школу, учреждения профессионально-технического и высшего образования", – заявили в пресс-службе министерства.

Как скоро это произойдет, зависит не только от уровня инфицирования в стране, но также от темпов вакцинации, говорит глава UNICEF в Украине Лотта Сильвандер.

"Надеюсь, дети смогут вернуться в школу. Но уже появились новые варианты вируса, которые также поражают детей. Посмотрим: если нам удастся справиться с этими вариантами в течение лета - то да, дети смогут вернуться к привычному обучению с осени", - сказала Сильвандер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Учебный год в столичных школах продлевать не будут, - Кличко. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) школа (3011) ЮНИСЕФ (166) Минобразования (1734) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно юнисефа слышно не было, заждались, сколько работников тест делали? Сколько там инфицированных по тестам у вас?
показать весь комментарий
04.05.2021 18:41 Ответить
авжеж, і зрозуміло головне:
так, як раніше, більш ніколи вже не буде
показать весь комментарий
04.05.2021 18:42 Ответить
А если не удастся?,абы-кабы,работающие школы-рассадник этого мора...
показать весь комментарий
04.05.2021 19:04 Ответить
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9540765/Almost-85-secondary-schools-England-NO-covid-cases-opened.html
показать весь комментарий
04.05.2021 23:20 Ответить
Тож досить поширювати антинаукову маячню. Діти - не є значущим фактором у поширенні ковіду.
показать весь комментарий
04.05.2021 23:21 Ответить
Якщо протягом літа вдасться впоратися з новими штамами коронавірусу, то восени школи повернуться до звичного режиму роботи, - UNICEF - Цензор.НЕТ 8688
показать весь комментарий
04.05.2021 23:22 Ответить
 
 