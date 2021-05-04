Германия намерена смягчить карантинные ограничения: "Это важный шаг на пути к возвращению к нормальной жизни"

Германия планирует ослабить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, "это важный шаг на пути к возвращению к нормальной жизни".

Соответствующее решение правительство приняло во вторник. Как ожидается, будут сняты некоторые ограничения контактов. Предполагается, что после соответствующих консультаций в парламенте послабления могут вступить в силу уже в ближайшие выходные.

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Ограничения в ФРГ действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров. Школы частично переведены на домашнее обучение, посетить любой другой магазин можно только при наличии негативного теста на коронавирус.

Такой тест можно сделать в одной из многочисленных точек тестирования по городу. Каждому гражданину положено два бесплатных теста в неделю.

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