Украина может получать помощь в рамках "Инициативы трех морей", - президент Эстонии Кальюлайд

Польша и Эстония должны демонстрировать солидарность и поддерживать своих партнеров на востоке, в частности Украину. Одним из механизмов поддержки Киева является помощь в рамках фондов Инициативы Трех морей (Триморья).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По ее словам, Польше и Эстонии нужно теснее сотрудничать со странами "Восточного партнерства". Она отметила, что необходимо приложить больше усилий, чтобы "так быстро, как это возможно" провести реальную встречу с лидерами стран "Восточного партнерства", которой не было с 2017 года.

"Кроме того, мы можем использовать наши возможности, чтобы помочь Украине становиться ближе к экономикам наших стран и к нашему пониманию будущего Европы. В этом контексте может помочь "Инициатива Трех морей", - отметила Кальюлайд.

По ее словам, Украина, которая хоть и не является членом ЕС, может получать помощь из различных фондов в рамках Триморья.

В свою очередь Дуда отметил, что преидент Владимир Зеленский сообщил накануне президентам Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Варшаве, что российские войска, находящиеся ранее на границах Украины, возвращаются в места постоянной дислокации.

"Но это была демонстрация силы российской армии, и НАТО, по моему убеждению, должен сделать из этого выводы", - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться как через несколько дней на саммите "Бухарестской девятки" в Бухаресте, так и во время саммита НАТО в Брюсселе в июне.

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