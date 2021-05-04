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Украина может получать помощь в рамках "Инициативы трех морей", - президент Эстонии Кальюлайд

Украина может получать помощь в рамках

Польша и Эстония должны демонстрировать солидарность и поддерживать своих партнеров на востоке, в частности Украину. Одним из механизмов поддержки Киева является помощь в рамках фондов Инициативы Трех морей (Триморья).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По ее словам, Польше и Эстонии нужно теснее сотрудничать со странами "Восточного партнерства". Она отметила, что необходимо приложить больше усилий, чтобы "так быстро, как это возможно" провести реальную встречу с лидерами стран "Восточного партнерства", которой не было с 2017 года.

"Кроме того, мы можем использовать наши возможности, чтобы помочь Украине становиться ближе к экономикам наших стран и к нашему пониманию будущего Европы. В этом контексте может помочь "Инициатива Трех морей", - отметила Кальюлайд.

По ее словам, Украина, которая хоть и не является членом ЕС, может получать помощь из различных фондов в рамках Триморья.

В свою очередь Дуда отметил, что преидент Владимир Зеленский сообщил накануне президентам Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Варшаве, что российские войска, находящиеся ранее на границах Украины, возвращаются в места постоянной дислокации.

"Но это была демонстрация силы российской армии, и НАТО, по моему убеждению, должен сделать из этого выводы", - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться как через несколько дней на саммите "Бухарестской девятки" в Бухаресте, так и во время саммита НАТО в Брюсселе в июне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": События в Украине должны оставаться в центре внимания всего мира, - президент Эстонии Кальюлайд

Автор: 

помощь (7752) Эстония (1408) Кальюлайд Керсти (62)


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Топ комментарии
+6
......что преидент Владимир Зеленский сообщил накануне президентам Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Варшаве, что российские войска, находящиеся ранее на границах Украины, возвращаются в места постоянной дислокации.Источник: https://censor.net/ru/n3263518

Воно взагалі обдовбалося?
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04.05.2021 18:46
+6
Допомога,це добре !! Проте як допомгти тому, хто не бажає нічого робити !!!)))
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04.05.2021 18:50
+3
А ведь когда-то в далёком 1991-м мы стартовали из Совка вместе и теперь вот бывшая 1-миллионая ЭССР, сегодня Эстония помогает бывшей 50-миллионой УССР, нынешней Украине, которая , судя по выборам, всё никак не определится к красивым или умным
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04.05.2021 18:52
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Сортировать:
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......что преидент Владимир Зеленский сообщил накануне президентам Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Варшаве, что российские войска, находящиеся ранее на границах Украины, возвращаются в места постоянной дислокации.Источник: https://censor.net/ru/n3263518

Воно взагалі обдовбалося?
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04.05.2021 18:46 Ответить
Та то он все языком в глазике у тупина шарится, мир ищет. Да и не обдовбаным не бывает в принципе, от слова совсем.
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04.05.2021 18:52 Ответить
Таки имеете мине шо сказать? Если таки союзники то не должны в спину бить как немцы с лягушатниками.
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04.05.2021 18:55 Ответить
+
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04.05.2021 19:12 Ответить
Это те страны, которые понимают, что такое дитя совка. И только они понимают что мелет это недораЗЕмение. Голландцы тихонько перебирают, на всякий случай, что же может быть начинкой айкосиков.
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04.05.2021 18:55 Ответить
Допомога,це добре !! Проте як допомгти тому, хто не бажає нічого робити !!!)))
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04.05.2021 18:50 Ответить
А ведь когда-то в далёком 1991-м мы стартовали из Совка вместе и теперь вот бывшая 1-миллионая ЭССР, сегодня Эстония помогает бывшей 50-миллионой УССР, нынешней Украине, которая , судя по выборам, всё никак не определится к красивым или умным
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04.05.2021 18:52 Ответить
Ці дві країни навіть співставляти некоректно!! Україна ,унікальна країна ,яка спромоглась просрати 20-25%% потенціал СРСР !!!)))
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04.05.2021 19:04 Ответить
Увы, но это не так.
У нас была колоссальная индустрия, но почти ничего не было замкнутого цикла. Крыло на Руслана, например, делали в Ташкенте.
Естественно, что после обрыва связей промышленность умерла.
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04.05.2021 19:17 Ответить
Україна була перлиною РІ ,чому свого часу Ленін розпочав криваву бійню за Україну,чому зараз триває реванш кремлівських шовіністів !!! РІ з"явилась на мапі світу лише після повної анексіі України!! Після 1991 р. комуняки здали Україну,розвалили економіку ,розікрали армію !!!)))
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04.05.2021 19:24 Ответить
Це все балачки и теорії. А я кажу про індустрію, тобто - залізо, а не пропаганду.
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04.05.2021 20:04 Ответить
Саме залізо українських заводів порізали на металобрухт ,так саме як і армійське залізо ,недобудовані кораблі та т. ін. !!!)))
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04.05.2021 20:06 Ответить
А хто ці два гарячі естонські парубкі??? Чоловік з сином??)))
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04.05.2021 19:09 Ответить
Все тремя морями бредят... Ржеч Посполита, ВКЛ...
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04.05.2021 19:55 Ответить
 
 