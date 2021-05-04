ЕС готов запустить "зеленые пропуска" для туристов в середине июня, - премьер-министр Италии Драги

Европейский Союз готов запустить "зеленые пропуска" во второй половине июня. Италия же ввела национальный "зеленый пропуск", который вступит в силу со второй половины мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на La Reppublica, об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Так, во время пресс-конференции по итогам встречи министров стран G20, Драги сообщил, что Италия готова открыть границы.

"Европейский зеленый пропуск будет готов со второй половины июня. Тем временем итальянское правительство ввело национальный зеленый пропуск, который вступит в силу со второй половины мая", - отметил он.

"Туристы смогут переезжать из одной страны в другую без карантина, если они смогут доказать, что они излечились от COVID-19, вакцинированы или имеют отрицательный результат мазка", - добавил премьер-министр.

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