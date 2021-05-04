Лидеры стран ЕС в конце мая рассмотрят варианты мер в отношении России, - МИД Франции

Участники саммита ЕС в конце мая рассмотрят все варианты мер, позволяющие проявить твердость в отношении РФ.

Об этом заявил во вторник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На саммите ЕС, в котором в конце мая примет участие президент Макрон, мы будем выступать за необходимость придерживаться этой твердой линии и рассмотрим все возможные варианты мер (в отношении РФ - ИФ)", - сказал он, выступая в Национальном собрании Франции.

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Бон назвал непропорциональными недавние санкции, введенные Москвой против ряда граждан ЕС. Кроме того, он раскритиковал Москву в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Ограничения установлены в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта, председателя Национального совета Латвии Иварса Аболиньша, директора центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша и главы языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска.

В ЕС раскритиковали этот шаг РФ, отметив, что Брюссель готовит ответ на принятые Кремлем санкции в отношении политиков из Евросоюза.