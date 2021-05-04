В ЕС сделано уже более 150 млн прививок от COVID-19, - глава Еврокомиссии

В Евросоюзе вакцинацию от коронавируса COVID-19 прошли более 150 миллионов человек.

Об этом сообщила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вакцинация в ЕС набирает обороты: мы только что перешли отметку 150 млн прививок", - написала фон дер Ляйен в Твиттере.

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Она уточнила, что 25% всех жителей ЕС получили первую дозу препаратов.

По словам главы ЕК, у ЕС в будущем будет достаточное количество препаратов, чтобы в июле достигнуть показателей по вакцинации 70% совершеннолетних жителей Евросоюза.