В ЕС сделано уже более 150 млн прививок от COVID-19, - глава Еврокомиссии
В Евросоюзе вакцинацию от коронавируса COVID-19 прошли более 150 миллионов человек.
Об этом сообщила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вакцинация в ЕС набирает обороты: мы только что перешли отметку 150 млн прививок", - написала фон дер Ляйен в Твиттере.
Она уточнила, что 25% всех жителей ЕС получили первую дозу препаратов.
По словам главы ЕК, у ЕС в будущем будет достаточное количество препаратов, чтобы в июле достигнуть показателей по вакцинации 70% совершеннолетних жителей Евросоюза.
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Грета Тумблер
показать весь комментарий04.05.2021 20:48 Ответить Мне нравится 0
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