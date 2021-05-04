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Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский

Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание декларации о европейской перспективе для Украины - это важный сигнал поддержки евроинтеграционных стремлений нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что Украина готова усилить европейское сообщество на востоке континента вместе с Грузией и Молдовой.

"Именно поэтому лидеры Украины и Польши в совместной декларации отметили потребность в стратегическом пересмотре европейской политики соседства и Восточного партнерства, чтобы гарантировать политику "открытых дверей" для ассоциированных партнеров, имеющих европейские стремления и соответствующих определенным условиям и критериям. Логично, что коалиция в поддержку членства Украины в Европейском Союзе начала формироваться именно из Литвы и Польши, которые являются нашими стратегическими партнерами. Но продолжается системная работа со всеми государствами - членами ЕС для получения содержательной политической поддержки на пути нашей страны в Евросоюз", - говорится в сообщении ОП.

"Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу. Именно на нашей земле решается, каким будет будущее Европы. Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружестве европейских стран, и это покажет, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали в понедельник в Варшаве после завершения двусторонней встречи совместную декларацию о поддержке Варшавой европейских стремлений Киева.

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Автор: 

евроинтеграция (2123) Зеленский (20202) Евросоюз (17059)


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Топ комментарии
+23
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4580
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04.05.2021 19:24
+22
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7115
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04.05.2021 19:28
+14
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 123
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04.05.2021 19:34
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Правила форума Совет форумчан
сынок, не просри страну.
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04.05.2021 19:22 Ответить
І вирішує майбутню долю Європи ,найвеличніший геополітик світу Віслючок Криворізький !!!)))
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04.05.2021 19:28 Ответить
а не поздновато предупреждать? земля тю-тю?
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04.05.2021 19:30 Ответить
Не дадим, не за то воевали. Все буде Україна!!!
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04.05.2021 19:36 Ответить
Та оно б и с радостью, но не знает как. Политического опыта ноль. команды - ноль. Авторитета международного - минус бесконечность. Ну вот представьте, Борису Джонсону или тому же генеральному секретарю НАТО докладывают, что мол 73% украинских избирателей выбрали себе Зеленского. Во время войны. Верховным Главнокомандующим и лидера нации. Тот интересуется образованием, политическим опытом, командой, достижениями. А ему угадайте что в ответ покажут? Правильно "Пум! Пу-бум-пум-пум" на рояле. Внимание вопрос - кем считает население Украины любой нормальный человек? Как стыдно было слушать в оригинале комментарии западных политиков и ведущих редакторов... Но разве для 73% это было помехой...?
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04.05.2021 19:42 Ответить
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 350
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04.05.2021 19:24 Ответить
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4580
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04.05.2021 19:24 Ответить
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3259
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04.05.2021 19:24 Ответить
Куда там Наполеону...
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04.05.2021 19:25 Ответить
...замислився *****
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04.05.2021 19:27 Ответить
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7115
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04.05.2021 19:28 Ответить
один Х...йло з великої літери а другий - х...йлоімітаор ...
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04.05.2021 19:47 Ответить
а шо такое: с какова мєста подожглі, шо аватар хла разбушевался..?
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04.05.2021 20:07 Ответить
Просто страпон! Або пальчик!
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04.05.2021 21:50 Ответить
...як сказав Петро)))
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04.05.2021 19:26 Ответить
Вова, попісяй в баночку, не сци.
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04.05.2021 19:27 Ответить
Ага! 😁Як не сказав, але показав і Петр, і Іван, і Микола, і Марія, і Ганна, і Одарка всій Європі, що голосувати за попуоістів-клоунів категорично не можна. І Європа почула - почала гнати Зєманів та інших, яким правда до справжніх українських клоунів ще далеко.
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04.05.2021 19:40 Ответить
акстись машка
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04.05.2021 20:30 Ответить
Гєна, у вашій секті РПЦ кстчться (слово то яке, тьху!) лише ти і тобі подібні. 😊 Я секти не люблю
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04.05.2021 21:01 Ответить
оййо ... з чого ти виродилося таке?
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04.05.2021 21:04 Ответить
Ну вже точно не з вашого зеленого лайна. 😊
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04.05.2021 23:20 Ответить
воно таке наше як і ваше
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05.05.2021 09:16 Ответить
Ну навіщо так? 😊 Я чужі заслуги собі тчно не беру. 😉
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05.05.2021 09:28 Ответить
дружочок, ти напевно подивуєшся, але я особисто голосував за Пороха і до цього часу підтримую євроатлантичні прагнення України
а іронічним "як казав Петро", я підкреслив той факт, що ЗЕчмо змушене продовжувати політику попередньої влади, і це добре!
шкода, що доводиться пояснювати просте...
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05.05.2021 09:38 Ответить
Тоді за деяку частину тут написаного я вибачаюся. Мені справді жаль. А от щодо "продовження політики попередньої влади", то це не так. У зелених одна політика - "Какая разніца" і діють по ситуації. Хоча до Європи точно країну вести не хочуть. Тді красти не можна буде. А от будинки їхні вже у Європі.
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05.05.2021 09:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WUE5VraeHj4 Охрана крымнашистского ублюдка басты в КИЕВЕ(!!!) напала на людей за напоминание о том, шо Крым - Украина. Агов, бухгалтер-лейтенант! Агов, гарант Конституции! Агов, неРюкзакян!
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04.05.2021 19:26 Ответить
ппц, вата естрада/спорт нет моск(((
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04.05.2021 19:48 Ответить
А які це "рожеві свинки" те мурло ще охороняли?
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04.05.2021 20:22 Ответить
Ні разу не допомогли,і зараз так само є.
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04.05.2021 19:26 Ответить
Не льсти себе"найвпливовиший".
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04.05.2021 19:28 Ответить
Маячня параноїдального шизофреніка безмежна та незбагненна !!!)))
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04.05.2021 19:30 Ответить
Вот ехал раньше Порох ... и все знали, что либо денег в Украину привезёт,либо санкций в Ж лаптям....а сейчас стыдно думать,что это чудо в перьях начудит..
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04.05.2021 19:28 Ответить
Зебілоїдний лохторат непокоїть що зробив чи не зробив Порошенко , а що чудить зелена пліснява іх не цікавить !!)))
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04.05.2021 19:32 Ответить
И не только стыдно, но и зачастую страшновато думать, с чем он вернется.
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04.05.2021 20:20 Ответить
Привозить одні "зашквари" та "інвестиції".
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04.05.2021 20:29 Ответить
Величайшее чмо всех народов наконец то пукнуло в лужу
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04.05.2021 19:29 Ответить
Боже, шо воно меле.
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04.05.2021 19:30 Ответить
Голландцы еще не определили ту дурь, что курнет зе перед поливысером. Но, *****, приход заключается в том, что айкосики никак не делают бессмертным. Жаль убрали мендель, теперь защищать некому.
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04.05.2021 19:30 Ответить
неЛоху как ни меморандум подсунут, так декларацию
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04.05.2021 19:31 Ответить
Не дай Бог! Будущее Европы, если оно будет как в Украине - это проклятие. Клоун-гавнокомандующий во главе страны, где 74% избирателей это просунули. А с учетом избирателей ожопызе, любителей комуняк и прочей швали - нет шансов у Украины вообще. Поэтому, товарисчъ шмаркля, не свисти, говоря мягко. Это не в Украине решается судьба Европы, а Европа решает вместе с США - быть ли Украине. И если решит, что пофиг, то кто станет во главе ВСУ? Кто этот великий стратег и политик? Неужели многогранный и искрометный танцор и музыкальный виртуоз оригинальной игры на рояле? Тогда точно победим...
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04.05.2021 19:32 Ответить
НЕ Европа, более всего Байден , валивший совкорашизм с 30 своих младых лет , спасает не Украину, скорее не ОПУ-бордельную власть в ней, - он делает свое дело . А вова то таке -мине як гівно по течії...
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04.05.2021 19:36 Ответить
Трамп- Зеленский -Джулиани -Ермак
POLITIKO о том , что лучше Джулиани ( вопрос от меня - ...но хуже для Вовы с Ермаком?)
Защита Джулиани, вероятно, будет заключаться в том, что он действовал полностью по указанию Трампа и что его усилия от имени официальных лиц и олигархов были предприняты для того, чтобы выслужиться перед ними от имени Трампа, и были предприняты по указанию Трампа и с его ведома. Чисто с точки зрения стратегии судебного разбирательства лучшая защита Джулиани будет включать свидетельство бывшего президента о том, что он знал все, что делал Джулиани, и одобрял каждое его действие. Это позволило бы команде защиты Джулиани утверждать, что, поскольку он в конечном итоге продвигал интересы Трампа, он фактически работал от имени Соединенных Штатов, а не украинских олигархов.
К сожалению для Джулиани, Трамп не известен тем, что выставляет свою шею опальным бывшим помощникам, особенно если это повлечет за собой личное затруднение или потенциальную ответственность. Что могло бы заставить Джулиани указать пальцем на Трампа, чтобы спастись. Пятилетний приговор, полученный Манафортом за сговор с целью нарушения FARA, дает Джулиани достаточный стимул для этого, тем более что он знает, что Трамп больше не может его прощать.
Когда адвокату, особенно известному бывшему федеральному прокурору, как Джулиани, грозит тюремное заключение, стимул для смягчения приговора является значительным. Как и Майкл Коэн, у Джулиани будут все стимулы, чтобы помочь федеральной прокуратуре, если это потенциально может сократить срок его тюремного заключения. Это может сделать судебное преследование Джулиани гораздо более значимым, чем кажется на первый взгляд, учитывая его роль во всем - от защиты импичмента Трампа до восстания 6 января.
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04.05.2021 19:32 Ответить
Внутренний враг не спит и действует https://ukranews.com/news/773655-kolesnikov-sozdaet-novuyu-partiyu-ukraina-nash-dom "Украина - наш дом". Колесников создает новую политическую партию. В ней будут люди из "Партии регионов" и наверное люди РПЦ а также, люди которым всё и вся..
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04.05.2021 19:33 Ответить
Реванш кремлівських шовіністів ,скінчиться лише разом з Московією !!))
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04.05.2021 19:40 Ответить
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 123
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04.05.2021 19:34 Ответить
теперь уже и за Европейскую судьбу страшно ))))))
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04.05.2021 19:36 Ответить
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6299
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04.05.2021 19:42 Ответить
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2262
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04.05.2021 19:42 Ответить
То есть у зекретина война теперь на пользу?
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04.05.2021 19:43 Ответить
Під керівництвом найвеличнішого лідера **********. Партия ЗЕ наш рулєвой!
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04.05.2021 19:46 Ответить
дебіл, ти дякуй богові, що з тобою мудаком ще хоч хто-сь про що-сь у світі розмовляє, чмо млять слугоуродівське!
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04.05.2021 19:55 Ответить
Манія величності у самого "величного лідера **********". Соупаденіє?
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04.05.2021 19:55 Ответить
"Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу" Источник: https://censor.net/ru/n3263524

Пан Фрейд був би в захваті від таких обмовок! Воно себе не асоціює з українцями. Питання "А з ким воно себе асоцює" є риторичним, якщо зважати на його заяви та дії.
Лишилося змусити це недолуге непорозуміння відповісти на ті питання, які воно читало з папірця на стадіоні... Ну щоб довести цей абсурд до логічної кінцівки
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04.05.2021 19:56 Ответить
Українці вже впливають на спільну європейську долю, на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2947
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04.05.2021 19:59 Ответить
на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский/ Ермак: "Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров минимум(!) в Европе".- Ну а в мировом масштабе, Буратина, совладаешь?
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04.05.2021 20:02 Ответить
Идиот
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04.05.2021 20:03 Ответить
Хто ще помітив , різницю виразу обличчя вови, коли він правільниє рєчі толкає з відосику а коли своїми словами... Так от, як морщиться й тужиться вова коли через запор умственних здібностей щось видає нагора без відеопотуг великого продюсера Єрамка . Якби то що він видавлює зморщуюсь з-під себе явно не його й чужеродне йому ...
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04.05.2021 20:04 Ответить
Ух ти, як роздухарився! Видно навушник підключили.
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04.05.2021 20:24 Ответить
У тебя крымнашист Баста в ресторане в Киеве жрет, а ты судьбы вселенной решаешь.
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04.05.2021 20:25 Ответить
Повинен вибачитись перед Владімірссаничем.Думав,він створює рос. мовний телеканал Дім\дом для себе,але ні.Все для людей.
https://www.radiosvoboda.org/a/31236239.html Колесніков все ж таки створює партію під назвою «Україна - наш дім»

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106566-telekanal-dom-zapustiv-promokampaniu-na-donbasi-ta-hersonsini.html Телеканал "Дом" запустив промокампанію "Україна - наш дім"ФОТО, 25.09.2020

Українці вже впливають на спільну європейську долю, на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5890
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04.05.2021 20:30 Ответить
Та ясно что влияем на будущее Европы. И будущее там настаёт-настанет. Та и сегодняшнее там тоже гут. А вот будущее у нас похоже пока в Европе врядли интересно.
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04.05.2021 21:15 Ответить
Українці вже впливають на спільну європейську долю, на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3781
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05.05.2021 08:54 Ответить
 
 