Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание декларации о европейской перспективе для Украины - это важный сигнал поддержки евроинтеграционных стремлений нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что Украина готова усилить европейское сообщество на востоке континента вместе с Грузией и Молдовой.

"Именно поэтому лидеры Украины и Польши в совместной декларации отметили потребность в стратегическом пересмотре европейской политики соседства и Восточного партнерства, чтобы гарантировать политику "открытых дверей" для ассоциированных партнеров, имеющих европейские стремления и соответствующих определенным условиям и критериям. Логично, что коалиция в поддержку членства Украины в Европейском Союзе начала формироваться именно из Литвы и Польши, которые являются нашими стратегическими партнерами. Но продолжается системная работа со всеми государствами - членами ЕС для получения содержательной политической поддержки на пути нашей страны в Евросоюз", - говорится в сообщении ОП.

"Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу. Именно на нашей земле решается, каким будет будущее Европы. Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружестве европейских стран, и это покажет, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали в понедельник в Варшаве после завершения двусторонней встречи совместную декларацию о поддержке Варшавой европейских стремлений Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Распределение вакцин от коронавируса в мире несправедливо. Украина получила слишком мало из обещанного, - Зеленский