Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание декларации о европейской перспективе для Украины - это важный сигнал поддержки евроинтеграционных стремлений нашей страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что Украина готова усилить европейское сообщество на востоке континента вместе с Грузией и Молдовой.
"Именно поэтому лидеры Украины и Польши в совместной декларации отметили потребность в стратегическом пересмотре европейской политики соседства и Восточного партнерства, чтобы гарантировать политику "открытых дверей" для ассоциированных партнеров, имеющих европейские стремления и соответствующих определенным условиям и критериям. Логично, что коалиция в поддержку членства Украины в Европейском Союзе начала формироваться именно из Литвы и Польши, которые являются нашими стратегическими партнерами. Но продолжается системная работа со всеми государствами - членами ЕС для получения содержательной политической поддержки на пути нашей страны в Евросоюз", - говорится в сообщении ОП.
"Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу. Именно на нашей земле решается, каким будет будущее Европы. Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружестве европейских стран, и это покажет, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития ", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали в понедельник в Варшаве после завершения двусторонней встречи совместную декларацию о поддержке Варшавой европейских стремлений Киева.
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а іронічним "як казав Петро", я підкреслив той факт, що ЗЕчмо змушене продовжувати політику попередньої влади, і це добре!
шкода, що доводиться пояснювати просте...
POLITIKO о том , что лучше Джулиани ( вопрос от меня - ...но хуже для Вовы с Ермаком?)
Защита Джулиани, вероятно, будет заключаться в том, что он действовал полностью по указанию Трампа и что его усилия от имени официальных лиц и олигархов были предприняты для того, чтобы выслужиться перед ними от имени Трампа, и были предприняты по указанию Трампа и с его ведома. Чисто с точки зрения стратегии судебного разбирательства лучшая защита Джулиани будет включать свидетельство бывшего президента о том, что он знал все, что делал Джулиани, и одобрял каждое его действие. Это позволило бы команде защиты Джулиани утверждать, что, поскольку он в конечном итоге продвигал интересы Трампа, он фактически работал от имени Соединенных Штатов, а не украинских олигархов.
К сожалению для Джулиани, Трамп не известен тем, что выставляет свою шею опальным бывшим помощникам, особенно если это повлечет за собой личное затруднение или потенциальную ответственность. Что могло бы заставить Джулиани указать пальцем на Трампа, чтобы спастись. Пятилетний приговор, полученный Манафортом за сговор с целью нарушения FARA, дает Джулиани достаточный стимул для этого, тем более что он знает, что Трамп больше не может его прощать.
Когда адвокату, особенно известному бывшему федеральному прокурору, как Джулиани, грозит тюремное заключение, стимул для смягчения приговора является значительным. Как и Майкл Коэн, у Джулиани будут все стимулы, чтобы помочь федеральной прокуратуре, если это потенциально может сократить срок его тюремного заключения. Это может сделать судебное преследование Джулиани гораздо более значимым, чем кажется на первый взгляд, учитывая его роль во всем - от защиты импичмента Трампа до восстания 6 января.
ПартияЗЕ наш рулєвой!
Пан Фрейд був би в захваті від таких обмовок! Воно себе не асоціює з українцями. Питання "А з ким воно себе асоцює" є риторичним, якщо зважати на його заяви та дії.
Лишилося змусити це недолуге непорозуміння відповісти на ті питання, які воно читало з папірця на стадіоні... Ну щоб довести цей абсурд до логічної кінцівки
https://www.radiosvoboda.org/a/31236239.html Колесніков все ж таки створює партію під назвою «Україна - наш дім»
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106566-telekanal-dom-zapustiv-promokampaniu-na-donbasi-ta-hersonsini.html Телеканал "Дом" запустив промокампанію "Україна - наш дім"ФОТО, 25.09.2020