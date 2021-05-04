"Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду, - это освобождение Крыма", - Джемилев

Водоснабжение Крыма должно быть возобновлено только после того, как его освободят российские оккупанты.

Об этом в интервью "Обозревателю" сказал лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ.

"Добычу пресной воды со дна Азовского моря анонсировал Путин. Потом Аксенов сказал, что пока нет научного обоснования, что там достаточно воды, что проводить исследования очень дорого. Несколько месяцев назад они собирались отказаться от этой идеи. И вот снова заговорили. Видимо, просто жителям время от времени надо подавать какую-то надежду. Но россияне сами усугубляют проблему с водой в Крыму. Ведется строительство для новых переселенцев из России. По нашим оценкам, они привезли уже около 1 млн человек. На ворованную территорию они загоняют своих жителей. Вот такое это государство", - подчеркнул Джемилев.

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Он отметил, что в поисках питьевой воды по всему полуострову выкапывают колодцы.

"Кроме того, очень много воды потребляют военные базы. Для местного населения там достаточно воды, но ее нерационально используют. Сейчас выкопали десятки новых артезианских колодцев. Из-за активной эксплуатации в них начинает поступать уже непитьевая вода. Тогда эти колодцы закрывают и начинают копать в другом месте. И так по всему Крыму. Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду, - это освобождение Крыма. Больше ничего", – сказал Джемилев.

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