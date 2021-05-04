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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду, - это освобождение Крыма", - Джемилев

Водоснабжение Крыма должно быть возобновлено только после того, как его освободят российские оккупанты.

Об этом в интервью "Обозревателю" сказал лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ.

"Добычу пресной воды со дна Азовского моря анонсировал Путин. Потом Аксенов сказал, что пока нет научного обоснования, что там достаточно воды, что проводить исследования очень дорого. Несколько месяцев назад они собирались отказаться от этой идеи. И вот снова заговорили. Видимо, просто жителям время от времени надо подавать какую-то надежду. Но россияне сами усугубляют проблему с водой в Крыму. Ведется строительство для новых переселенцев из России. По нашим оценкам, они привезли уже около 1 млн человек. На ворованную территорию они загоняют своих жителей. Вот такое это государство", - подчеркнул Джемилев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму уже около полумиллиона граждан РФ, - Джемилев

Он отметил, что в поисках питьевой воды по всему полуострову выкапывают колодцы.

"Кроме того, очень много воды потребляют военные базы. Для местного населения там достаточно воды, но ее нерационально используют. Сейчас выкопали десятки новых артезианских колодцев. Из-за активной эксплуатации в них начинает поступать уже непитьевая вода. Тогда эти колодцы закрывают и начинают копать в другом месте. И так по всему Крыму. Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду, - это освобождение Крыма. Больше ничего", – сказал Джемилев.

Также читайте: Ермак поставил Джемилеву условие: как только он выйдет из партии Порошенко - вопросы крымских татар начнут решаться быстрее, - Муждабаев

Джемилев (852) Крым (26362) путин (31201) вода (918)


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Топ комментарии
+25
Минимальная.
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04.05.2021 19:30
+20
взагалі то МІНІМАЛЬНА
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04.05.2021 19:30
+14
. Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду, - это освобождение Крыма. Больше ничего", - сказал ДжемилевИсточник: https://censor.net/ru/n3263525
А чому Дєемілев нашими грошима розкидається? Звільнення Криму - це мінімальна ціна, бо ще ж репарації, контрибуції...
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04.05.2021 19:34
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Освобождение Крыма от всех до единого кацапа и всего кацапского!!!
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04.05.2021 19:29 Ответить
Минимальная.
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04.05.2021 19:30 Ответить
Мінімальна, ясна справа. Ще потім репарації підуть і кацапофінансування виселення приблуд.
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04.05.2021 20:01 Ответить
взагалі то МІНІМАЛЬНА
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04.05.2021 19:30 Ответить
Максимальная???
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04.05.2021 19:31 Ответить
. Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду, - это освобождение Крыма. Больше ничего", - сказал ДжемилевИсточник: https://censor.net/ru/n3263525
А чому Дєемілев нашими грошима розкидається? Звільнення Криму - це мінімальна ціна, бо ще ж репарації, контрибуції...
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04.05.2021 19:34 Ответить
Так ***** в общем то наплевать, будет вода в Крыму, или нет.
Для того, что бы поить ихтамнетов, воды хватает.
А все остальные, в общем не лишены выбора: могут валить к чертям собачьим, или жить как бушмены в Калахари...
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04.05.2021 19:35 Ответить
Мустафа помилився. Це мінімальна ціна. Ще репарації та контрибуції.
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04.05.2021 19:35 Ответить
ру.яз не рідна мова Мустафи, він мав на увазі мін.
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04.05.2021 19:35 Ответить
Дурень Думкою Багатіє!!!!
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04.05.2021 19:36 Ответить
Ти вже, мабуть, мільярдер тоді.
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04.05.2021 20:14 Ответить
зделать Крым островом ..Перекопать перешеек и толкнуть ногой в свободное плавание
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04.05.2021 19:39 Ответить
Э-э-э! Чё за фигня?! Это МИНИМАЛЬНАЯ цена!
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04.05.2021 19:42 Ответить
Неправильно он сказал, это не максимальная цена, а минимальная цена....
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04.05.2021 19:43 Ответить
Дурень думкою багатіє...А потім знайдемо золото Полуботка і купимо Британію Ш там буде дох...всяких репарацій, контрибуцій і контрацепцій...Тільки дипломатично, без крові...
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04.05.2021 19:47 Ответить
можно и москву купить, только нах она кому нужна
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04.05.2021 21:03 Ответить
Не здадуть вони, Гниди вже Крим. Віджали, засруть, згноять, а потім, можливо підуть, через роки-коли пустеля там буде. Бо там вже-Лайно з Парашії.
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04.05.2021 19:49 Ответить
"Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду, - это освобождение Крыма Источник: https://censor.net/ru/n3263525"

это минимальная цена - еще к этому придется доплатить контребуцию и отступный в приличном объеме
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04.05.2021 19:56 Ответить
__ждать нужно удобного Случая ! а не когда кто-то изволит покинуть территорию.
Ничего не предлагать и не предупреждать.
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04.05.2021 20:04 Ответить
Твоя думка нікого не цікавить. Навіть твій сцарь ***** мав тебе в дупі.
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04.05.2021 20:35 Ответить
На текущий момент - это уже стала минимальная цена.
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04.05.2021 20:09 Ответить
Голову ***** за ведро воды. Если им покажется дорого - можно полголовы ***** за полведра воды.
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04.05.2021 20:16 Ответить
Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду, - это освобождение Крыма", - Джемилев
"Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду, - это освобождение Крыма", - Джамилёв.
---------
Цена за такое преступление-смерть.
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04.05.2021 20:22 Ответить
😂😂😂😂😂🌷🌷🌷🌷××××××××
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04.05.2021 20:34 Ответить
От і все. Кацапа Тараса потерли, цікава тваринка була.
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04.05.2021 20:36 Ответить
я бы сказал, что это минимальная цена, еще добавить надо издержки за оккупацию
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04.05.2021 20:37 Ответить
"Максимальна ціна, яку має заплатити Путін за воду, - це звільнення Криму", - Джемілєв - Цензор.НЕТ 7791
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04.05.2021 21:01 Ответить
На мій погляд це мінімальна ціна. А про максимум можна говорити після підрахунків всіх збитків завданих ******. Про жертви я вже й не говорю...
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04.05.2021 21:01 Ответить
Деокупація,то мінімальна ціна, а максимальна, ще й виплата збитків які понесла Україна за роки окупації.
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04.05.2021 21:11 Ответить
мдя
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04.05.2021 21:51 Ответить
 
 