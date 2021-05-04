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Коболев о давлении на "Газпром": "Хочу увидеть, как Витренко выполнит эти амбициозные планы"

Коболев о давлении на

Подача иска против "Газпрома" с большой вероятностью приведет к нарушению мирового соглашения, которое заключили в декабре 2019 года с "Газпромом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Журналист отметил, что Витренко считает, что "Нафтогаз" должен занять более жесткую позицию, добиваться, в том числе через европейские регуляторы, заставить "Газпром" перенести точку передачи газа на украино-российскую границу и допустить к российской трубе среднеазиатский газ или газ других российских газодобывающих компаний.

Коболев, комментируя это, заявил: "Я с большим интересом хочу увидеть, как господин Витренко выполнит эти амбициозные планы, о которых он говорил нам. Потому что согласно юридическому анализу, который господин Витренко получил, когда он еще работал в "Нафтогазе", от наших норвежских юристов, с помощью которых мы выиграли Стокгольмский арбитраж (то есть их точно нельзя подозревать в некомпетентности), подача такого иска против "Газпрома "с большой вероятностью приведет к нарушению мирового соглашения, которое мы заключили в декабря 2019 года с "Газпромом".

Экс-глава "Нафтогаза" напомнил, что на основании этого соглашения Украина получила $2,9 млрд, которые выиграла у "Газпрома".

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"И господин Витренко, как подписант этого соглашения со стороны "Нафтогаза", которому мы дали доверенность и возможность довести это дело до конца, прекрасно об этом знает. Поэтому, если он останется в кресле главы "Нафтогаза", мне было бы очень интересно посмотреть, сможет ли он хотя бы подать этот иск и какие будут последствия, и не приведут ли эти последствия к разрыву транзитного контракта, по которому россияне нам пока платят Ship -or-pay (фиксированную оплату независимо от фактических объемов транзита. - Ред.). Более того, даже если он его подаст, то мне очень интересно увидеть, когда азиатский газ появится в Украине", - отметил Коболев.

Он считает, что подача такого иска с большой вероятностью может привести к нарушению мирового соглашения 2019 года.

"А частью всего пакета договоренностей в частности было и новое соглашение на транзит. Вот чем мы рискуем", - подытожил Коболев.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

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Автор: 

Газпром (3183) Нафтогаз (3112) Коболев (458) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+5
Мене більше цікавлят дії ,а не звіздьож !!!)))
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04.05.2021 20:03
+5
І вітренка знімуть, згодом. Головна проблема не у Вітренку, і не в Коболєві. Головна проблема в тому, що наші 73/43%зебіли завели на Печерські пагорби недолугу (якщо не сказати більше) владу. З якою класні менеджери, до яких належать і Коболєв, і Вітренко - співпрацювати апріорі не зможуть і не можуть.
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04.05.2021 20:20
+4
"и не приведут ли эти последствия к разрыву транзитного контракта, по которому россияне нам пока платят Ship -or-pay (фиксированную оплату независимо от фактических объемов транзита. - Ред.)".

Так в цьому і вся суть призначення Вітренка, щоб на Україну натягнути російський газовий зашморг. Україна стала незалежною від російського газу і останні роки Україну не стрясали газові кризи попри те, що з паРашею йде війна.
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04.05.2021 19:58
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Пішла жара. А раніше працювали разом у Нафтогазі, і працювали досить плідно
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04.05.2021 19:50 Ответить
От шо гроші роблять,вже ворогами стали))
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04.05.2021 19:57 Ответить
вітренко тільки губами член міллера надавити зможе
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05.05.2021 08:20 Ответить
А хіба вони не працювали разом з сином Вітренко,на благо України?Як там мама Кобєльова у США,вже всю премію витратила?
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04.05.2021 19:56 Ответить
Хіба не Вітренко судився з державою за премію в $6 млн? https://lb.ua/economics/2020/02/14/449882_vitrenko_podal_sud_izza_neviplati.html
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04.05.2021 20:06 Ответить
Так для наших слово сегодня дал, а завтра забрал.
Главное премии по карманам распихали.
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04.05.2021 19:56 Ответить
Интересно кто за всем этим стоит.
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04.05.2021 19:58 Ответить
Кремль !!))
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04.05.2021 20:01 Ответить
"и не приведут ли эти последствия к разрыву транзитного контракта, по которому россияне нам пока платят Ship -or-pay (фиксированную оплату независимо от фактических объемов транзита. - Ред.)".

Так в цьому і вся суть призначення Вітренка, щоб на Україну натягнути російський газовий зашморг. Україна стала незалежною від російського газу і останні роки Україну не стрясали газові кризи попри те, що з паРашею йде війна.
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04.05.2021 19:58 Ответить
А де до цього працював пан син Вітренко?
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04.05.2021 20:00 Ответить
Тебе в гуглі забанили?
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04.05.2021 20:01 Ответить
З 2002 року працював в "Нафтогаз України" на різних посадах: начальник Управління планування фінансово-господарської діяльності, начальник Управління корпоративних фінансів, заступник начальника Департаменту економіки та цінової політики НАК «Нафтогаз України» / радник, головний радник голови правління НАК «Нафтогаз України» / виконавчий директор «Групи Нафтогаз». Відповідно добре обізнаний у природі газових криз і по чиїх кишенях ішли відкати і в яких сумах від газових угод, укладених з путіним.
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04.05.2021 20:14 Ответить
что-то много этих долларовых миллионеров на госкомпаниях в эфире
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04.05.2021 19:59 Ответить
Кремль цілить не по ЗСУ, а по більш вразливій галузі?

https://www.youtube.com/watch?v=wM1NYuHR2dU
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04.05.2021 19:59 Ответить
Гібридна війна багатогранна і часом незбагненна!!)))
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04.05.2021 20:02 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідрвно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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04.05.2021 20:00 Ответить
Саме про це вчора говорив Зеля у Польщі))Так і сказав-ми йдемо в підоРашку,правда?
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04.05.2021 20:01 Ответить
Мене більше цікавлят дії ,а не звіздьож !!!)))
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04.05.2021 20:03 Ответить
Так це і є дія,Зел прямо ставе питання шо до членства у НАТО та ЄС.
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04.05.2021 20:10 Ответить
А йому вже неодноразово сказали ,що потрібна реальна судова реформа та боротьба з корупцією , а не імітація бурхливої діяльності !!!))
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04.05.2021 20:15 Ответить
Не спішіть з висновками. Цей ваш "євроатлантист" як тільки став президентом зразу згорнув співпрацю з НАТО, а у грудні 2019 року навіть відмовився їхати на ювілейний саміт з нагоди 70-річчя НАТО в Лондоні.
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04.05.2021 20:21 Ответить
Не чіпайте хвору людину.
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04.05.2021 20:05 Ответить
"Зеленський, які плюси «совка»? | Віталій Портников"
https://www.youtube.com/watch?v=uMIgpNU9zLU
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04.05.2021 20:06 Ответить
зеля банально врет. он "артыст", ему хочется и публике понравиться и денег заработать. судить нужно по делам, а дела печальны.
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04.05.2021 20:07 Ответить
Про які саме справи йде мова?
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04.05.2021 20:09 Ответить
Навіяло :
Коболев о давлении на "Газпром": "Хочу увидеть, как Витренко выполнит эти амбициозные планы" - Цензор.НЕТ 1040
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04.05.2021 20:04 Ответить
И где же он тепеь, с мамой, харчеваться будет???
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04.05.2021 20:08 Ответить
Шило не мешает?
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04.05.2021 20:09 Ответить
Ця контора - непотріб доки влада не буде українською.
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04.05.2021 20:09 Ответить
Лише після лохтората ,коли лохторат з власної волі позбудеться ганебної спадщини багатовікової асиміляціі українців московитами !!))
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04.05.2021 20:13 Ответить
Коболєв вважає себе незамінним?
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04.05.2021 20:10 Ответить
Справа не особистостях, справа у тому, що зелені порушили законодавство і обіцянки перед міжнародними інституціями щодо корпоративного управління.
І наступник Коболєва Вітренко таким же чином може бути звільненим повз наглядову раду.
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04.05.2021 20:49 Ответить
Тільки обкрадають Україну особистості.
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04.05.2021 21:02 Ответить
От для того треба виконувати законодавство про корпоративне право і не звільняти керівника держпідприємства повз наглядову раду тому що комусь так захотілося
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04.05.2021 21:29 Ответить
А що, КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО може бути в інтересах держави Україна, не кажучи вже про простих людей? А ну підкинь лапші на вуха!
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05.05.2021 05:45 Ответить
И что характерно? И у Коболева, и у Ветренко мамы любят бабло !
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04.05.2021 20:15 Ответить
І вітренка знімуть, згодом. Головна проблема не у Вітренку, і не в Коболєві. Головна проблема в тому, що наші 73/43%зебіли завели на Печерські пагорби недолугу (якщо не сказати більше) владу. З якою класні менеджери, до яких належать і Коболєв, і Вітренко - співпрацювати апріорі не зможуть і не можуть.
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04.05.2021 20:20 Ответить
Головна проблема в тому, що ні клоунам, ні депутатам ВР не потрібна незалежна наглядова рада у Нафтогазі, бо мільярди лежать перед носом, а поцупити не можуть.
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04.05.2021 20:26 Ответить
наші прапора на іракщині втрачали мозок, як тільки дізнавалися, що пальне тут нахер нікому не потрібно)))
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04.05.2021 20:36 Ответить
Оце ти , дядьку. видав! Хлопці загребущі на блакитному золоті сидять і не дають прівітєльству зовсім обікрасти український народ. Ну-ну!
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05.05.2021 05:48 Ответить
При Порошенку пани Коболєв та Вітренко працювали на благо народа . Народ не захотів такого блага . А народ у нас уже не дурак, не так ,- як тут думають деякі дебіли. От стало ,аж 73%.
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04.05.2021 20:59 Ответить
Стабильное повышение цен на газ - работой на благо народа называется! Особенно при президенте Порошенко? Слушайте, нормальные люди хоть лапшу на уши народу вешают, а вы их шоколадным гамном поливаете!
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05.05.2021 05:53 Ответить
Мені щось здається, що сам Зеленський додуматися до таких сальто не зміг би. Тут приклалася рука Великого рейдера ********** Бені чи його оточення. По суті, це схема рейдерського захоплення.
Усі ці рішення РНБО, як би не ставилися до фігурантів цих рішень, "вибори" у 87 окрузі, захоплення Чауса в Молдові, а тепер іще зміна керівництва Нафтогазу якось мимоволі складають як пазли великої картини Зеленого Беззаконня
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04.05.2021 20:59 Ответить
 
 