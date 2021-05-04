Коболев о давлении на "Газпром": "Хочу увидеть, как Витренко выполнит эти амбициозные планы"
Подача иска против "Газпрома" с большой вероятностью приведет к нарушению мирового соглашения, которое заключили в декабре 2019 года с "Газпромом".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Журналист отметил, что Витренко считает, что "Нафтогаз" должен занять более жесткую позицию, добиваться, в том числе через европейские регуляторы, заставить "Газпром" перенести точку передачи газа на украино-российскую границу и допустить к российской трубе среднеазиатский газ или газ других российских газодобывающих компаний.
Коболев, комментируя это, заявил: "Я с большим интересом хочу увидеть, как господин Витренко выполнит эти амбициозные планы, о которых он говорил нам. Потому что согласно юридическому анализу, который господин Витренко получил, когда он еще работал в "Нафтогазе", от наших норвежских юристов, с помощью которых мы выиграли Стокгольмский арбитраж (то есть их точно нельзя подозревать в некомпетентности), подача такого иска против "Газпрома "с большой вероятностью приведет к нарушению мирового соглашения, которое мы заключили в декабря 2019 года с "Газпромом".
Экс-глава "Нафтогаза" напомнил, что на основании этого соглашения Украина получила $2,9 млрд, которые выиграла у "Газпрома".
"И господин Витренко, как подписант этого соглашения со стороны "Нафтогаза", которому мы дали доверенность и возможность довести это дело до конца, прекрасно об этом знает. Поэтому, если он останется в кресле главы "Нафтогаза", мне было бы очень интересно посмотреть, сможет ли он хотя бы подать этот иск и какие будут последствия, и не приведут ли эти последствия к разрыву транзитного контракта, по которому россияне нам пока платят Ship -or-pay (фиксированную оплату независимо от фактических объемов транзита. - Ред.). Более того, даже если он его подаст, то мне очень интересно увидеть, когда азиатский газ появится в Украине", - отметил Коболев.
Он считает, что подача такого иска с большой вероятностью может привести к нарушению мирового соглашения 2019 года.
"А частью всего пакета договоренностей в частности было и новое соглашение на транзит. Вот чем мы рискуем", - подытожил Коболев.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Главное премии по карманам распихали.
Так в цьому і вся суть призначення Вітренка, щоб на Україну натягнути російський газовий зашморг. Україна стала незалежною від російського газу і останні роки Україну не стрясали газові кризи попри те, що з паРашею йде війна.
https://www.youtube.com/watch?v=wM1NYuHR2dU
https://www.youtube.com/watch?v=uMIgpNU9zLU
І наступник Коболєва Вітренко таким же чином може бути звільненим повз наглядову раду.
Усі ці рішення РНБО, як би не ставилися до фігурантів цих рішень, "вибори" у 87 окрузі, захоплення Чауса в Молдові, а тепер іще зміна керівництва Нафтогазу якось мимоволі складають як пазли великої картини Зеленого Беззаконня