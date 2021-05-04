Коболев о давлении на "Газпром": "Хочу увидеть, как Витренко выполнит эти амбициозные планы"

Подача иска против "Газпрома" с большой вероятностью приведет к нарушению мирового соглашения, которое заключили в декабре 2019 года с "Газпромом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Журналист отметил, что Витренко считает, что "Нафтогаз" должен занять более жесткую позицию, добиваться, в том числе через европейские регуляторы, заставить "Газпром" перенести точку передачи газа на украино-российскую границу и допустить к российской трубе среднеазиатский газ или газ других российских газодобывающих компаний.

Коболев, комментируя это, заявил: "Я с большим интересом хочу увидеть, как господин Витренко выполнит эти амбициозные планы, о которых он говорил нам. Потому что согласно юридическому анализу, который господин Витренко получил, когда он еще работал в "Нафтогазе", от наших норвежских юристов, с помощью которых мы выиграли Стокгольмский арбитраж (то есть их точно нельзя подозревать в некомпетентности), подача такого иска против "Газпрома "с большой вероятностью приведет к нарушению мирового соглашения, которое мы заключили в декабря 2019 года с "Газпромом".

Экс-глава "Нафтогаза" напомнил, что на основании этого соглашения Украина получила $2,9 млрд, которые выиграла у "Газпрома".

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"И господин Витренко, как подписант этого соглашения со стороны "Нафтогаза", которому мы дали доверенность и возможность довести это дело до конца, прекрасно об этом знает. Поэтому, если он останется в кресле главы "Нафтогаза", мне было бы очень интересно посмотреть, сможет ли он хотя бы подать этот иск и какие будут последствия, и не приведут ли эти последствия к разрыву транзитного контракта, по которому россияне нам пока платят Ship -or-pay (фиксированную оплату независимо от фактических объемов транзита. - Ред.). Более того, даже если он его подаст, то мне очень интересно увидеть, когда азиатский газ появится в Украине", - отметил Коболев.

Он считает, что подача такого иска с большой вероятностью может привести к нарушению мирового соглашения 2019 года.

"А частью всего пакета договоренностей в частности было и новое соглашение на транзит. Вот чем мы рискуем", - подытожил Коболев.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

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