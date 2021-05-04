В ОП ни для кого не было секретом, что Джулиани потенциально представлял угрозу, - экс-советник Зеленского Новиков

Главной задачей Джулиани в Украине была дискредитация Байдена

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-советник Зеленского по США Игорь Новиков.

По его словам, задачу курировать отношения с США и в том числе, с Джулиани, Новикову поставил лично Зеленский.

"По отношениям со США, до назначения Андрея Ермака главой ОП, я принимал участие абсолютно во всем. А в целом советником я пробыл с июня 2019 года по август 2020. У нас была договоренность, что в вопросах двухсторонних отношений я, как назначенный по этому направлению советник, имею доступ к абсолютно всей информации и являюсь своего рода координатором между МИДом, ОП и всеми официальными и неофициальными каналами. Также была договоренность, что в контексте Руди Джулиани мы все должны делать вместе для того, чтобы хотя бы иметь свидетеля происходящего. Ни для кого не было секретом, что Руди потенциально представлял угрозу", - отметил экс-советник президента.

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Новиков подчеркнул, что главной задачей Джулиани в Украине была дискредитация Байдена.

"У меня создалось впечатление, что основной задачей Руди Джулиани было валидировать определенную имеющуюся у него информацию, в том числе и конспирологического характера, путем вовлечения в это официальных должностных лиц Украины. Он хотел, чтобы Украина громко заявила, что она расследует три направления, которые он считал основными для атаки на Джо Байдена, также он хотел, чтобы кроме заявления Украина открыла ряд уголовных дел", - объяснил он.

"Представьте себе, насколько это могло быть болезненным для двусторонних взаимоотношений, если бы тогда Президент сделал бы какие-то заявления или Украина открыла бы какие-то громкие расследования по той теории заговора имени Руди Джулиани, в которой он, например, рассказывал, что Украина якобы вмешивалась в выборы 2016 года. Тогда бы люди, атакующие Капитолий, кричали: "Да это не конспирология, это действительно факт, Украина признала!". Я думаю, что единственным победителем во всей этой ситуации была бы, к сожалению, Россия", - добавил Новиков.

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