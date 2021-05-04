В ОП ни для кого не было секретом, что Джулиани потенциально представлял угрозу, - экс-советник Зеленского Новиков
Главной задачей Джулиани в Украине была дискредитация Байдена
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-советник Зеленского по США Игорь Новиков.
По его словам, задачу курировать отношения с США и в том числе, с Джулиани, Новикову поставил лично Зеленский.
"По отношениям со США, до назначения Андрея Ермака главой ОП, я принимал участие абсолютно во всем. А в целом советником я пробыл с июня 2019 года по август 2020. У нас была договоренность, что в вопросах двухсторонних отношений я, как назначенный по этому направлению советник, имею доступ к абсолютно всей информации и являюсь своего рода координатором между МИДом, ОП и всеми официальными и неофициальными каналами. Также была договоренность, что в контексте Руди Джулиани мы все должны делать вместе для того, чтобы хотя бы иметь свидетеля происходящего. Ни для кого не было секретом, что Руди потенциально представлял угрозу", - отметил экс-советник президента.
Новиков подчеркнул, что главной задачей Джулиани в Украине была дискредитация Байдена.
"У меня создалось впечатление, что основной задачей Руди Джулиани было валидировать определенную имеющуюся у него информацию, в том числе и конспирологического характера, путем вовлечения в это официальных должностных лиц Украины. Он хотел, чтобы Украина громко заявила, что она расследует три направления, которые он считал основными для атаки на Джо Байдена, также он хотел, чтобы кроме заявления Украина открыла ряд уголовных дел", - объяснил он.
"Представьте себе, насколько это могло быть болезненным для двусторонних взаимоотношений, если бы тогда Президент сделал бы какие-то заявления или Украина открыла бы какие-то громкие расследования по той теории заговора имени Руди Джулиани, в которой он, например, рассказывал, что Украина якобы вмешивалась в выборы 2016 года. Тогда бы люди, атакующие Капитолий, кричали: "Да это не конспирология, это действительно факт, Украина признала!". Я думаю, что единственным победителем во всей этой ситуации была бы, к сожалению, Россия", - добавил Новиков.
Полный текст интервью с экс-советником президента Зеленского Игорем Новиковым читайте здесь.
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Такой поворот на 180 градусов!
Так я не понял, - зеленский никаких заявлений типа не делал и дел на Байдена не открывали?
Альтернативная реальность?
Зебилы сбросятся до заводских настроек, или кэш почистят и нормально!
POLITIKO о том , что лучше Джулиани ( вопрос от меня - ...но хуже для Вовы с Ермаком?)
Защита Джулиани, вероятно, будет заключаться в том, что он действовал полностью по указанию Трампа и что его усилия от имени официальных лиц и олигархов были предприняты для того, чтобы выслужиться перед ними от имени Трампа, и были предприняты по указанию Трампа и с его ведома. Чисто с точки зрения стратегии судебного разбирательства лучшая защита Джулиани будет включать свидетельство бывшего президента о том, что он знал все, что делал Джулиани, и одобрял каждое его действие. Это позволило бы команде защиты Джулиани утверждать, что, поскольку он в конечном итоге продвигал интересы Трампа, он фактически работал от имени Соединенных Штатов, а не украинских олигархов.
К сожалению для Джулиани, Трамп не известен тем, что выставляет свою шею опальным бывшим помощникам, особенно если это повлечет за собой личное затруднение или потенциальную ответственность. Что могло бы заставить Джулиани указать пальцем на Трампа, чтобы спастись. Пятилетний приговор, полученный Манафортом за сговор с целью нарушения FARA, дает Джулиани достаточный стимул для этого, тем более что он знает, что Трамп больше не может его прощать.
Когда адвокату, особенно известному бывшему федеральному прокурору, как Джулиани, грозит тюремное заключение, стимул для смягчения приговора является значительным. Как и Майкл Коэн, у Джулиани будут все стимулы, чтобы помочь федеральной прокуратуре, если это потенциально может сократить срок его тюремного заключения. Это может сделать судебное преследование Джулиани гораздо более значимым, чем кажется на первый взгляд, учитывая его роль во всем - от защиты импичмента Трампа до восстания 6 января.
А кто в США не представляет угрозу для ЗеОПы? Дени Девито?
Невже не можна помовчати хоч зараз і не погіршувати ситуацію ?
Просто почекати і подивитися, що відбувається і відбуватиметься ?
Вже й так за вами =золоті гори= ростуть.
Ні, кожен телепень вважає за необхідне вилізти і озвучити свою "безцінну" маячню.