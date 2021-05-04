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Новости
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В ОП ни для кого не было секретом, что Джулиани потенциально представлял угрозу, - экс-советник Зеленского Новиков

В ОП ни для кого не было секретом, что Джулиани потенциально представлял угрозу, - экс-советник Зеленского Новиков

Главной задачей Джулиани в Украине была дискредитация Байдена

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-советник Зеленского по США Игорь Новиков.

По его словам, задачу курировать отношения с США и в том числе, с Джулиани, Новикову поставил лично Зеленский.

"По отношениям со США, до назначения Андрея Ермака главой ОП, я принимал участие абсолютно во всем. А в целом советником я пробыл с июня 2019 года по август 2020. У нас была договоренность, что в вопросах двухсторонних отношений я, как назначенный по этому направлению советник, имею доступ к абсолютно всей информации и являюсь своего рода координатором между МИДом, ОП и всеми официальными и неофициальными каналами. Также была договоренность, что в контексте Руди Джулиани мы все должны делать вместе для того, чтобы хотя бы иметь свидетеля происходящего. Ни для кого не было секретом, что Руди потенциально представлял угрозу", - отметил экс-советник президента.

Также читайте: Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена

Новиков подчеркнул, что главной задачей Джулиани в Украине была дискредитация Байдена.

"У меня создалось впечатление, что основной задачей Руди Джулиани было валидировать определенную имеющуюся у него информацию, в том числе и конспирологического характера, путем вовлечения в это официальных должностных лиц Украины. Он хотел, чтобы Украина громко заявила, что она расследует три направления, которые он считал основными для атаки на Джо Байдена, также он хотел, чтобы кроме заявления Украина открыла ряд уголовных дел", - объяснил он.

"Представьте себе, насколько это могло быть болезненным для двусторонних взаимоотношений, если бы тогда Президент сделал бы какие-то заявления или Украина открыла бы какие-то громкие расследования по той теории заговора имени Руди Джулиани, в которой он, например, рассказывал, что Украина якобы вмешивалась в выборы 2016 года. Тогда бы люди, атакующие Капитолий, кричали: "Да это не конспирология, это действительно факт, Украина признала!". Я думаю, что единственным победителем во всей этой ситуации была бы, к сожалению, Россия", - добавил Новиков.

Полный текст интервью с экс-советником президента Зеленского Игорем Новиковым читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак с Джулиани хотели открыть дело для дискредитации президента США Байдена

Автор: 

США (26368) Джулиани (121) Офис Президента (1794) Новиков Игорь (10)


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Топ комментарии
+8
многовато что-то fuck up у членограя для 2 лет у власти....
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04.05.2021 20:24
+8
Ушам своим не верю...
Такой поворот на 180 градусов!
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04.05.2021 20:24
+8
Якесь безкінечне зелене донне дніще, яке в турборежимі нищить Україну.
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04.05.2021 20:40
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Правила форума Совет форумчан
многовато что-то fuck up у членограя для 2 лет у власти....
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04.05.2021 20:24 Ответить
Випав навушник: під час візиту до Варшави Зеленський примудрився нахамити полякам - Уколов
https://newsua.one/news/vipav-navushnik-pid-chas-vizitu-do-varshavi-zelenskii-primudrivsya-nahamiti-polyakam-ukolov.html
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04.05.2021 20:37 Ответить
Ушам своим не верю...
Такой поворот на 180 градусов!
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04.05.2021 20:24 Ответить
€рноактиса..
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04.05.2021 20:27 Ответить
Наверно, телефонный разговор с мистером Байденом, был очень интересным и содержательным...
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04.05.2021 20:29 Ответить
Представьте себе, насколько это могло быть болезненным для двусторонних взаимоотношений, если бы тогда Президент сделал бы какие-то заявления

Так я не понял, - зеленский никаких заявлений типа не делал и дел на Байдена не открывали?
Альтернативная реальность?
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04.05.2021 20:29 Ответить
Ну и что?
Зебилы сбросятся до заводских настроек, или кэш почистят и нормально!
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04.05.2021 20:32 Ответить
Океания всегда воевала с Остазией(с)
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04.05.2021 20:39 Ответить
Допомога з виборами Трампу йшла від Кремля, включаючи туди й Єрмака, а значить й вову
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04.05.2021 20:29 Ответить
Трамп- Зеленский -Джулиани -Ермак
POLITIKO о том , что лучше Джулиани ( вопрос от меня - ...но хуже для Вовы с Ермаком?)
Защита Джулиани, вероятно, будет заключаться в том, что он действовал полностью по указанию Трампа и что его усилия от имени официальных лиц и олигархов были предприняты для того, чтобы выслужиться перед ними от имени Трампа, и были предприняты по указанию Трампа и с его ведома. Чисто с точки зрения стратегии судебного разбирательства лучшая защита Джулиани будет включать свидетельство бывшего президента о том, что он знал все, что делал Джулиани, и одобрял каждое его действие. Это позволило бы команде защиты Джулиани утверждать, что, поскольку он в конечном итоге продвигал интересы Трампа, он фактически работал от имени Соединенных Штатов, а не украинских олигархов.
К сожалению для Джулиани, Трамп не известен тем, что выставляет свою шею опальным бывшим помощникам, особенно если это повлечет за собой личное затруднение или потенциальную ответственность. Что могло бы заставить Джулиани указать пальцем на Трампа, чтобы спастись. Пятилетний приговор, полученный Манафортом за сговор с целью нарушения FARA, дает Джулиани достаточный стимул для этого, тем более что он знает, что Трамп больше не может его прощать.
Когда адвокату, особенно известному бывшему федеральному прокурору, как Джулиани, грозит тюремное заключение, стимул для смягчения приговора является значительным. Как и Майкл Коэн, у Джулиани будут все стимулы, чтобы помочь федеральной прокуратуре, если это потенциально может сократить срок его тюремного заключения. Это может сделать судебное преследование Джулиани гораздо более значимым, чем кажется на первый взгляд, учитывая его роль во всем - от защиты импичмента Трампа до восстания 6 января.
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04.05.2021 20:31 Ответить
Подсудного агента фсб будут обсуждать . )) .
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04.05.2021 20:37 Ответить
Якесь безкінечне зелене донне дніще, яке в турборежимі нищить Україну.
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04.05.2021 20:40 Ответить
Чайка Київ , - безкінечне дніщще , не буду скидувати відео , подивись сама в ютубі . Дуже багато відео і аудіо записів п"ятого хетьмана з ****** во время войны .
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04.05.2021 20:55 Ответить
Твои "записи" на москве лепили, но ты слушай дальше)))
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04.05.2021 22:20 Ответить
И брата Ермака он тоже убил?
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04.05.2021 22:43 Ответить
Оу, то ти підтримуєш записи Деркача, якого у США прямо визнали кацапським агентом? Деркача, якого Байден своїм ворогом вважає? Може ти теж ворог Байдена, а?
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04.05.2021 22:59 Ответить
вавий встрял
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04.05.2021 20:47 Ответить
"...информацию, в том числе и конспирологического характера..." - Дерьмовый советник, поломатый - выбросьте его! Впрочем известно же: яблочко от яблони... Информация по определению не может быть ложной, ложь - это не информация. "Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!" (с)
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04.05.2021 20:47 Ответить
Зе сам официально говорил, что Украине нужна двупартийная поддержка и Украина не вмешивается в выборы США. Новиков подтвердил осторожность в поступках Зе при давлении на него Джулиани и Трампа. Байден не отвернулся от Украины, как хотелось соевым.
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04.05.2021 21:14 Ответить
Обережність - це кримінальна справа проти Байдена?
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04.05.2021 23:00 Ответить
Давайте честно.
А кто в США не представляет угрозу для ЗеОПы? Дени Девито?
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05.05.2021 01:22 Ответить
Чого патякати дурним язиком ?
Невже не можна помовчати хоч зараз і не погіршувати ситуацію ?
Просто почекати і подивитися, що відбувається і відбуватиметься ?
Вже й так за вами =золоті гори= ростуть.
Ні, кожен телепень вважає за необхідне вилізти і озвучити свою "безцінну" маячню.
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05.05.2021 05:08 Ответить
 
 