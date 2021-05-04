РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10301 посетитель онлайн
Новости
2 402 33

Количество украинцев, которые выезжали в Россию в этом году, сократилось в 4 раза по сравнению с 2020 годом, - Госпогранслужба

Количество украинцев, которые выезжали в Россию в этом году, сократилось в 4 раза по сравнению с 2020 годом, - Госпогранслужба

За первые три месяца этого года государственную границу Украины в обоих направлениях пересекли почти 4,3 млн граждан страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба Украины 4 мая.

Отмечается, что больше всего украинских граждан пересекли границу со странами ЕС – более 2,4 млн.

"Из них границу с Польшей на выезд и въезд пересекло более 1,5 млн наших земляков, свыше 640 тыс. украинцев пересекли границу с Венгрией, больше 213 тыс. – с Румынией, около 90 тыс. – со Словакией. И это только сухопутный наземный участок границы", – говорится в сообщении.

Также 1,3 млн украинцев путешествовали по воздуху. Наименее привлекательным оказался морской участок границы – его пересекло только 27 тыс. человек.

Также читайте: Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Кроме того, украинцы направлялись в страны бывшего СССР – это РФ, Молдова и Беларусь, куда на выезд и въезд путешествовало 316 тыс., 97 тыс. и 66 тыс. человек соответственно. При этом за аналогичный период 2020 года эти же направления выбирали соответственно 1,2 млн, 550 тыс. и 520 тыс. граждан Украины.

Пограничники отметили, что по сравнению с тремя первыми месяцами прошлого года наблюдается хотя и незначительное, однако увеличение пассажиропотока в такие страны, как Турция, Доминиканская Республика, Нидерланды, Мальдивы, Танзания, Шри-Ланка, Черногория, Австралия и Северная Македония.

Также читайте: Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один - в Станице Луганской, - Госпогранслужба

Госпогранслужба (6367) россия (95339)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Нехай щастить!!! Нехрєн швендяти по мокшанським небеням !!!)))
показать весь комментарий
04.05.2021 20:40
+9
Цілком правильна тенденція. В 2022 повинно бути в чотири рази менше, ніж в 2021.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:40
+8
Хохлов, а не украинцев, и паспорта с курицей которые получили лухандонцы и те которые выехали или работают также хохлы, но кацапы подают как украинцы бегут к ним и украинцы принимают гражданство Мордора Количество украинцев, которые выезжали в Россию в этом году сократилось в 4 раза по сравнению с 2020 годом, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2878
показать весь комментарий
04.05.2021 20:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А агентов мордора сколько среди них?
показать весь комментарий
04.05.2021 20:37 Ответить
Цілком правильна тенденція. В 2022 повинно бути в чотири рази менше, ніж в 2021.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:40 Ответить
Нехай щастить!!! Нехрєн швендяти по мокшанським небеням !!!)))
показать весь комментарий
04.05.2021 20:40 Ответить
Хохлов, а не украинцев, и паспорта с курицей которые получили лухандонцы и те которые выехали или работают также хохлы, но кацапы подают как украинцы бегут к ним и украинцы принимают гражданство Мордора Количество украинцев, которые выезжали в Россию в этом году сократилось в 4 раза по сравнению с 2020 годом, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2878
показать весь комментарий
04.05.2021 20:49 Ответить
Хохол,це пожиттєве прізвисько в орді для зрадників України!!!)))
показать весь комментарий
04.05.2021 20:57 Ответить
а у Європі усі совки русские. не важливо чи ти із самої парашки чи із республіки, аби рожа була європейська.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:09 Ответить
Як і солдати СА,що служили за кордоном !!! Я служив в Угорщині ,ЮГВ !!!)))
показать весь комментарий
04.05.2021 21:17 Ответить
Количество украинцев, которые выезжали в Россию в этом году сократилось в 4 раза по сравнению с 2020 годом, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1111
показать весь комментарий
04.05.2021 20:49 Ответить
Якщо зелені підвищать податки, то в Домініканську Республіку пасажиропотік виросте раз в 20. А ще в Грузію, Беліз, Кіпр, і які там ще є гарні країни для відпочинку?)
показать весь комментарий
04.05.2021 20:52 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
показать весь комментарий
04.05.2021 20:55 Ответить
Видно вже податки підвищили. Бо один персонаж до Кіпру намилився.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:03 Ответить
З полегшенням !!!)))
показать весь комментарий
04.05.2021 21:18 Ответить
Отак рік за роком і потік зійде нанівець. До речі як і кацапські новини вже мало хто дивиться. А ще до Революції гідності більшість дивилась кацапську пропаганду. Так і вибудується природна стіна, яка відгородить Україну від орди.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:57 Ответить
Еволюція завжди краще революціі ,але дуже розтягнута в часі !!))
показать весь комментарий
04.05.2021 21:15 Ответить
Українці що виїжджають у ********* повертатись не повинні бо вони зрадники.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:02 Ответить
4 млн, єто каждий десятий! Капец шо они там забили?
показать весь комментарий
04.05.2021 21:06 Ответить
читайте уважно, це взагалi перетнули кордон у всiх напрямках за сiчень-березень.
на паРашу з них 316 тисяч(а в тому роцi в цей же час 1,2 мiльйони).це результати першого кварталу 2021 року.
показать весь комментарий
04.05.2021 22:39 Ответить
В обох, у нас тільки два напрями? Журналіст ідіот. Зменьшеня із-за корони. 1 млн в год все одно багато колаборантів.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:52 Ответить
Украинцы в Россию не ездят.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:08 Ответить
ееЦензор не Дает Скучать и Заставляет Читать , от корки до Корки. Кто не читал , - То такое впечатление , что пересекло Границу с россией 4 млн Человек. Заглавие и первое предложение . Но дальше все становится на свои Места. Где лучше там и Больше пересекли. Со временем забудут о россии как о страшном Сне , а не то что бы туда ехать.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:14 Ответить
Ну так "корона" на дворі! Дивно читати таку статистику на цензорі, хоча тут всяке буває...- теж мені новина!
показать весь комментарий
04.05.2021 21:19 Ответить
В РФ жизнь тоже не сахар, у нас хоть свобода слова есть, а там садят людей на право и налево ни за что.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:23 Ответить
Нет никаких "стран бывшего СССР" совком смердит от этой формулировки.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:24 Ответить
Что вам не понравилось в этой формулировке?) Совок по конституции состоял из суверенных государств)))
показать весь комментарий
05.05.2021 00:11 Ответить
В тюрьме народов делать нечего.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:27 Ответить
Читал, смотрел цифры по факту пересечения границы---вроде нет того, что важно тоже. А сколько граждан РФ туда-сюда пересекали? Инфа нужная явно. И она есть конечно. Почему не выкладывают?
показать весь комментарий
04.05.2021 21:28 Ответить
Никто в СССР по своему согласию не входил, все страны которые были в составе СССР были захвачены Россией.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:33 Ответить
Что должно произойти, чтобы понять, что визовый режим просто необходим?!
показать весь комментарий
04.05.2021 22:08 Ответить
Это значит, что основная масса уже выехала? Это хорошо....
показать весь комментарий
04.05.2021 23:14 Ответить
на россии кидают практически всех на зарплату!Последнюю зарплату вообще неиотдают ивсех кидают.Обещают 60-70 тысяч,а платят 35-45 максимум!!!Минус регистрация и патент на работу!!!За коеейки уже никто неихочет ехать в рф на зарпботки!Дураков больше нет!!!
показать весь комментарий
04.05.2021 23:45 Ответить
Давно пора разорвать дипломатическиеиотношения с фашисткой росиией!Пока крымии донбасс не вернут!!!
показать весь комментарий
04.05.2021 23:47 Ответить
 
 