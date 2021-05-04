РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11233 посетителя онлайн
Новости
6 892 11

В 2020 в ОП появился ряд людей, с которыми работать мне не позволяли принципы, - экс-советник Зеленского Новиков о своем увольнении

В 2020 в ОП появился ряд людей, с которыми работать мне не позволяли принципы, - экс-советник Зеленского Новиков о своем увольнении

Экс-советник президента Зеленского Игорь Новиков заявил, что у него было сильное недопонимание кадровой политики в Офис Президента, что и послужило причиной, по которой он написал заявление об увольении.

Об этом Новиков рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Экс-советник Зеленского отметил, что сам написал заявление об увольнении, об этом его никто не просил.

"Во-первых, немножко в этом поварившись, я уже понимал, что нет никакой дополнительной пользы от кабинета на Банковой и удостоверения советника Президента. В миссии "сделать свою страну чуть лучше" быть у власти необязательно. Во-вторых, если не согласен – уходи, а у меня было сильное недопонимание кадровой политики. На Банковой появился целый ряд людей, с которыми работать под одной крышей мне не позволяли моральные принципы. Поэтому я ушел вполне органично, доведя до ума всё, что мне поручили", - рассказал Новиков.

"В принципе, угрозы для Украины быть втянутыми в выборы в США с середины августа уже не было. Поэтому до декабря я скорее уже просто подстраховывал, не в статусе советника, а просто на личных взаимоотношениях. Я считаю, что полностью выполнил задачу, которую передо мною поставил Президент. Задача была не дать нас втянуть любой ценой. Я думаю, что это получилось", - добавил он.

По словам Новикова, сейчас за счет ограниченного доступа к президенту у "некоторых людей есть избыточные полномочия".

Полный текст интервью с экс-советником Зеленского Игорем Новиковым для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Напомним, внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию 5 августа 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ОП ни для кого не было секретом, что Джулиани потенциально представлял угрозу, - экс-советник Зеленского Новиков

Автор: 

увольнение (2672) Офис Президента (1794) Новиков Игорь (10)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
ну что, всем счастья и добра, ведь сегодня день востоновление независимости ваших друзей, да, да, Латвия отмечает день принятия декларации о востоновление независимости и прямо сказали прощай совок (читаем и рассея), нам с вами не попути.

В 2020 в ОП появился ряд людей, с которыми работать мне не позволяли принципы, - экс-советник Зеленского Новиков о своем увольнении - Цензор.НЕТ 6724
показать весь комментарий
04.05.2021 21:07
+11
Это была битва коррупционеров с агентурой ФСБ , Кацапы в окружении Осла победили.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:01
+9
В 2020 в ОП появился ряд людей, с которыми работать мне не позволяли принципы, - экс-советник Зеленского Новиков о своем увольнении - Цензор.НЕТ 9427
показать весь комментарий
04.05.2021 21:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В 2020 в ОП появился ряд людей, с которыми работать мне не позволяли принципы, - экс-советник Зеленского Новиков о своем увольнении - Цензор.НЕТ 3608
показать весь комментарий
04.05.2021 21:00 Ответить
Это была битва коррупционеров с агентурой ФСБ , Кацапы в окружении Осла победили.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:01 Ответить
а шож цей красень мовчав майже пів року?
показать весь комментарий
04.05.2021 21:02 Ответить
ну что, всем счастья и добра, ведь сегодня день востоновление независимости ваших друзей, да, да, Латвия отмечает день принятия декларации о востоновление независимости и прямо сказали прощай совок (читаем и рассея), нам с вами не попути.

В 2020 в ОП появился ряд людей, с которыми работать мне не позволяли принципы, - экс-советник Зеленского Новиков о своем увольнении - Цензор.НЕТ 6724
показать весь комментарий
04.05.2021 21:07 Ответить
"Ти проникся болью латишского народа!" !!!)))
показать весь комментарий
04.05.2021 21:08 Ответить
Він трохи помилився з цифрами... Не у 2020-му там з'явилися такі люди, а влітку 2019-го... Ну після "прікольної" весни того ж року, де проміняли армію, мову, віру на "просто пєрєстать стрєлять" і "кінець епохи бідності" з "новьімі ліцамі", "діджиталізаторами" і "прафессіаналамі"
показать весь комментарий
04.05.2021 21:16 Ответить
В 2020 в ОП появился ряд людей, с которыми работать мне не позволяли принципы, - экс-советник Зеленского Новиков о своем увольнении - Цензор.НЕТ 9427
показать весь комментарий
04.05.2021 21:18 Ответить
Какая мразь, так оно скоро про плюсы Голодомора говорить будет. Ну а что может помешать этой украинофобной обрези? "Сеньор Голодомор" ведь уже был.
показать весь комментарий
05.05.2021 09:17 Ответить
Це намьок на появу Єрмака и т.д в ОП, цікаво)))
показать весь комментарий
04.05.2021 21:52 Ответить
Вот что значит язык дипломатии! А можно же гораздо бы проще: "появился целый ряд непонятных передастов"
показать весь комментарий
05.05.2021 00:00 Ответить
 
 