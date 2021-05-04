В 2020 в ОП появился ряд людей, с которыми работать мне не позволяли принципы, - экс-советник Зеленского Новиков о своем увольнении

Экс-советник президента Зеленского Игорь Новиков заявил, что у него было сильное недопонимание кадровой политики в Офис Президента, что и послужило причиной, по которой он написал заявление об увольении.

Об этом Новиков рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Экс-советник Зеленского отметил, что сам написал заявление об увольнении, об этом его никто не просил.

"Во-первых, немножко в этом поварившись, я уже понимал, что нет никакой дополнительной пользы от кабинета на Банковой и удостоверения советника Президента. В миссии "сделать свою страну чуть лучше" быть у власти необязательно. Во-вторых, если не согласен – уходи, а у меня было сильное недопонимание кадровой политики. На Банковой появился целый ряд людей, с которыми работать под одной крышей мне не позволяли моральные принципы. Поэтому я ушел вполне органично, доведя до ума всё, что мне поручили", - рассказал Новиков.

"В принципе, угрозы для Украины быть втянутыми в выборы в США с середины августа уже не было. Поэтому до декабря я скорее уже просто подстраховывал, не в статусе советника, а просто на личных взаимоотношениях. Я считаю, что полностью выполнил задачу, которую передо мною поставил Президент. Задача была не дать нас втянуть любой ценой. Я думаю, что это получилось", - добавил он.

По словам Новикова, сейчас за счет ограниченного доступа к президенту у "некоторых людей есть избыточные полномочия".

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Напомним, внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию 5 августа 2020 года.

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