Блинкен заявил главе МИД Германии Маасу о нежелании США мириться с проектом "Северный поток-2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон решительно выступает против проекта газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Госдепа.

"Госсекретарь затронул тему серьезного сопротивления администрации США (строительству - ред) газопровода "Северный поток 2", - отмечается в документе.

Также на переговорах "на полях" встречи глав МИД стран G7 в Лондоне Блинкен и Маас обсуждали поддержку Украины в свете российской агрессии.

Кроме того, Блинкен и Маас говорили о необходимости поддерживать "трансатлантическое сотрудничество" на фоне дестабилизирующих действий России, Китая и Ирана.

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