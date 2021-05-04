РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11233 посетителя онлайн
Новости
5 254 47

Блинкен заявил главе МИД Германии Маасу о нежелании США мириться с проектом "Северный поток-2"

Блинкен заявил главе МИД Германии Маасу о нежелании США мириться с проектом

Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон решительно выступает против проекта газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Госдепа.

"Госсекретарь затронул тему серьезного сопротивления администрации США (строительству - ред) газопровода "Северный поток 2", - отмечается в документе.

Также на переговорах "на полях" встречи глав МИД стран G7 в Лондоне Блинкен и Маас обсуждали поддержку Украины в свете российской агрессии.

Кроме того, Блинкен и Маас говорили о необходимости поддерживать "трансатлантическое сотрудничество" на фоне дестабилизирующих действий России, Китая и Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госсекретарь США Блинкен на встрече с главой МИД Германии Маасом поднимет вопрос "Северного потока-2"

Северный поток (1449) Газовые конфликты (520) Маас (213) Блинкен (936)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Немцы были куда сговорчивее, когда у них столица в Бонне была...
показать весь комментарий
04.05.2021 20:48
+9
Что ты гонишь?
Этот проект экономически невыгоден Германии - этот проект - чисто коррупция немецких продажных вонючих политиков, который подрывает безопасность Европы в целом.
И будут вздрючена немчура так же, как и была вздрючена когда Гитлер с Моксвой закрутили 2-ю мировую. История повторяется.

А ты не гони туфту.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:18
+7
Блинкен заявил главе МИД Германии Маасу о нежелании США мириться с проектом "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 907
показать весь комментарий
04.05.2021 20:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Немцы были куда сговорчивее, когда у них столица в Бонне была...
показать весь комментарий
04.05.2021 20:48 Ответить
А ты не путаешь ФРГ с ГДР?
показать весь комментарий
04.05.2021 21:09 Ответить
Я это знаю.
Газопровод по территории ГДР провели, особо никого не спрашивая.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:13 Ответить
У німців свої національні інтереси.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:50 Ответить
Что скажешь про убийство украинцев кацапами,на их земле?
показать весь комментарий
04.05.2021 20:55 Ответить
Ты тутси или хуту?
показать весь комментарий
04.05.2021 23:58 Ответить
труба- рашистів,газ рашистів ,гроші за газ -окупанту України, а інтереси продажних українських друзів "фріців"?
показать весь комментарий
04.05.2021 21:10 Ответить
04 травня 2021, 19:02
Німеччина припинила дозвіл на будівництво «Північного потоку - 2» через позов природозахисників
https://www.radiosvoboda.org/a/pozov-ekolohiv-pivnichnyj-potik-2-nimechchyna/31237799.html
показать весь комментарий
04.05.2021 22:31 Ответить
Це зроблено на час розгляду позову екологів проти завершення проєкту-( призупинити - не означає ,зупинити назавжди)
показать весь комментарий
05.05.2021 11:17 Ответить
Тю, а ніхто цього й не приховує. Але якщо в суді протягнуть розгляд позову екологів до перевиборів у вересні, то https://www.bbc.com/russian/news-56806704 напевно новим канцлером стане Анналена Бербок (партія зелених), тоді https://www.epravda.com.ua/news/2021/02/6/670764/ СВ-2 стане - історією .
показать весь комментарий
07.05.2021 05:31 Ответить
В обхід санкцій: як насоси європейських виробників опинилися в окупованому Криму У фахівців також виникають питання до підбору обладнання. Зігфрід Ґендріс (Siegfried Gendries), німецький експерт, який веде аналітичний блог про проблеми водозабезпечення в різних регіонах планети і стежить, зокрема, за ситуацією у Криму, Немцы чудят...
показать весь комментарий
04.05.2021 20:50 Ответить
Блинкен заявил главе МИД Германии Маасу о нежелании США мириться с проектом "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 907
показать весь комментарий
04.05.2021 20:51 Ответить
У написавшего трудности с осмысливанием (пониманием) написанного.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:54 Ответить
Что ты гонишь?
Этот проект экономически невыгоден Германии - этот проект - чисто коррупция немецких продажных вонючих политиков, который подрывает безопасность Европы в целом.
И будут вздрючена немчура так же, как и была вздрючена когда Гитлер с Моксвой закрутили 2-ю мировую. История повторяется.

А ты не гони туфту.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:18 Ответить
Перец афигенный что трёшься промеж шушары продажной?
Я в Крыжополе - но с людьми.
А ты с шушарой продажной которой лишь пожрать и посрать - и пофиг откуда деньги.

Сдрысни не тошни.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:27 Ответить
"Но ждать никто не будет!" - тебя, работягу без образования, спрашивать не будут.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:28 Ответить
Краснозадые, будете с древком власовской тряпки торчать кверху каком...
показать весь комментарий
04.05.2021 21:56 Ответить
Если коротко, то:
Деньги, затраченные на строительство должны отбиться в течение расчётного времени.
И эти расчёты экономически убыточны.

А вот второй вопрос - политический - - если помочь оккупировать Украину и за это взять оплату газом - тогда да.
Но это не экономика - это договор Молотова-Риббентропа 2.

Что мы и наблюдаем.
показать весь комментарий
04.05.2021 23:25 Ответить
"А то, можно подумать, шо США полезет на Германию с кулаками... *)" - не полезет.
Но - так же как Штаты вытянули и сделали Германию лидером в Европе, так же и засунут её в задницу вместе с такими же продажными жабоедами.
А вперёд вытянет Польшу, Швецию и другие не продажные страны.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:20 Ответить
Извини за резкость...
Это не к тебе агрессия - агрессия к непорядочности политиков и к невежеству в целом...
показать весь комментарий
04.05.2021 21:42 Ответить
Гитлер и Сталин, замутив 3-ю мировую отстаивали свои интересы.

Откуда ты высрался?
показать весь комментарий
04.05.2021 23:26 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2021 06:19 Ответить
...всё и все пройдут -- труба останется.

...........................................................
Где-то я уже это слышал, не могу вспомнить где именно...
А, вспомнил, !!!
Вот:


Взвился бывший алкоголик -
Матерщинник и крамольник:
Надо выпить треугольник!
На троих его! Даёшь!
Разошёлся - так и сыпет:
Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь! (с) В.С. Высоцкий "Канатчикова дача"

Так это с тебя, власовского последыша, Высоцкий писал эти строки, да ???
показать весь комментарий
04.05.2021 22:39 Ответить
Наглую немчура надо попустить.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:16 Ответить
бла бла бла
показать весь комментарий
05.05.2021 02:28 Ответить
Blinken is soft🙁
на потрібні державники з кохонес
показать весь комментарий
05.05.2021 02:44 Ответить
З січня заявляють ...
Четвертий місяць вже.
показать весь комментарий
05.05.2021 05:32 Ответить
 
 