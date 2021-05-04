Около двух лет назад "мутные личности" не могли "решать вопросы". Сейчас ощущение, будто мы живем в глобальном "договорняке", - экс-советник Зеленского Новиков

Американские партнеры крайне негативно воспринимают целенаправленную кампанию против антикоррупционных органов в Украине.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-советник Зеленского по США Игорь Новиков.

Кроме того, отметил Новиков, в США негативно оценивают также рост коррупции в Украине.

"Еще полтора-два года назад, всякие мутные личности не знали, куда им заносить, не могли решать вопросы. Сейчас создается впечатление, что мы живем в глобальном договорняке. Такое могут воспринимать позитивно только те, кто в гибридных войнах используют коррупцию, откат реформ и хаос в качестве оружия", - подчеркнул экс-советник президента.

По словам Новикова, президенту стоит восстановить баланс мнений: "Ему нужно слушать разные точки зрения, а не одну, которая идет в разных упаковках".

Полное интервью с экс-советником президента Зеленского Игорем Новиковым читайте здесь.

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